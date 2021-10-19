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Воробьев Андрей


19.10.2021 REG.RU приглашает принять участие во Всероссийском конкурсе «Фотодомен.РФ» 1
18.08.2021 Названо условие ликвидации домена Советского Союза 1
01.06.2021 Искусственный интеллект начинает контролировать поведение детей. Эксперимент поставят на российских школьниках 1
17.03.2021 В Cross Technologies назначен заместитель генерального директора по работе с ключевыми заказчиками 1
15.12.2020 Врачи клиник «Мать и дитя» при поддержке «Ростелекома» делают телемедицину доступнее для жителей российских регионов 1
28.05.2020 В России появился проект для поддержки кириллических доменов 1
27.05.2020 Запущена программа поддержки кириллических доменов в интернете 1
07.04.2020 С днем рождения, .RU! Домену .RU исполнилось 26 лет 1
26.03.2020 Всероссийский цифровой диктант 2020 пройдет онлайн с 28 марта по 11 апреля 1
17.03.2020 Учи.ру представит бесплатное решение для проведения видеоуроков 1
28.02.2020 Состав правительственной комиссии по цифровому развитию серьезно обновлен. Кто ушел и кто остался 1
22.01.2020 Куратором ИТ в Госдуме стал скандальный журналист-разоблачитель 1
17.12.2019 Экономика Рунета за год выросла на 20% до 4,7 трлн рублей 2
05.12.2019 Поддержкой ГЧП-проектов в сфере ИТ займется специальный центр на базе НИИ «Восход» 1
13.09.2019 МТС запустила пилотный умный город в Подмосковье 1
13.09.2019 МТС запустила пилотный умный город в Подмосковье 1
06.08.2019 ФСБ получила право разделегировать домены без суда 1
21.03.2019 «Платформа ОФД» представила инструменты аналитики продаж для ритейла и общепита 1
07.02.2019 ЦРПТ протестировал нанесение кода с криптозащитой на новом фармацевтическом предприятии «Оболенское» 1
09.01.2019 Как власти пытались отрегулировать критическую инфраструктуру интернета 2
13.12.2018 РАЭК представила исследование «Рунет 2018: итоги года» 1
25.09.2018 В Московской области сменился главный по ИТ: вместо Шадаева — Рымар 1
25.09.2018 ФНС хочет лишить доменов интернет-магазины без касс 2
18.04.2018 РИФ 2018: Экономика Рунета перевалила 2 трлн. рублей 1
24.01.2018 Функции технического центра интернета передаются дочке «Ростелекома» 1
30.11.2017 Все домены Рунета отдадут во власть «Ростелекома» 1
30.11.2017 Развитие Рунета поручат борцу с торрентами, VPN и мессенджерами 1
01.11.2017 «Информзащита» автоматизирует отчетность рыболовецких судов 1
05.10.2017 Обход правил: В Рунете нашли интересный способ перехвата доменов 1
21.07.2017 Советник президента заблокировал назначение директора Института развития интернета 1
01.03.2017 Домены в зонах .Ru и .РФ резко подорожали. Рынок в недоумении 1
07.12.2016 В зоне .РУС заработала кириллическая электронная почта 1
29.09.2016 ИТ-министр Максут Шадаев стал зампредом правительства Подмосковья 1
22.06.2016 Диссертация министра связи важна для науки, несмотря на плагиат 1
21.06.2016 Завтра решится вопрос о лишении главы Минкомсвязи Никифорова ученой степени за плагиат 1
24.05.2016 Стартовала открытая регистрация в доменной зоне .РУС 1
19.01.2016 Премиальная регистрация в зоне .РУС продлится до 11 марта 1
17.12.2015 «Координационный центр национального домена сети интернет» и RU-CERT объединяют усилия для повышения безопасности Рунета 1
07.12.2015 Власти взяли под контроль регулятора доменных зон .Ru и .РФ 3
10.11.2015 Schneider Electric создает Региональный центр разработки приложений 2

Публикаций - 125, упоминаний - 156

Воробьев Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 221 59
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 5
Microsoft Corporation 11077 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 3
VK - Mail.ru Group 2483 3
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 2
Regtime - Регтайм - Webnames - Русские имена 66 2
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
ТЦИ - Технический центр Интернет 26 2
АйТи 751 2
REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 174 2
Rambler Group - Рамблер ГК 485 2
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 87 1
Восход ФГБУ НИИ 365 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 1
Ростелеком Связьинвест 696 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 1
Нетология - Netology 30 1
Google LLC 7148 1
ФСБ Научно-техническая служба - Центральный Научный Исследовательский институт Специальной Техники ФСБ России 5 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 444 1
Schneider Electric IT Division - Schneider Electric IT Business 29 1
Доктис ДМО - Doctis 4 1
Агава КБ 16 1
Facebook 3765 1
Samsung Electronics 5666 1
Бизон 8 1
Dr.Web - Доктор Веб 976 1
Amazon Inc - Amazon.com 1471 1
Alibaba Group 298 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Huawei 2730 1
Apple Inc - Эппл Рус 7701 1
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 48 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 1
Telegram Group 702 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 4
Почта России ПАО 1572 2
Телефон.Ру 60 1
Мострансавто 59 1
Maximum Education 2 1
Планета Здоровья 4 1
Uber 257 1
Equifax 22 1
Ригла - аптечная сеть 47 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Газпром-Медиа Холдинг 120 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 1
Газпром нефть 382 1
GPMD - Gazprom-Media Digital - ГПМ-Диджитал 30 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Wildberries 128 1
Uber Technologies 258 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 13
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 4
Президент Российской Федерации 1439 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 3
Правительство РФ 2203 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
МКС - Международная космическая станция 98 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 65 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 2
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 25 1
ФСО РФ - Спецсвязь - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 21 1
Президент США - The White House - Белый дом 50 1
World Bank Group - Всемирный банк 129 1
Национальный центр ГЧП 3 1
Фонд президентских грантов 11 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 1
Центр компетенций для кадров цифровой экономики 2 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 39 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Правительство Московской области 48 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 1
Счётная палата РФ 460 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 8
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 5 1
СОИ - Союз операторов интернета 2 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 2
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 154 2
EAI - Enterprise Application Integration - Интеграция приложений предприятия 16 2
IDN - Internationalized Domain Names - Интернационализованные доменные имена 25 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
ASCII - American standard code for information interchange 16 2
Punycode - кодировка - Стандартизированный метод преобразования последовательностей Unicode-символов 7 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 2
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
С2С - Consumer-to-consumer - Электронная торговля конечного потребителя с конечным потребителем 9 2
AdTech Digital Signage - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 114 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 385 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems 35 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 159 1
Омниканальность - Omni channel 42 1
Unicode - Юникод - Стандарт кодирования символов 65 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 68 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - см также MarTech 45 1
Google Android-уязвимости - Вредоносное ПО 36 1
Unix Exim - Агент пересылки сообщений 25 1
eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card 88 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Big Data - Большие данные 1136 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 411 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1253 1
Apple iOS 5742 3
Google Android 10751 3
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 2
Учи.ру - Образовательная онлайн-платформа 15 2
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 100 2
Стрелка - Транспортная карта 113 2
Поддерживаю.РФ 8 2
Apple macOS 925 1
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 1
Школьный портал - Сайт для школьников 8 1
Ростелеком АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 25 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 1
Postfix - mail transfer agent 30 1
Pinterest 45 1
Joomla CMS 73 1
Google AdWords - Google Ads 81 1
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 88 1
ByteDance TikTok 95 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Baidu 179 1
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1170 1
WordPress 169 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
WhatsApp Messenger 654 1
Apache HTTP Server 222 1
Путин Владимир 1824 4
Левин Леонид 83 3
Шадаев Максут 384 3
Никифоров Николай 1126 3
Гребенников Сергей 28 3
Казарян Карен 31 3
Плуготаренко Сергей 50 3
Осеевский Михаил 221 2
Носков Константин 201 2
Мишустин Михаил 302 2
Чернышенко Дмитрий 234 2
Греф Герман 205 2
Комар Евгений 20 2
Хинштейн Александр 50 2
Солдатов Алексей 77 2
Медведев Дмитрий 1433 2
Колесникова Мария 8 2
Каторов Станислав 3 2
Созонов Алексей 12 2
Сосновский Александр 3 2
Акимов Максим 167 1
Соколов Алексей 121 1
Липов Андрей 50 1
Собянин Сергей 211 1
Королюк Алексей 86 1
Белоусов Андрей 53 1
Назаров Александр 35 1
Волин Алексей 113 1
Песков Дмитрий 65 1
Силуанов Антон 52 1
Рейман Леонид 411 1
Панков Александр 61 1
Дворкович Аркадий 169 1
Рымар Максим 36 1
Онищенко Владислав 41 1
Кудрин Алексей 63 1
Оверчук Алексей 8 1
Володин Вячеслав 62 1
Скворцова Вероника 51 1
Федулов Владислав 58 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 87
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 23
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 14
Украина 3365 9
Германия - Федеративная Республика 3633 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 4
Япония 2780 4
Восточная Европа 1678 3
Франция - Французская Республика 2122 3
Казахстан - Республика 2629 3
Беларусь - Белоруссия 2088 3
Россия - Новокосино 11 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 2
Европа 3752 2
Латвия - Юрмала 13 2
Латвия - Латвийская Республика 450 2
Россия - СФО - Новосибирск 1967 2
Индия - Республика 2169 2
Россия - Реутов 43 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 2
Россия - Ростовская область 862 1
Россия - ПФО - Казань 1515 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 1
Россия - Серпуховский район 12 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Россия - ПФО - Самара 1288 1
Европа Западная 613 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 149 1
Южная Африка 159 1
Россия - Белгородская область 367 1
Россия - Владимирская область 368 1
Таджикистан - Республика 434 1
Россия - Калужская область 571 1
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 673 1
Россия - Сочи 912 1
Бразилия - Федеративная Республика 1125 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1425 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 3
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 2
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 54 1
Закон Мура - Moore's law 74 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 252 1
AVOD - Advertising Video On Demand - Доступ к видео предоставляется с рекламой, которая демонстрируется в видео с определенной периодичностью 11 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 47 1
ЭСП - Экономика совместного потребления - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление 6 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 1
Русский язык 982 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 280 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
НПА - Нормативный правовой акт 49 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 8 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
НТИ - Кружковое движение Национальной технологической инициативы 22 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
Прайм - Агентство экономической информации 528 1
Wikipedia - Википедия 276 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
Ведомости 259 1
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 1
Комсомольская Правда - Газета 22 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
Российская газета 92 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 1
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 9 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
ТИАР-Центр 3 1
РАЭК Экономика Рунета 8 1
РАЭК Мобильная Экономика 1 1
РОЦИТ Индекс цифровой грамотности 3 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
РАН - Российская академия наук 316 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 35 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Metro Expo 7 1
Всероссийский цифровой диктант 8 1
Форум Центрального федерального округа по государственно-частному партнерству 1 1
РИФ - Российский Интернет Форум 17 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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