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«Билайн» и правительство Московской области объединяют усилия для развития цифровых технологий

«Билайн» и правительство Московской области заключили соглашение о сотрудничестве с целью взаимодействия в сфере цифровой трансформации и информационных технологий. Документ был подписан губернатором Московской области Андреем Воробьевым и генеральным директором «Билайна» Сергеем Анохиным.

Соглашение предполагает совместное развитие новых информационно-телекоммуникационных технологий на территории Московской области. Стороны объединят усилия для реализации проектов цифровой трансформации, которые позволят улучшить качество медицинских услуг и оптимизировать процессы управления в медицинских учреждениях региона.

Внедрение современных технологий на основе искусственного интеллекта и анализа больших данных (Big Data) обеспечит более эффективное управление ресурсами.

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цифровизация

Сергей Анохин, генеральный директор «Билайна», сказал: «Билайн» на протяжении многих лет активно взаимодействует с правительством Московской области в сфере цифровых технологий. Заключение данного соглашения представляет собой вполне логичный шаг, который укрепляет наши отношения. Мы видим значительный потенциал в разработке технологических и интеллектуальных решений для автоматизации инфраструктуры Московской области и её населенных пунктов, что поспособствует дальнейшему росту качества жизни жителей. «Билайн», со своей стороны, направляет ресурсы на создание «умных» продуктов и модернизацию собственных сетей связи. Мы готовы делиться своим опытом внедрения новых телекоммуникационных сервисов и технологий, чтобы способствовать повышению инвестиционной привлекательности регионов».

Андрей Воробьев, губернатор Московской области, отметил: «Билайн» – наш давний партнер и подписанное сегодня соглашение открывает для обеих сторон новые возможности по развитию информационно-телекоммуникационных технологий в Подмосковье. Во-первых, мы продолжим повышать доступность мобильной связи в регионе, особенно на территории новых жилых кварталов. Во-вторых, реализуем ряд проектов цифровой трансформации в здравоохранении, которые позволят повысить качество медицинских услуг, оптимизировать процессы управления в медучреждениях. Например, наши партнеры намерены создать единую цифровую систему с применением искусственного интеллекта для тех, кто занимается диагностикой онкологии. Это объединит исследования десятка лабораторий в единый цифровой контур и у врачей будет удаленный доступ к ним. Все это ускорит процесс обследований и повысит его точность».

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