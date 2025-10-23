Разделы

Малков Георгий


СОБЫТИЯ


23.10.2025 В России планируют создать химическое производство для выпуска микроэлектроники. Но финансирование не выделяют 1
30.09.2015 «Ростелеком» впервые участвует в создании отечественного кинофильма 1
10.07.2012 Кино про МММ снимали на деньги топ-менеджеров «Компьюлинка» 1
29.01.2008 Школы получили «Первую помощь 1.0» и тестируют СПО 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Малков Георгий и организации, системы, технологии, персоны:

Компьюлинк ГК - Compulink 445 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 641 1
Астерос Консалтинг 65 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 303 1
Corel Corporation 338 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 897 1
Adobe Systems 1570 1
Ростелеком 10241 1
Microsoft Corporation 25173 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5214 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1189 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12869 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1592 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7696 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3039 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1059 1
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 397 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2141 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3337 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71907 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8070 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26923 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22587 1
Транспорт - Автомобилестроение - Джип - Jeep 85 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2172 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4228 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1002 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25409 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5601 1
Сульгин Сергей 47 1
Лящ Михаил 48 1
Политова Анна 2 1
Рейман Леонид 1057 1
Поляков Владимир 5 1
Ливнев Сергей 1 1
Бондарчук Федор 16 1
Чинарев Павел 1 1
Мавроди Сергей 5 1
Салаватов Эльдар 1 1
Николау Лев 10 1
Кузовкин Алексей 155 1
Флорентьева Мария 17 1
Капитонов Иван 1 1
Носова Анна 1 1
Асадулин Олег 1 1
Устинова Светлана 1 1
Серебряков Алексей 1 1
Голованов Андрей 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 154906 3
Россия - СЗФО - Карелия Республика 718 1
Россия - СФО - Республика Тыва 351 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45325 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 957 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 920 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 963 1
Россия - УФО - Свердловская область 1694 1
Россия - ДФО - Амурская область 827 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1626 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1036 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1015 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3151 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54443 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5963 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1287 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4901 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10011 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3134 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31450 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - финансовые пирамиды 52 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2832 1
