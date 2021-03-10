Corel Corporation

Corel представила новую линейку продуктов CorelDRAW 2021 . Новая опция «Привязка к себе» включает и отключает функцию привязки объектов к их собственным точкам привязки, позволяя быстро и точно перемещать и модифицировать элементы дизайна. Представленные в Corel PHOTO-PAINT 2021 передовые функции фоторедактирования проложат для вас быстрый и простой путь к безупречным фотографиям, которые превзойдут ожидания клиентов. Окно настройки «Настройки».

«Ситилинк» расширяет ассортимент ПО продуктами Corel и Abbyy онный дискаунтер «Ситилинк» объявил о расширении ассортимента программного обеспечения за счет приложений для работы с графикой, видео и текстом. Портфель компании пополнился продуктами разработчиков Corel и Abbyy. На сайте интернет-магазина компании стали доступны ключи активации для Corel (Pinnacle Studio, Videostudio, Paintshop, Coreldraw) и Abbyy (Finereader, Screenshot Reader, L

Corel и Parallels перепроданы в США за $1 миллиард Corel сменила владельца Канадская компания Corel перешла в собственность американской инвестиционной группы (Kohlberg Kravis Roberts) KK

Corel представила CorelDRAW Technical Suite 2019 практически с любого устройства, в пакете реализована возможность создания иллюстраций и векторной графики вдали от рабочего места. Оптимизированный процесс перепрофилирования 3D файлов с XVL Studio Corel Edition. Технические иллюстраторы, в сферу работы которых входит перепрофилирование готового 3D контента, по достоинству оценят внесенные в XVL Studio Corel Edition модификации, ко

Знаменитая российская ИТ-компания Parallels продана в Канаду «без большой прибыли» Corel купила Parallels Канадская Corel официально объявила о покупке разработчика Parallels, который наиболее известен своим ПО для запуска приложений Windows на Mac. В портфель Corel перейдут такие продукты как Paralle

Corel приобрела компанию Parallels Корпорация Corel объявила о приобретении компании Parallels, работающей в области разработки кросс-платформенных решений. Parallels получила широкую известность благодаря своему программному обеспечению д

Знаменитая российская ИТ-компания Parallels продается в Америку Techcrunch узнал о продаже Parallels Канадская корпорация Corel договорилась о покупке базирующейся в США компании с российскими корнями Parallels, разрабатывающей продукты в области виртуальных машин и удаленного запуска приложений. Об этом со ссылко

Представлена новая версия инструмента для управления проектами MindManager 2018 изациями, является более актуальной, чем когда-либо», - сказал Майкл Дейтч, вице-президент компании Corel по продуктам Mindjet.Новые и улучшенные функции в MindManager 2018 для Windows. Мастер

Corel представила видеоредактор Pinnacle Studio 21 Ultimate комендуемая розничная цена Pinnacle Studio 21 Plus — $95. Рекомендуемая розничная цена Pinnacle Studio 21 — $55. Продукт можно приобрести в виде лицензий, коробочных и ESD версий у партнеров компании Corel, полный список которых можно найти здесь. Для редактирования видео на мобильных устройствах также доступны iOS-приложения Pinnacle Studio.

Corel представила обновленный пакет CorelDRAW Technical Suite 2017 ий для оптимизации практически каждого аспекта своей работы. Получите надежную мощность CorelDRAW и Corel DESIGNER, а также полную совместимость с вашими файлами САПР, поддержку технических ста

Десктопные приложения Microsoft, Adobe, Autodesk и Corel будут запускаться на смартфонах. Видео чески любое ПО, работающее на устройствах с x86-процессорами Intel или AMD под привычными Windows 10 и более ранних версий, включая игры, графические и офисные пакеты, разнообразные приложения Adobe, Corel, Microsoft, Autodesk и других известных поставщиков, будут запускаться на ARM-гаджетах. Предыдущий эксперимент Microsoft с выпуском операционной системы под ARM-устройства – Windows RT, п

Corel представила CorelDRAW Graphics Suite 2017 с обработкой векторных объектов по технологии ИИ олилиний и кривых Безье, то процесс разработки дизайна может показаться весьма удаленным от творческого начала — простой радости рисования, — отметил Жерар Метрайе (Gérard Métrailler), вице-президент Corel по глобальным продуктам. — Используя новейшие усовершенствования, реализованные в области оборудования Windows, и огромные возможности, которые открывает машинное обучение, новый инструме

Монтаж видео для любителей и профи Монтаж видео выходит на новый уровень профессионализма даже у любителей благодаря новому пакету Corel VideoStudio Ultimate X10. Corel VideoStudio Ultimate X10 позволяет обрабатывать

Corel представила новую версию видеоредактора VideoStudio Ultimate X10 учается уникальным», — сказал Мишель Яверковски (Michel Yavercovski), старший директор по продуктам Corel.Версия VideoStudio Ultimate X10 содержит новые функции, которые поднимают процесс созда

Corel представил новую версию САПР CorelCAD 2017 изайнеров и архитекторов, CorelCAD предлагает необходимые пользователям профессиональные средства проектирования по исключительно доступной цене», — сказал Клаус Воссен, старший менеджер по продуктам Corel в области технической графики. Новый CorelCAD 2017 предлагает средства проектирования, направленные на оптимизацию процесса разработки 2D объектов и 3D моделей, такие как точное построени

Corel представила новую русскоязычную версию CorelDraw Graphics Suite X8 Компания Corel представила новую русскоязычную версию своего флагманского продукта для редактирования

Новый плагин ParticleShop добавит физические кисти в Photoshop Компания Corel, производитель программного обеспечения, представила новый модуль расширения (плагин) д

Доступна новая версия профессионального приложения для цифровой живописи Corel Painter 2016 Корпорация Corel, производитель программного обеспечения в мире, представила новую версию профессионального приложения для цифровой живописи Corel Painter 2016. Как сообщили CNews в Corel, в

Продукты линеек Corel, Pinnacle, ReviverSoft, Roxio и WinZip полностью совместимы с Windows 10 Компания Corel, производитель программного обеспечения, предложила портфель приложений, совместимых с

Corel выпустила CorelDraw Graphics Suite X6 Special Edition Корпорация Corel представила CorelDraw Graphics Suite X6 Special Edition — программное решение для графического дизайна, которое подойдет как начинающим, так и опытным пользователям. Как сообщили CNews в

Вышел CorelDRAW Graphics Suite X7 для малого бизнеса Корпорация Corel объявила о выпуске русифицированной версии специального издания своего флагманского пакета для редактирования графики CorelDRAW Graphics Suite X7 — Small Business Edition, предназначенног

CorelDRAW Home&Student Suite X7 вышел в России Компания Corel объявила о выходе на российский рынок CorelDRAW Home&Student Suite X7 для дома и учебы

Corel выпустил новую версию Painter 2015 и приложение Painter Mobile для Android Компания Corel, представила новую версию пакета для цифровой живописи Painter 2015, в которой были доб

Corel представила CorelDraw Home & Student Suite 2014 для дома и учебы Компания Corel объявила о выпуске домашней версии пакета CorelDraw Graphics Suite X6 на русском языке.

Corel предлагает альтернативу Creative Cloud Компания Corel объявила о старте специальной акции — Crossgrade 2.0, предназначенной для пользователей

Corel обновила видеоредактор Pinnacle Studio for iPad Подразделение Pinnacle компании Corel представило обновление популярного программного обеспечения для редактирования видео на планшетных компьютерах Pinnacle Studio for iPad. Бесплатная для текущих пользователей, обновлённая

ПО Corel стало доступно российским школам и вузам в рамках программы Corel Academic Site Licence Компания Corel объявила о расширении действия своей специальной программы лицензирования ПО — Corel

Corel выпустила CorelDraw Graphics Suite X6 Small Business Edition на русском языке Корпорация Corel объявила о выпуске CorelDraw Graphics Suite X6 Small Business Edition. Пакет включает в себя три лицензии в одной коробке на установку данного программного обеспечения. В сравнении с поку

Corel выпустила новую версию CorelCAD Корпорация Corel объявила о выпуске CorelCAD 2013 — новой версии решения для САПР. CorelCAD 2013 предлагает инженерам, дизайнерам и архитекторам инструменты для точного двухмерного проектирования, ряд нас

Corel выпустил PaintShop Pro X5 на русском языке Компания Corel объявила о выпуске PaintShop Pro X5 на русском языке. Последняя версия решения для диза

Corel выпустила CorelDraw Home & Student Suite X6 на русском языке Компания Corel объявила о выходе новой версии CorelDraw Home & Student Suite X6 — полного пакета решен

Corel приобретает линейку продуктов Pinnacle Компания Corel Corporation объявила о приобретении у компании Avid всех программных продуктов, предназ

В России стартовали продажи Corel PaintShop Pro X4 Российское подразделение компании Corel объявило о старте продаж русифицированной версии цифрового редактора Corel PaintShop Pro X4 — новейшего программного обеспечения для обработки фотографий. Corel PaintShop Pr

Российский офис LG оштрафован на 3,81 млн руб. за пиратский софт Adobe и Corel с российского представительства компании LG Electronics за нарушение авторских прав на программное обеспечение участников Ассоциации производителей программного обеспечения (BSA), - компаний Adobe и Corel. Согласно решению суда, представительство LG должно будет выплатить компенсацию за незаконное использование программного обеспечения в размере 3,81 млн руб. Решение Арбитражного суда г. М

CorelCAD — новое решение для технического проектирования с поддержкой формата DWG Компания Corel объявила о расширении своего портфолио программного обеспечения для создания графики и

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Corel PDF Fusion оптимизирует создание и обмен документами в формате PDF Компания Corel объявила о выпуске Corel PDF Fusion — нового программного обеспечения, позволяющ