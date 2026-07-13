Индексная книга (каталог) CNews*
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Воробьев Андрей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 199, упоминаний - 220
Воробьев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Плуготаренко Сергей 89 12
|Путин Владимир 3454 12
|Гребенников Сергей 35 9
|Панков Александр 82 9
|Солдатов Алексей 104 8
|Гледенов Роберт 11 8
|Кузьмичев Андрей 32 7
|Лесников Алексей 25 7
|Шадаев Максут 1210 7
|Массух Илья 239 6
|Юргелас Мария 42 6
|Клименко Герман 51 5
|Платонов Алексей 22 5
|Левин Леонид 134 5
|Королюк Алексей 87 5
|Никифоров Николай 1138 5
|Хинштейн Александр 148 4
|Григоренко Дмитрий 249 4
|Шариков Сергей 49 4
|Твердынин Марк 19 4
|Никерова Марина 14 4
|Смекаева Анна 6 4
|Щеголев Игорь 699 4
|Соколов Алексей 137 4
|Сачков Илья 126 3
|Володин Вячеслав 108 3
|Казарян Карен 84 3
|Рыжиков Сергей 112 3
|Себрант Андрей 24 3
|Якушев Михаил 50 3
|Наумов Виктор 126 3
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Сосновский Александр 3 3
|Серго Антон 41 3
|Степанов Дмитрий 23 3
|Ярных Андрей 16 3
|Медриш Михаил 15 3
|Бурков Дмитрий 15 3
|Стафеев Денис 6 3
|Астахов Павел 9 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.