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На Bi.Zone Bug Bounty запущен 2 этап проекта по поиску уязвимостей в инфраструктуре электронного правительства

Минцифры запускает второй этап проекта по поиску уязвимостей в инфраструктуре электронного правительства. Проверить защищенность систем можно на платформе Bi.Zone Bug Bounty. Вознаграждение багхантеров зависит от уровня критичности обнаруженной уязвимости и может достигать 1 млн руб. Об этом CNews сообщил представитель Bi.Zone.

В 2022 г. количество попыток взлома государственных ресурсов выросло на 80% по сравнению с 2021. Минцифры предлагает багхантерам присоединиться к программе, чтобы отработать новые сценарии атак и найти уязвимости в защите. Второй этап багбаунти продлится до ноября 2024 г.

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Евгений Волошин, директор департамента анализа защищенности и противодействия мошенничеству Bi.Zone, сказал: «Во время первого этапа багхантеры проверяли на прочность «Госуслуги» и Единую систему идентификации и аутентификации. Тогда к исследованию защищенности систем подключилось более 8 тыс. человек. Масштабный проект сфокусировал внимание госсектора и частных компаний на поиске уязвимостей во внешней инфраструктуре с помощью независимых исследователей. С момента запуска первого этапа в России в несколько раз увеличилось количество программ багбаунти, и проект Минцифры оказал на это большое влияние».

Bi.Zone Bug Bounty связывает организации и независимых исследователей безопасности. На платформе тысячи исследователей ищут уязвимости в 67 программах компаний различных отраслей.

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