МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar

|02.02.2011
«МегаФон» завершил объединение своего Северо-Западного филиала и «ПетерСтара»
Более 650 сотрудников компании «ПетерСтар» присоединились к команде Северо-Западного филиала «МегаФона». «Я рад сообщить, что
|15.12.2010
Петр Акульшин назначен генеральным директором «ПетерСтара»
льности «Динамика и прочность машин». С 1992 г. работал в ГНПП «Севморгео». С 1997 г. — в компании «ПетерСтар», где прошел путь от инженера до директора отдела телематических услуг, а в 2005 г.
|14.12.2010
Гендиректор «ПетерСтара» возглавит МТТ
дновременно получил степень МВА по совместной программе «ЛЭТИ-Лованиум». Евгений Васильев пришел в «ПетерСтар» после окончания университета и сделал карьеру от специалиста по оборудованию УПАТС
|03.12.2010
«ПетерСтар» приступил к оказанию услуги доступа в интернет в Луге
Компания «ПетерСтар» приступила к оказанию услуги доступа в сеть интернет для частных пользователей г.
|13.11.2010
Акционеры «МегаФона» одобрили присоединение «ПетерСтара» к Северо-Западному филиалу оператора
ападного региона – «ПетерСтара». Акционеры компании единогласно одобрили реорганизацию «МегаФона». «ПетерСтар», как бизнес-единица, будет присоединена к Северо-Западному филиалу «МегаФона». Про
|12.11.2010
«ПетерСтар» и «Аркан» внедрили систему ГЛОНАСС-мониторинга в МВД по республике Карелия
Компания «ПетерСтар» в партнерстве с федеральным оператором услуг безопасности «Аркан» построили систем
|28.10.2010
«ПетерСтар» запускает новую услугу «Алена, робот-секретарь»
Компания «ПетерСтар» запускает в эксплуатацию новую услугу — «Алена, робот-секретарь». Подключив услугу
|20.10.2010
«Ниеншанц» нашел нового гендиректора в «Петерстаре»
льного директора. Им стал Алексей Рощин, с 2009 г. работавший заместителем гендиректора в компании «Петерстар». До настоящего момента генеральным директором компании был Виктор Ярутов, совладел
|19.10.2010
«ПетерСтар» инвестировал 85 млн руб. в строительство 178 км ВОЛС в Ленинградской области
Компания «ПетерСтар» объявила об окончании строительства волоконно-оптической магистрали на участках Кингисепп – Усть-Луга (62 км) и Металлострой – Тосно - Любань (116 км). Участок Металлострой – Тосно –
|08.10.2010
Совет директоров «МегаФона» вынес на рассмотрение акционеров вопрос присоединения «ПетерСтара»
Совет директоров «МегаФона» на вчерашнем заседании рассмотрел вопрос о реорганизации в форме присоединения к нему бизнес-оператора «ПетерСтар». Совет директоров «МегаФона» принял решение о созыве 12 ноября 2010 г. внеочередного общего собрания акционеров, одним из вопросов повестки дня которого является присоединение своего
|28.09.2010
«ПетерСтар» построил систему видеоконференцсвязи для администрации Псковской области
«Псковская ГТС», дочернее предприятие «ПетерСтара», заключила государственный контракт на построение системы видеоконференцсвязи для нужд администрации Псковской области. В рамках проекта оборудование для видеоконференцсвязи поставл
|20.09.2010
«ПетерСтар» обеспечит телекоммуникационными услугами Комитет госзаказа Вологодской области
Компания «ПетерСтар» предоставит комплексные телекоммуникационные услуги Комитету государственного зака
|14.09.2010
«ПетерСтар» обеспечит услугами видеонаблюдения образовательные учреждения Североморска
Компания «ПетерСтар» заключила контракт на организацию систем видеонаблюдения в образовательных учрежде
|31.08.2010
«ПетерСтар» приступил к оказанию услуги доступа в интернет в городе Тихвин
Компания «ПетерСтар» приступил к оказанию услуги доступа в интернет для частных пользователей города Ти
|25.08.2010
«ПетерСтар» внедряет медицинскую информационную систему в Пскове
Компания «ПетерСтар» совместно с Псковской ГТС запустила проект построения единой информационно-телекоммуникационной системы, предназначенной для оперативного управления и планирования оказания услуг мед
|24.08.2010
Акционеры «МегаФона» рассмотрят вопрос о приобретении 100% акций «ПетерСтара» у «Синтерры»
еров «МегаФона», одним из вопросов повестки дня которого является приобретение 100% акций компании «ПетерСтар» у свой дочерней компании «Синтерра». Предполагается что, в случае принятия акционе
|12.08.2010
«ПетерСтар» приступил к оказанию услуги доступа в интернет в городе Чудово
Компания «ПетерСтар», входящая в группу компаний «Синтерра», приступила к оказанию услуги доступа в сеть интернет на массовом рынке города Чудово (Новгородская область). В настоящее время в Чудово и его
|26.07.2010
«ПетерСтар» завершил сделку по приобретению тверского оператора «Кансстел»
Компания «ПетерСтар», входящая в группу компаний «Синтерра», объявила о завершении сделки по приобретен
|21.07.2010
К «ПетерСтару» будут присоединены пять дочерних компаний
Национальный оператор связи «Синтерра» объявил о решении присоединить к компании «ПетерСтар» ряд региональных дочерних предприятий. Согласно принятому решению к «ПетерСтару» б
|16.07.2010
«ПетерСтар» обеспечит услугами связи вологодские дополнительные офисы ВТБ24
Компания «ПетерСтар», входящая в группу компаний «Синтерра», начинает предоставление услуг связи банку
|09.07.2010
«ПетерСтар» обеспечит услугами связи организаторов и участников гонок на воде в классе «Формула 1»
Компания «ПетерСтар» получила статус официального поставщика услуг связи для организаторов Российского этапа Чемпионата мира по водно-моторному спорту в классе «Формула 1». Мероприятие с участием професс
|06.07.2010
«ПетерСтар» приступил к оказанию услуги доступа в интернет в Никольском
Компания «ПетерСтар», входящая в группу компаний «Синтерра» – приступила к оказанию услуги доступа в ин
|24.06.2010
«ПетерСтар» обеспечит правительство Ленинградской области видеоконференцсвязью с районными администрациями
Компания «ПетерСтар» победила в конкурсе на право оказания услуг видеоконференцсвязи в интересах правительства Ленинградской области. В соответствии с государственным контрактом, система видеоконференцсв
|21.06.2010
«ПетерСтар» обеспечит реализацию проекта «Безопасный город» в Петрозаводске
Компания «ПетерСтар» победила в конкурсе на оказание услуг по установке и вводу в эксплуатацию системы
|17.06.2010
Гендиректор «ПетерСтара» назначен первым замдиректора Северо-Западного филиала «МегаФона»
ании «МегаФон» по развитию фиксированной связи, оставаясь при этом генеральным директором компании «ПетерСтар». Евгений Васильев родился 30 июля 1973 г. в Ленинграде. В 1996 г. с отличием оконч
|10.06.2010
«ПетерСтар» объединит подразделения холдинга «Северсталь» в Вологде и Санкт-Петербурге
Компания «ПетерСтар», входящая в группу компаний «Синтерра» – предоставит услуги связи холдингу «Северс
|31.05.2010
«ПетерСтар» открыл филиал в Ярославле
Компания «ПетерСтар», входящая в группу компаний «Синтерра», объявила об открытии филиала в Ярославле.
|13.05.2010
«ПетерСтар» организует VPN-сеть для прокуратуры Санкт-Петербурга
Компания «ПетерСтар» стала победителем в аукционе на оказание услуг связи в интересах прокуратуры Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба компании. Сумма контракта составила около 1,3 млн руб. Согласно у
|20.04.2010
«ПетерСтар» приступил к оказанию услуг ШПД в Петрозаводске
Компания «ПетерСтар» приступила к оказанию услуг доступа в интернет для частных пользователей в столице Республики Карелия городе Петрозаводске. На первом этапе развития, в течение апреля, подключиться к
|14.04.2010
«ПетерСтар» организует VPN для Фонда социального страхования по Калининградской области
Компания «ПетерСтар» предоставит услуги связи Региональному отделению Фонда социального страхования по
|09.04.2010
ФАС удовлетворила ходатайство «ПетерСтара» о приобретении 100% голосующих акций МТТ
льная антимонопольная служба России (ФАС) удовлетворила ходатайство дочерней компании «Синтерры» - «ПетерСтар» о приобретении 100% голосующих акций компании «Межрегиональный ТранзитТелеком» (МТ
|05.04.2010
«ПетерСтар» и Microsoft запустили совместную программу «ПО как услуга»
Компании «ПетерСтар» и Microsoft объявили о запуске совместной программы «ПО как услуга». В рамках программы «ПетерСтар» дает возможность пользоваться бизнес-решениями Microsoft, такими как, напри
|31.03.2010
Чистая прибыль «ПетерСтара» в 2009 г. увеличилась на 18% до 859,5 млн руб.
Компания «ПетерСтар» объявила финансовые итоги за 2009 г. По данным отчетности, составленной в соответс
|23.03.2010
«ПетерСтар» начал оказывать услуги телефонной связи в Вологде
Компания «ПетерСтар» объявила о начале предоставления услуг телефонии в городе Вологда. Вологодский фил
|18.03.2010
«ПетерСтар» организует VPN для Торгово-промышленной палаты Псковской области
Компания «ПетерСтар» объединит центральный офис Торгово-промышленной палаты в Пскове с ее региональным подразделением в Великих Луках VPN-сетью, сообщает пресс-служба компании. Сеть будет полностью орган
|11.03.2010
«ПетерСтар» досрочно погасил кредит «Сбербанка» на сумму 2,823 млрд руб.
Компания «ПетерСтар» объявила о полном досрочном погашении кредита на сумму 2,823 млрд руб., предоставленного компании «Сбербанком» в 2007 г. Финальную выплату по кредиту в размере 143,3 млн руб. операто
|02.03.2010
«ПетерСтар» подключил к интернету Институт водных проблем Севера Карельского научного центра РАН
Компания «ПетерСтар» предоставила услуги широкополосного доступа в интернет Институту водных проблем Се
|16.02.2010
«ПетерСтар» подключил новгородские светофоры к интернету
Компания «ПетерСтар» организует подключение светофоров к городской системе автоматического управления дорожным движением (АСУДД) в Великом Новгороде через сеть интернет. Работы проводятся в рамках реализ
|04.02.2010
«ПетерСтар» создаст единую VPN для Управлений ПФР в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Компания «ПетерСтар» построит VPN-сеть для Управлений Пенсионного Фонда Российской Федерации в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. «ПетерСтар» построит VPN-сеть, объединяющую Управления Пенс
|01.02.2010
«ПетерСтар» досрочно погасил обязательства по кредиту «Сбербанка» на 100 млн руб.
Компания «ПетерСтар», входящая в Группу компаний «Синтерра», объявила о досрочном погашении обязательств по кредитной линии, предоставленной «Сбербанком», на сумму 100 млн руб. Данная выплата стала очере
МегаФон и организации, системы, технологии, персоны:
|Васильев Евгений 131 25
|Слизень Виталий 244 19
|Брюквин Юрий 299 17
|Рейман Леонид 1063 14
|Кусков Денис 221 11
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 60 11
|Кореш Виктор 83 10
|Кравчук Илья 16 10
|Акопьян Артур 26 7
|Березовский Борис 24 6
|Акульшин Петр 9 6
|Путин Владимир 3405 6
|Овчинников Борис 129 5
|Ананьев Дмитрий 82 5
|Усманов Алишер 308 5
|Солдатенков Сергей 162 5
|Саяпина Елена 46 4
|Лебедев Олег 16 4
|Горохов Максим 16 4
|Жданов Сергей 50 4
|Евтушенков Владимир 212 4
|Анкилов Константин 118 4
|Рожецкин Леонид 48 4
|Amersi Mohamed - Амерси Мохамед 6 4
|Яшин Валерий 80 3
|Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 3
|Анчунов Дмитрий 8 3
|Басов Павел 5 3
|Литвина Дарья 3 3
|Пасынкова Татьяна 3 3
|Vandromme Jean-Pierre - Вандромм Жан-Пьер 41 3
|Georgiou Anthony - Джорджио Энтони 5 3
|Петров Дмитрий 70 3
|Новиков Дмитрий 41 3
|Кочетков Владислав 248 3
|Гусинский Владимир 19 3
|Патаркацишвили Бадри 11 3
|Королев Игорь 65 3
|Морошкин Александр 118 2
|Акулич Владимир 42 2
