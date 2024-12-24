Сбер BI.Zone Bug Bounty
BI.ZONE Bug Bounty связывает компании и багхантеров. Бизнесу платформа помогает повысить защищенность IT‑активов, содействуя в запуске программ bug bounty. Багхантерам с ней комфортнее проводить исследования безопасности: сообщать об уязвимостях, не опасаясь уголовного преследования, выбирать программы bug bounty по своим интересам и получать вознаграждение без организационных помех.
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|ЛДПР 105 2
|ГосИнформСистемы 126 1
|Волошин Евгений 63 19
|Левкин Андрей 11 10
|Лякутин Валентин 2 2
|Волков Алексей 50 2
|Шадаев Максут 1008 2
|Сафонов Лука 15 2
|Гадарь Дмитрий 26 2
|Сивцев Илья 140 2
|Ульянинкова Оксана 8 2
|Свинцов Андрей 45 2
|Колесников Сергей 13 1
|Бабин Ярослав 11 1
|Черных Тимофей 2 1
|Ляпунов Игорь 121 1
|Ильин Кирилл 6 1
|Иванов Анатолий 13 1
|Клендар Николай 2 1
|Баширов Андрей 2 1
|Бобылев Дмитрий 2 1
|Глушак Андрей 4 1
|Коржов Александр 1 1
|Карпов Антон 12 1
|Немкин Антон 35 1
|Жарский Илья 3 1
|Поляков Владимир 3 1
|Греф Герман 419 1
|Самарцев Дмитрий 9 1
|Гуральник Павел 14 1
|Хеирхабаров Теймур 17 1
|Синьков Кирилл 40 1
|Поляков Егор 8 1
|Сытник Андрей 22 1
|Липаткин Константин 1 1
|Ципорин Павел 102 1
|Дрюков Владимир 43 1
|Барыкин Сергей 10 1
|Шойтов Александр 78 1
|Дбар Федор 35 1
|Бедеров Игорь 54 1
|Ильин Михаил 9 1
|Известия ИД 624 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 1860 2
|Ведомости 996 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
|Агентство городских новостей Москва 3 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 223 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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