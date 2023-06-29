«Мегафон»: рыцарский замок окутали сетью LTE

«Мегафон» первым среди операторов подключил к услугам мобильной связи старейший рыцарский замок в России – Бальга, находящийся в Калининградской области. Ранее на территории и в окрестностях одного из самых известных памятников средневековой рыцарской архитектуры полностью отсутствовал доступ к голосовым сервисам и сети Интернет. Теперь многочисленные туристы могут на высоких скоростях пользоваться всеми современными цифровыми технологиями в локации. Об этом CNews сообщили представители компании «Мегафон».

Новое оборудование оператора также позволило покрыть сетью LTE участок следования поездов в город Мамоново, между станциями «Приморское-новое» и «Знаменка-новая». Увеличилась и надежность сети в поселке Знаменка, где официально проживает порядка 50 человек. В результате проведенных работ участники транспортного потока по железнодорожной магистрали могут серфить в сети по маршруту, жители поселка – учиться и работать удаленно, а также проводить досуг на гейминговых сервисах и видеохостингах, а гости замка комфортно делиться фотографиями и видеороликами через мессенджеры и социальные сети.

«Некогда одна из мощнейших крепостей Тевтонского ордена полноценно стала доступна для посещения лишь в 2023 г. – руины были укреплены, а территория благоустроена. Невозможно не отметить, как быстро замок начал набирать популярность у туристов. Устойчивая сеть LTE в районе Бальги станет надежной платформой для запуска инновационных услуг в области развития виртуального туризма и поможет сформировать из этой точки очередную туристическую жемчужину Калининградской области», - сказал Сергей Лихобабин, директор «Мегафона» в Калининграде.

ОС много — реестр один. 10 правил, как выбрать надежную российскую операционную систему Импортонезависимость

«Мегафон» активно развивает инфраструктуру в Калининграде и покрывает сетью LTE важные туристические локации региона. Так, с начала 2023 г. оператор построил сеть LTE на территории музейного комплекса национального парка «Куршская коса», запустил 4G в поселках Заливино, где располагается Маяк Риндерорт, Некрасово с музейно-историческим комплексом «Замок Шаакен» и Матросово, куда в сезон рыболовства съезжаются рыбаки со всей страны.

***

«Мегафон» – объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более четырех тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.