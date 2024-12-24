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Левкин Андрей



24.12.2024 «СберТех» запускает новую программу по поиску уязвимостей на BI.Zone Bug Bounty 1
23.12.2024 BI.Zone Bug Bounty: госсектор и финтех стали основными драйверами багбаунти в 2024 году 1
06.12.2024 Правительство Ставрополья предлагает проверить региональный портал госуслуг на уязвимости 1
27.11.2024 Белые хакеры оценят уровень защищенности сайтов Правительства Тульской области 1
06.11.2024 Белые хакеры вновь проверят цифровые ресурсы Югры на уязвимости 1
14.10.2024 Ленобласть запускает новый этап проекта по поиску уязвимостей 1
30.09.2024 Белые хакеры оценят уязвимость сайта Правительства Нижегородской области 1
23.09.2024 Волгоградская область запускает программу по поиску уязвимостей  1
22.07.2024 «Ситидрайв» запускает программу по поиску уязвимостей на платформе Bi.Zone Bug Bounty 1
29.02.2024 inSales запускает программу по поиску уязвимостей на BI.Zone Bug Bounty 1
14.07.2003 В Рунет пришли "Выборы 2003" 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Левкин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 305 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
Сбер - InSales - Инсейлс 51 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 79 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 4
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 1
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 50 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 81 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 270 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
Федеральное собрание Российской Федерации 303 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 10
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 213 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 8
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1961 7
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 5
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing 615 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2115 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11124 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1234 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 1
Web page - Веб-страница - Интернет-страница 288 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4403 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
Кибербезопасность - SAST - Static Application Security Testing - DevSecTestOps - тестирование «белого ящика» - поиск уязвимостей безопасности в исходном коде приложения на ранних этапах жизненного цикла разработки ПО 76 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3416 1
Сбер - BI.Zone Bug Bounty 47 10
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 763 1
Apple iOS 7809 1
Google Android 13994 1
Липаткин Константин 1 1
Прокудин Виталий 1 1
Кормилицин Дмитрий 1 1
Рыков Константин 4 1
Лепехин Владимир 1 1
Сытник Андрей 22 1
Поляков Владимир 3 1
Поляков Егор 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 8
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 5
Россия - ЮФО - Волгоградская область 742 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 4
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 3
Россия - СКФО - Ставропольский край 867 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1224 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 6
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 680 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 286 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14318 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления 1562 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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