Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия СЗФО Калининградская область Мамоново
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Международный аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны - ИАТА: KGD, ИКАО: UMKK 16 1
|МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 308 2
|МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1448 1
|ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 138 1
|Путин Владимир 3223 1
|Хлевтова Анна 21 1
|Щукин Геннадий 7 1
|Суслов Игорь 3 1
|Нарусова Людмила 16 1
|Илюхин Игорь 12 1
|Лихобабин Сергей 17 1
|Козин Алексей 47 1
|Торба Александр 4 1
|CNews RND - R&D.CNews 2273 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351438, в очереди разбора - 760618.
Создано именных указателей - 172375.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.