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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Воробьев Андрей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 125, упоминаний - 156
Воробьев Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1824 4
|Левин Леонид 83 3
|Шадаев Максут 384 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Гребенников Сергей 28 3
|Казарян Карен 31 3
|Плуготаренко Сергей 50 3
|Осеевский Михаил 221 2
|Носков Константин 201 2
|Мишустин Михаил 302 2
|Чернышенко Дмитрий 234 2
|Греф Герман 205 2
|Комар Евгений 20 2
|Хинштейн Александр 50 2
|Солдатов Алексей 77 2
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Колесникова Мария 8 2
|Каторов Станислав 3 2
|Созонов Алексей 12 2
|Сосновский Александр 3 2
|Акимов Максим 167 1
|Соколов Алексей 121 1
|Липов Андрей 50 1
|Собянин Сергей 211 1
|Королюк Алексей 86 1
|Белоусов Андрей 53 1
|Назаров Александр 35 1
|Волин Алексей 113 1
|Песков Дмитрий 65 1
|Силуанов Антон 52 1
|Рейман Леонид 411 1
|Панков Александр 61 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Рымар Максим 36 1
|Онищенко Владислав 41 1
|Кудрин Алексей 63 1
|Оверчук Алексей 8 1
|Володин Вячеслав 62 1
|Скворцова Вероника 51 1
|Федулов Владислав 58 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761136, в очереди разбора - 664825.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761136, в очереди разбора - 664825.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru