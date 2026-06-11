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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 196056
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Россия СЗФО Калининградская область Полесский район Полесск

Россия - СЗФО - Калининградская область - Полесский район - Полесск

СОБЫТИЯ


11.06.2026 Отечественные базовые станции вышли в эфир еще в шести районах Калининградской области 1
11.10.2022 МТС запустила новые базовые станции в Калининградской области 1
28.12.2016 МТС запустила LTE в 9 административных центрах Калининградской области 1
08.12.2015 МТС расширила покрытие сети LTE в Калининградской области 1
16.11.2011 МТС построила 500 км магистральных сетей в Калининградской области 1
01.07.2010 МФЦ Гурьевска: электронные госуслуги на базе СЭД 1
03.04.2008 Прокурор опротестовал запрет мобильников в школе 1
27.07.2007 Беларусь получила от МАГАТЭ оборудование на сумму около &1 млн. 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15444 5
Samsung Electronics 10967 1
Huawei 4475 1
Apple Inc 13032 1
LG Electronics 3719 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5793 1
ZTE Corporation 797 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1209 1
Sony 6715 1
HTC Corporation 1512 1
Международный аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны - ИАТА: KGD, ИКАО: UMKK 17 1
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 150 1
ПГРЭЗ - Полесский государственный радиационно-экологический заповедник 1 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1580 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 406 1
Земельная кадастровая палата ФГУ - Федеральное государственное учреждение 11 1
Ростехинвентаризация Федеральное БТИ ФГУП 25 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9278 4
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9939 2
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7522 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26048 2
Аудиоконференция - Конференц-связь - Конференция - технология избирательной (селекторной) телефонной связи 282 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4115 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9186 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6536 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17748 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4961 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1887 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60588 1
G2C - Government-to-Citizen - Правительство для гражданина 44 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35502 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13764 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9135 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9742 1
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1419 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9075 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4878 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11627 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8419 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12970 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6793 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4510 1
Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование 262 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3395 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 792 1
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 364 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22650 1
Пропускная способность - Bandwidth 1882 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11421 1
Часы - Watch 1029 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1146 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 338 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6143 1
ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело 244 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Хлевтова Анна 40 3
Валяева Елизавета 72 1
Зорин Дмитрий 1 1
Дуров Евгений 3 1
Суслов Игорь 3 1
Анципов Геннадий 1 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1455 6
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1646 4
Россия - РФ - Российская федерация 163775 3
Россия - СЗФО - Калининградская область - Светлогорск 56 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 957 3
Россия - СЗФО - Калининградская область - Багратионовск 12 3
Россия - Гурьевский район - Гурьевск 48 3
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гвардейск 15 2
Россия - СЗФО - Калининградская область - Балтийск 40 2
Россия - СЗФО - Калининградская область - Мамоново 11 2
Россия - ЦФО - Московская область - Краснознаменск 13 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район - Приморск 13 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4175 1
Европа 24874 1
Беларусь - Белоруссия 6227 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 778 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19303 1
Польша - Республика 2024 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1374 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2813 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 829 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 770 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 708 1
Россия - СЗФО - Псковская область 690 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 801 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 766 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3317 1
Северная Македония - Республика 100 1
Беларусь - Гомельская область - Гомель 78 1
Россия - УФО - Челябинская область - Озерск 60 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Куршская коса - Куршский залив 20 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Правдинск 11 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Черняховск 34 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Чкаловск 14 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10766 4
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1914 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7351 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2777 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4456 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21267 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26892 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6944 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56830 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3354 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33190 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1823 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1462 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1615 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1883 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1869 1
Здравоохранение - Реабилитация 438 1
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 138 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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