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Цифровизация ИТ в госсекторе Документооборот
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В Московской области стартовал эксперимент по внедрению ЭДО в сферу обслуживания газового оборудования

В Московской области запущен эксперимент по внедрению электронного документооборота между гражданами и газораспределительной организацией. Соответствующее постановление Правительства подписано.

Данная мера позволит упростить процесс обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования

В частности, теперь жители Подмосковья смогут подавать заявки на заключение договора о техническом обслуживании газового оборудования в режиме онлайн – без посещения офисов газораспределительной организации. Подписывать документы, включая договор и акты выполненных работ, граждане будут с помощью электронной подписи через портал государственных и муниципальных услуг Московской области.

«Эксперимент по внедрению электронного документооборота в сфере обслуживания газового оборудования стартовал в Московской области, но постепенно мы планируем масштабировать его на всю страну. За счет обмена данными в онлайне мы объединяем коммерческие и государственные услуги в единый комплекс для повышения комфорта граждан», – отметил заместитель аредседателя Правительства – руководитель аппарата Правительства Дмитрий Григоренко.

С помощью электронной формы пользователям также будет доступна возможность выбрать удобные дату и время для визита специалиста. В режиме онлайн они смогут отслеживать статус исполнения заявки на обслуживание газового оборудования.

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При этом за счет электронного обмена данными граждане будут избавлены от необходимости собирать и прикладывать к заявке какие-либо документы. В результате это позволит сократить время ее оформления в 8 раз – с 40 до 5 минут в среднем.

«Мы продолжаем создавать современные сервисы, которые экономят время, силы, ресурсы жителей, делают жизнь комфортнее. Сейчас на нашем региональном портале собрано почти 400 услуг, доступных в «цифре», – отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев. – В рамках нового проекта, который запускаем совместно с федеральным Правительством, также можно будет в электронном виде заключить договор на обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. «Цифра» позволяет жителям быстрее и проще подавать заявки, поскольку многие данные будут подгружаться автоматически. А в скором времени люди смогут онлайн выбирать удобную дату визита газовщика. По регламенту оборудование необходимо проверять не реже раза в год. Кроме того, через региональный портал «Госуслуг» теперь можно оформить вызов специалиста, если нужно настроить и запустить газовое оборудование в частном доме. Мы серьезно относимся к вопросам газовой безопасности и рассчитываем, что такие решения помогут повысить ее уровень, снизить риски и угрозы для людей».

Ранее в Московской области стартовал эксперимент по цифровизации документации теплоснабжения. В электронный вид будет переведена эксплуатационная документация теплоснабжающих и теплосетевых организаций в 5 муниципальных образованиях региона.

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