Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 172375
ИКТ 13410
Организации 10518
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3413
Системы 25366
Персоны 73964
География 2790
Статьи 1512
Пресса 1204
ИАА 689
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2601
Мероприятия 849

Россия СЗФО Калининградская область Мамоново

Россия - СЗФО - Калининградская область - Мамоново


08.04.2025 МТС добавила скорости LTE для жителей и гостей Мамоново 1
12.02.2024 Tele2 увеличила число базовых станций на Северо-Западе на 7% 1
24.11.2023 В Смоленской области МТС запустила проект по обеспечению LTE малых и отдаленных сёл 1
29.06.2023 «Мегафон»: рыцарский замок окутали сетью LTE 1
17.09.2019 ТрансТелеКом провела масштабную модернизацию подключения Калининградской области 1
28.12.2016 МТС запустила LTE в 9 административных центрах Калининградской области 1
20.05.2014 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Калининградской области на 10% 1
24.05.2013 ТТК расширил сеть ШПД в Калининградской области на 10% 1
16.11.2011 МТС построила 500 км магистральных сетей в Калининградской области 1
03.08.2010 «Билайн» расширил покрытие 3G в Калининградской области 1
18.06.2008 Электронное правительство: опыт Янтарного края 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2053 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13002 3
ТТК Север макрорегион - СеверТрансТелеКом - ТТК Калининград 51 2
Sony 6561 1
Huawei 3984 1
Samsung Electronics 10331 1
ZTE Corporation 752 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8824 1
Apple Inc 12209 1
МегаФон 9116 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1493 1
LG Electronics 3631 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5687 1
HTC Corporation 1500 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1022 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2936 1
Ростелеком 9844 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Северо-Запад макрорегион 11 1
Международный аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны - ИАТА: KGD, ИКАО: UMKK 16 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6027 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4592 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1104 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5035 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11886 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
Петербургский метрополитен ГУП 139 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67779 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7961 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8462 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16197 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51852 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6480 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20918 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9436 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24762 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17232 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14026 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4149 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2569 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1713 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28126 1
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 354 1
Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование 239 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7458 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4707 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10868 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1741 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31372 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12746 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2222 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11780 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12905 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12149 1
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 501 1
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1010 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4001 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7288 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10693 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2943 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 280 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2211 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6453 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1492 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 951 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1502 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 308 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1448 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 138 1
Путин Владимир 3223 1
Хлевтова Анна 21 1
Щукин Геннадий 7 1
Суслов Игорь 3 1
Нарусова Людмила 16 1
Илюхин Игорь 12 1
Лихобабин Сергей 17 1
Козин Алексей 47 1
Торба Александр 4 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1319 10
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1493 7
Россия - РФ - Российская федерация 147057 5
Россия - СЗФО - Калининградская область - Балтийск 36 4
Россия - СЗФО - Калининградская область - Светлогорск 44 3
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гвардейск 14 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17647 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2471 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3121 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика 688 2
Россия - Гурьевский район - Гурьевск 39 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1357 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 703 2
Россия - СЗФО - Псковская область 638 2
Россия - СЗФО - Архангельская область 733 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 853 2
Россия - СЗФО - Калининградская область - Багратионовск 7 2
Россия - СЗФО - Калининградская область - Куршская коса - Куршский залив 19 2
Москва - ЮВАО - Люблино 38 2
Россия - СЗФО - Калининградская область - Черняховск 26 2
Россия - СЗФО - Калининградская область - Полесский район - Полесск 7 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43765 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 763 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14254 1
Земля - планета Солнечной системы 10434 1
Россия - ПФО - Саратовская область 744 1
Россия - УФО - Тюменская область 1181 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 687 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 653 1
Польша - Республика 1968 1
Россия - УФО - Челябинская область - Озерск 57 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Правдинск 7 1
Атлантический океан - Балтийское море - Варяжское море 106 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1490 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 141 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 469 1
Москва - ЮЗАО - Юго-Западный административный округ 28 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 494 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Чкаловск 11 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 387 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51950 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10085 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29673 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6411 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2442 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5880 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24491 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48725 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1315 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6489 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1770 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2451 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1732 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1231 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8907 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5030 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2931 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 630 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4925 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18937 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2718 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 227 1
Автомагистраль М1 Беларусь - Москва-Минск 23 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13856 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 615 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4917 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1465 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2161 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351438, в очереди разбора - 760618.
Создано именных указателей - 172375.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка»

Обзор беспроводных наушников Baseus Bowie H1i: Hi-Res Audio, 100 часов работы и ANC

Лучшие флагманские TWS-наушники 2025 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153