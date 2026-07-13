Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199201
ИКТ 15371
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86976
География 3117
Статьи 1579
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Воробьев Андрей

СОБЫТИЯ


13.07.2026 Хозяева ЦОДов наябедничали властям на слишком дорогую аренду в Подмосковье. Новые правила могут взвинтить цены в десятки раз 1
08.07.2026 ОДК представила отечественные энергоустановки для центров обработки данных 1
09.06.2026 VPG LaserONE расширит центр промышленной робототехники в партнерстве с правительством Московской области 2
04.06.2026 Подмосковье и «Ростелеком» будут внедрять ИИ в сферу благоустройства, дорожной безопасности и повышать качество связи 2
04.06.2026 «Калашников» запустил производство промышленных роботов 1
27.04.2026 Домен .РФ превысил 800 тысяч регистраций 1
03.04.2026 ОДК созданы решения для развития сети центров обработки данных и локальных энергообъектов 1
30.03.2026 Wildberries запустила новый собственный дата-центр под Москвой 1
13.03.2026 Новый закон в России может обойтись регистраторам доменных имен в миллиарды 1
27.02.2026 Развитием искусственного интеллекта в России займутся ФСБ, Минобороны, «Яндекс» и Сбербанк 1
15.01.2026 Российские доменные зоны в 2025 году: рост, развитие и безопасность 1
30.12.2025 В Подмосковье ИИ начал следить за состоянием фонарей, дорог и строек 4
29.12.2025 «Юникон Бизнес Солюшнс» и «ИТ Вектура» объявляют о стратегическом партнерстве для цифровой трансформации логистики 1
22.12.2025 Власти обязали при регистрации доменов идентифицироваться через Госуслуги 1
26.11.2025 Компания Positive Technologies присоединилась к институту компетентных организаций 1
20.10.2025 Рунет преодолел отметку в 6 млн доменов в зоне .ru 1
15.09.2025 «Рег.ру» внедрит идентификацию через «Госуслуги» до конца 2025 года 1
18.08.2025 «Альфа-Лизинг» переведет 80% закупок на цифровую платформу B2B-Center 1
11.08.2025 В домене .РФ началась регистрация адресов на государственных языках народов России 1
16.07.2025 Координационный центр доменов .RU/.РФ: фишинг в Рунете пошел на спад 1
11.07.2025 Искусственный интеллект на портале госуслуг Подмосковья проверяет документы на социальную ипотеку 1
11.07.2025 Известного деятеля Рунета арестовали за госизмену 1
20.06.2025 МТС инвестирует в развитие телеком- и ИТ-инфраструктуры Подмосковья 7 млрд рублей 1
19.06.2025 Т2 и правительство Московской области повысят доступность цифровых сервисов на территории 1
19.06.2025 «Билайн» и правительство Московской области объединяют усилия для развития цифровых технологий 2
19.06.2025 «МегаФон» проведет цифровую трансформацию Подмосковья 2
03.06.2025 К Меморандуму о развитии поддержки средств интернет-адресации на государственном языке Российской Федерации присоединилась компания «РТК-ЦОД» 1
27.05.2025 Selectel запустил новый сервис по регистрации доменов в зоне RU 1
21.04.2025 Доменная зона .ru стала любимой для российских пиратов из-за простоты регистрации и низких цен 1
17.04.2025 Искусственный интеллект поможет выбрать домен в зонах .RU и .РФ 1
04.04.2025 В России разрабатывают платформу типовых ИИ-решений для внедрения в региональное управление 1
31.01.2025 Известный деятель Рунета арестован по делу о сбыте запрещенных веществ 1
20.01.2025 Дмитрий Григоренко: мы меняем подход к оценке эффективности работы госорганов в сфере ИТ 2
17.01.2025 Российские доменные зоны в 2024 году: рекорды и повышение безопасности 1
12.11.2024 В Московской области стартовал эксперимент по внедрению ЭДО в сферу обслуживания газового оборудования 1
26.09.2024 Госсектору стоит задуматься о сохранении цифрового лидерства 1
05.07.2024 Стремительный рост фишинга в рунете удалось переломить 2
09.04.2024 Создавать сайты в Рунете можно будет только через «Госуслуги». Законопроект уже готовится 1
15.03.2024 Зона .ru побила рекорд по числу доменов 1
23.11.2023 В 2023 году заблокировано 43 910 вредоносных доменов 1

Публикаций - 199, упоминаний - 220

Воробьев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 518 97
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 383 20
Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет 73 19
Ростелеком 10948 15
Yandex - Яндекс 9215 12
Regtime - Регтайм - Webnames - Русские имена 95 10
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 10
Microsoft Corporation 25774 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
Salenames 12 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 6
Рунити 114 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 5
VK - Mail.ru Group 3602 5
Telegram Group 2940 5
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 4
Регистратор R01 - Гарант-Парк-Телеком 30 4
RU-CERT - Центр реагирования на компьютерные инциденты 11 4
1С-Битрикс - Bitrix 675 4
Unicon - Юникон БС - ЮБС - Юникон Бизнес Солюшнс - Unicon Outsourcing - Юникон Бизнес Сервис 74 3
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 3
Рунити - Руцентр - Relcom Data - Релком Дата 49 3
Регистратор R01 - Центрохост - Centrohost 15 3
Dr.Web - Доктор Веб 1294 3
X Corp - Twitter 2938 3
Восход ФГБУ НИИ 721 3
Apple Inc 13154 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
9594 3
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 3
Canon 1439 3
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 3
NVision Group - Энвижн Груп 699 3
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 189 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 228 3
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 2
Google LLC 12687 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 9
FAITID - Foundation for Assistance for Internet - Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры интернет 23 6
Почта России ПАО 2370 4
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 3
Ростех - ОДК Инжиниринг 3 3
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 3
Газпром нефть 725 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Coca-Cola Company 261 2
Интеко 19 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 2
Мострансавто 69 2
Наукоград - технопарк 156 2
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 143 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Разумный интернет - Фонд поддержки сетевых инициатив 11 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Газпром ПАО 1493 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1307 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 2
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 44 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 1
Протек - Ригла - аптечная сеть 57 1
Фаберлик - Faberlic 115 1
Equifax - Американское бюро кредитных историй 33 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 12 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Метрополис ТРК 60 1
Uber 357 1
Московский Зоопарк - Московский государственный зоологический парк 28 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 1
Планета Здоровья 8 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 1
Газпром добыча Уренгой - Уренгойгазпром 13 1
РЕСО Гарантия СК 53 1
36,6 - аптечная сеть 96 1
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 34 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 67 1
Группа Самолет 106 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 59
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 32
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 20
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 19
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 18
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 17
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 16
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 12
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 8
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 4
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 3
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 91 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 3
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 3
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 2
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Правительство Московской области - Мингосуправления МО - Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 78 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 300 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 43
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 25
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 13
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 5
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 5
Единая Россия - Политическая партия 321 5
СОИ - Союз операторов интернета 31 4
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 4
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 3
Диссернет - Вольное сетевое сообщество 3 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
Союз развития наукоградов России НП 5 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 126
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 34
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 29
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 25
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 24
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 18
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 18
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 16
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 14
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 14
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 13
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 13
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 12
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1962 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 10
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 9
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 8
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5361 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 7
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 7
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 6
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4343 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 18
ICANN New gTLDs - Generic top-level domains 52 8
Microsoft Windows 2000 8678 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - НСДИ - Национальная система доменных имен 48 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 4
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 3
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 131 3
Google Android 15243 3
Apple iOS 8583 3
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 3
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 79 3
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 109 3
Поддерживаю.РФ 10 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 2
Госдума РФ - ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - ГАС СОЗД Законотворчества - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru - Единая национальная система разработки регуляторных решений 64 2
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 2
ЕМИАС Электронный рецепт 90 2
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 129 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 2
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 2
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 1
Stafory - робот Вера 377 1
Мамба - Mamba - Единая служба знакомств и общения 145 1
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 230 1
Google AdWords - Google Ads - Google Display Network 143 1
Joomla CMS 89 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
NTP - Network Time Protocol - Cетевой протокол синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей 78 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 68 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 315 1
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 1
Pinterest 84 1
Плуготаренко Сергей 89 12
Путин Владимир 3454 12
Гребенников Сергей 35 9
Панков Александр 82 9
Солдатов Алексей 104 8
Гледенов Роберт 11 8
Кузьмичев Андрей 32 7
Лесников Алексей 25 7
Шадаев Максут 1210 7
Массух Илья 239 6
Юргелас Мария 42 6
Клименко Герман 51 5
Платонов Алексей 22 5
Левин Леонид 134 5
Королюк Алексей 87 5
Никифоров Николай 1138 5
Хинштейн Александр 148 4
Григоренко Дмитрий 249 4
Шариков Сергей 49 4
Твердынин Марк 19 4
Никерова Марина 14 4
Смекаева Анна 6 4
Щеголев Игорь 699 4
Соколов Алексей 137 4
Сачков Илья 126 3
Володин Вячеслав 108 3
Казарян Карен 84 3
Рыжиков Сергей 112 3
Себрант Андрей 24 3
Якушев Михаил 50 3
Наумов Виктор 126 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Сосновский Александр 3 3
Серго Антон 41 3
Степанов Дмитрий 23 3
Ярных Андрей 16 3
Медриш Михаил 15 3
Бурков Дмитрий 15 3
Стафеев Денис 6 3
Астахов Павел 9 3
Россия - РФ - Российская федерация 166163 179
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 76
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 51
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 15
Германия - Федеративная Республика 13220 15
Европа 24962 13
Украина 7928 13
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 8
Франция - Французская Республика 8176 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 5
Россия - УФО - Свердловская область 1951 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 5
Нидерланды 3745 5
Азия - Азиатский регион 5920 4
Япония 13807 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 4
Люксембург Великое Герцогство 446 4
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 3
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 320 3
Казахстан - Республика 6047 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 3
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Индия - Bharat 5869 3
Европа Восточная 3138 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 3
Россия - СФО - Новосибирск 4875 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Россия - ПФО - Самарская область 1577 3
Япония - Токио 1020 3
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 3
Латвия - Латвийская Республика 836 3
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 571 3
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 2
Чехия - Прага 207 2
Москва - Новокосино 18 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 96
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 61
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 29
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 19
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 19
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 18
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 17
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 15
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8837 14
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 12
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 11
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 10
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 9
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 9
DNS - Регистратор доменов - Регистратор доменных имён - Domain Name Registrar 140 8
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 7
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 7
Паспорт - Паспортные данные 2848 7
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 6
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 6
НКО - Некоммерческая организация 636 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 5
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 5
Энергетика - Energy - Energetically 5855 5
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 676 5
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 797 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 5
Образование в России 2893 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3961 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 4
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 396 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 8
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 6
РИА Новости 1033 5
Ведомости 1466 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 4
ComNews - Медиа-бизнес 142 2
Roem.ru - Роем.ру 49 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 2
Комсомольская правда ИД 83 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
Известия ИД 770 1
Sports.ru - Спортс.ру 30 1
Российская газета 290 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Playboy 51 1
Компромат.ру 6 1
Сердитый Гражданин 10 1
Курилка Гутенберга - Просветительский проект 2 1
Код Дурова 17 1
Forbes - Форбс 1002 1
Wikipedia - Википедия 650 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
The Register - The Register Hardware 1783 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 87 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 1
The Washington Post 350 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 6
РАЭК - Экономика Рунета 21 3
Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 10 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
ТИАР-Центр 3 1
РАЭК - Мобильная Экономика 1 1
РОЦИТ - Индекс цифровой грамотности 9 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 1
IT-Research - ИТ Ресеарч Тим 8 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 11
РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 3
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 2
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 22 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 1
Информзащита Учебный центр 38 1
University of Latvia - Latvijas Universitāte - Латвийский университет 4 1
RMIT - Royal Melbourne Institute of Technology - Мельбурнский королевский технологический университет 14 1
МВД РФ АУ - Академия управления МВД России 11 1
СГИК - Самарский государственный институт культуры 1 1
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 16 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 25 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 40 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
РИФ - Российский Интернет Форум 109 5
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 4
День молодёжи - 27 июня 1087 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 3
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 32 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 2
Metro Expo 6 1
Всероссийский цифровой диктант 14 1
Форум Центрального федерального округа по государственно-частному партнерству 1 1
Всемирный день безопасного Интернета - Safer Internet Day - второй день второй недели второго месяца года 18 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Связь-Экспокомм 276 1
Старт Хаб 21 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще