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Электронное правительство e-Government Цифровое правительство Электронное государство
Способ осуществления информационных аспектов государственной деятельности, основанный на использовании ИКТ-систем, а также новый тип государства, основанный на использовании этой технологии.
Электронное правительство упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2481 68
|Никифоров Николай 1145 67
|Медведев Дмитрий 1595 59
|Щеголев Игорь 685 54
|Нащекин Алексей 111 43
|Козырев Алексей 274 36
|Попов Алексей 329 24
|Массух Илья 202 22
|Рейман Леонид 1009 19
|Шилов Сергей 70 16
|Провоторов Александр 154 14
|Калугин Сергей 168 13
|Нечаев Андрей 21 13
|Собянин Сергей 222 13
|Бойко Елена 167 13
|Бондаренко Михаил 55 12
|Пак Олег 93 12
|Усманов Артур 24 11
|Калина Роман 61 11
|Солодовников Денис 78 11
|Бутенко Юрий 64 11
|Евраев Михаил 228 11
|Опенышева Светлана 63 11
|Носков Константин 211 11
|Паршин Максим 185 11
|Катамадзе Анна 72 10
|Таипов Расул 11 10
|Фишер Андрей 59 10
|Чамара Денис 58 10
|Фомичев Олег 110 10
|Стрельцов Андрей 56 10
|Греф Герман 344 10
|Евстигнеев Сергей 21 10
|Соколов Алексей 129 10
|Волин Алексей 114 10
|Левин Леонид 107 9
|Ермолаев Артем 348 9
|Чернякова Елена 28 9
|Кравцов Роман 77 9
|Гуревич Раиса 16 9
Ключевых фраз выявлено - 1175659, в очереди разбора - 989941.
Создано именных указателей - 70896.
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