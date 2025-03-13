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Электронное правительство e-Government Цифровое правительство Электронное государство
Способ осуществления информационных аспектов государственной деятельности, основанный на использовании ИКТ-систем, а также новый тип государства, основанный на использовании этой технологии.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|13.03.2025
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Arenadata стала партнером в Таджикистане ОАО «Удостоверяющие центры, государственные услуги и разработка цифровых программ»
Arenadata, российский разработчик систем управления и обработки данных, и ОАО «Удостоверяющие центры, государственные услуги и разработка цифровых программ», компания при Агентстве инноваций и цифровых технологий при президенте Республики Таджикистан, подписали меморандум о сотрудничестве. Этот
|22.02.2024
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Системы электронного правительства проверяют на прочность почти 14 тыс. багхантеров
Тестирование началось в ноябре 2023 г. Багхантеры ищут уязвимости в информационных системах электронного правительства и борются за приз до 1 млн руб. Об этом CNews сообщили представители Минцифры. Это второй этап багбаунти. Первый проходил с февраля по май 2023 г., в нем приняли учас
|22.02.2024
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На ресурсах электронного правительства найдено более 60 уязвимостей
За три месяца работы второго этапа программы поиска уязвимостей Bug Bounty на ресурсах российского электронного правительства было выявлено 62 уязвимости. Большинство из них — некритичные. Об
|10.11.2023
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На Bi.Zone Bug Bounty запущен 2 этап проекта по поиску уязвимостей в инфраструктуре электронного правительства
Минцифры запускает второй этап проекта по поиску уязвимостей в инфраструктуре электронного правительства. Проверить защищенность систем можно на платформе Bi.Zone Bug Bounty. Вознаграждение багхантеров зависит от уровня критичности обнаруженной уязвимости и может достига
|13.02.2023
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Власти оштрафовали «Ростелеком» на 168 миллионов
или соглашение о досрочном расторжении контракта на выполнение работ по эксплуатации инфраструктуры электронного правительства. Это следует из документов, опубликованных в Единой информационной
|10.02.2023
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Российским хакерам предложили проверить «Госуслуги» на прочность. За это хорошо заплатят
Bug bounty для электронного правительства Минцифры России объявило о запуске собственного проекта по поиску уязвимостей (bug bounty). Этичные («белые») хакеры смогут за вознаграждение оказать ведомству содейс
|10.02.2023
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Багхантеры проверят электронное правительство на прочность
Минцифры объявило о запуске проекта по поиску уязвимостей в «Госуслугах» и других ресурсах электронного правительства. Программа пройдёт в несколько этапов. На первом из них независимые исследователи проверят портал «Госуслуг» и Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Н
|15.04.2022
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«Ростелеком» крупно оштрафован за недоработки по электронному правительству. Работы еще на 100 миллионов не приняты
в законодательстве в части расширения оснований для списания неустойки в настоящее время по проекту Электронное правительство «Ростелеком» проводит мероприятия, направленные на взаимодействие с
|12.04.2022
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Генеральным директором АО «РТ Лабс» назначен Тенгиз Алания
вечать за реализацию стратегических задач компании и дальнейшее развитие федеральной инфраструктуры электронного правительства. Раннее он возглавлял направление по эксплуатации продуктов и реше
|20.01.2022
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«Ростелеком» получил 12 млрд руб. на обеспечение работы портала госуслуг, СМЭВ и других госсервисов
Эксплуатация ИЭП Как выяснил CNews, «Ростелеком» на эксплуатацию инфраструктуры электронного правительства (ИЭП) получит 12 млрд руб. За стандартный контракт с оператором за
|16.12.2020
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Для российских регионов построили облачный конструктор электронных госуслуг
ффективности и безопасности использования информационных и технологических ресурсов, инфраструктуры электронного правительства и единой облачной госплатформы. В июне 2020 г. ВТБ, «Ростелеком» и
|16.04.2020
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Как только госзакупки стали непрозрачными, стандартный контракт «Ростелекома» с Минкомсвязи подорожал до 12 миллиардов
одорожала Как выяснил CNews, многолетняя тенденция к снижению стоимости эксплуатации инфраструктуры электронного правительства (ИЭП), наблюдавшаяся в 2016-2018 гг. была радикально переломлена в
|13.01.2020
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Основатель российской киберполиции: Электронное Правительство может быть прикрытием для освоения миллиардов
льному результату: человек становится приложением к машине, компьютерной программе, а не наоборот, как первоначально задумывалось. И уже не компьютер для человека, а человек для компьютера. Термином «электронное правительство» называли внедряемый комплекс электронных услуг для населения, что, конечно, весьма далеко от управления государством. Тут скрывается некое лукавство. В лучшем случае
|19.08.2019
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«Ростелеком» стал бессменным подрядчиком по развитию электронного правительства еще на два года
и самостоятельном выполнении 10% работ. В 2016 г. Счетная палата проверила расходование средств на электронное правительство из федерального бюджета в 2014-2015 гг. Аудиторы пришли к выводу, ч
|10.07.2019
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Ростех создал проект «цифрового правительства» для Башкортостана и Татарстана
Концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех завершил проектирование ситуационных центров, которые станут важным элементом «цифрового правительства» в Татарстане и Башкортостане. Проекты будут способствовать повышению эффективности управления и контроля территорий. Единая информационно-аналитическая система, реализо
|22.05.2019
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«Ростелеком» и VNPT будут совместно развивать проекты ИБ, электронного правительства и умных городов для рынка Вьетнама
с текстом меморандума основными направлениями сотрудничества являются информационная безопасность, электронное правительство и умные города. По условиям меморандума компания VNPT берет на себя
|17.01.2019
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Рейтинг электронных правительств ООН возглавила Москва
Исследование Организации Объединенных Наций «Электронное правительство 2018» теперь доступно и на русском языке. Впервые эксперты организации оценивали уровень развития электронного правительства не только в странах, но и в отдельных горо
|27.12.2018
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«Ростелеком» запустил Резервный центр обработки данных инфраструктуры электронного правительства
ли более 1,5 млрд авторизаций. А в СМЭВ за сутки регистрируется в среднем около 80 млн транзакций. «Электронное правительство становится неотъемлемой частью жизни страны и граждан. С помощью ег
|06.11.2018
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Казахстан идет в цифровое общество особым маршрутом
трах, школьная безопасность и видеонаблюдение в школах, социальное страхование, в первую очередь, выплата пенсий. Поскольку половина населения Казахстана живет в сельской местности, оно может ощутить цифровое государство лишь в форме удобных онлайн-сервисов. Безопасная среда обитания. Помимо безопасности школ, речь идет о развитой системе видеонаблюдения в подъездах, которая в многоквартирн
|31.10.2018
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За развитие электронного правительства в Минкомсвязи будет отвечать экс-глава ИТ Севастополя
Новый директор департамента Минкомсвязи В Минкомсвязи назначен новый исполняющий обязанности директора департамента развития электронного правительства (ДРЭП). Им стал Алексей Горобцов, работавший до этого руководителем главного управления информатизации и связи Севастополя. Об этом со ссылкой на собственные источник
|27.04.2018
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«Отца» «Электронного правительства» и «Платона» Алексея Нащекина выпустили из тюрьмы
го директора «Ростелекома» по федеральным программами и отвечал на этой должности за реализацию государственно-частного партнерства компании и органов власти всех уровней в рамках реализации проекта «Электронного правительства». 20 декабря 2010 г. был избран членом Совета Координационного центра национального домена сети интернет (КЦ). В феврале 2013 г. Алексей Нащекин покинул «Ростелеком»
|12.04.2018
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Один из «отцов» «Электронного правительства» и «Платона» Алексей Нащекин отправлен в тюрьму. Суд не взял залог в 100 миллионов
го директора «Ростелекома» по федеральным программами и отвечал на этой должности за реализацию государственно-частного партнерства компании и органов власти всех уровней в рамках реализации проекта «Электронного правительства». 20 декабря 2010 г. был избран членом Совета Координационного центра национального домена сети интернет (КЦ). В феврале 2013 г. Алексей Нащекин покинул «Ростелеком»
|11.04.2018
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Арестован Алексей Нащекин, один из «отцов» «Электронного правительства» и «Платона»
го директора «Ростелекома» по федеральным программами и отвечал на этой должности за реализацию государственно-частного партнерства компании и органов власти всех уровней в рамках реализации проекта «Электронного правительства». 20 декабря 2010 г. был избран членом Совета Координационного центра национального домена сети интернет (КЦ). В феврале 2013 г. Алексей Нащекин покинул «Ростелеком»
|09.04.2018
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«Ростелекому» дадут на обслуживание электронного правительства на 270 миллионов меньше, чем 3 года назад
торые Минкомсвязи ежегодно заключает с «Ростелекомом» на эксплуатацию так называемой инфраструктуры электронного правительства (ИЭП) существенно уменьшаются в цене уже третий год подряд. Пропор
|29.09.2017
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BSS обновила систему «BSS e-Government Gate»
BSS объявила о поддержке новых форматов ГИС ГМП 1.16.4 и УФЭБС 2017.4.2 в версиях системы «BSS e-Government Gate» v. 6.5, v.6.4, v.5.0, предназначенной для организации удобного взаимодействия систем банка (ДБО, АБС) с сервисами различных ГИС через СМЭВ. «Одной из наших приоритетных задач
|07.06.2017
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«Ростелекому» не хватает денег на электронное правительство
изводительность и качество услуг».Михаил Бондаренко считает, что деньги на развитие инфраструктуры электронного правительство даст монетизация находящихся в нем данных При этом Бондаренко уверен, что электронное правительство в России уже находится на весьма высоком уровне по сравнению с другими государствами. «В последние годы вместе с Минкомсвязи мы сделали достаточно много для того, чтоб
|23.05.2017
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Путину написали программу: Россиян заставят платить за электронное правительство
ен «бесшовный» переход между дистанционными и очными каналами.По проекту программы «Цифровая экономика», подготовленному для Президента России, к 2025 г. значительную часть расходов на инфраструктуру электронного правительства будут компенсировать пользователи Доля услуг, предоставляемых органами госвласти в электронном виде, составит 80%, а доля услуг, по которым изменение правового статус
|22.12.2016
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«Ростелекому» урезали на 220 млн руб. финансирование на эксплуатацию электронного правительства
015 г. самостоятельно выполнила более 80% работ, а в 2016 г. эта доля увеличилась до 90%. В октябре 2016 г. «Ростелеком» назвал своим главным технологическим партнером в части развития инфраструктуры электронного государства компанию «РТ лабс». Отметим, что выводы Счетной палаты во многом совпали с более ранними выводами CNews, сделанными в конце 2015 г. на основе анализа сайта госзакупок.
|14.11.2016
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Замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Козырев о новом электронном правительстве
о услуги, этот механизм реализовать невозможно. Но его очень легко воплотить на базе инфраструктуры электронного правительства. Если, исходя из сложившейся ситуации, мы понимаем, какие конкретн
|25.07.2016
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«Ростелеком» выделил канал связи для «Электронного правительства» в Республике Татарстан
«Ростелеком» предоставил канал связи для регионального сегмента «Электронного правительства» в Республике Татарстан. Минимальная пропускная способность канала - 100 Мбит/с. Точкой входа для федеральной системы является Республиканский центр обработки данных,
|22.07.2016
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Как создавалась региональная система электронного правительства Тульской области
Партнерство «Форс» с ЦИТ Тульской области началось в 2013 г., когда компания внедрила в регионе собственное типовое решение для создания регионального сегмента электронного правительства (РСЭП). Оно было доработано с учетом специфики стоявших в данном проекте задач и особых требований по функциональности и масштабируемости. Развитие системы с постепен
|11.07.2016
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Счетная палата: Минкомсвязи «без результата» тратит бюджетные деньги
Счетная палата проверила электронное правительство Коллегия Счетной палаты рассмотрела итоги проверки по расходованию средств федерального бюджета на создание, развитие и эксплуатацию электронного правительства. Объект
|25.04.2016
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Россияне построили в Белоруссии ЦОД для электронного правительства
ия ведет в соответствии с указами президента Белоруссии Александра Лукашенко. На встречу электронному правительству РОП особенно актуальна для госструктур Белоруссии: в республике активно развивается электронное правительство, а к 2019 г. все из них должны перевести свои услуги в электронный вид. В рамках выставки BeCloud продемонстрировал пилотную версию проекта «Автоматизированная информа
|22.04.2016
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Развитие 2500 ИТ-систем государства: тихая революция
В 2014 г. Россия заняла 27 в рейтинге развития электронного правительства (The United Nations E-Government Survey 2014), который раз в два г
|17.03.2016
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Субподрядчик «электронного правительства» заявил о росте выручки на две трети
Финансовые результаты Питерская компания «Нетрика», активный субподрядчик работ по созданию «электронного правительства», подвела финансовые итоги работы в 2015 г. Совокупная выручка компании составила p518,7 млн. Это на 66% больше, чем в 2014 г. Выручка по направлениям распределилась
|14.03.2016
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Российский продукт А3 от «Атринити» поможет развитию электронного правительства
ской Федерации (Минкомсвязь России). Основная задача мероприятия – предоставление заказчикам и поставщикам площадки для обсуждения новых возможностей развития ИТ-систем, а также перспектив построения цифрового правительства до 2020 г. В ходе конференции состоялось общественное обсуждение положений Системного проекта Электронного правительства (ЭП) до 2020 г., который в настоящий момент гото
|03.03.2016
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Минкомсвязи представило проект развития электронного правительства до 2020 года
нного правительства уделяется внимание на самом высоком уровне, в итоге возникает и резкий скачок их качества. «Нужно наличие электронных лидеров в регионах», — заключил он.«Учитывая то, что развитие электронное правительство является межведомственным проектом, требующим координации усилий большого числа участников всех уровней с разных ветвей власти, мы предлагаем эту координацию осуществл
|04.02.2016
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На портале электронного правительства Казахстана обновлен «Личный кабинет» пользователя
ытого правительства». Также теперь «Личный кабинет» отслеживает основные события в жизни человека (рождение ребенка, брак, выход на пенсию и т.д.) и предлагает потенциально интересные или необходимые государственные услуги для каждого жизненного случая.
|25.12.2015
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Минкомсвязи заплатит «Ростелекому» более 2 млрд руб. за эксплуатацию «Электронного правительства» в 2016 г.
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и «Ростелеком» подписали контракт на эксплуатацию инфраструктуры «Электронного правительства» на 2016 г. Стоимость заключенного контракта – i2034 млн. В новый контракт добавлены многочисленные доработки основных информационных систем, составляющих основу «
|30.09.2015
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vGate обеспечивает защиту ЦОДа «Электронного правительства» в Ленинградской области
Компания «Код Безопасности», российский разработчик программных и аппаратных средств защиты, объявила о реализации проекта по внедрению средства защиты vGate в центре обработки данных (ЦОД) «Электронного правительства» Ленинградской области. Как сообщили CNews в «Коде Безопасности», заказчиком проекта выступил Комитет по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области; раб
Электронное правительство и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 131
|Никифоров Николай 1138 120
|Медведев Дмитрий 1665 96
|Щеголев Игорь 699 79
|Козырев Алексей 328 66
|Шадаев Максут 1210 51
|Нащекин Алексей 118 49
|Массух Илья 239 42
|Рейман Леонид 1065 37
|Паршин Максим 323 34
|Попов Алексей 339 31
|Пак Олег 112 28
|Лысенко Эдуард 317 28
|Носков Константин 241 26
|Собянин Сергей 538 25
|Мишустин Михаил 787 24
|Шилов Сергей 99 21
|Ермолаев Артем 379 21
|Евраев Михаил 266 19
|Валяева Елизавета 72 19
|Бойко Елена 152 18
|Калугин Сергей 169 18
|Симаткина Светлана 71 18
|Осеевский Михаил 350 17
|Рымар Максим 50 17
|Раков Ярослав 51 17
|Авербах Владимир 127 17
|Казак Максим 162 17
|Провоторов Александр 158 17
|Гуральников Сергей 164 17
|Гаттаров Руслан 144 17
|Солодовников Денис 108 16
|Турчак Евгений 24 16
|Албычев Александр 168 16
|Фомичев Олег 139 16
|Бондаренко Михаил 59 16
|Церенов Церен 47 16
|Дрожжинов Владимир 30 16
|Соколов Алексей 137 15
|Чернышенко Дмитрий 581 15
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