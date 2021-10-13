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Россия
СЗФО
Северо-Западный федеральный округ


13.10.2021 «Сбер» предложил предпринимателям платформу для создания и управления интернет-магазином 1
05.10.2021 «Ростелеком» построил первую базовую станцию по проекту УЦН 2.0 в СЗФО 5
27.09.2021 Выручка участников рейтинга увеличилась в 1,5 раза, несмотря на эпидемию и локдаун 1
22.09.2021 «Магнит» запустил онлайн-аптеку в регионах 1
11.08.2021 «Ростелеком» подключил к облачному видеонаблюдению более 300 магазинов сети «Юничел» 1
09.08.2021 Tele2 модернизировала в Петербурге сеть 5G Ready 1
30.07.2021 Роскомнадзор закупает кроссоверы Renault, чтобы шпионить за публичным Wi-Fi 1
13.07.2021 «Телфин» расширил список городов для подключения виртуальных мобильных номеров 1
12.07.2021 «Мегафон» будет развивать сеть с Huawei, Nokia и ZTE 1
05.07.2021 Mail.ru Cloud Solutions и Activecloud будут вместе развивать облачные сервисы для заказчиков в России и Белоруссии 1
25.06.2021 Почта России запустила пилот по продаже автомобилей с пробегом на онлайн-аукционах 1
14.05.2021 Ростех представил стандарты для построения «Безопасных городов» 1
29.04.2021 «Сберкорус» масштабирует использование электронных транспортных накладных для X5 Retail Group 1
26.04.2021 Исследование: большинство россиян хотят сочетать работу дома и в офисе и готовы к подработкам 1
16.04.2021 В МТС назначен вице-президент по развитию экосистемы и маркетингу 1
10.03.2021 «Росатом» по загадочной схеме покупает ЦОД, обанкроченный ВЭБом 2
10.03.2021 «Главный связист Путина» уволен из Минцифры через два месяца после назначения 1
04.03.2021 Tele2 начала продавать SIM-карты на АЗС «Лукойл» 1
02.03.2021 Главой комитета по ИТ и связи Санкт-Петербурга назначена «человек губернатора» 1
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 1
17.02.2021 ГК «Эдит про» выросла в 2020 году на 200% 2
09.02.2021 Интернет-трафик у корпоративных клиентов Tele2 вырос в три раза 1
08.02.2021 Клиенты Tele2 стали чаще заказывать SIM-карты онлайн 2
05.02.2021 Tele2 проанализировала онлайн-продажи за 2020 год 2
01.02.2021 В «Ростелекоме» состоялись новые назначения 2
19.01.2021 «Элефус» назвала основные тренды и угрозы ИБ в медицинской сфере в 2020-2021 годах 1
28.12.2020 Tele2 и СПбГУТ договорились о сотрудничестве 1
22.12.2020 Tele2 запустил продажи SIM-карт на АЗС «Шелл» в России 1
18.12.2020 «Яндекс.Еда» доставит фермерские продукты с московских ярмарок 1
18.12.2020 ТД «Вимос» стал первой российской DYI-сетью, использующей ИИ для ценообразования 1
16.12.2020 20 цифровых решений выбрано на «прокачке» спорта и физической культуры Республики Коми 1
15.12.2020 Бесконтактные покупки с помощью мобильного телефона стали доступны в «Перекрестках» Санкт-Петербурга 1
10.11.2020 Доля LTE-смартфонов в сети Tele2 достигла 90% 1
29.10.2020 Subway запустила собственное мобильное приложение 1
28.10.2020 МТС построила первый на Северо-Западе модульный Центр обработки данных 2
27.10.2020 Группа «М.Видео-Эльдорадо» в третьем квартале 2020 года увеличила оборот на 25% 1
26.10.2020 IBS помогла автоматизировать управленческий учет на базе 1С для агрохолдинга «ЭКО-культура» 1
06.10.2020 Елена Новикова, Polymedia: В России пора создавать ситуационные центры с искусственным интеллектом 1
30.09.2020 Компания Netwell объявила об открытии нового офиса в Санкт-Петербурге 2
29.09.2020 Netwell открыла новый офис в Санкт-Петербурге 2

Публикаций - 1042, упоминаний - 1391

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 155
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 121
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 91
Синтерра - Synterra 562 48
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 296 35
Microsoft Corporation 10997 31
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 29
Samsung Electronics 5627 28
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 22
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 20
МегаФон ПетерСтар 144 20
Ростелеком Связьинвест 692 13
Yandex - Яндекс 4098 13
МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 67 11
SAP SE 3207 11
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 9
МТС Северо-Запад 44 9
Apple Inc - Эппл Рус 7669 9
3726 8
Huawei 2723 7
Акадо Телеком - Комкор 605 6
Корус Консалтинг ГК 803 6
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 6
Yota - Скартел 623 6
Ростелеком ЦентрТелеком 188 6
IBM 3524 5
Ростех - Ростехнологии 2230 5
Columbus - Колумбус 124 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 4
АйТи 748 4
Ericsson 846 4
Oracle Corporation 3331 4
ВолгаТелеком 213 4
HP Inc. 2893 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 4
VK - Mail.ru Group 2482 4
Комстар Регионы 89 4
Xiaomi 904 4
Cisco Systems 2035 4
Softline - Софтлайн 1472 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 25
Телефон.Ру 59 11
Сбербанк Северо-Западный банк 68 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 5
Почта России ПАО 1570 4
PickPoint - Сеть постаматов 34 4
Окей - О'Кей - Гипермаркет 48 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 4
Газпромбанк - ГПБ 692 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 3
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 3
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 53 3
Ростелеком-Розничные Системы - РРС 20 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
AliExpress 275 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 2
Почта Банк 289 2
Транснефть 159 2
Залесье АПХ - Агропромышленный холдинг 5 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 74 2
РусславБанк - РСБ 147 2
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 2
Евросеть 882 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
Открытие ФК 538 2
X5 Group - Перекресток 203 2
Россети ПАО 168 2
Visa International 1343 2
Спортмастер 116 1
Газпром ПАО 518 1
Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет 22 1
Альфа-Банк 1122 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 1
Росгосстрах 182 1
Royal Dutch Shell - Шелл 72 1
Wildberries 128 1
Связной ГК 875 1
Роснефть НК 367 1
re:Store 106 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 17
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 8
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 6
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 4
Правительство РФ 2198 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 3
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 47 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 3
Президент Российской Федерации 1439 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 2
Правительство Москвы 649 2
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 2
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 2
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
Счётная палата РФ 459 2
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 22 2
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 349 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 2
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 33 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
ФСО РФ - Спецсвязь - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 21 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга 3 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 41
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 38
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 27
3G - Стандарт мобильной связи 3699 20
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 15
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 14
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 12
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 10
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 10
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 9
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 8
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 6
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1443 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 6
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 5
Безопасный город 347 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 5
LTE-смартфон 138 5
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 241 4
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 102 4
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 4
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 4
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 4
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 4
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 4
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 389 4
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 3
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 3
Google Android 10750 21
Apple iOS 5741 16
ЭОС Дело СЭД 619 16
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 10
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 9
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 209 5
Microsoft Windows 10 6602 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 4
Microsoft Dynamics CRM 384 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 3
Apple iPad mini 375 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 3
Symbian OS 755 3
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 3
Apple iPhone 5 710 3
VK - Mail.ru Одноклассники 848 3
Яндекс.Маркет 439 2
Apple MacBook Air - Ноутбук 460 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 445 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 2
Microsoft Office 365 769 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 2
Cognitive Agro Pilot 30 2
VMware vSphere 281 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 827 2
Google Pay - Google Android Pay 297 2
Apple Pay 385 2
Cisco Webex Room 7 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 645 2
Tele2 Биржа - Маркет Tele2 15 2
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Microsoft Azure 1171 2
Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco BE6000 5 2
Avaya Aura Experience Portal 9 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Apple macOS 921 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Oracle Siebel CRM 165 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
Курдюков Дмитрий 20 6
Кореш Виктор 71 6
Мельников Александр 63 6
Рылов Дмитрий 45 5
Абрамова Елена 9 5
Балаценко Андрей 28 4
Семенов Алексей 67 4
Никифоров Николай 1126 4
Смирнов Дмитрий 56 4
Титов Алексей 14 4
Морошкин Александр 106 4
Ушацкий Андрей 100 3
Корчагин Павел 14 3
Путин Владимир 1820 3
Тимошин Сергей 3 3
Беглов Александр 9 3
Козырев Алексей 270 3
Алонсо Виктор Вентимилла 11 3
Приданцев Сергей 82 3
Славинский Михаил 8 2
Галустян Михаил 2 2
Дмитриев Алексей 23 2
Кухальский Ян 16 2
Николаев Вячеслав 56 2
Тюрина Мария 39 2
Слободин Михаил 55 2
Самойленко Максим 65 2
Мищенко Алексей 4 2
Купцов Вадим 2 2
Корняков Арслан 18 2
Мамонтов Игорь 28 2
Гуцериев Михаил 107 2
Винокур Дмитрий 4 2
Ускова Ольга 126 2
Ивакин Роман 49 2
Романов Андрей 7 2
Коротин Павел 29 2
Сливко-Кольчик Елена 9 2
Громов Иван 96 2
Орловский Виктор 229 2
Россия - Российская федерация - РФ 57124 438
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 336
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 246
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 119
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 111
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1143 51
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 50
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 44
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 41
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 39
Россия - СФО - Новосибирск 1954 38
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 36
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 514 32
Казахстан - Республика 2618 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 27
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 458 26
Украина 3344 22
Россия - Сибирь 871 22
Беларусь - Белоруссия 2079 21
Россия - ПФО - Казань 1507 20
Россия - Калининградская область 531 19
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 19
Россия - Вологодская область 314 18
Россия - Республика Карелия 296 16
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 253 16
Россия - Архангельская область 329 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 15
Россия - Псковская область 298 15
Россия - Новгородская область 281 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 14
Россия - Республика Коми 406 13
Россия - Поволжье - Поволжский район 205 13
Россия - Мурманская область 289 12
Россия - ПФО - Самара 1285 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 11
Индия - Республика 2156 10
Россия - Ярославская область 329 10
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 113 9
Россия - Мурманск 254 9
Германия - Федеративная Республика 3606 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 7
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 5
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 2
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
Русский язык 966 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 2
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 2
GBP - Pound sterling - British pound - Фунт стерлингов 7 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 58 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровой контур здравоохранения - Цифровое здравоохранение 7 1
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 8 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 1
Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 16 1
Мастер связи - ведомственная награда отличившимся работникам, занятым в отраслях связи и телекоммуникаций 13 1
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 1
Ордена СССР - Орденская система СССР 11 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
ВОЭЗ - Виртуальная особая экономическая зона 5 1
Резерв универсального обслуживания 37 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
НПА - Нормативный правовой акт 49 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 3
Стрим-ТВ - телекомпания 79 3
Фонтанка 13 2
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 1
N+1 - Издание 93 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
News Corp 90 1
CNews Analytics 1988 16
IDC - International Data Corporation 2708 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 2
Juniper Research 278 1
Gartner 2187 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 1
ГФК-Русь - GfK Rus 30 1
Frost & Sullivan 101 1
Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 9 1
Strategy Analytics 173 1
РОЦИТ Индекс цифровой грамотности 3 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 3
ЦГПБ им. В. В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского 4 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 36 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 197 2
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет 22 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 5 1
Военно-морской инженерный институт - Военный (военно-морской политехнический) институт Военного учебно-научного центра Военно-Морского Флота «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова 1 1
ВКА имени А.Ф.Можайского - Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского 5 1
ВИ (ИТ) ВА МТО - Военный институт (инженерно-технический) Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва 1 1
High School of Liege - HEC Liège Management School - Льежский университет 2 1
SBS-EM - Solvay Brussels School of Economics and Management - Брюссельская школа экономики и менеджмента Solvay 3 1
University of Mons - Университет Монса 2 1
HudsonAlpha Institute for Biotechnology 1 1
СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королёва 16 1
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 7 1
СПб ГУАП - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 8 1
Narxoz University - Нархоз Университет Республики Казахстан 3 1
ТулГУ - Тульский государственный политехнический университет 1 1
Медицинский институт им. Березина Сергея - Лечебно-диагностический центр им. Сергея Березина 1 1
ФГБУ НМИЦ ДГОИ Минздрава России - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 2 1
РНБ - Российская национальная библиотека 14 1
ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России - Национальный медицинский исследовательский центр 13 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 45 1
НИИ Рубин 7 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 3
Час кода - международное движение 11 2
Worldskills - Ворлдскиллс 72 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 2
Права потребителей и качество обслуживания 2 1
Цифровая прокачка региона 22 1
День Защитника отечества - 23 февраля 9 1
Worldskills Hi-Tech 4 1
Международный женский день - 8 марта 8 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 7 1
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 42 1
Петербургский Цифровой Форум 6 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 14 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 113 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46354.
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