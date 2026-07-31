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Россия СЗФО Северо-Западный федеральный округ

Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ

СОБЫТИЯ


31.07.2026 SberPay помог жителям СЗФО совершить более 64,7 млн покупок c начала года

Количество платежей с помощью сервиса SberPay в Северо-Западном федеральном округе за первые шесть месяцев 2026 г. превысило 64,7 млн операций, что на 11,6% больше чем за аналогичный период 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Сберба
22.05.2026 Жители Северо-Запада стали чаще страховать смартфоны

имых устройств, ноутбуков). По данным аналитиков, интерес к таким полисам вырос у жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом CNews сообщили представители МТС. Эксперты отмечают, что на Северо-Западный федеральный округ приходится 9,2% всех оформленных страховок гаджетов. Чаще всего приобретают полисы жители Сибирского федерального округа (29%). В целом по России за год спрос

07.05.2026 «Сбер» вернул половину НДС за эквайринг 9,5 тыс. предпринимателей СЗФО

В I квартале 2026 г. 9,5 тыс. предпринимателей из Северо-Западного федерального округа получили от «Сбера» премию благодаря участию в программе компенсации НДС по торговому эквайрингу, которую банк предложил своим корпоративным клиентам. Это п
20.03.2026 SberPay помог жителям СЗФО совершить более 171 млн покупок за год

Количество платежей с помощью сервиса SberPay в Северо-Западном федеральном округе за 2025 г. превысило 171,2 млн операций, что на 47% больше, чем за весь 2024 г. Об этом CNews сообщил представитель Сбербанка. Лидером по количеству транзакци
12.03.2026 Калининградская область заняла третье место по числу DDoS-атак на Северо-Западе

186 тыс. атак — это в 2,7 раза больше, чем в 2024 г. При этом число атак на регионы выросло вдвое. Северо-Запад занял третье место в списке самых атакуемых федеральных округов России. Всего зд
12.03.2026 «Сбер»: жители Северо-Запада предпочитают оплачивать ЖКУ безналичным способом

За последние полгода жители Северо-Западного федерального округа совершили более 75,3 млн платежей за жилищно-коммунальные услуги в «Сбере». Более 87,4% своих регулярных платежей они предпочли оплатить безналичным способо
05.03.2026 Санкт-Петербург стал лидером на Северо-Западе по числу кибератак в 2025 году

МТС и входящая в нее компания RED Security представили результаты исследования DDoS-атак за 2025 г. СЗФО занял третье место среди самых атакуемых регионов страны. При этом больше всего киберугр
06.02.2026 МТС: Калининградская область стала лидером Северо-Запада по динамике инвестиций в видеоаналитику

МТС проанализировала востребованность популярных ИТ-решений для бизнеса в регионах России. По итогам 2025 г. Калининградская область стала лидером на Северо-Западе по темпам роста инвестиций в системы видеонаблюдения. В 2025 г. объём инвестиций калининградского бизнеса в системы видеоаналитики продемонстрировал рост более чем в 40 раз по сра
28.01.2026 В 2025 году Сбербанк помог жителям СЗФО защитить от мошенников более 3,2 млрд рублей

Высокотехнологичная система противодействия мошенничеству (антифрод-система) Сбербанка и бдительность сотрудников банка помогли спасти более 3,2 млрд руб. в Северо-Западном федеральном округе. Всего в 2025 г. Сбербанк помог россиянам уберечь от мошенников свыше 360 млрд руб. Это на 20% больше, чем годом ранее. Об этом CNews сообщили представители С
05.12.2025 Сбербанк: жители СЗФО почти полностью перешли на безналичную оплату коммунальных услуг

Общее количество платежей за коммунальные услуги в СЗФО через каналы Сбербанка с начала 2025 г. составило более 129,5 млн. Из них 120 млн — через безналичный расчет. Наиболее востребованы безналичные платежи в Санкт-Петербурге — жители Северной
05.11.2025 Самая долгая DDoS-атака на Северо-Западе длилась более 49 часов

rity представила результаты исследования DDoS-атак на российские предприятия в III квартале 2025 г. Северо-Запад занял третье место по числу киберугроз в стране. Самая долгая атака (более 49 ча
01.10.2025 «НАРТИС» – №1 в рейтинге промышленных предприятий Северо-Запада

Завод «НАРТИС» (входит в Группу «НЭК»), расположенный в Череповце Вологодской области, занял первое место в рейтинге промышленных предприятий Северо-Западного федерального округа и получил звание «Предприятие года – 2025». Предприятие – ведущий производитель интеллектуальных приборов учёта электроэнергии в России. Церемония награжден
26.06.2025 Более половины онлайн-платежей в СЗФО совершается с помощью SberPay

то за последний месяц 59% онлайн-платежей пользователей банка в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) совершались с помощью SberPay. Чаще всего сервис выбирают в Архангельской (91%), Псковс
12.05.2025 На Северо-Западе чаще всего покупают лекарства при появлении симптомов болезни

ношении россиян к лекарственным препаратам и причинам покупки препаратов. Большинство опрошенных на Северо-Западе приобретают лекарства сразу при появлении симптомов недугов. Об этом CNews сооб
07.05.2025 Бизнес Северо-Запада инвестировал 4 млрд руб. в свою цифровую трансформацию при поддержке Сбербанка

В Северо-Западном федеральном округе Сбербанк поддерживает более 250 компаний в реализации прое
15.04.2025 Северо-Запад стал вторым в стране по числу DDoS-атак на сайты компаний

Компания RED Security проанализировала динамику DDoS-атак в I квартале 2025 г. Северо-Западный федеральный округ занял второе место в стране по числу кибератак на региональные сайты компаний. Всего же в I квартале 2025 г. специалисты RED Security зафиксировали почти 15 ты
10.04.2025 Жители СЗФО оплатили улыбкой более 3 млн раз за I квартал 2025 года

льше одного млн. Лидирующие позиции по использованию нового сервиса занимают Москва и Санкт-Петербург. Жители Северной столицы совершили более одного млн транзакций на сумму одного млрд руб. Всего на Северо-Западный федеральный округ пришлось три млн транзакций на сумму более чем 2,9 млрд руб. Анализ возрастных групп показывает, что основными пользователями сервиса являются люди в возрасте

01.04.2025 Археологи создают цифровой архив древнейшего средневекового поселения Северо-Запада России

Специалисты Института истории материальной культуры РАН ведут работы по созданию единого цифрового архива Старой Ладоги — древнейшего городского поселения на Северо-Западе России. В базу войдут оцифрованные материалы более чем за 100 лет археологических исследований: от рукописных отчетов экспедиций XX века до современных 3D-моделей раскопов. Об это
17.03.2025 Сбербанк помог уберечь от мошенников более миллиарда рублей в СЗФО за прошлый год

ьги на якобы «безопасный» счет. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. В общей сложности в СЗФО за год было предотвращено более 500 попыток мошенничества, 370 из них были распознаны в

17.02.2025 SberPay помог жителям СЗФО оплатить покупки на 110 млрд руб. в 2024 году

В 2024 г. объем платежей через сервис SberPay на Северо-Западе превысил 110 млрд руб., что почти вдвое превышает показатель 2023 г.. Количеств
04.02.2025 В 2024 г. жители Северо-Запада оплатили «улыбкой» товары и услуги на 2,7 млрд рублей

В 2024 г. объем биометрических платежей, совершенных в СЗФО, превысил 2,7 млрд руб., заявил председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов. А всего жители СЗФО в 2024 г. совершили более 3,4 млн таких транзакций. Об этом CNe
31.01.2025 «Аквариус» усиливает дистрибьюторскую сеть в Сибири и Северо-Западном регионе

е с «Абсолют Трейд», дистрибьютором техники и ИТ-оборудования, имеющим представительства в Москве, а также Санкт-Петербурге и Красноярске. Отлаженные процессы этих офисов обеспечат компаниям Сибири и Северо-Запада быстрый доступ к экспертным консультациям и необходимому оборудованию. Теперь активно развивающийся региональный бизнес сможет оперативно получить комплексные ИТ-решения мирового

21.01.2025 Сергей Фикс назначен заместителем председателя Северо-Западного банка Сбербанка

Заместителем председателя Северо-Западного банка Сбербанка назначен Сергей Фикс. Он будет курировать развитие розничного бизнеса в Северо-Западном федеральном округе. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Сергей Фикс начал свою карьеру в Сбербанке в 2008 г. в городе Темрюке Краснодарского края. За это время он ус
25.12.2024 Сбербанк: жители СЗФО стали использовать «Оплату улыбкой» на 30% чаще перед Новым годом

сообщили представители Сбербанка. Стоимость крупнейшей декабрьской покупки, оплаченной «улыбкой» в СЗФО, составила 670 тыс. руб. При этом самая крупная покупка по биометрии в 2024 г. была сове
10.12.2024 Корпоративные клиенты могут заранее записаться в 600 офисов Сбербанка на Северо-Западе

лиенты банка, могут заранее записаться в удобный офис на определённое время в приложении «СберБанк Онлайн». Услуга доступна в 600 отделениях Сбербанка в крупных городах и небольших населенных пунктах Северо-Западного федерального округа. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Чтобы записаться на визит, в «СберБанк Онлайн» нужно указать желаемый для посещения офис, нажать кнопку «За
22.11.2024 Сбербанк: жители Северо-Запада стали чаще «улыбаться» при совершении покупок

бность оперативно искать свою карту или смартфон. И согласно аналитике Сбербанка, чаще всего жители СЗФО «улыбаются» именно при оплате на кассе в супермаркетах – более 1 млн раз с начала 2024 г
14.11.2024 МТС: эмо, рок и этно – какую музыку больше всего ценят на Северо-Западе

правления музыки, тренды развития, локальные особенности сцен, фестивалей в российских регионах. На Северо-Западе наибольшим спросом пользуется рок, композиции с примесью грусти, а в Петербурге
13.11.2024 Сбербанк: мужчины СЗФО оказались «улыбчивее» женщин

алитики Сбербанка, более «улыбчивыми» оказались мужчины – они составили 55% пользователей сервиса в СЗФО, – а в возрастном сегменте – люди от 25 до 44 лет. Дмитрий Суховерхов, председатель Севе
30.09.2024 В Петербурге запустили проект для школьников «Цифровое просвещение на Северо-Западе»

бербезопасности провели вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин и директор макрорегиона «Северо-Запад» Т2 Сергей Тимошин. Об этом CNews сообщили представители Т2. В ходе занятия школ
24.09.2024 Сбербанк: с начала 2024 г. предприниматели малого бизнеса Северо-Запада получили 56 млрд руб. онлайн

Более 26 тыс. кредитов с начала 2024 г. оформили предприниматели и компании малого и микробизнеса Северо-Западного федерального округа с помощью интернет-банка «СберБизнес». Совокупная сумма

30.08.2024 Статистика «М.Видео-Эльдорадо» и ВСК: в преддверии 1 сентября самый большой спрос на гаджеты за Уралом и на Северо-Западе

вой техники), умные колонки (25%) и смарт-часы (21%). Самые активные покупатели живут в Сибири и на Северо-Западе, чаще всего за обслуживанием гаджетов обращаются во время учебного года – в эти
02.08.2024 МТС увеличила скорость LTE-интернета на северо-западе Челябинска

х, Молодогвардейцев и Чичерина. Скорость мобильного интернета LTE выросла в том числе у ТРК «Космос», образовательных и медицинских учреждений, среди которых областная больница №3. В отдельных точках северо-запада Челябинска после проведенных работ технические специалисты МТС отмечают и более значительный рост скорости – до 30%. Благодаря улучшениям жители спальных микрорайонов Челябинска с
01.08.2024 «Домклик»: доля готового жилья в структуре ипотечных выдач в СЗФО выросла до 67% в июле

Домклик» изучили структуру ипотечных кредитов Сбербанка в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Северо-Западном федеральном округе за июль 2024 г. и сравнили данные с периодом до отмены мас
30.07.2024 Стало доступно больше серверных стоек в дата-центре 3data на северо-западе Москвы

Сеть дата-центров 3data завершила работы по модернизации дата-центра «П29», расположенного на северо-западе Москвы в районе Митино, и теперь заказчикам стали доступны еще 60 стоек. Помимо увеличения мощности, на объекте расширена зона коворкинга для клиентов, а также увеличена офисная ч
07.06.2024 Исследование Фонда «ЦСР «Северо-Запад» и Positive Technologies: дефицит кадров на рынке ИБ России к 2027 году достигнет 60 тысяч

Эксперты фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» и компании Positive Technologies представили аналитическое исследование «Рынок труда в информационной безопасности в России в 2024–2027 гг.: прогнозы, проблемы и перспективы», в к
22.02.2024 МТС обеспечила связью LTE северо-запад Большой Тулы

инга грузопотоков и безопасности. Это актуально для транзитного транспорта, логистических компаний, которые въезжают в город с трассы М2 или имеют в этом районе склады. «Запуском «своей» связи LTE на северо-западе Большой Тулы мы обеспечили расширение гарантированного покрытия для динамично развивающегося района, где сосредоточены интересы новоселов и застройщиков, компаний в сфере грузопер
21.02.2024 Сбербанк: В 2023 году жители Северо-Запада вдвое чаще доверяли интернет-покупки «зеленой кнопке»

В 2023 г. объем платежей через сервис SberPay на Северо-Западе превысил 33 млрд руб. Это в два раза больше, чем в 2022 г. Увеличилось и количество транзакций — почти 21 млн операций за весь прошлый год. Это в 2,2 раза больше показателя прошло
21.02.2024 Рекордное количество подписок «СберПрайм» и «СберПрайм +» оформили жители Северо-Запада в 2023 году

ербанка. Всего за три с половиной года с момента запуска подписок «СберПрайм» и «СберПрайм+» жители СЗФО воспользовались предложением более 3,1 млн раз. На петербуржцев приходится более половин
12.02.2024 Tele2 увеличила число базовых станций на Северо-Западе на 7%

т проектное решение, планирует архитектуру сети. Сергей Сергеев, технический директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2, сказал: «Несмотря на объективные сложности в телеком-отрасли мы не переш
23.01.2024 Эксперты Сбербанка и Правительства Новгородской области объединяют усилия для AI-трансформации региона

рства, таких как высокотехнологичная медицинская помощь, общественная безопасность или контроль за уборкой городских пространств». Дизайн-сессия по AI-трансформации в Великом Новгороде стала первой в СЗФО в 2024 г. Всего в таких дизайн-сессиях Сбербанка и правительство российских регионов приняли участие уже более тысячи государственных служащих, занимающих ключевые должности. В результате


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МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 498
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 347
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 293
Ростелеком 10948 262
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 243
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 154
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 117
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МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 105
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МегаФон - Синтерра - Synterra 818 83
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Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 237 61
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 61
Samsung Electronics 11064 60
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 51
МТС Северо-Запад макрорегион 67 49
МегаФон - Мобиком 230 48
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Yandex - Яндекс 9216 47
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 47
Huawei 4676 46
Cisco Systems 5372 44
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Ростелеком Северо-Запад - Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома 82 43
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Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 42
Питерская группа связистов 441 40
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 39
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 37
ВымпелКом - Билайн Северо-Запад - Северо-Западный регион 69 36
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 35
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 34
IBM - International Business Machines Corp 9699 34
Oracle Corporation 7074 34
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 33
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 153
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 153 73
Евросеть 1421 66
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 53
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 40
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 38
Dixis - Диксис - Dиксис 371 34
Связной ГК 1401 33
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 33
Почта России ПАО 2370 29
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 28
Газпром ПАО 1493 26
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 25
Россети Ленэнерго 1699 24
Телефорум 93 24
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 24
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 22
Цифроград 171 21
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 67 20
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 19
Visa International 1993 19
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 18
Альфа-Групп 745 18
Телефон.Ру 92 16
РЖД - Российские железные дороги 2096 16
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 16
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 15
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 15
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 14
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 13
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 13
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 13
Lindsell Enterprises LTD - Линдселл Интерпрайсиз Лимитед 18 12
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 12
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ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 11
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Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 13
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 13
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 278
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 21
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 12
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 9
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 9
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 8
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 8
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 7
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 7
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 6
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
ЛДПР 116 5
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 4
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
Единая Россия - Политическая партия 321 4
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 3
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 3
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 3
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 3
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 3
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 3
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 3
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 3
Русский Щит - ассоциация 39 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 3
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 2
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 2
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
TIA - Telecommunications Industry Association 90 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 2
Северо-Запад - Ассоциация экономического взаимодействия территорий Северо-запада Российской Федерации 3 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 2
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 578
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 541
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 412
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 404
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 280
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 251
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 216
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 199
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 198
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 176
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 170
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 169
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 160
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 149
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 148
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 148
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 142
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 142
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 142
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 138
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 137
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 134
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 133
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 125
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 123
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 119
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 112
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 111
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 106
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 103
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 100
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 97
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 92
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 92
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 91
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 91
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 91
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 90
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 87
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 87
Microsoft Windows 2000 8678 80
Google Android 15243 44
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 43
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 38
Apple iPhone 6 4861 38
Microsoft Windows 16882 37
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 34
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 29
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 29
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 29
Apple iOS 8583 28
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 27
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 25
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 25
Microsoft Dynamics 1197 24
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 23
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 21
Linux OS 11533 21
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 20
МегаФон - GSMЛайт 50 18
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 18
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 17
Google YouTube - Видеохостинг 3002 15
Oracle Java - язык программирования 3469 14
МТС 3G-сеть 121 13
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 616 13
FreePik 1841 13
ЭОС Дело-web 209 12
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 12
Сбер - SberPay - Мульти QR - бесконтактная оплата по QR-коду - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 241 12
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 184 12
Microsoft Office 4170 12
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 12
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 11
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 11
Apache Camel 74 10
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 153 10
Apple iPad 4011 10
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 10
Microsoft Dynamics CRM 564 9
Кусков Денис 221 52
Брюквин Юрий 300 47
Соловенчук Александр 156 32
Путин Владимир 3454 26
Кочетков Владислав 248 25
Солдатенков Сергей 162 22
Рейман Леонид 1065 21
Слизень Виталий 244 20
Акулич Владимир 42 19
Васильев Евгений 132 17
Золочевский Иван 20 16
Суховерхов Дмитрий 31 16
Дмитриев Кирилл 120 15
Смирнов Дмитрий 112 14
Курдюков Дмитрий 20 14
Елисеев Андрей 16 13
Рылов Дмитрий 56 12
Попов Олег 57 12
Марков Кирилл 11 11
Логинов Александр 54 10
Анкилов Константин 121 9
Наумов Виктор 126 9
Казаев Алексей 13 9
Кореш Виктор 83 9
Нефедов Павел 46 9
Гулькин Павел 14 9
Васюков Григорий 14 9
Герасимов Евгений 16 9
Говорунов Александр 13 8
Волков Александр 27 8
Прянишников Николай 316 8
Медведев Дмитрий 1665 8
Кравчук Илья 16 8
Алонсо Виктор Вентимилла 16 8
Корчагин Павел 18 8
Овчинников Борис 129 8
Москалева Татьяна 73 8
Волошин Кирилл 23 8
Саяпина Елена 46 8
Эгов Кирилл 20 8
Россия - РФ - Российская федерация 166167 1943
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1540
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1029
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 554
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 477
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 431
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 403
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 373
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 267
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 252
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 235
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 212
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 190
Европа 24964 179
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 177
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 168
Россия - СЗФО - Новгородская область 718 161
Россия - СЗФО - Архангельская область 815 158
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 752 157
Россия - СЗФО - Карелия Республика 781 157
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 156
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 153
Россия - СЗФО - Псковская область 697 153
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 793 150
Россия - СЗФО - Мурманская область 785 149
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 137
Россия - СФО - Новосибирск 4876 124
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 123
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 670 115
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 113
Беларусь - Белоруссия 6289 107
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 104
Финляндия - Финляндская Республика 3697 97
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 468 87
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 87
Германия - Федеративная Республика 13221 86
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 83
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 360 81
Украина 7928 79
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 76
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 572
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 444
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 360
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 357
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 264
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 247
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 235
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 234
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 200
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 136
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 113
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 107
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 107
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 106
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 106
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 104
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 98
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 89
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 87
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 86
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 85
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 85
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 84
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 83
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 82
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 77
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 76
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 72
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 70
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 68
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 64
Аренда 2687 60
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 58
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 57
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 57
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 56
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 55
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 54
Энергетика - Energy - Energetically 5855 54
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 53
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 136
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 37
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 20
ComNews - Медиа-бизнес 142 18
CNews RND - R&D.CNews 2274 14
CNews Северо-Запад 24 14
EurekAlert 291 13
AP - Associated Press 2007 12
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Авангард ТВ - Avangard TV 21 11
Стрим-ТВ - телекомпания 166 10
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 9
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 9
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 9
Ведомости 1466 9
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 8
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 8
New Scientist 1448 7
Росбалт ИА 60 7
TAdviser - Центр выбора технологий 468 7
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 7
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 7
Nature 832 6
Phys.org 972 6
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 6
Forbes - Форбс 1002 5
РИА Новости 1033 5
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 5
CNews - ZOOM.CNews 1866 4
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 4
Деловой Петербург 40 4
Telegraph 199 4
LiveScience 154 4
Mercury News - San Jose Mercury News 52 4
WapStart 45 4
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 4
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 4
N+1 - Издание 188 4
The Washington Post 350 4
Рен ТВ - телеканал 82 3
Российская газета 290 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 135
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 54
Рустелеком ТК 305 48
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 29
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 26
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 24
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 24
IDC - International Data Corporation 4975 22
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 11
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 11
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 10
Gartner - Гартнер 3658 10
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 10
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 8
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