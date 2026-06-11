Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия СЗФО Калининградская область Полесский район Полесск
СОБЫТИЯ
Публикаций - 8, упоминаний - 8
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15444 5
|Samsung Electronics 10967 1
|Huawei 4475 1
|Apple Inc 13032 1
|LG Electronics 3719 1
|Nokia Corporation - Nokia Oyj 5793 1
|ZTE Corporation 797 1
|ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1209 1
|Sony 6715 1
|HTC Corporation 1512 1
|Международный аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны - ИАТА: KGD, ИКАО: UMKK 17 1
|Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 150 1
|ПГРЭЗ - Полесский государственный радиационно-экологический заповедник 1 1
|ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
|Хлевтова Анна 40 3
|Валяева Елизавета 72 1
|Зорин Дмитрий 1 1
|Дуров Евгений 3 1
|Суслов Игорь 3 1
|Анципов Геннадий 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448737, в очереди разбора - 727468.
Создано именных указателей - 196056.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448737, в очереди разбора - 727468.
Создано именных указателей - 196056.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.