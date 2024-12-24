Левкин Андрей
Левкин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 305 10
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 4
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
|Сбер - InSales - Инсейлс 51 1
|VK - Mail.ru Group 3455 1
|Липаткин Константин 1 1
|Прокудин Виталий 1 1
|Кормилицин Дмитрий 1 1
|Рыков Константин 4 1
|Лепехин Владимир 1 1
|Сытник Андрей 22 1
|Поляков Владимир 3 1
|Поляков Егор 8 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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