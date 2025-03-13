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Электронное правительство e-Government Цифровое правительство Электронное государство

Способ осуществления информационных аспектов государственной деятельности, основанный на использовании ИКТ-систем, а также новый тип государства, основанный на использовании этой технологии.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


13.03.2025 Arenadata стала партнером в Таджикистане ОАО «Удостоверяющие центры, государственные услуги и разработка цифровых программ»

Arenadata, российский разработчик систем управления и обработки данных, и ОАО «Удостоверяющие центры, государственные услуги и разработка цифровых программ», компания при Агентстве инноваций и цифровых технологий при президенте Республики Таджикистан, подписали меморандум о сотрудничестве. Этот
22.02.2024 Системы электронного правительства проверяют на прочность почти 14 тыс. багхантеров

Тестирование началось в ноябре 2023 г. Багхантеры ищут уязвимости в информационных системах электронного правительства и борются за приз до 1 млн руб. Об этом CNews сообщили представители Минцифры. Это второй этап багбаунти. Первый проходил с февраля по май 2023 г., в нем приняли учас
22.02.2024 На ресурсах электронного правительства найдено более 60 уязвимостей

За три месяца работы второго этапа программы поиска уязвимостей Bug Bounty на ресурсах российского электронного правительства было выявлено 62 уязвимости. Большинство из них — некритичные. Об

10.11.2023 На Bi.Zone Bug Bounty запущен 2 этап проекта по поиску уязвимостей в инфраструктуре электронного правительства

Минцифры запускает второй этап проекта по поиску уязвимостей в инфраструктуре электронного правительства. Проверить защищенность систем можно на платформе Bi.Zone Bug Bounty. Вознаграждение багхантеров зависит от уровня критичности обнаруженной уязвимости и может достига
13.02.2023 Власти оштрафовали «Ростелеком» на 168 миллионов

или соглашение о досрочном расторжении контракта на выполнение работ по эксплуатации инфраструктуры электронного правительства. Это следует из документов, опубликованных в Единой информационной
10.02.2023 Российским хакерам предложили проверить «Госуслуги» на прочность. За это хорошо заплатят

Bug bounty для электронного правительства Минцифры России объявило о запуске собственного проекта по поиску уязвимостей (bug bounty). Этичные («белые») хакеры смогут за вознаграждение оказать ведомству содейс
10.02.2023 Багхантеры проверят электронное правительство на прочность

Минцифры объявило о запуске проекта по поиску уязвимостей в «Госуслугах» и других ресурсах электронного правительства. Программа пройдёт в несколько этапов. На первом из них независимые исследователи проверят портал «Госуслуг» и Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Н
15.04.2022 «Ростелеком» крупно оштрафован за недоработки по электронному правительству. Работы еще на 100 миллионов не приняты

в законодательстве в части расширения оснований для списания неустойки в настоящее время по проекту Электронное правительство «Ростелеком» проводит мероприятия, направленные на взаимодействие с
12.04.2022 Генеральным директором АО «РТ Лабс» назначен Тенгиз Алания

вечать за реализацию стратегических задач компании и дальнейшее развитие федеральной инфраструктуры электронного правительства. Раннее он возглавлял направление по эксплуатации продуктов и реше
20.01.2022 «Ростелеком» получил 12 млрд руб. на обеспечение работы портала госуслуг, СМЭВ и других госсервисов

Эксплуатация ИЭП Как выяснил CNews, «Ростелеком» на эксплуатацию инфраструктуры электронного правительства (ИЭП) получит 12 млрд руб. За стандартный контракт с оператором за
16.12.2020 Для российских регионов построили облачный конструктор электронных госуслуг

ффективности и безопасности использования информационных и технологических ресурсов, инфраструктуры электронного правительства и единой облачной госплатформы. В июне 2020 г. ВТБ, «Ростелеком» и
16.04.2020 Как только госзакупки стали непрозрачными, стандартный контракт «Ростелекома» с Минкомсвязи подорожал до 12 миллиардов

одорожала Как выяснил CNews, многолетняя тенденция к снижению стоимости эксплуатации инфраструктуры электронного правительства (ИЭП), наблюдавшаяся в 2016-2018 гг. была радикально переломлена в
13.01.2020 Основатель российской киберполиции: Электронное Правительство может быть прикрытием для освоения миллиардов

льному результату: человек становится приложением к машине, компьютерной программе, а не наоборот, как первоначально задумывалось. И уже не компьютер для человека, а человек для компьютера. Термином «электронное правительство» называли внедряемый комплекс электронных услуг для населения, что, конечно, весьма далеко от управления государством. Тут скрывается некое лукавство. В лучшем случае

19.08.2019 «Ростелеком» стал бессменным подрядчиком по развитию электронного правительства еще на два года

и самостоятельном выполнении 10% работ. В 2016 г. Счетная палата проверила расходование средств на электронное правительство из федерального бюджета в 2014-2015 гг. Аудиторы пришли к выводу, ч
10.07.2019 Ростех создал проект «цифрового правительства» для Башкортостана и Татарстана

Концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех завершил проектирование ситуационных центров, которые станут важным элементом «цифрового правительства» в Татарстане и Башкортостане. Проекты будут способствовать повышению эффективности управления и контроля территорий. Единая информационно-аналитическая система, реализо
22.05.2019 «Ростелеком» и VNPT будут совместно развивать проекты ИБ, электронного правительства и умных городов для рынка Вьетнама

с текстом меморандума основными направлениями сотрудничества являются информационная безопасность, электронное правительство и умные города. По условиям меморандума компания VNPT берет на себя
17.01.2019 Рейтинг электронных правительств ООН возглавила Москва

Исследование Организации Объединенных Наций «Электронное правительство 2018» теперь доступно и на русском языке. Впервые эксперты организации оценивали уровень развития электронного правительства не только в странах, но и в отдельных горо
27.12.2018 «Ростелеком» запустил Резервный центр обработки данных инфраструктуры электронного правительства

ли более 1,5 млрд авторизаций. А в СМЭВ за сутки регистрируется в среднем около 80 млн транзакций. «Электронное правительство становится неотъемлемой частью жизни страны и граждан. С помощью ег
06.11.2018 Казахстан идет в цифровое общество особым маршрутом

трах, школьная безопасность и видеонаблюдение в школах, социальное страхование, в первую очередь, выплата пенсий. Поскольку половина населения Казахстана живет в сельской местности, оно может ощутить цифровое государство лишь в форме удобных онлайн-сервисов. Безопасная среда обитания. Помимо безопасности школ, речь идет о развитой системе видеонаблюдения в подъездах, которая в многоквартирн
31.10.2018 За развитие электронного правительства в Минкомсвязи будет отвечать экс-глава ИТ Севастополя

Новый директор департамента Минкомсвязи В Минкомсвязи назначен новый исполняющий обязанности директора департамента развития электронного правительства (ДРЭП). Им стал Алексей Горобцов, работавший до этого руководителем главного управления информатизации и связи Севастополя. Об этом со ссылкой на собственные источник
27.04.2018 «Отца» «Электронного правительства» и «Платона» Алексея Нащекина выпустили из тюрьмы

го директора «Ростелекома» по федеральным программами и отвечал на этой должности за реализацию государственно-частного партнерства компании и органов власти всех уровней в рамках реализации проекта «Электронного правительства». 20 декабря 2010 г. был избран членом Совета Координационного центра национального домена сети интернет (КЦ). В феврале 2013 г. Алексей Нащекин покинул «Ростелеком»

12.04.2018 Один из «отцов» «Электронного правительства» и «Платона» Алексей Нащекин отправлен в тюрьму. Суд не взял залог в 100 миллионов

го директора «Ростелекома» по федеральным программами и отвечал на этой должности за реализацию государственно-частного партнерства компании и органов власти всех уровней в рамках реализации проекта «Электронного правительства». 20 декабря 2010 г. был избран членом Совета Координационного центра национального домена сети интернет (КЦ). В феврале 2013 г. Алексей Нащекин покинул «Ростелеком»

11.04.2018 Арестован Алексей Нащекин, один из «отцов» «Электронного правительства» и «Платона»

го директора «Ростелекома» по федеральным программами и отвечал на этой должности за реализацию государственно-частного партнерства компании и органов власти всех уровней в рамках реализации проекта «Электронного правительства». 20 декабря 2010 г. был избран членом Совета Координационного центра национального домена сети интернет (КЦ). В феврале 2013 г. Алексей Нащекин покинул «Ростелеком»

09.04.2018 «Ростелекому» дадут на обслуживание электронного правительства на 270 миллионов меньше, чем 3 года назад

торые Минкомсвязи ежегодно заключает с «Ростелекомом» на эксплуатацию так называемой инфраструктуры электронного правительства (ИЭП) существенно уменьшаются в цене уже третий год подряд. Пропор
29.09.2017 BSS обновила систему «BSS e-Government Gate»

BSS объявила о поддержке новых форматов ГИС ГМП 1.16.4 и УФЭБС 2017.4.2 в версиях системы «BSS e-Government Gate» v. 6.5, v.6.4, v.5.0, предназначенной для организации удобного взаимодействия систем банка (ДБО, АБС) с сервисами различных ГИС через СМЭВ. «Одной из наших приоритетных задач
07.06.2017 «Ростелекому» не хватает денег на электронное правительство

изводительность и качество услуг».Михаил Бондаренко считает, что деньги на развитие инфраструктуры электронного правительство даст монетизация находящихся в нем данных При этом Бондаренко уверен, что электронное правительство в России уже находится на весьма высоком уровне по сравнению с другими государствами. «В последние годы вместе с Минкомсвязи мы сделали достаточно много для того, чтоб
23.05.2017 Путину написали программу: Россиян заставят платить за электронное правительство

ен «бесшовный» переход между дистанционными и очными каналами.По проекту программы «Цифровая экономика», подготовленному для Президента России, к 2025 г. значительную часть расходов на инфраструктуру электронного правительства будут компенсировать пользователи Доля услуг, предоставляемых органами госвласти в электронном виде, составит 80%, а доля услуг, по которым изменение правового статус
22.12.2016 «Ростелекому» урезали на 220 млн руб. финансирование на эксплуатацию электронного правительства

015 г. самостоятельно выполнила более 80% работ, а в 2016 г. эта доля увеличилась до 90%. В октябре 2016 г. «Ростелеком» назвал своим главным технологическим партнером в части развития инфраструктуры электронного государства компанию «РТ лабс». Отметим, что выводы Счетной палаты во многом совпали с более ранними выводами CNews, сделанными в конце 2015 г. на основе анализа сайта госзакупок.

14.11.2016 Замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Козырев о новом электронном правительстве

о услуги, этот механизм реализовать невозможно. Но его очень легко воплотить на базе инфраструктуры электронного правительства. Если, исходя из сложившейся ситуации, мы понимаем, какие конкретн
25.07.2016 «Ростелеком» выделил канал связи для «Электронного правительства» в Республике Татарстан

«Ростелеком» предоставил канал связи для регионального сегмента «Электронного правительства» в Республике Татарстан. Минимальная пропускная способность канала - 100 Мбит/с. Точкой входа для федеральной системы является Республиканский центр обработки данных,
22.07.2016 Как создавалась региональная система электронного правительства Тульской области

Партнерство «Форс» с ЦИТ Тульской области началось в 2013 г., когда компания внедрила в регионе собственное типовое решение для создания регионального сегмента электронного правительства (РСЭП). Оно было доработано с учетом специфики стоявших в данном проекте задач и особых требований по функциональности и масштабируемости. Развитие системы с постепен
11.07.2016 Счетная палата: Минкомсвязи «без результата» тратит бюджетные деньги

Счетная палата проверила электронное правительство Коллегия Счетной палаты рассмотрела итоги проверки по расходованию средств федерального бюджета на создание, развитие и эксплуатацию электронного правительства. Объект
25.04.2016 Россияне построили в Белоруссии ЦОД для электронного правительства

ия ведет в соответствии с указами президента Белоруссии Александра Лукашенко. На встречу электронному правительству РОП особенно актуальна для госструктур Белоруссии: в республике активно развивается электронное правительство, а к 2019 г. все из них должны перевести свои услуги в электронный вид. В рамках выставки BeCloud продемонстрировал пилотную версию проекта «Автоматизированная информа
22.04.2016 Развитие 2500 ИТ-систем государства: тихая революция

В 2014 г. Россия заняла 27 в рейтинге развития электронного правительства (The United Nations E-Government Survey 2014), который раз в два г
17.03.2016 Субподрядчик «электронного правительства» заявил о росте выручки на две трети

Финансовые результаты Питерская компания «Нетрика», активный субподрядчик работ по созданию «электронного правительства», подвела финансовые итоги работы в 2015 г. Совокупная выручка  компании составила p518,7 млн. Это на 66% больше, чем в 2014 г. Выручка по направлениям распределилась
14.03.2016 Российский продукт А3 от «Атринити» поможет развитию электронного правительства

ской Федерации (Минкомсвязь России). Основная задача мероприятия – предоставление заказчикам и поставщикам площадки для обсуждения новых возможностей развития ИТ-систем, а также перспектив построения цифрового правительства до 2020 г. В ходе конференции состоялось общественное обсуждение положений Системного проекта Электронного правительства (ЭП) до 2020 г., который в настоящий момент гото
03.03.2016 Минкомсвязи представило проект развития электронного правительства до 2020 года

нного правительства уделяется внимание на самом высоком уровне, в итоге возникает и резкий скачок их качества. «Нужно наличие электронных лидеров в регионах», — заключил он.«Учитывая то, что развитие электронное правительство является межведомственным проектом, требующим координации усилий большого числа участников всех уровней с разных ветвей власти, мы предлагаем эту координацию осуществл
04.02.2016 На портале электронного правительства Казахстана обновлен «Личный кабинет» пользователя

ытого правительства». Также теперь «Личный кабинет» отслеживает основные события в жизни человека (рождение ребенка, брак, выход на пенсию и т.д.) и предлагает потенциально интересные или необходимые государственные услуги для каждого жизненного случая.
25.12.2015 Минкомсвязи заплатит «Ростелекому» более 2 млрд руб. за эксплуатацию «Электронного правительства» в 2016 г.

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и «Ростелеком» подписали контракт на эксплуатацию инфраструктуры «Электронного правительства» на 2016 г. Стоимость заключенного контракта – i2034 млн. В новый контракт добавлены многочисленные доработки основных информационных систем, составляющих основу «
30.09.2015 vGate обеспечивает защиту ЦОДа «Электронного правительства» в Ленинградской области

Компания «Код Безопасности», российский разработчик программных и аппаратных средств защиты, объявила о реализации проекта по внедрению средства защиты vGate в центре обработки данных (ЦОД) «Электронного правительства» Ленинградской области. Как сообщили CNews в «Коде Безопасности», заказчиком проекта выступил Комитет по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области; раб

Публикаций - 1903, упоминаний - 2608

Электронное правительство и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 471
МегаФон 10742 142
Microsoft Corporation 25775 141
IBM - International Business Machines Corp 9699 79
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 73
Восход ФГБУ НИИ 721 68
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 59
Oracle Corporation 7074 59
Ростелеком - РТЛабс 210 51
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 44
SAP SE 5601 43
9594 43
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 41
Yandex - Яндекс 9216 41
Крок - Croc 1964 40
Cisco Systems 5372 39
NVision Group - Энвижн Груп 699 37
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 37
Intel Corporation 12811 37
Google LLC 12688 36
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 36
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 35
HP Inc. 5883 34
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 32
Huawei 4676 32
БАРС Груп 579 30
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 30
АйТи 1519 29
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 28
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 27
Meta Platforms - Facebook 4621 27
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 26
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 26
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 25
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 25
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 284 25
Открытые технологии 732 24
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 24
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 24
Apple Inc 13154 24
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 114
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 82
Почта России ПАО 2370 63
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 53
РЖД - Российские железные дороги 2096 25
ГПБ - Газпромбанк 1273 20
Альфа-Банк 1979 19
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 18
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 16
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 16
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 15
Visa International 1993 14
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 14
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 14
ВТБ - Почта Банк 514 14
Газпром ПАО 1493 13
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 12
Газпром нефть 725 12
ВТБ - ВТБ24 671 12
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 11
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 11
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 11
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 9
Ак Барс Банк 283 9
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 9
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 8
ПСБ - Промсвязьбанк 963 8
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 8
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 34 8
Россети Ленэнерго 1699 8
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 8
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 7
Северсталь ПАО - Severstal 629 7
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 7
НСПК - Национальная система платежных карт 948 7
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 6
Роснефть НК - нефтяная компания 562 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 631
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 334
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 285
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 229
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 202
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 195
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 138
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 126
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 120
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 105
Федеральное казначейство России 1949 105
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 101
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 97
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 95
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 89
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 89
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 88
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 86
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 83
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 77
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 74
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 66
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 59
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 58
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 56
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 55
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 55
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 54
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 52
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 51
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 49
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 49
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 49
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 45
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 44
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 44
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 40
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 40
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 39
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 37
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 21
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 19
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 19
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 16
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 16
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 13
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 12
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 10
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 10
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 8
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 7
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 6
Единая Россия - Политическая партия 321 5
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 5
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 5
OSI - Open Source Initiative 80 5
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 4
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 4
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 4
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 4
Международная академия связи - МАС 46 4
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 4
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 3
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 3
Ассоциация пользователей и разработчиков CD-ROM-продукции 4 3
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 3
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 3
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 3
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 3
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 3
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 3
Сибирское соглашение - межрегиональная ассоциация 6 3
ГосИнформСистемы 160 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 874
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 677
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 388
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 378
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 299
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 285
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 281
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 241
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 239
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 237
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 207
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 206
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 203
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 203
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 190
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 187
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 176
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 176
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 168
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 161
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 154
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 146
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 145
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 971 134
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 131
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 127
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 123
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 123
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 123
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 121
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 118
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 116
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 112
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 111
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 110
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 107
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 102
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 99
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 98
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 96
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 679
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 229
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 101
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 79
Linux OS 11533 55
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 48
Microsoft Windows 2000 8678 48
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 46
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 45
Microsoft Windows 16882 43
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 42
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 37
Google Android 15243 37
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 36
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 36
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 36
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 32
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 32
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 32
Apple iOS 8583 31
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 29
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 28
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 28
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 27
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 25
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 24
ФГИС ЕСНСИ - Единая система нормативной справочной информации 51 23
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 120 22
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 22
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 20
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 179 20
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 66 19
Apple iPad 4011 19
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 18
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 18
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 18
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 39 17
Microsoft Office 4170 17
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 16
Правительство Казахстана - Минцифры Казахстана - eGov - Электронное правительство Казахстана - Государственная программа 34 16
Путин Владимир 3454 131
Никифоров Николай 1138 120
Медведев Дмитрий 1665 96
Щеголев Игорь 699 79
Козырев Алексей 328 66
Шадаев Максут 1210 51
Нащекин Алексей 118 49
Массух Илья 239 42
Рейман Леонид 1065 37
Паршин Максим 323 34
Попов Алексей 339 31
Пак Олег 112 28
Лысенко Эдуард 317 28
Носков Константин 241 26
Собянин Сергей 538 25
Мишустин Михаил 787 24
Шилов Сергей 99 21
Ермолаев Артем 379 21
Евраев Михаил 266 19
Валяева Елизавета 72 19
Бойко Елена 152 18
Калугин Сергей 169 18
Симаткина Светлана 71 18
Осеевский Михаил 350 17
Рымар Максим 50 17
Раков Ярослав 51 17
Авербах Владимир 127 17
Казак Максим 162 17
Провоторов Александр 158 17
Гуральников Сергей 164 17
Гаттаров Руслан 144 17
Солодовников Денис 108 16
Турчак Евгений 24 16
Албычев Александр 168 16
Фомичев Олег 139 16
Бондаренко Михаил 59 16
Церенов Церен 47 16
Дрожжинов Владимир 30 16
Соколов Алексей 137 15
Чернышенко Дмитрий 581 15
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1307
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 473
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 189
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 161
Европа 24964 141
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 138
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 126
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 116
Казахстан - Республика 6048 108
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 97
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 94
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 86
Германия - Федеративная Республика 13221 66
Украина 7928 64
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 61
Россия - СФО - Новосибирск 4876 60
Россия - УФО - Тюменская область 1365 60
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 57
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 54
Франция - Французская Республика 8177 53
Земля - планета Солнечной системы 10865 52
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 51
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 50
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 50
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 48
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 48
Россия - УФО - Челябинская область 1512 46
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 45
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 42
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 41
Индия - Bharat 5869 41
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 40
Азия - Азиатский регион 5920 40
Сингапур - Республика 1953 40
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 39
Россия - УФО - Свердловская область 1951 39
Южная Корея - Республика 7052 38
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 36
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 36
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 36
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1507
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 468
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 458
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 388
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 315
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 313
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 206
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 203
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 196
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 194
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 184
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 176
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 172
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 167
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 165
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 153
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 150
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 142
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 133
Паспорт - Паспортные данные 2848 117
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 114
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 113
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 109
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 108
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 103
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 98
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 86
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 82
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 82
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 998 82
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 76
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 75
Энергетика - Energy - Energetically 5855 74
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 73
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 71
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 66
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 64
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 63
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 62
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 61
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 70
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 48
TAdviser - Центр выбора технологий 468 23
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 21
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 21
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 15
РОИ - Российская общественная инициатива 85 12
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 12
CNews RND - R&D.CNews 2274 11
Ведомости 1466 9
Bloomberg 1627 7
РИА Новости 1033 7
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 7
CNews Журнал 167 7
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 6
CNews TV 747 6
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 5
Госрасходы - портал 70 5
Forbes - Форбс 1002 5
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 4
Российская газета 290 4
Мобильные системы 118 4
InterNetNews - InternetNews.com 218 4
The Register - The Register Hardware 1784 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 3
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 3
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 3
ComNews - Медиа-бизнес 142 3
Нецифровая экономика - telegram-канал 43 3
ТАСС Телеком 38 3
Wikipedia - Википедия 650 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
NYT - The New York Times 1100 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 2
Известия ИД 770 2
Все о блокчейне и цифровой экономике 6 2
Стрим-ТВ - телекомпания 166 2
Silicon 494 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 163
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 70
IDC - International Data Corporation 4975 35
Gartner - Гартнер 3658 32
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 12
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 12
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 10
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 9
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 9
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 8
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 8
Forrester Research 834 6
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 6
BCG - Boston Consulting Group 117 5
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 5
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 5
The Economist Intelligence Unit 41 5
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 5
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 4
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 4
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 3
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 20 3
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 3
CNews Рынок ИТ-услуг 171 3
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 2
Рустелеком ТК 305 2
CNews Инновация года - награда 155 2
Mercury Research 73 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 2
HDI - Human Development Index - Индекс человеческого развития 4 2
CNews Tenders 18 2
comScore 379 2
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 2
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 2
АСИ - Агентство социальной информации 7 2
MAR Consult - Мар Консалт 29 2
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 2
РАН - Российская академия наук 2122 24
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 23
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 17
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 14
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 13
ИЭП - Международный институт экономики и права 22 12
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 11
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 9
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 8
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 8
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 7
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 7
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 5
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 5
РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 4
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 4
Waseda University - Университет Васэда 21 4
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 4
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 3
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 3
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 3
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 3
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 3
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 3
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 3
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 3
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 3
Правительство Москвы - Библиотеки Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 38 3
Минэкономразвития РФ - ВАВТ - Всероссийская академия внешней торговли - Высшая коммерческая школа Министерства экономического развития и торговли РФ 25 3
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 3
ИВГПУ ВО ФГБОУ - Ивановский Политех - Ивановский государственный политехнический университет 5 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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