Arenadata стала партнером в Таджикистане ОАО «Удостоверяющие центры, государственные услуги и разработка цифровых программ» Arenadata, российский разработчик систем управления и обработки данных, и ОАО «Удостоверяющие центры, государственные услуги и разработка цифровых программ», компания при Агентстве инноваций и цифровых технологий при президенте Республики Таджикистан, подписали меморандум о сотрудничестве. Этот

Системы электронного правительства проверяют на прочность почти 14 тыс. багхантеров Тестирование началось в ноябре 2023 г. Багхантеры ищут уязвимости в информационных системах электронного правительства и борются за приз до 1 млн руб. Об этом CNews сообщили представители Минцифры. Это второй этап багбаунти. Первый проходил с февраля по май 2023 г., в нем приняли учас

На ресурсах электронного правительства найдено более 60 уязвимостей За три месяца работы второго этапа программы поиска уязвимостей Bug Bounty на ресурсах российского электронного правительства было выявлено 62 уязвимости. Большинство из них — некритичные. Об

На Bi.Zone Bug Bounty запущен 2 этап проекта по поиску уязвимостей в инфраструктуре электронного правительства Минцифры запускает второй этап проекта по поиску уязвимостей в инфраструктуре электронного правительства. Проверить защищенность систем можно на платформе Bi.Zone Bug Bounty. Вознаграждение багхантеров зависит от уровня критичности обнаруженной уязвимости и может достига

Власти оштрафовали «Ростелеком» на 168 миллионов или соглашение о досрочном расторжении контракта на выполнение работ по эксплуатации инфраструктуры электронного правительства. Это следует из документов, опубликованных в Единой информационной

Российским хакерам предложили проверить «Госуслуги» на прочность. За это хорошо заплатят Bug bounty для электронного правительства Минцифры России объявило о запуске собственного проекта по поиску уязвимостей (bug bounty). Этичные («белые») хакеры смогут за вознаграждение оказать ведомству содейс

Багхантеры проверят электронное правительство на прочность Минцифры объявило о запуске проекта по поиску уязвимостей в «Госуслугах» и других ресурсах электронного правительства. Программа пройдёт в несколько этапов. На первом из них независимые исследователи проверят портал «Госуслуг» и Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Н

«Ростелеком» крупно оштрафован за недоработки по электронному правительству. Работы еще на 100 миллионов не приняты в законодательстве в части расширения оснований для списания неустойки в настоящее время по проекту Электронное правительство «Ростелеком» проводит мероприятия, направленные на взаимодействие с

Генеральным директором АО «РТ Лабс» назначен Тенгиз Алания вечать за реализацию стратегических задач компании и дальнейшее развитие федеральной инфраструктуры электронного правительства. Раннее он возглавлял направление по эксплуатации продуктов и реше

«Ростелеком» получил 12 млрд руб. на обеспечение работы портала госуслуг, СМЭВ и других госсервисов Эксплуатация ИЭП Как выяснил CNews, «Ростелеком» на эксплуатацию инфраструктуры электронного правительства (ИЭП) получит 12 млрд руб. За стандартный контракт с оператором за

Для российских регионов построили облачный конструктор электронных госуслуг ффективности и безопасности использования информационных и технологических ресурсов, инфраструктуры электронного правительства и единой облачной госплатформы. В июне 2020 г. ВТБ, «Ростелеком» и

Как только госзакупки стали непрозрачными, стандартный контракт «Ростелекома» с Минкомсвязи подорожал до 12 миллиардов одорожала Как выяснил CNews, многолетняя тенденция к снижению стоимости эксплуатации инфраструктуры электронного правительства (ИЭП), наблюдавшаяся в 2016-2018 гг. была радикально переломлена в

Основатель российской киберполиции: Электронное Правительство может быть прикрытием для освоения миллиардов льному результату: человек становится приложением к машине, компьютерной программе, а не наоборот, как первоначально задумывалось. И уже не компьютер для человека, а человек для компьютера. Термином «электронное правительство» называли внедряемый комплекс электронных услуг для населения, что, конечно, весьма далеко от управления государством. Тут скрывается некое лукавство. В лучшем случае

«Ростелеком» стал бессменным подрядчиком по развитию электронного правительства еще на два года и самостоятельном выполнении 10% работ. В 2016 г. Счетная палата проверила расходование средств на электронное правительство из федерального бюджета в 2014-2015 гг. Аудиторы пришли к выводу, ч

Ростех создал проект «цифрового правительства» для Башкортостана и Татарстана Концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех завершил проектирование ситуационных центров, которые станут важным элементом «цифрового правительства» в Татарстане и Башкортостане. Проекты будут способствовать повышению эффективности управления и контроля территорий. Единая информационно-аналитическая система, реализо

«Ростелеком» и VNPT будут совместно развивать проекты ИБ, электронного правительства и умных городов для рынка Вьетнама с текстом меморандума основными направлениями сотрудничества являются информационная безопасность, электронное правительство и умные города. По условиям меморандума компания VNPT берет на себя

Рейтинг электронных правительств ООН возглавила Москва Исследование Организации Объединенных Наций «Электронное правительство 2018» теперь доступно и на русском языке. Впервые эксперты организации оценивали уровень развития электронного правительства не только в странах, но и в отдельных горо

«Ростелеком» запустил Резервный центр обработки данных инфраструктуры электронного правительства ли более 1,5 млрд авторизаций. А в СМЭВ за сутки регистрируется в среднем около 80 млн транзакций. «Электронное правительство становится неотъемлемой частью жизни страны и граждан. С помощью ег

Казахстан идет в цифровое общество особым маршрутом трах, школьная безопасность и видеонаблюдение в школах, социальное страхование, в первую очередь, выплата пенсий. Поскольку половина населения Казахстана живет в сельской местности, оно может ощутить цифровое государство лишь в форме удобных онлайн-сервисов. Безопасная среда обитания. Помимо безопасности школ, речь идет о развитой системе видеонаблюдения в подъездах, которая в многоквартирн

За развитие электронного правительства в Минкомсвязи будет отвечать экс-глава ИТ Севастополя Новый директор департамента Минкомсвязи В Минкомсвязи назначен новый исполняющий обязанности директора департамента развития электронного правительства (ДРЭП). Им стал Алексей Горобцов, работавший до этого руководителем главного управления информатизации и связи Севастополя. Об этом со ссылкой на собственные источник

«Отца» «Электронного правительства» и «Платона» Алексея Нащекина выпустили из тюрьмы го директора «Ростелекома» по федеральным программами и отвечал на этой должности за реализацию государственно-частного партнерства компании и органов власти всех уровней в рамках реализации проекта «Электронного правительства». 20 декабря 2010 г. был избран членом Совета Координационного центра национального домена сети интернет (КЦ). В феврале 2013 г. Алексей Нащекин покинул «Ростелеком»

Один из «отцов» «Электронного правительства» и «Платона» Алексей Нащекин отправлен в тюрьму. Суд не взял залог в 100 миллионов го директора «Ростелекома» по федеральным программами и отвечал на этой должности за реализацию государственно-частного партнерства компании и органов власти всех уровней в рамках реализации проекта «Электронного правительства». 20 декабря 2010 г. был избран членом Совета Координационного центра национального домена сети интернет (КЦ). В феврале 2013 г. Алексей Нащекин покинул «Ростелеком»

Арестован Алексей Нащекин, один из «отцов» «Электронного правительства» и «Платона» го директора «Ростелекома» по федеральным программами и отвечал на этой должности за реализацию государственно-частного партнерства компании и органов власти всех уровней в рамках реализации проекта «Электронного правительства». 20 декабря 2010 г. был избран членом Совета Координационного центра национального домена сети интернет (КЦ). В феврале 2013 г. Алексей Нащекин покинул «Ростелеком»

«Ростелекому» дадут на обслуживание электронного правительства на 270 миллионов меньше, чем 3 года назад торые Минкомсвязи ежегодно заключает с «Ростелекомом» на эксплуатацию так называемой инфраструктуры электронного правительства (ИЭП) существенно уменьшаются в цене уже третий год подряд. Пропор

BSS обновила систему «BSS e-Government Gate» BSS объявила о поддержке новых форматов ГИС ГМП 1.16.4 и УФЭБС 2017.4.2 в версиях системы «BSS e-Government Gate» v. 6.5, v.6.4, v.5.0, предназначенной для организации удобного взаимодействия систем банка (ДБО, АБС) с сервисами различных ГИС через СМЭВ. «Одной из наших приоритетных задач

«Ростелекому» не хватает денег на электронное правительство изводительность и качество услуг».Михаил Бондаренко считает, что деньги на развитие инфраструктуры электронного правительство даст монетизация находящихся в нем данных При этом Бондаренко уверен, что электронное правительство в России уже находится на весьма высоком уровне по сравнению с другими государствами. «В последние годы вместе с Минкомсвязи мы сделали достаточно много для того, чтоб

Путину написали программу: Россиян заставят платить за электронное правительство ен «бесшовный» переход между дистанционными и очными каналами.По проекту программы «Цифровая экономика», подготовленному для Президента России, к 2025 г. значительную часть расходов на инфраструктуру электронного правительства будут компенсировать пользователи Доля услуг, предоставляемых органами госвласти в электронном виде, составит 80%, а доля услуг, по которым изменение правового статус

«Ростелекому» урезали на 220 млн руб. финансирование на эксплуатацию электронного правительства 015 г. самостоятельно выполнила более 80% работ, а в 2016 г. эта доля увеличилась до 90%. В октябре 2016 г. «Ростелеком» назвал своим главным технологическим партнером в части развития инфраструктуры электронного государства компанию «РТ лабс». Отметим, что выводы Счетной палаты во многом совпали с более ранними выводами CNews, сделанными в конце 2015 г. на основе анализа сайта госзакупок.

Замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Козырев о новом электронном правительстве о услуги, этот механизм реализовать невозможно. Но его очень легко воплотить на базе инфраструктуры электронного правительства. Если, исходя из сложившейся ситуации, мы понимаем, какие конкретн

«Ростелеком» выделил канал связи для «Электронного правительства» в Республике Татарстан «Ростелеком» предоставил канал связи для регионального сегмента «Электронного правительства» в Республике Татарстан. Минимальная пропускная способность канала - 100 Мбит/с. Точкой входа для федеральной системы является Республиканский центр обработки данных,

Как создавалась региональная система электронного правительства Тульской области Партнерство «Форс» с ЦИТ Тульской области началось в 2013 г., когда компания внедрила в регионе собственное типовое решение для создания регионального сегмента электронного правительства (РСЭП). Оно было доработано с учетом специфики стоявших в данном проекте задач и особых требований по функциональности и масштабируемости. Развитие системы с постепен

Счетная палата: Минкомсвязи «без результата» тратит бюджетные деньги Счетная палата проверила электронное правительство Коллегия Счетной палаты рассмотрела итоги проверки по расходованию средств федерального бюджета на создание, развитие и эксплуатацию электронного правительства. Объект

Россияне построили в Белоруссии ЦОД для электронного правительства ия ведет в соответствии с указами президента Белоруссии Александра Лукашенко. На встречу электронному правительству РОП особенно актуальна для госструктур Белоруссии: в республике активно развивается электронное правительство, а к 2019 г. все из них должны перевести свои услуги в электронный вид. В рамках выставки BeCloud продемонстрировал пилотную версию проекта «Автоматизированная информа

Развитие 2500 ИТ-систем государства: тихая революция В 2014 г. Россия заняла 27 в рейтинге развития электронного правительства (The United Nations E-Government Survey 2014), который раз в два г

Субподрядчик «электронного правительства» заявил о росте выручки на две трети Финансовые результаты Питерская компания «Нетрика», активный субподрядчик работ по созданию «электронного правительства», подвела финансовые итоги работы в 2015 г. Совокупная выручка компании составила p518,7 млн. Это на 66% больше, чем в 2014 г. Выручка по направлениям распределилась

Российский продукт А3 от «Атринити» поможет развитию электронного правительства ской Федерации (Минкомсвязь России). Основная задача мероприятия – предоставление заказчикам и поставщикам площадки для обсуждения новых возможностей развития ИТ-систем, а также перспектив построения цифрового правительства до 2020 г. В ходе конференции состоялось общественное обсуждение положений Системного проекта Электронного правительства (ЭП) до 2020 г., который в настоящий момент гото

Минкомсвязи представило проект развития электронного правительства до 2020 года нного правительства уделяется внимание на самом высоком уровне, в итоге возникает и резкий скачок их качества. «Нужно наличие электронных лидеров в регионах», — заключил он.«Учитывая то, что развитие электронное правительство является межведомственным проектом, требующим координации усилий большого числа участников всех уровней с разных ветвей власти, мы предлагаем эту координацию осуществл

На портале электронного правительства Казахстана обновлен «Личный кабинет» пользователя ытого правительства». Также теперь «Личный кабинет» отслеживает основные события в жизни человека (рождение ребенка, брак, выход на пенсию и т.д.) и предлагает потенциально интересные или необходимые государственные услуги для каждого жизненного случая.

Минкомсвязи заплатит «Ростелекому» более 2 млрд руб. за эксплуатацию «Электронного правительства» в 2016 г. Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и «Ростелеком» подписали контракт на эксплуатацию инфраструктуры «Электронного правительства» на 2016 г. Стоимость заключенного контракта – i2034 млн. В новый контракт добавлены многочисленные доработки основных информационных систем, составляющих основу «