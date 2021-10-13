Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
СЗФО
Северо-Западный федеральный округ
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 1042, упоминаний - 1391
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Курдюков Дмитрий 20 6
|Кореш Виктор 71 6
|Мельников Александр 63 6
|Рылов Дмитрий 45 5
|Абрамова Елена 9 5
|Балаценко Андрей 28 4
|Семенов Алексей 67 4
|Никифоров Николай 1126 4
|Смирнов Дмитрий 56 4
|Титов Алексей 14 4
|Морошкин Александр 106 4
|Ушацкий Андрей 100 3
|Корчагин Павел 14 3
|Путин Владимир 1820 3
|Тимошин Сергей 3 3
|Беглов Александр 9 3
|Козырев Алексей 270 3
|Алонсо Виктор Вентимилла 11 3
|Приданцев Сергей 82 3
|Славинский Михаил 8 2
|Галустян Михаил 2 2
|Дмитриев Алексей 23 2
|Кухальский Ян 16 2
|Николаев Вячеслав 56 2
|Тюрина Мария 39 2
|Слободин Михаил 55 2
|Самойленко Максим 65 2
|Мищенко Алексей 4 2
|Купцов Вадим 2 2
|Корняков Арслан 18 2
|Мамонтов Игорь 28 2
|Гуцериев Михаил 107 2
|Винокур Дмитрий 4 2
|Ускова Ольга 126 2
|Ивакин Роман 49 2
|Романов Андрей 7 2
|Коротин Павел 29 2
|Сливко-Кольчик Елена 9 2
|Громов Иван 96 2
|Орловский Виктор 229 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755568, в очереди разбора - 659259.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755568, в очереди разбора - 659259.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru