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Corel Corporation

Corel Corporation

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 22 дела, на cумму 21 208 346 ₽*

Судебные дела (22) на сумму 21 208 346 ₽*
в качестве ответчика (22) на сумму 21 208 346 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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10.03.2021 Corel представила новую линейку продуктов CorelDRAW 2021

. Новая опция «Привязка к себе» включает и отключает функцию привязки объектов к их собственным точкам привязки, позволяя быстро и точно перемещать и модифицировать элементы дизайна. Представленные в Corel PHOTO-PAINT 2021 передовые функции фоторедактирования проложат для вас быстрый и простой путь к безупречным фотографиям, которые превзойдут ожидания клиентов. Окно настройки «Настройки».

05.02.2020 «Ситилинк» расширяет ассортимент ПО продуктами Corel и Abbyy

онный дискаунтер «Ситилинк» объявил о расширении ассортимента программного обеспечения за счет приложений для работы с графикой, видео и текстом. Портфель компании пополнился продуктами разработчиков Corel и Abbyy. На сайте интернет-магазина компании стали доступны ключи активации для Corel (Pinnacle Studio, Videostudio, Paintshop, Coreldraw) и Abbyy (Finereader, Screenshot Reader, L
03.07.2019 Corel и Parallels перепроданы в США за $1 миллиард

Corel сменила владельца Канадская компания Corel перешла в собственность американской инвестиционной группы (Kohlberg Kravis Roberts) KK
20.06.2019 Corel представила CorelDRAW Technical Suite 2019

практически с любого устройства, в пакете реализована возможность создания иллюстраций и векторной графики вдали от рабочего места. Оптимизированный процесс перепрофилирования 3D файлов с XVL Studio Corel Edition. Технические иллюстраторы, в сферу работы которых входит перепрофилирование готового 3D контента, по достоинству оценят внесенные в XVL Studio Corel Edition модификации, ко
21.12.2018 Знаменитая российская ИТ-компания Parallels продана в Канаду «без большой прибыли»

Corel купила Parallels Канадская Corel официально объявила о покупке разработчика Parallels, который наиболее известен своим ПО для запуска приложений Windows на Mac. В портфель Corel перейдут такие продукты как Paralle
21.12.2018 Corel приобрела компанию Parallels

Корпорация Corel объявила о приобретении компании Parallels, работающей в области разработки кросс-платформенных решений. Parallels получила широкую известность благодаря своему программному обеспечению д
28.11.2018 Знаменитая российская ИТ-компания Parallels продается в Америку

Techcrunch узнал о продаже Parallels Канадская корпорация Corel договорилась о покупке базирующейся в США компании с российскими корнями Parallels, разрабатывающей продукты в области виртуальных машин и удаленного запуска приложений. Об этом со ссылко
13.04.2018 Corel представила новый графический пакет CorelDRAW Graphics Suite 2018
03.10.2017 Представлена новая версия инструмента для управления проектами MindManager 2018

изациями, является более актуальной, чем когда-либо», - сказал Майкл Дейтч, вице-президент компании Corel по продуктам Mindjet.Новые и улучшенные функции в MindManager 2018 для Windows. Мастер

18.08.2017 Corel представила видеоредактор Pinnacle Studio 21 Ultimate

комендуемая розничная цена Pinnacle Studio 21 Plus — $95. Рекомендуемая розничная цена Pinnacle Studio 21 — $55. Продукт можно приобрести в виде лицензий, коробочных и ESD версий у партнеров компании Corel, полный список которых можно найти здесь. Для редактирования видео на мобильных устройствах также доступны iOS-приложения Pinnacle Studio.
23.06.2017 Corel представила обновленный пакет CorelDRAW Technical Suite 2017

ий для оптимизации практически каждого аспекта своей работы. Получите надежную мощность CorelDRAW и Corel DESIGNER, а также полную совместимость с вашими файлами САПР, поддержку технических ста
12.05.2017 Десктопные приложения Microsoft, Adobe, Autodesk и Corel будут запускаться на смартфонах. Видео

чески любое ПО, работающее на устройствах с x86-процессорами Intel или AMD под привычными Windows 10 и более ранних версий, включая игры, графические и офисные пакеты, разнообразные приложения Adobe, Corel, Microsoft, Autodesk и других известных поставщиков, будут запускаться на ARM-гаджетах. Предыдущий эксперимент Microsoft с выпуском операционной системы под ARM-устройства – Windows RT, п
21.04.2017 Corel представила CorelDRAW Graphics Suite 2017 с обработкой векторных объектов по технологии ИИ

олилиний и кривых Безье, то процесс разработки дизайна может показаться весьма удаленным от творческого начала — простой радости рисования, — отметил Жерар Метрайе (Gérard Métrailler), вице-президент Corel по глобальным продуктам. — Используя новейшие усовершенствования, реализованные в области оборудования Windows, и огромные возможности, которые открывает машинное обучение, новый инструме
16.02.2017 Монтаж видео для любителей и профи

Монтаж видео выходит на новый уровень профессионализма даже у любителей благодаря новому пакету Corel VideoStudio Ultimate X10. Corel VideoStudio Ultimate X10 позволяет обрабатывать

15.02.2017 Corel представила новую версию видеоредактора VideoStudio Ultimate X10

учается уникальным», — сказал Мишель Яверковски (Michel Yavercovski), старший директор по продуктам Corel.Версия VideoStudio Ultimate X10 содержит новые функции, которые поднимают процесс созда
19.10.2016 Corel представил новую версию САПР CorelCAD 2017

изайнеров и архитекторов, CorelCAD предлагает необходимые пользователям профессиональные средства проектирования по исключительно доступной цене», — сказал Клаус Воссен, старший менеджер по продуктам Corel в области технической графики. Новый CorelCAD 2017 предлагает средства проектирования, направленные на оптимизацию процесса разработки 2D объектов и 3D моделей, такие как точное построени
18.03.2016 Corel представила новую русскоязычную версию CorelDraw Graphics Suite X8

Компания Corel представила новую русскоязычную версию своего флагманского продукта для редактирования

15.09.2015 Новый плагин ParticleShop добавит физические кисти в Photoshop

Компания Corel, производитель программного обеспечения, представила новый модуль расширения (плагин) д
07.09.2015 Доступна новая версия профессионального приложения для цифровой живописи Corel Painter 2016

Корпорация Corel, производитель программного обеспечения в мире, представила новую версию профессионального приложения для цифровой живописи Corel Painter 2016. Как сообщили CNews в Corel, в
30.07.2015 Продукты линеек Corel, Pinnacle, ReviverSoft, Roxio и WinZip полностью совместимы с Windows 10

Компания Corel, производитель программного обеспечения, предложила портфель приложений, совместимых с

23.07.2015 Corel выпустила CorelDraw Graphics Suite X6 Special Edition

Корпорация Corel представила CorelDraw Graphics Suite X6 Special Edition — программное решение для графического дизайна, которое подойдет как начинающим, так и опытным пользователям. Как сообщили CNews в

28.11.2014 Вышел CorelDRAW Graphics Suite X7 для малого бизнеса

Корпорация Corel объявила о выпуске русифицированной версии специального издания своего флагманского пакета для редактирования графики CorelDRAW Graphics Suite X7 — Small Business Edition, предназначенног
12.09.2014 CorelDRAW Home&Student Suite X7 вышел в России

Компания Corel объявила о выходе на российский рынок CorelDRAW Home&Student Suite X7 для дома и учебы

28.08.2014 Corel выпустил новую версию Painter 2015 и приложение Painter Mobile для Android

Компания Corel, представила новую версию пакета для цифровой живописи Painter 2015, в которой были доб
24.09.2013 Corel представила CorelDraw Home & Student Suite 2014 для дома и учебы

Компания Corel объявила о выпуске домашней версии пакета CorelDraw Graphics Suite X6 на русском языке.
04.06.2013 Corel предлагает альтернативу Creative Cloud

Компания Corel объявила о старте специальной акции — Crossgrade 2.0, предназначенной для пользователей
15.05.2013 Corel обновила видеоредактор Pinnacle Studio for iPad

Подразделение Pinnacle компании Corel представило обновление популярного программного обеспечения для редактирования видео на планшетных компьютерах Pinnacle Studio for iPad. Бесплатная для текущих пользователей, обновлённая

18.03.2013 ПО Corel стало доступно российским школам и вузам в рамках программы Corel Academic Site Licence

Компания Corel объявила о расширении действия своей специальной программы лицензирования ПО — Corel
20.12.2012 Corel выпустила CorelDraw Graphics Suite X6 Small Business Edition на русском языке

Корпорация Corel объявила о выпуске CorelDraw Graphics Suite X6 Small Business Edition. Пакет включает в себя три лицензии в одной коробке на установку данного программного обеспечения. В сравнении с поку
05.12.2012 Corel выпустила новую версию CorelCAD

Корпорация Corel объявила о выпуске CorelCAD 2013 — новой версии решения для САПР. CorelCAD 2013 предлагает инженерам, дизайнерам и архитекторам инструменты для точного двухмерного проектирования, ряд нас
29.10.2012 Corel выпустил PaintShop Pro X5 на русском языке

Компания Corel объявила о выпуске PaintShop Pro X5 на русском языке. Последняя версия решения для диза
29.08.2012 Corel выпустила CorelDraw Home & Student Suite X6 на русском языке

Компания Corel объявила о выходе новой версии CorelDraw Home & Student Suite X6 — полного пакета решен
04.07.2012 Corel приобретает линейку продуктов Pinnacle

Компания Corel Corporation объявила о приобретении у компании Avid всех программных продуктов, предназ
11.11.2011 В России стартовали продажи Corel PaintShop Pro X4

Российское подразделение компании Corel объявило о старте продаж русифицированной версии цифрового редактора Corel PaintShop Pro X4 — новейшего программного обеспечения для обработки фотографий. Corel PaintShop Pr
03.11.2011 Российский офис LG оштрафован на 3,81 млн руб. за пиратский софт Adobe и Corel

с российского представительства компании LG Electronics за нарушение авторских прав на программное обеспечение участников Ассоциации производителей программного обеспечения (BSA), - компаний Adobe и Corel. Согласно решению суда, представительство LG должно будет выплатить компенсацию за незаконное использование программного обеспечения в размере 3,81 млн руб. Решение Арбитражного суда г. М
20.07.2011 CorelCAD — новое решение для технического проектирования с поддержкой формата DWG

Компания Corel объявила о расширении своего портфолио программного обеспечения для создания графики и

10.06.2011 Вышла русифицированная версия CorelDraw Graphics Suite X5 Limited Edition

Компания Corel объявила о выпуске CorelDraw Graphics Suite X5 Limited Edition на русском языке — исчер
13.05.2011 Вышел русифицированный пакет ПО Corel VideoStudio Pro X4 для обработки видео

Компания Corel представила пакет Corel VideoStudio Pro X4 — новую русифицированную версию прогр
28.04.2011 Corel PDF Fusion оптимизирует создание и обмен документами в формате PDF

Компания Corel объявила о выпуске Corel PDF Fusion — нового программного обеспечения, позволяющ
13.04.2011 Вышла русифицированная версия WinZip 15

Компания WinZip Computing, подразделение корпорации Corel, объявила о выпуске русифицированной версии WinZip 15, популярной программы для архивирования и шифрования файлов, а также об оптимизации сжатых вложений электронной почты для ОС Windows.

Публикаций - 341, упоминаний - 485

Corel Corporation и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 118
Adobe Systems 1597 72
Autodesk 639 34
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 24
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 250 22
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 22
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 18
IBM - International Business Machines Corp 9699 18
Apple Inc 13156 16
Oracle Corporation 7074 16
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 15
Intel Corporation 12811 14
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения - Альянс производителей ПО 226 13
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 13
Wacom 143 12
HP - Hewlett-Packard 3662 11
Google LLC 12690 11
Dr.Web - Доктор Веб 1294 10
Softline - Софтлайн 3743 10
9594 10
Red Hat 1378 10
HP Inc. 5883 9
Acronis - Акронис 489 9
Sony 6739 9
Promt - Промт 323 8
SWsoft - Standard & Western Software 49 8
Dell EMC 5180 8
Meta Platforms - Facebook 4621 7
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 6
Box inc - box.com - box.net 375 6
OpenText - Micro Focus - Novell 880 5
Virtuozzo - Parallels Holding - Виртуоззо Рисерч 70 5
Sphere 30 5
ModernGigabyte 8 5
Corel Corporation - InterVideo 19 5
Quark 23 5
Nero AG - Ahead Software AG 54 5
Cisco Systems 5372 5
Dell Technologies - Dell Computer 2219 5
Yahoo! 3726 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 15
Vector Capital 15 12
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 8
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 38 5
TSX - Toronto Stock Exchange - Фондовая биржа Торонто 11 4
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 3
Почта России ПАО 2370 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Boeing 1031 3
EQT - Шведский инвестиционный фонд 17 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 2
Intel Capital 148 2
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 41 2
Sanavo Capital Partners 2 2
Maxifield Capital 2 2
Днепр НПП 2 2
Endeavour Vision Healthcare Venture Capital 3 2
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Ростех - CarPrice - Карпрайс - Селаникар 50 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
Blackstone Group 47 1
Pandao 24 1
BlackRock 42 1
Vimeo - Видеохостинг 71 1
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 69 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Venture Capital 40 1
Студия Артемия Лебедева 101 1
Sony Center 17 1
Worldpay Group - RBS WorldPay - Bibit Global Payment Services - платежная процессинговая компания 16 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 13
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 8
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
Судебная власть - Judicial power 2500 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 3
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 3
Районные суды РФ 196 3
Ростехинвентаризация Федеральное БТИ ФГУП 25 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 2
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 79 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 1
Президент Украины 128 1
Антимонопольное Бюро Канады - Бюро по вопросам конкуренции - Competition Bureau Canada - Bureau de laconcurrence 2 1
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 1
Минобороны РФ - РВСН РФ - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 74 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
ECIS - European Committee for Interoperable Systems - Европейский комитет взаимодействия систем 3 1
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 8
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 3
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 3
OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards 22 2
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 1
CAAST - Canadian Alliance Against Software Theft 2 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 72
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3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 15
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SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 12
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 10
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 10
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 10
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JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 8
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 8
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CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 7
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Corel - CorelDRAW Graphics Suite - графический редактор 113 81
Corel WordPerfect Office - текстовый редактор 91 69
Linux OS 11533 65
Microsoft Windows 16882 65
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 35
Corel Photo-Paint - Графический редактор 32 30
Corel Painter - MetaCreations Painter 37 30
Microsoft Windows 2000 8678 26
Microsoft Office 4170 25
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 24
Corel Paint Shop - Jasc Software - PaintShop Pro - PSP - графический редактор 31 23
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