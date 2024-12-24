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Сбер BI.Zone Bug Bounty


BI.ZONE Bug Bounty связывает компании и багхантеров. Бизнесу платформа помогает повысить защищенность IT‑активов, содействуя в запуске программ bug bounty. Багхантерам с ней комфортнее проводить исследования безопасности: сообщать об уязвимостях, не опасаясь уголовного преследования, выбирать программы bug bounty по своим интересам и получать вознаграждение без организационных помех.


24.12.2024 «СберТех» запускает новую программу по поиску уязвимостей на BI.Zone Bug Bounty 1
23.12.2024 BI.Zone Bug Bounty: госсектор и финтех стали основными драйверами багбаунти в 2024 году 1
13.12.2024 «VK Видео» усиливает свою защиту 1
06.12.2024 Правительство Ставрополья предлагает проверить региональный портал госуслуг на уязвимости 1
27.11.2024 Белые хакеры оценят уровень защищенности сайтов Правительства Тульской области 1
11.11.2024 Минцифры разрабатывает госпрограмму выплат вознаграждения «белым хакерам» за обнаружение уязвимостей 1
06.11.2024 Белые хакеры вновь проверят цифровые ресурсы Югры на уязвимости 1
14.10.2024 Ленобласть запускает новый этап проекта по поиску уязвимостей 1
30.09.2024 Белые хакеры оценят уязвимость сайта Правительства Нижегородской области 1
30.09.2024 «Согаз» запускает программу по поиску потенциальных уязвимостей на платформе BI.Zone Bug Bounty 1
23.09.2024 Волгоградская область запускает программу по поиску уязвимостей  1
22.08.2024 «Сбер» запускает на BI.Zone Bug Bounty 3 программы по поиску уязвимостей 1
25.07.2024 «Группа Астра» запускает на Bi.Zone Bug Bounty программу по поиску уязвимостей в платформе управления виртуализацией VMmanager 1
22.07.2024 «Ситидрайв» запускает программу по поиску уязвимостей на платформе Bi.Zone Bug Bounty 1
14.06.2024 Второй этап багбаунти: вдвое больше специалистов тестируют системы электронного правительства 1
13.06.2024 Подтверждена совместимость Bi.Zone EDR и ОС Astra Linux 1
06.06.2024 «Группа Астра» и Bi.Zone поддержат переход российского бизнеса на отечественное ПО решениями по кибербезопасности 1
18.04.2024 «Тинькофф» запустил первую в России корпоративную программу с фокусом на защиту данных Data Guard 1
16.04.2024 VK выплатила порядка 240 млн руб. исследователям безопасности 1
22.03.2024 Хакеров в России разделят на категории. Одним будут платить миллионы, других упекут в тюрьму на всю жизнь 1
14.03.2024 Хакеров в России приравняют к террористам. Власти хотят радикально ужесточить кару за взлом – от 10 лет тюрьмы до пожизненного 2
29.02.2024 inSales запускает программу по поиску уязвимостей на BI.Zone Bug Bounty 1
22.02.2024 Системы электронного правительства проверяют на прочность почти 14 тыс. багхантеров 1
22.02.2024 На ресурсах электронного правительства найдено более 60 уязвимостей 2
31.01.2024 «СберФакторинг» запускает программу по поиску уязвимостей на Bi.Zone Bug Bounty 1
10.11.2023 Минцифры запускает второй этап багбаунти 1
10.11.2023 На Bi.Zone Bug Bounty запущен 2 этап проекта по поиску уязвимостей в инфраструктуре электронного правительства 1
09.11.2023 Минцифры заплатит миллион «белым» хакерам за взлом «Госуслуг» 1
03.11.2023 «Хоум банк» запускает публичную программу по поиску уязвимостей на Bi.Zone Bug Bounty 1
24.08.2023 «Астра» запустит на BI.ZONE Bug Bounty первую в России программу по поиску уязвимостей операционных систем 1
04.07.2023 «Сберавто» запускает программу по поиску уязвимостей на Bi.Zone Bug Bounty 1
19.05.2023 «Госуслуги» прошли проверку «белыми хакерами» 1
18.05.2023 Платформа BI.ZONE Bug Bounty вошла в реестр российского ПО 1
26.04.2023 Сервис «Звук» запустил программу поиска уязвимостей на платформе BI.Zone 1
13.04.2023 Timeweb разместит программу по поиску уязвимостей на платформе BI.Zone Bug Bounty 1
21.03.2023 «Сбермаркет» объявляет о партнерстве с BI.ZONE по поиску уязвимостей 1
10.02.2023 Российским хакерам предложили проверить «Госуслуги» на прочность. За это хорошо заплатят 1
10.02.2023 BI.ZONE поможет Минцифры в поиске уязвимостей 1
10.02.2023 Багхантеры проверят электронное правительство на прочность 1
24.01.2023 VK первой в России разместилась на всех отечественных платформах по поиску уязвимостей 1

Публикаций - 47, упоминаний - 49

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 305 37
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 14
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 6
HackerOne 31 4
Ростелеком 9701 4
VK - Mail.ru Group 3455 3
Microsoft Corporation 24625 2
Google LLC 11775 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 1
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 51 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 1
Сбер - InSales - Инсейлс 51 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Yandex - Яндекс 7340 1
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 1
Dr.Web - Доктор Веб 1254 1
Код Безопасности 616 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 7
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 2
Сбер - Сбербанк Инвестиции - Сбербанк Инвестор - СберИнвест - СберИнвестор 24 2
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
Т-Страхование - Тинькофф страхование - Тинькофф Онлайн Страхование 36 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
Сбер - СберАвто 30 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
Сбер - Сберфакторинг - Сбербанк Факторинг 32 1
Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 79 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 1
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U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 280 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 1
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 49 1
VK Добро - Mail.ru Добро 20 1
Сбер - BI.Zone Compliance Platform - BI.Zone GRC - BI.Zone Governance, Risk and Compliance 13 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
Сбер - BI.Zone EDR - BI.Zone Endpoint Detection and Response - BI.Zone Sensors 13 1
Red Hat Ceph Storage 99 1
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 74 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 194 1
Волошин Евгений 63 19
Левкин Андрей 11 10
Лякутин Валентин 2 2
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Россия - РФ - Российская федерация 144213 34
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Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 5
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 3
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Россия - ЦФО - Тульская область 1224 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 867 2
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
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Энергетика - Energy - Energetically 5085 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14318 7
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8370 6
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 4
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Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 3
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 881 3
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 2
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 2
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Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 418 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
e-Grocery - продажа товаров повседневного спроса в сети Интернет 34 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 900 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 138 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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