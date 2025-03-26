Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 171723
ИКТ 13377
Организации 10488
Ведомства 1452
Ассоциации 987
Технологии 3408
Системы 25316
Персоны 73635
География 2785
Статьи 1512
Пресса 1202
ИАА 687
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2596
Мероприятия 848

Ростехинвентаризация Федеральное БТИ ФГУП

Ростехинвентаризация Федеральное БТИ ФГУП

26.03.2025 Россия блокирует 11 Telegram-каналов, продающих сведения из госреестра недвижимости 1
16.06.2022 Власти потратят 17 миллиардов на Национальную систему пространственных данных 2
14.05.2018 Хозяин Центрального телеграфа отсудил у Минкомсвязи 60 миллионов долга за аренду 3
07.11.2017 Архивы МосгорБТИ объединят в централизованную систему до конца 2017 3
25.05.2016 Кризис вынудил российские компании отказаться от лицензионного ПО 2
14.01.2013 Алексей Климов назначен директором департамента информационных ресурсов и информатизации Минрегиона 3
07.08.2012 Станислав Фролов возглавил Кавказский филиал «МегаФона» 1
18.04.2012 ТТК предоставил услуги дальней связи Липецкому филиалу «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» 3
06.03.2012 Федеральное БТИ модернизирует и наращивает сеть референцных станций в Центральной России 4
26.12.2011 «Ростелеком» до конца года установит 40 инфоматов в Челябинской области 2
14.11.2011 От российской компании требуют 4,5 млн руб. за «демо-версии» ПО 2
03.11.2011 Российский офис LG оштрафован на 3,81 млн руб. за пиратский софт Adobe и Corel 3
19.04.2011 Adobe установила новый рекорд по сумме штрафа за пиратство в России 3
02.03.2011 Крупнейшим пиратом Adobe в России оказалась госструктура 4
02.03.2011 «Ростехинвентаризация» выплатит 1,5 млн руб. за использование нелицензионного ПО Adobe 7
19.08.2010 СЭД «Евфрат» внедрен в Ивановском филиале ФГУП «Ростехинвентаризация» 2
21.07.2010 IBS Borlas автоматизирует ФГУП «Ростехинвентаризация» на базе решений Oracle: завершен первый этап 5
01.07.2010 МФЦ Гурьевска: электронные госуслуги на базе СЭД 2
20.05.2010 ФГУП «Ростехинвентаризация» выплатит более 1 млн руб. за нарушение авторских прав на ПО 2
13.05.2010 Россия: компании и госпредприятия платят милионные штрафы за пиратское ПО 1
27.10.2009 «Ростелеком» создал VPN-сеть для ФГУП «Ростехинвентаризация» 4
27.08.2009 IBS Borlas автоматизирует ФГУП «Ростехинвентаризация» на базе решений Oracle 3
12.05.2008 Российским разработчикам СЭД не страшны западные вендоры 2
21.09.2006 24 октября состоится заседание круглого стола "ИТ в национальном проекте РФ "Жилье" 1
16.11.2004 Правительство создаст телекоммуникационную систему учета недвижимости 2

Публикаций - 25, упоминаний - 67

Ростехинвентаризация Федеральное БТИ ФГУП и организации, системы, технологии, персоны:

BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения 223 7
Adobe Systems 1557 6
Autodesk 613 5
Microsoft Corporation 24727 4
LG Electronics 3626 4
Ростелеком 9817 3
Corel Corporation 336 3
Oracle Corporation 6730 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1641 2
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 510 2
Dell EMC 5038 1
IBM - International Business Machines Corp 9455 1
Red Hat 1318 1
Siemens AG - Siemens Group 2597 1
Apple Inc 12191 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12951 1
МегаФон 9072 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1020 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 599 1
Ростех - Автоматика Концерн 1652 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2051 1
АйТи 1376 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1690 1
SAS Institute 979 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
Бука - Buka Entertaiment 482 1
Acronis - Акронис 450 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 1
АйТи - Аплана Группа компаний 173 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 412 1
Dassault Systemes 221 1
Leica Camera 263 1
Trimble 46 1
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 231 1
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 242 1
Ростелеком Центр - Центральный макрорегиональный филиал Ростелекома 49 1
ТТК Юго-Восток 29 1
VDEL 40 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 1
Роснефть НК - нефтяная компания 517 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 208 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 460 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 806 1
Почта России ПАО 2133 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 250 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 209 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 444 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 1
ЕМЖК - Евдаковский масложировой комбинат 1 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
Мосэнерго ПАО 128 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 137 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 104 1
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 51 1
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 1
Universal Pictures - Universal City Studios - Universal Pictures Rus - Юниверсал Пикчерс Рус 60 1
Уралхим - Уралкалий ПАО - Сильвинит - Соликамский калийный комбинат 11 1
Кантемировский МЭЗ - Маслоэкстракционный Завод - Завод растительных масел 1 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП - АМП Черного моря ФГБУ - Администрация морских портов Черного моря - Новороссийский морской порт 9 1
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 26 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5025 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1229 5
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1001 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11835 3
Правительство Москвы - ДГИ Москва - МосгорБТИ ГБУ - Московское городское бюро технической инвентаризации 20 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2923 2
Судебная власть - Judicial power 2324 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3310 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 590 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5521 2
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 130 2
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 105 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2543 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2736 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 320 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 134 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1392 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 260 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 239 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 788 1
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации 61 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 372 1
Росреестр - Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных ФГБУ - Центр геодезии, картографии и ИПД ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт геодезии, аэросъёмки и картографии (ЦНИИГАиК) 25 1
Архивный фонд РФ - Росгеолфонд ФГБУ - Российский федеральный геологический фонд - Территориальный фонд геологической информации 18 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 67 1
Минприроды РФ - Роснедра - Федеральное агентство по недропользованию - Роскомнедра 39 1
ФНС РФ - МИФНС - Межрегиональные инспекции ФНС России 107 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 143 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 466 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 1
Земельная кадастровая палата ФГУ - Федеральное государственное учреждение 11 1
Районные суды РФ 65 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Мосгоргеотрест ГУП - МГГТ - Московский городской трест геолого-геодезических и картографических работ ГБУ 7 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы 171 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
Росреестр - Управления федеральной регистрационной службы 60 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 213 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67503 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51638 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31251 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12675 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12714 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2203 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19978 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25676 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24723 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 995 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1867 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2556 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20869 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8190 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3219 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12113 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2862 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1737 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3538 2
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 892 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11555 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6920 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9266 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7546 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28079 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2906 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3786 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15939 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8561 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28229 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5296 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 795 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14513 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1419 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11242 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4061 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10413 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9424 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11748 1
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 354 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5327 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1440 3
Oracle EPM System - Oracle Enterprise Performance Management System - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System - Oracle EPM Cloud - Oracle Enterprise Performance Management Cloud - Oracle Hyperion Workforce Planning - Oracle Hyperion Perfo 66 2
Adobe Photoshop 769 2
Microsoft Windows 15790 2
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 182 2
Oracle E-Business Suite - OEBS 584 2
Oracle Hyperion Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 129 2
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 237 2
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 278 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1009 1
Linux OS 10100 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 722 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 237 1
Microsoft Windows XP 2403 1
Apple iPhone 6 4862 1
ЭОС Дело СЭД 216 1
Autodesk AutoCAD 340 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 293 1
Росреестр ФКП ФГБУ - ФГИС ЕЭКО - Единая электронная картографическая основа 24 1
Росреестр ФКП ФГБУ - ФППД ГИС - Федеральный портал пространственных данных 12 1
Роскосмос - Федеральный фонд данных ДЗЗ - Федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли из космоса - Федеральный фонд пространственных данных, ФФПД - Геопортал - Федеральный портал данных дистанционного зондирования Земли 17 1
Intersoft Lab - Референт 156 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 258 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM - Siemens Product Lifecycle Management Software 3 1
Росимущество - Единая система управления государственным имуществом ФГИС - АСУФИ - Автоматизированная система учета федерального имущества - СТОД - Система информационного обеспечения деятельности Росимущества 14 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 250 1
Росреестр ФКП ФГБУ - ФГИС ЕЦП НСПД - Единая цифровая платформа Национальная система пространственных данных - ФГИС Единый информационный ресурс о земле и недвижимости 25 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 297 1
Microsoft Windows XP Professional 235 1
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 73 1
Минприроды РФ - Рослесхоз ФГИС ЛК - Федеральная государственная информационная система лесного комплекса - Рослесхоз АИС ГЛР - Государственный лесной реестр - Единая автоматизированная информационная система лесного комплекса 34 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 743 1
Мишустин Михаил 687 2
Джаноян Георгий 2 2
Петрова Анна 13 2
Слабых Игорь 17 2
Калина Наталья 5 2
Дуров Евгений 3 1
Филимошин Роман 1 1
Байков Максим 2 1
Бударин Андрей 11 1
Фролов Станислав 3 1
Шевченко Евгений 60 1
Мироненко Василий 1 1
Еремкин Андрей 15 1
Таврин Иван 117 1
Яппаров Тагир 103 1
Климов Алексей 4 1
Валяева Елизавета 72 1
Гриб Андрей 17 1
Гаранкин Олег 7 1
Микиртумов Сергей 1 1
Шалаев Дмитрий 1 1
Беляев Михаил 12 1
Севино Анна 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 146585 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43658 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14183 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1411 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7579 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 449 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 524 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1162 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1559 2
Россия - ЦФО - Курская область 657 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1487 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 466 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2280 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1685 1
Грузия 1247 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 824 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1914 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14248 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1576 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4009 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 325 1
Россия - СФО - Новосибирск 4358 1
Ближний Восток 2962 1
Россия - ЦФО - Орловская область 327 1
Европа 21851 1
Африка - Африканский регион 3500 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1347 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1997 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 627 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1312 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1704 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3344 1
Земля - планета Солнечной системы 10426 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1588 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 680 1
Россия - УФО - Челябинская область 1244 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1815 1
Европа Восточная 3105 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 698 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 864 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51800 13
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7706 8
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4718 7
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2859 7
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6994 7
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4906 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6236 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6025 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14670 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2883 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48608 2
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 811 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8138 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3526 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18870 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29580 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3998 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 385 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1756 1
Миграция населения - Миграционные службы 416 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13796 1
Английский язык 6692 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11049 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5863 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3185 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11081 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1561 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3587 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 913 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10062 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2928 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6032 1
Национальный проект 317 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1461 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5080 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1684 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3261 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6469 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1966 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 985 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 697 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 56 1
РАН Кольский научный центр - Кольский Научный центр Российской Академии Наук 3 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2045 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1226 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2460 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349126, в очереди разбора - 762055.
Создано именных указателей - 171723.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор Acer Predator Triton Neo 16: строгий «универсал» для игр и работы

Лучшие умные весы 2025 года: хиты продаж

Обзор Predator X27U: игровой OLED-монитор с «безрамочным» дизайном

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153