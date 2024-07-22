Разделы

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности
|

«Ситидрайв» запускает программу по поиску уязвимостей на платформе Bi.Zone Bug Bounty

Сервис заплатит багхантерам до 100 тыс. руб. за обнаруженные уязвимости.

«Ситидрайв», один из крупнейших сервисов каршеринга в России, предлагает независимым исследователям проверить защищенность его ресурсов. Запуск публичной программы на Bi.Zone Bug Bounty повысит уровень кибербезопасности компании. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Программа охватывает мобильные приложения, сайты и инфраструктуру «Ситидрайва». Вознаграждение за найденную уязвимость будет зависеть от того, насколько она влияет на работу сервиса, а также на конфиденциальность данных компании и клиентов. Максимальная выплата за критическую уязвимость — 100 тыс. руб.

Владимир Поляков, директор по информационной безопасности «Ситидрайва: «Багбаунти позволяет организациям при помощи независимых исследователей изучить потенциальные уязвимости в своих ИT‑системах и закрыть их. Мы регулярно проводим ИБ-аудиты сервисов, ежегодные пентесты силами сторонних подрядчиков, используем SAST (собранный с использованием open-source решений вроде gosec и gixy), сканеры внешнего и внутреннего периметра. Поэтому собственная программа на платформе Bi.Zone Bug Bounty — это еще один шаг в укреплении защиты данных и обеспечении безопасного и бесперебойного функционирования сервиса».

Александр Данченков, «Русагро Тех»: Мы не вправе допустить, чтобы нас взломали, — иначе остановится производство

Цифровизация

Андрей Левкин, руководитель продукта Bi.Zone Bug Bounty: «Мы отмечаем растущий интерес со стороны компаний к багбаунти-программам. Это связано с тем, что при запуске программы организация привлекает многих исследователей с уникальным экспертным опытом, которые применяют различные подходы и инструменты. Использование багбаунти позволяет постоянно получать информацию об уязвимостях внешнего периметра, исправлять их и предотвращать эксплуатацию злоумышленниками».

Bi.Zone Bug Bounty — это платформа для проверки защищенности внешней инфраструктуры с привлечением независимых исследователей. Компании размещают программы на платформе и получают отчеты об обнаруженных уязвимостях. Багхантеры при этом выбирают интересные для себя программы, ищут уязвимости и получают денежное вознаграждение за подтвержденные баги.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

Из-за древних Android-смартфонов в бизнесе происходят глобальные утечки данных. Виноваты сами компании

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

Во всем мире глобальный ИТ-сбой. Падает Windows, не работают банки, аэропорты. Виновата компания, обвинившая Россию во вмешательстве в выборы в США

Как компании защищают конечные точки и почему это не спасает их от целевых атак

Уязвимость в Cisco позволяла менять пароли любым пользователям системы

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Как шум от гаджетов разрушает психику

Лучшие кнопочные телефоны с интернетом: хиты продаж

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5”S PaperMatte с экраном нового поколения

Показать еще

Наука

Галактические кольца всевластия: астрономы обнаружили массивные магнитные тороиды в гало Млечного Пути — они влияют на всю Вселенную

Ликбез RnD.CNews: почему буровики в космосе будут самой высокооплачиваемой профессией

Ученые выяснили, как мозг делает мгновенный выбор
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024