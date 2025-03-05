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Поляков Владимир
Поляков Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 324 1
|BTLab 14 1
|Docsvision - ДоксВижн 1010 1
|Ростелеком 9777 1
|Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 83 1
|Sucden - Добринский сахарный завод - Елецкий сахарный завод - Тбилисский сахарный завод - Каменский сахарный завод 3 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11772 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4191 1
|MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4535 1
|Сбер - BI.Zone Bug Bounty 52 1
|Docsvision СЭД - ECM-система 237 1
|Асадулин Олег 1 1
|Карасов Андрей 2 1
|Рютина Наталья 7 1
|Капитонов Иван 1 1
|Левкин Андрей 16 1
|Голованов Андрей 9 1
|Флорентьева Мария 17 1
|Чинарев Павел 1 1
|Малков Георгий 3 1
|Устинова Светлана 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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