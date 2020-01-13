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Электронное правительство e-Government Цифровое правительство Электронное государство


Способ осуществления информационных аспектов государственной деятельности, основанный на использовании ИКТ-систем, а также новый тип государства, основанный на использовании этой технологии.


13.01.2020 Основатель российской киберполиции: Электронное Правительство может быть прикрытием для освоения миллиардов
19.08.2019 «Ростелеком» стал бессменным подрядчиком по развитию электронного правительства еще на два года
10.07.2019 Ростех создал проект «цифрового правительства» для Башкортостана и Татарстана
22.05.2019 «Ростелеком» и VNPT будут совместно развивать проекты ИБ, электронного правительства и умных городов для рынка Вьетнама
17.01.2019 Рейтинг электронных правительств ООН возглавила Москва
27.12.2018 «Ростелеком» запустил Резервный центр обработки данных инфраструктуры электронного правительства
27.04.2018 «Отца» «Электронного правительства» и «Платона» Алексея Нащекина выпустили из тюрьмы
12.04.2018 Один из «отцов» «Электронного правительства» и «Платона» Алексей Нащекин отправлен в тюрьму. Суд не взял залог в 100 миллионов
11.04.2018 Арестован Алексей Нащекин, один из «отцов» «Электронного правительства» и «Платона»
09.04.2018 «Ростелекому» дадут на обслуживание электронного правительства на 270 миллионов меньше, чем 3 года назад
07.06.2017 «Ростелекому» не хватает денег на электронное правительство
25.07.2016 «Ростелеком» выделил канал связи для «Электронного правительства» в Республике Татарстан
25.04.2016 Россияне построили в Белоруссии ЦОД для электронного правительства
17.03.2016 Субподрядчик «электронного правительства» заявил о росте выручки на две трети
03.03.2016 Минкомсвязи представило проект развития электронного правительства до 2020 года
25.12.2015 Минкомсвязи заплатит «Ростелекому» более 2 млрд руб. за эксплуатацию «Электронного правительства» в 2016 г.
30.09.2015 vGate обеспечивает защиту ЦОДа «Электронного правительства» в Ленинградской области
11.06.2015 Россия и Киргизия активизируют сотрудничество в области электронного правительства
29.04.2015 Когнитивное электронное правительство России
13.04.2015 «Ростелеком» обеспечит развитие инфраструктуры «Электронного правительства» Оренбургской области
30.09.2014 CNews составил карту систем электронного правительства 2014
11.09.2014 Алексей Козырев: «Все сервисы электронного правительства будут доступны по одному главному логину и паролю гражданина»
30.07.2014 «Ростелеком» предоставил услуги по подключению инфраструктуры «электронного правительства» Татарстана к СМЭВ
10.07.2014 ИВК создала типовое решение для работы органов местного самоуправления в рамках «Электронного правительства»
27.06.2014 Прощай Америка: Электронное правительство России перейдет на свободное ПО
09.06.2014 Единственным подрядчиком по «Электронному правительству» может стать компания, созданная с нуля
22.04.2014 «Ростелеком» зарезервировал «Электронное правительство» в Алтайском крае
11.04.2014 Казахстанскому порталу электронного правительства исполняется 8 лет
21.03.2014 Крым и Севастополь включат в систему электронного правительства
21.03.2014 Минкомсвязь обещает жителям Крыма российские SIM-карты и электронное правительство
20.02.2014 «Ростелеком» нанял более 200 специалистов по электронному правительству
04.02.2014 Алексей Козырев: О планах развития ЕПГУ, СМЭВ и других систем электронного правительства
30.12.2013 Минкомсвязь и «Ростелеком» подписали контракты на эксплуатацию электронного правительства и развитие ЕПГУ в 2014 г.
26.11.2013 «Ростелеком» назначил вице-президента по электронному правительству
20.11.2013 Электронное правительство России. Полное досье
24.10.2013 Замминистра связи: «Ростелеком» останется единственным исполнителем электронного правительства
16.10.2013 Итоги аудита: Электронное правительство получилось слишком сложным, дорогим и ненадежным
27.09.2013 К 2018 г. не будет реализовано и половины планов «Электронного правительства»
16.07.2013 Электронное правительство: Путин поручил полиции и Минкомсвязи проверить Ростелеком
21.06.2013 Передача электронного правительства «Почте» и «Восходу» откладывается

Публикаций - 912, упоминаний - 1318

Электронное правительство упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7940 304
Microsoft Corporation 22063 69
IBM - International Business Machines Corp 8823 43
Восход ФГБУ НИИ 503 32
AT Consulting - Группа ЭйТи 307 31
Ростелеком - РТЛабс 147 31
Ростех - Ростехнологии 2426 31
NVision Group - Энвижн Груп 659 28
Oracle Corporation 5910 26
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8652 22
Huawei 3105 22
SAP SE 4441 20
Cisco Systems 4686 20
IBS - ИБС ИТ Услуги 1404 19
ЭОС - Электронные офисные системы 1212 19
HP Inc. 5247 19
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6394 19
Google LLC 9874 18
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 172 18
Ростелеком - Связьинвест 1697 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7615 17
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1541 16
Армада - РБК софт 700 16
Intel Corporation 11049 15
Ситроникс - Sitronics 922 14
1С-Битрикс - Bitrix 5310 14
5553 13
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 13
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 456 13
АйТи 1128 13
Барс груп 456 12
Apple Inc 10420 12
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1132 12
Крок - Croc 1592 12
Meta - Facebook 4177 11
HP - Hewlett-Packard 3573 11
1С-ИжТиСи 4959 11
Yandex - Яндекс 4829 11
Directum - Директум 813 11
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2301 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5049 40
Почта России ПАО 1830 32
УЭК - Универсальная электронная карта 556 27
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2026 20
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 307 12
Альфа-Банк 1434 10
ВТБ - ВТБ24 645 10
Уралсиб Банк 468 10
Почта Банк 310 9
РЖД - Российские железные дороги 1414 8
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 475 8
Visa International 1677 8
Societe Generale - Росбанк 429 7
ГПБ - Газпромбанк 824 5
Сокольники - Парк культуры и отдыха 90 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1648 5
Царицын капитал 22 4
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 307 4
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 222 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 346 4
Uber 279 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 894 4
Marshall Capital Partners 68 4
Ростатом - Калининская АЭС - атомная электростанция 82 4
Газпром нефть 411 3
Netflix - Онлайн-кинотеатр 379 3
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 78 3
Airbnb 69 3
eBay Inc 1571 3
Газпром ПАО 881 3
Открытие ФК 2085 3
Альфа-Групп 596 3
Мегаполис ТК 128 3
Ак Барс Банк 192 3
Prometheus Capital Partners 5 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 749 3
НМГ - Национальная Медиа Группа 58 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 935 3
Банк Санкт-Петербург 125 2
РВК - Российская венчурная компания 521 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7670 246
Правительство РФ 7123 244
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 7622 116
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2105 87
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1390 59
Президент Российской Федерации 3124 54
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2290 52
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 847 47
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2088 43
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2416 39
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1414 36
Федеральное казначейство России 1162 36
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 971 32
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2623 30
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 879 29
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 923 28
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3006 25
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 25
Правительство Москвы 1509 23
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 490 22
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 508 21
Администрация Президента РФ 871 20
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2158 19
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1851 18
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1069 17
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 500 16
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 16
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 655 16
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2179 15
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1003 15
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1902 14
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1173 14
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 126 13
Правительство Тюменской области 68 12
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 73 12
Россвязь - Федеральное агентство связи 708 12
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 171 11
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 358 11
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1100 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2314 11
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 230 9
Гильдия Управляющих Документацией 72 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 417 7
АРБ - Ассоциация российских банков 176 6
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 222 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 206 5
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 38 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 3
Руссофт - Russoft 359 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1743 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1866 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 585 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 148 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 37 1
РОСЭУ - Разработчики и операторы систем электронных услуг 15 1
Ассоциация ИТ-предприятий Казахстана 4 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 40 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 62 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 1
Ассоциация российских хостинг-провайдеров 4 1
ГИС-Ассоциация 231 1
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 24 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 3 1
СРП - Союз Российских Писателей 5 1
ВОО РГО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 20 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 36 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 196 1
ASF - Apache Software Foundation 95 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 48 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 30 1
Единая Россия - Политическая партия 241 1
АФТ - Ассоциация Финтех 117 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 166 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 231 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 55 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 14135 119
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ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 520 33
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2882 29
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 7882 23
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 3356 20
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 5250 19
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6758 19
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 372 17
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 696 15
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ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 99 46
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Linux OS 7472 23
Google Android 11699 23
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 285 20
Apple iOS 6304 19
Microsoft Windows 10 11235 16
ЭОС Дело СЭД 1916 15
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 388 15
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 173 14
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 112 13
МВД РФ ИСОД - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 28 12
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 5157 11
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 144 10
Apple iPad 3573 10
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 10
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 29 9
Microsoft Office 3188 9
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 50 8
Apple iPhone - серия смартфонов 6014 8
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2167 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 865 7
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 150 7
Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 10 7
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 188 7
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ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 141 5
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система 39 5
Microsoft SharePoint Products and Technologies 732 5
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Носков Константин 211 11
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Таипов Расул 11 10
Фишер Андрей 59 10
Чамара Денис 58 10
Фомичев Олег 110 10
Стрельцов Андрей 56 10
Греф Герман 344 10
Евстигнеев Сергей 21 10
Соколов Алексей 129 10
Волин Алексей 114 10
Левин Леонид 107 9
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Чернякова Елена 28 9
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12548 35
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 832 33
Европа 9980 31
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10926 29
Украина 5888 25
Россия - СФО - Новосибирск 3164 25
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2097 24
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 976 23
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5092 23
Германия - Федеративная Республика 8292 22
Россия - ПФО - Казань 1920 20
Россия - Сибирь 1454 20
Россия - УФО - Свердловская область 1076 18
Россия - ЦФО - Тульская область 949 18
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика 357 18
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1984 18
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 956 18
Индия - Республика 4179 18
Россия - УФО - Тюменская область 789 17
Россия - ЮФО - Ростовская область 1154 17
Франция - Французская Республика 5414 17
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1202 17
Россия - ЦФО - Тамбовская область 416 17
Япония 9536 16
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1878 15
Россия - ПФО - Ульяновская область 491 15
Азия - Азиатский регион 3536 15
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1000 15
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1166 15
Россия - УФО - Екатеринбург 2934 15
Эстония - Эстонская Республика 690 14
Россия - СФО - Омская область 499 14
Информационное общество - Государственная программа 1153 144
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 852 95
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5243 71
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2228 51
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5860 40
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3689 32
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1520 28
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2818 21
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 5701 19
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 224 16
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 668 15
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 275 14
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 1111 14
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1121 14
Доктрина информационной безопасности России 15 13
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 893 12
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 868 11
Федеральное законодательство 1176 11
Федеральный бюджет Российской Федерации 1530 10
СИЗО - Следственный изолятор 81 9
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1815 9
Банковский сектор экономики 2316 9
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1451 9
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 133 8
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 311 8
ФЦП - Федеральная целевая программа 170 8
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2346 7
Образование в России 1655 7
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 88 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 570 5
Русский язык 3977 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 826 5
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 463 5
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 528 5
НДС - Налог на добавленную стоимость 898 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 2029 5
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 500 4
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1219 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 710 4
Венчурные инвестиции 256 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10419 46
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 714 10
TAdviser - Центр выбора технологий 233 8
РОИ - Российская общественная инициатива 71 7
Прайм - Агентство экономической информации 683 6
CNews RND - R&D.CNews 2111 6
Коммерсантъ - Издательский дом 832 5
Российская газета 227 3
Bloomberg 990 3
РИА Новости 756 3
Ведомости 305 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 345 2
NYT - The New York Times 955 2
Нецифровая экономика - telegram-канал 26 2
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 285 2
Все о блокчейне и цифровой экономике 6 2
InterNetNews - InternetNews.com 206 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 243 2
CNews TV 521 2
Silicon 451 2
Forbes - Форбс 574 1
Roem.ru - Роем.ру 34 1
Nextgov 19 1
Стрим-ТВ - телекомпания 143 1
Computer Weekly 370 1
Радио Свобода - радиостанция 38 1
PCPro 53 1
Intelligent Enterprise 26 1
The Economist 42 1
ТАСС Телеком 27 1
Парламентская газета 10 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 65 1
Wikipedia - Википедия 405 1
FT - Financial Times 1107 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 60 1
Россия 24 - телеканал 94 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 85 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2245 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 565 1
N+1 - Издание 117 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2855 32
IDC - International Data Corporation 4582 14
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 77 13
Gartner 3268 11
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 645 8
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 20 5
The Economist Intelligence Unit 41 3
Forrester Research 802 3
EGDI - E-government Development Index - Индекс развития электронного правительства ООН 6 3
ИТ-тренды 28 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 90 2
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 13 2
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 13 2
Mercury Research 61 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 176 2
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 10 2
Vanson Bourne 47 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 928 1
Минстрой РФ - IQ городов - Умный город - Индекс цифровизации городского хозяйства 2 1
Ookla Рейтинг скорости мобильного интернета 2 1
CNews Tenders 14 1
DEI - Digital Evolution Index - Индекс цифровой эволюции 2 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 6 1
GSMA Mobile Connectivity Index - Индекс мобильного подключения 1 1
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 1
Медиалогия 48 1
ABI Research 230 1
International Innovation Index - Международный инновационный индекс - Индекс инновационной активности 1 1
BCG - Boston Consulting Group 82 1
GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 5 1
IBM Institute for Business Value 23 1
Bloomberg Innovation Index - Индекс инновационного развития 6 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
Национальный индекс развития цифровой экономики и общества России 1 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 590 10
РАН - Российская академия наук 1281 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1126 5
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 49 5
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 17 3
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 48 3
Сириус - Образовательный центр 112 3
ЮФУ - Южный федеральный университет 46 3
ИРИО - Институт развития информационного общества 10 3
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 60 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 155 2
РГБ - Российская государственная библиотека 72 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 92 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 168 2
ПГУ - Пензенский государственный университет 38 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 367 2
Cornell University - Корнеллский университет 133 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 222 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 433 2
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 92 2
НИИ Рубин 7 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 207 2
ИЭП - Международный институт экономики и права 15 2
ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 15 1
Huawei Seeds for the Future 10 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 45 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 43 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 61 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 24 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 36 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 30 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 13 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 77 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского ГБУЗ НИИ 15 1
ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 11 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 63 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 33 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 51 1
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 75 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 35 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1428 32
CNews FORUM Информационные технологии завтра 760 14
Softool 62 10
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 165 8
CNews AWARDS - награда 339 8
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 540 8
Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 562 4
ИнфоКом 56 3
Docflow 114 3
РИФ - Российский инвестиционный форум 51 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 357 2
Directum Открытые бизнес-дни 8 2
Час кода - международное движение 11 2
РИФ - Российский Интернет Форум 42 2
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 17 2
itSMF - IT Service Management Forum 28 1
GeoВласть 43 1
Высокие технологии XXI века 76 1
Infosecurity Moscow 32 1
Неогеография XXI - форум 52 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 4 1
Связь-Экспокомм 39 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 10 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) 8 1
КЭФ - Красноярский экономический форум 25 1
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 56 1
Worldskills - Ворлдскиллс 86 1
ASTEX - Astana Smart Technologies Exhibition - Астанинская выставка умных технологий 1 1
Проф-ИТ Всероссийский конкурс 1 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
Effie Awards 3 1
Взгляд в цифровое будущее - конференция 5 1
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 565 1
ВВУИО - Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества - World Summit on the Information Society 2 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 29 1
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 25 1
GITEX Technology Week - Выставка 20 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 22 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 72 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 49 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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Создано именных указателей - 70896.
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