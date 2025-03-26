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Ростехинвентаризация Федеральное БТИ ФГУП
Ростехинвентаризация Федеральное БТИ ФГУП и организации, системы, технологии, персоны:
|Мишустин Михаил 687 2
|Джаноян Георгий 2 2
|Петрова Анна 13 2
|Слабых Игорь 17 2
|Калина Наталья 5 2
|Дуров Евгений 3 1
|Филимошин Роман 1 1
|Байков Максим 2 1
|Бударин Андрей 11 1
|Фролов Станислав 3 1
|Шевченко Евгений 60 1
|Мироненко Василий 1 1
|Еремкин Андрей 15 1
|Таврин Иван 117 1
|Яппаров Тагир 103 1
|Климов Алексей 4 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Гриб Андрей 17 1
|Гаранкин Олег 7 1
|Микиртумов Сергей 1 1
|Шалаев Дмитрий 1 1
|Беляев Михаил 12 1
|Севино Анна 2 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 985 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 697 1
|ВГУ - Воронежский государственный университет 56 1
|РАН Кольский научный центр - Кольский Научный центр Российской Академии Наук 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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