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Россия СЗФО Северо-Западный федеральный округ
СОБЫТИЯ
|31.07.2026
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SberPay помог жителям СЗФО совершить более 64,7 млн покупок c начала года
Количество платежей с помощью сервиса SberPay в Северо-Западном федеральном округе за первые шесть месяцев 2026 г. превысило 64,7 млн операций, что на 11,6% больше чем за аналогичный период 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Сберба
|22.05.2026
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Жители Северо-Запада стали чаще страховать смартфоны
имых устройств, ноутбуков). По данным аналитиков, интерес к таким полисам вырос у жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом CNews сообщили представители МТС. Эксперты отмечают, что на Северо-Западный федеральный округ приходится 9,2% всех оформленных страховок гаджетов. Чаще всего приобретают полисы жители Сибирского федерального округа (29%). В целом по России за год спрос
|07.05.2026
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«Сбер» вернул половину НДС за эквайринг 9,5 тыс. предпринимателей СЗФО
В I квартале 2026 г. 9,5 тыс. предпринимателей из Северо-Западного федерального округа получили от «Сбера» премию благодаря участию в программе компенсации НДС по торговому эквайрингу, которую банк предложил своим корпоративным клиентам. Это п
|20.03.2026
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SberPay помог жителям СЗФО совершить более 171 млн покупок за год
Количество платежей с помощью сервиса SberPay в Северо-Западном федеральном округе за 2025 г. превысило 171,2 млн операций, что на 47% больше, чем за весь 2024 г. Об этом CNews сообщил представитель Сбербанка. Лидером по количеству транзакци
|12.03.2026
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Калининградская область заняла третье место по числу DDoS-атак на Северо-Западе
186 тыс. атак — это в 2,7 раза больше, чем в 2024 г. При этом число атак на регионы выросло вдвое. Северо-Запад занял третье место в списке самых атакуемых федеральных округов России. Всего зд
|12.03.2026
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«Сбер»: жители Северо-Запада предпочитают оплачивать ЖКУ безналичным способом
За последние полгода жители Северо-Западного федерального округа совершили более 75,3 млн платежей за жилищно-коммунальные услуги в «Сбере». Более 87,4% своих регулярных платежей они предпочли оплатить безналичным способо
|05.03.2026
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Санкт-Петербург стал лидером на Северо-Западе по числу кибератак в 2025 году
МТС и входящая в нее компания RED Security представили результаты исследования DDoS-атак за 2025 г. СЗФО занял третье место среди самых атакуемых регионов страны. При этом больше всего киберугр
|06.02.2026
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МТС: Калининградская область стала лидером Северо-Запада по динамике инвестиций в видеоаналитику
МТС проанализировала востребованность популярных ИТ-решений для бизнеса в регионах России. По итогам 2025 г. Калининградская область стала лидером на Северо-Западе по темпам роста инвестиций в системы видеонаблюдения. В 2025 г. объём инвестиций калининградского бизнеса в системы видеоаналитики продемонстрировал рост более чем в 40 раз по сра
|28.01.2026
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В 2025 году Сбербанк помог жителям СЗФО защитить от мошенников более 3,2 млрд рублей
Высокотехнологичная система противодействия мошенничеству (антифрод-система) Сбербанка и бдительность сотрудников банка помогли спасти более 3,2 млрд руб. в Северо-Западном федеральном округе. Всего в 2025 г. Сбербанк помог россиянам уберечь от мошенников свыше 360 млрд руб. Это на 20% больше, чем годом ранее. Об этом CNews сообщили представители С
|05.12.2025
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Сбербанк: жители СЗФО почти полностью перешли на безналичную оплату коммунальных услуг
Общее количество платежей за коммунальные услуги в СЗФО через каналы Сбербанка с начала 2025 г. составило более 129,5 млн. Из них 120 млн — через безналичный расчет. Наиболее востребованы безналичные платежи в Санкт-Петербурге — жители Северной
|05.11.2025
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Самая долгая DDoS-атака на Северо-Западе длилась более 49 часов
rity представила результаты исследования DDoS-атак на российские предприятия в III квартале 2025 г. Северо-Запад занял третье место по числу киберугроз в стране. Самая долгая атака (более 49 ча
|01.10.2025
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«НАРТИС» – №1 в рейтинге промышленных предприятий Северо-Запада
Завод «НАРТИС» (входит в Группу «НЭК»), расположенный в Череповце Вологодской области, занял первое место в рейтинге промышленных предприятий Северо-Западного федерального округа и получил звание «Предприятие года – 2025». Предприятие – ведущий производитель интеллектуальных приборов учёта электроэнергии в России. Церемония награжден
|26.06.2025
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Более половины онлайн-платежей в СЗФО совершается с помощью SberPay
то за последний месяц 59% онлайн-платежей пользователей банка в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) совершались с помощью SberPay. Чаще всего сервис выбирают в Архангельской (91%), Псковс
|12.05.2025
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На Северо-Западе чаще всего покупают лекарства при появлении симптомов болезни
ношении россиян к лекарственным препаратам и причинам покупки препаратов. Большинство опрошенных на Северо-Западе приобретают лекарства сразу при появлении симптомов недугов. Об этом CNews сооб
|07.05.2025
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Бизнес Северо-Запада инвестировал 4 млрд руб. в свою цифровую трансформацию при поддержке Сбербанка
В Северо-Западном федеральном округе Сбербанк поддерживает более 250 компаний в реализации прое
|15.04.2025
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Северо-Запад стал вторым в стране по числу DDoS-атак на сайты компаний
Компания RED Security проанализировала динамику DDoS-атак в I квартале 2025 г. Северо-Западный федеральный округ занял второе место в стране по числу кибератак на региональные сайты компаний. Всего же в I квартале 2025 г. специалисты RED Security зафиксировали почти 15 ты
|10.04.2025
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Жители СЗФО оплатили улыбкой более 3 млн раз за I квартал 2025 года
льше одного млн. Лидирующие позиции по использованию нового сервиса занимают Москва и Санкт-Петербург. Жители Северной столицы совершили более одного млн транзакций на сумму одного млрд руб. Всего на Северо-Западный федеральный округ пришлось три млн транзакций на сумму более чем 2,9 млрд руб. Анализ возрастных групп показывает, что основными пользователями сервиса являются люди в возрасте
|01.04.2025
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Археологи создают цифровой архив древнейшего средневекового поселения Северо-Запада России
Специалисты Института истории материальной культуры РАН ведут работы по созданию единого цифрового архива Старой Ладоги — древнейшего городского поселения на Северо-Западе России. В базу войдут оцифрованные материалы более чем за 100 лет археологических исследований: от рукописных отчетов экспедиций XX века до современных 3D-моделей раскопов. Об это
|17.03.2025
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Сбербанк помог уберечь от мошенников более миллиарда рублей в СЗФО за прошлый год
ьги на якобы «безопасный» счет. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. В общей сложности в СЗФО за год было предотвращено более 500 попыток мошенничества, 370 из них были распознаны в
|17.02.2025
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SberPay помог жителям СЗФО оплатить покупки на 110 млрд руб. в 2024 году
В 2024 г. объем платежей через сервис SberPay на Северо-Западе превысил 110 млрд руб., что почти вдвое превышает показатель 2023 г.. Количеств
|04.02.2025
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В 2024 г. жители Северо-Запада оплатили «улыбкой» товары и услуги на 2,7 млрд рублей
В 2024 г. объем биометрических платежей, совершенных в СЗФО, превысил 2,7 млрд руб., заявил председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов. А всего жители СЗФО в 2024 г. совершили более 3,4 млн таких транзакций. Об этом CNe
|31.01.2025
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«Аквариус» усиливает дистрибьюторскую сеть в Сибири и Северо-Западном регионе
е с «Абсолют Трейд», дистрибьютором техники и ИТ-оборудования, имеющим представительства в Москве, а также Санкт-Петербурге и Красноярске. Отлаженные процессы этих офисов обеспечат компаниям Сибири и Северо-Запада быстрый доступ к экспертным консультациям и необходимому оборудованию. Теперь активно развивающийся региональный бизнес сможет оперативно получить комплексные ИТ-решения мирового
|21.01.2025
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Сергей Фикс назначен заместителем председателя Северо-Западного банка Сбербанка
Заместителем председателя Северо-Западного банка Сбербанка назначен Сергей Фикс. Он будет курировать развитие розничного бизнеса в Северо-Западном федеральном округе. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Сергей Фикс начал свою карьеру в Сбербанке в 2008 г. в городе Темрюке Краснодарского края. За это время он ус
|25.12.2024
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Сбербанк: жители СЗФО стали использовать «Оплату улыбкой» на 30% чаще перед Новым годом
сообщили представители Сбербанка. Стоимость крупнейшей декабрьской покупки, оплаченной «улыбкой» в СЗФО, составила 670 тыс. руб. При этом самая крупная покупка по биометрии в 2024 г. была сове
|10.12.2024
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Корпоративные клиенты могут заранее записаться в 600 офисов Сбербанка на Северо-Западе
лиенты банка, могут заранее записаться в удобный офис на определённое время в приложении «СберБанк Онлайн». Услуга доступна в 600 отделениях Сбербанка в крупных городах и небольших населенных пунктах Северо-Западного федерального округа. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Чтобы записаться на визит, в «СберБанк Онлайн» нужно указать желаемый для посещения офис, нажать кнопку «За
|22.11.2024
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Сбербанк: жители Северо-Запада стали чаще «улыбаться» при совершении покупок
бность оперативно искать свою карту или смартфон. И согласно аналитике Сбербанка, чаще всего жители СЗФО «улыбаются» именно при оплате на кассе в супермаркетах – более 1 млн раз с начала 2024 г
|14.11.2024
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МТС: эмо, рок и этно – какую музыку больше всего ценят на Северо-Западе
правления музыки, тренды развития, локальные особенности сцен, фестивалей в российских регионах. На Северо-Западе наибольшим спросом пользуется рок, композиции с примесью грусти, а в Петербурге
|13.11.2024
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Сбербанк: мужчины СЗФО оказались «улыбчивее» женщин
алитики Сбербанка, более «улыбчивыми» оказались мужчины – они составили 55% пользователей сервиса в СЗФО, – а в возрастном сегменте – люди от 25 до 44 лет. Дмитрий Суховерхов, председатель Севе
|30.09.2024
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В Петербурге запустили проект для школьников «Цифровое просвещение на Северо-Западе»
бербезопасности провели вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин и директор макрорегиона «Северо-Запад» Т2 Сергей Тимошин. Об этом CNews сообщили представители Т2. В ходе занятия школ
|24.09.2024
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Сбербанк: с начала 2024 г. предприниматели малого бизнеса Северо-Запада получили 56 млрд руб. онлайн
Более 26 тыс. кредитов с начала 2024 г. оформили предприниматели и компании малого и микробизнеса Северо-Западного федерального округа с помощью интернет-банка «СберБизнес». Совокупная сумма
|30.08.2024
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Статистика «М.Видео-Эльдорадо» и ВСК: в преддверии 1 сентября самый большой спрос на гаджеты за Уралом и на Северо-Западе
вой техники), умные колонки (25%) и смарт-часы (21%). Самые активные покупатели живут в Сибири и на Северо-Западе, чаще всего за обслуживанием гаджетов обращаются во время учебного года – в эти
|02.08.2024
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МТС увеличила скорость LTE-интернета на северо-западе Челябинска
х, Молодогвардейцев и Чичерина. Скорость мобильного интернета LTE выросла в том числе у ТРК «Космос», образовательных и медицинских учреждений, среди которых областная больница №3. В отдельных точках северо-запада Челябинска после проведенных работ технические специалисты МТС отмечают и более значительный рост скорости – до 30%. Благодаря улучшениям жители спальных микрорайонов Челябинска с
|01.08.2024
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«Домклик»: доля готового жилья в структуре ипотечных выдач в СЗФО выросла до 67% в июле
Домклик» изучили структуру ипотечных кредитов Сбербанка в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Северо-Западном федеральном округе за июль 2024 г. и сравнили данные с периодом до отмены мас
|30.07.2024
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Стало доступно больше серверных стоек в дата-центре 3data на северо-западе Москвы
Сеть дата-центров 3data завершила работы по модернизации дата-центра «П29», расположенного на северо-западе Москвы в районе Митино, и теперь заказчикам стали доступны еще 60 стоек. Помимо увеличения мощности, на объекте расширена зона коворкинга для клиентов, а также увеличена офисная ч
|07.06.2024
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Исследование Фонда «ЦСР «Северо-Запад» и Positive Technologies: дефицит кадров на рынке ИБ России к 2027 году достигнет 60 тысяч
Эксперты фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» и компании Positive Technologies представили аналитическое исследование «Рынок труда в информационной безопасности в России в 2024–2027 гг.: прогнозы, проблемы и перспективы», в к
|22.02.2024
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МТС обеспечила связью LTE северо-запад Большой Тулы
инга грузопотоков и безопасности. Это актуально для транзитного транспорта, логистических компаний, которые въезжают в город с трассы М2 или имеют в этом районе склады. «Запуском «своей» связи LTE на северо-западе Большой Тулы мы обеспечили расширение гарантированного покрытия для динамично развивающегося района, где сосредоточены интересы новоселов и застройщиков, компаний в сфере грузопер
|21.02.2024
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Сбербанк: В 2023 году жители Северо-Запада вдвое чаще доверяли интернет-покупки «зеленой кнопке»
В 2023 г. объем платежей через сервис SberPay на Северо-Западе превысил 33 млрд руб. Это в два раза больше, чем в 2022 г. Увеличилось и количество транзакций — почти 21 млн операций за весь прошлый год. Это в 2,2 раза больше показателя прошло
|21.02.2024
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Рекордное количество подписок «СберПрайм» и «СберПрайм +» оформили жители Северо-Запада в 2023 году
ербанка. Всего за три с половиной года с момента запуска подписок «СберПрайм» и «СберПрайм+» жители СЗФО воспользовались предложением более 3,1 млн раз. На петербуржцев приходится более половин
|12.02.2024
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Tele2 увеличила число базовых станций на Северо-Западе на 7%
т проектное решение, планирует архитектуру сети. Сергей Сергеев, технический директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2, сказал: «Несмотря на объективные сложности в телеком-отрасли мы не переш
|23.01.2024
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Эксперты Сбербанка и Правительства Новгородской области объединяют усилия для AI-трансформации региона
рства, таких как высокотехнологичная медицинская помощь, общественная безопасность или контроль за уборкой городских пространств». Дизайн-сессия по AI-трансформации в Великом Новгороде стала первой в СЗФО в 2024 г. Всего в таких дизайн-сессиях Сбербанка и правительство российских регионов приняли участие уже более тысячи государственных служащих, занимающих ключевые должности. В результате
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Кусков Денис 221 52
|Брюквин Юрий 300 47
|Соловенчук Александр 156 32
|Путин Владимир 3454 26
|Кочетков Владислав 248 25
|Солдатенков Сергей 162 22
|Рейман Леонид 1065 21
|Слизень Виталий 244 20
|Акулич Владимир 42 19
|Васильев Евгений 132 17
|Золочевский Иван 20 16
|Суховерхов Дмитрий 31 16
|Дмитриев Кирилл 120 15
|Смирнов Дмитрий 112 14
|Курдюков Дмитрий 20 14
|Елисеев Андрей 16 13
|Рылов Дмитрий 56 12
|Попов Олег 57 12
|Марков Кирилл 11 11
|Логинов Александр 54 10
|Анкилов Константин 121 9
|Наумов Виктор 126 9
|Казаев Алексей 13 9
|Кореш Виктор 83 9
|Нефедов Павел 46 9
|Гулькин Павел 14 9
|Васюков Григорий 14 9
|Герасимов Евгений 16 9
|Говорунов Александр 13 8
|Волков Александр 27 8
|Прянишников Николай 316 8
|Медведев Дмитрий 1665 8
|Кравчук Илья 16 8
|Алонсо Виктор Вентимилла 16 8
|Корчагин Павел 18 8
|Овчинников Борис 129 8
|Москалева Татьяна 73 8
|Волошин Кирилл 23 8
|Саяпина Елена 46 8
|Эгов Кирилл 20 8
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