Разделы

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности
|

«Группа Астра» разместила ALD Pro на Bi.Zone Bug Bounty

«Группа Астра» запускает еще одну программу на Bi.Zone Bug Bounty. Теперь на платформе доступен программный комплекс ALD Pro для управления ИT-инфраструктурой предприятия. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Независимые исследователи проверят защищенность уже пятого продукта «Группы Астра» — производителя инфраструктурного ПО. Размер выплаты багхантерам будет зависеть от уровня критичности найденной уязвимости и может достигать 100 тыс. руб.

Служба каталога ALD Pro — это импортонезависимый аналог Active Directory, который разрабатывается с 2021 г. на базе компонентов с открытым исходным кодом. В основе продукта лежит служба каталога FreeIPA, обеспечивающая полную поддержку нативных механизмов безопасности Linux, а система групповых политик реализована за счет интеграции с одной из ведущих платформ управления конфигурациями — SaltStack. Компания уделяет особое внимание безопасности. ALD Pro — служба каталога, сертифицированная ФСТЭК России по второму уровню доверия.

«Группа Астра» ранее разместила четыре продукта на Bi.Zone Bug Bounty: платформу для управления физической инфраструктурой DCImanager 6, VMmanager для серверной виртуализации, BILLmanager для управления и анализа ИT-инфраструктур и защищенную операционную систему Astra Linux.

Василий Саутин, Т1: Процессы DevSecOps в каждой индустрии необходимо выстраивать по-разному
Цифровизация

Анатолий Лысов, менеджер продукта ALD Pro: «Мы ценим вклад исследовательского сообщества в безопасность наших продуктов: Bug Bounty уже более двух лет помогает нам находить и устранять уязвимости. За это время мы выстроили устойчивое взаимодействие с багхантерами, а запуск пятой по счету программы укрепит наши совместные усилия по повышению уровня защищенности. На данном этапе программы Bug Bounty для ALD Pro исследователям предлагается тестировать веб-интерфейс контроллера домена и другие системные компоненты, отвечающие за ключевые функции аутентификации и авторизации. Однако даже если выявленная уязвимость окажется за рамками текущей программы, мы обязательно ее изучим и отблагодарим исследователя, если его отчет действительно поможет усилить защищенность системы».

Андрей Левкин, руководитель продукта Bi.Zone Bug Bounty: «Багбаунти — важный элемент многоуровневой системы безопасности, который обеспечивает возможность выявить уязвимости до того, как они будут использованы злоумышленниками. Выход пятой программы «Группы Астра» на платформу Bi.Zone Bug Bounty демонстрирует растущий интерес со стороны разработчиков ПО к укреплению киберустойчивости ресурсов. Сотрудничество внутренних специалистов и багхантеров, а также разнообразие подходов и инструментов багбаунти поможет усилить защиту продуктов компании».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Большие данные для больших решений: как цифровая аналитика меняет управление регионами

В России готовится запрет на входящие звонки из-за границы. Это для безопасности граждан

Обзор: Российские системы интегрированного бизнес-планирования 2025

Действия северокорейских хакеров задокументировали с помощью поддельной личности

Какие ИТ-системы востребованы российскими строительными компаниями

Обнаружен вредонос, превращающий суперкомпьютеры на базе GPU Nvidia, в криптомайнинговый ботнет

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще