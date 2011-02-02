МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar

«МегаФон» завершил объединение своего Северо-Западного филиала и «ПетерСтара» Более 650 сотрудников компании «ПетерСтар» присоединились к команде Северо-Западного филиала «МегаФона». «Я рад сообщить, что

Петр Акульшин назначен генеральным директором «ПетерСтара» льности «Динамика и прочность машин». С 1992 г. работал в ГНПП «Севморгео». С 1997 г. — в компании «ПетерСтар», где прошел путь от инженера до директора отдела телематических услуг, а в 2005 г.

Гендиректор «ПетерСтара» возглавит МТТ дновременно получил степень МВА по совместной программе «ЛЭТИ-Лованиум». Евгений Васильев пришел в «ПетерСтар» после окончания университета и сделал карьеру от специалиста по оборудованию УПАТС

«ПетерСтар» приступил к оказанию услуги доступа в интернет в Луге Компания «ПетерСтар» приступила к оказанию услуги доступа в сеть интернет для частных пользователей г.

Акционеры «МегаФона» одобрили присоединение «ПетерСтара» к Северо-Западному филиалу оператора ападного региона – «ПетерСтара». Акционеры компании единогласно одобрили реорганизацию «МегаФона». «ПетерСтар», как бизнес-единица, будет присоединена к Северо-Западному филиалу «МегаФона». Про

«ПетерСтар» и «Аркан» внедрили систему ГЛОНАСС-мониторинга в МВД по республике Карелия Компания «ПетерСтар» в партнерстве с федеральным оператором услуг безопасности «Аркан» построили систем

«ПетерСтар» запускает новую услугу «Алена, робот-секретарь» Компания «ПетерСтар» запускает в эксплуатацию новую услугу — «Алена, робот-секретарь». Подключив услугу

«Ниеншанц» нашел нового гендиректора в «Петерстаре» льного директора. Им стал Алексей Рощин, с 2009 г. работавший заместителем гендиректора в компании «Петерстар». До настоящего момента генеральным директором компании был Виктор Ярутов, совладел

«ПетерСтар» инвестировал 85 млн руб. в строительство 178 км ВОЛС в Ленинградской области Компания «ПетерСтар» объявила об окончании строительства волоконно-оптической магистрали на участках Кингисепп – Усть-Луга (62 км) и Металлострой – Тосно - Любань (116 км). Участок Металлострой – Тосно –

Совет директоров «МегаФона» вынес на рассмотрение акционеров вопрос присоединения «ПетерСтара» Совет директоров «МегаФона» на вчерашнем заседании рассмотрел вопрос о реорганизации в форме присоединения к нему бизнес-оператора «ПетерСтар». Совет директоров «МегаФона» принял решение о созыве 12 ноября 2010 г. внеочередного общего собрания акционеров, одним из вопросов повестки дня которого является присоединение своего

«ПетерСтар» построил систему видеоконференцсвязи для администрации Псковской области «Псковская ГТС», дочернее предприятие «ПетерСтара», заключила государственный контракт на построение системы видеоконференцсвязи для нужд администрации Псковской области. В рамках проекта оборудование для видеоконференцсвязи поставл

«ПетерСтар» обеспечит телекоммуникационными услугами Комитет госзаказа Вологодской области Компания «ПетерСтар» предоставит комплексные телекоммуникационные услуги Комитету государственного зака

«ПетерСтар» обеспечит услугами видеонаблюдения образовательные учреждения Североморска Компания «ПетерСтар» заключила контракт на организацию систем видеонаблюдения в образовательных учрежде

«ПетерСтар» приступил к оказанию услуги доступа в интернет в городе Тихвин Компания «ПетерСтар» приступил к оказанию услуги доступа в интернет для частных пользователей города Ти

«ПетерСтар» внедряет медицинскую информационную систему в Пскове Компания «ПетерСтар» совместно с Псковской ГТС запустила проект построения единой информационно-телекоммуникационной системы, предназначенной для оперативного управления и планирования оказания услуг мед

Акционеры «МегаФона» рассмотрят вопрос о приобретении 100% акций «ПетерСтара» у «Синтерры» еров «МегаФона», одним из вопросов повестки дня которого является приобретение 100% акций компании «ПетерСтар» у свой дочерней компании «Синтерра». Предполагается что, в случае принятия акционе

«ПетерСтар» приступил к оказанию услуги доступа в интернет в городе Чудово Компания «ПетерСтар», входящая в группу компаний «Синтерра», приступила к оказанию услуги доступа в сеть интернет на массовом рынке города Чудово (Новгородская область). В настоящее время в Чудово и его

«ПетерСтар» завершил сделку по приобретению тверского оператора «Кансстел» Компания «ПетерСтар», входящая в группу компаний «Синтерра», объявила о завершении сделки по приобретен

К «ПетерСтару» будут присоединены пять дочерних компаний Национальный оператор связи «Синтерра» объявил о решении присоединить к компании «ПетерСтар» ряд региональных дочерних предприятий. Согласно принятому решению к «ПетерСтару» б

«ПетерСтар» обеспечит услугами связи вологодские дополнительные офисы ВТБ24 Компания «ПетерСтар», входящая в группу компаний «Синтерра», начинает предоставление услуг связи банку

«ПетерСтар» обеспечит услугами связи организаторов и участников гонок на воде в классе «Формула 1» Компания «ПетерСтар» получила статус официального поставщика услуг связи для организаторов Российского этапа Чемпионата мира по водно-моторному спорту в классе «Формула 1». Мероприятие с участием професс

«ПетерСтар» приступил к оказанию услуги доступа в интернет в Никольском Компания «ПетерСтар», входящая в группу компаний «Синтерра» – приступила к оказанию услуги доступа в ин

«ПетерСтар» обеспечит правительство Ленинградской области видеоконференцсвязью с районными администрациями Компания «ПетерСтар» победила в конкурсе на право оказания услуг видеоконференцсвязи в интересах правительства Ленинградской области. В соответствии с государственным контрактом, система видеоконференцсв

«ПетерСтар» обеспечит реализацию проекта «Безопасный город» в Петрозаводске Компания «ПетерСтар» победила в конкурсе на оказание услуг по установке и вводу в эксплуатацию системы

Гендиректор «ПетерСтара» назначен первым замдиректора Северо-Западного филиала «МегаФона» ании «МегаФон» по развитию фиксированной связи, оставаясь при этом генеральным директором компании «ПетерСтар». Евгений Васильев родился 30 июля 1973 г. в Ленинграде. В 1996 г. с отличием оконч

«ПетерСтар» объединит подразделения холдинга «Северсталь» в Вологде и Санкт-Петербурге Компания «ПетерСтар», входящая в группу компаний «Синтерра» – предоставит услуги связи холдингу «Северс

«ПетерСтар» открыл филиал в Ярославле Компания «ПетерСтар», входящая в группу компаний «Синтерра», объявила об открытии филиала в Ярославле.

«ПетерСтар» организует VPN-сеть для прокуратуры Санкт-Петербурга Компания «ПетерСтар» стала победителем в аукционе на оказание услуг связи в интересах прокуратуры Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба компании. Сумма контракта составила около 1,3 млн руб. Согласно у

«ПетерСтар» приступил к оказанию услуг ШПД в Петрозаводске Компания «ПетерСтар» приступила к оказанию услуг доступа в интернет для частных пользователей в столице Республики Карелия городе Петрозаводске. На первом этапе развития, в течение апреля, подключиться к

«ПетерСтар» организует VPN для Фонда социального страхования по Калининградской области Компания «ПетерСтар» предоставит услуги связи Региональному отделению Фонда социального страхования по

ФАС удовлетворила ходатайство «ПетерСтара» о приобретении 100% голосующих акций МТТ льная антимонопольная служба России (ФАС) удовлетворила ходатайство дочерней компании «Синтерры» - «ПетерСтар» о приобретении 100% голосующих акций компании «Межрегиональный ТранзитТелеком» (МТ

«ПетерСтар» и Microsoft запустили совместную программу «ПО как услуга» Компании «ПетерСтар» и Microsoft объявили о запуске совместной программы «ПО как услуга». В рамках программы «ПетерСтар» дает возможность пользоваться бизнес-решениями Microsoft, такими как, напри

Чистая прибыль «ПетерСтара» в 2009 г. увеличилась на 18% до 859,5 млн руб. Компания «ПетерСтар» объявила финансовые итоги за 2009 г. По данным отчетности, составленной в соответс

«ПетерСтар» начал оказывать услуги телефонной связи в Вологде Компания «ПетерСтар» объявила о начале предоставления услуг телефонии в городе Вологда. Вологодский фил

«ПетерСтар» организует VPN для Торгово-промышленной палаты Псковской области Компания «ПетерСтар» объединит центральный офис Торгово-промышленной палаты в Пскове с ее региональным подразделением в Великих Луках VPN-сетью, сообщает пресс-служба компании. Сеть будет полностью орган

«ПетерСтар» досрочно погасил кредит «Сбербанка» на сумму 2,823 млрд руб. Компания «ПетерСтар» объявила о полном досрочном погашении кредита на сумму 2,823 млрд руб., предоставленного компании «Сбербанком» в 2007 г. Финальную выплату по кредиту в размере 143,3 млн руб. операто

«ПетерСтар» подключил к интернету Институт водных проблем Севера Карельского научного центра РАН Компания «ПетерСтар» предоставила услуги широкополосного доступа в интернет Институту водных проблем Се

«ПетерСтар» подключил новгородские светофоры к интернету Компания «ПетерСтар» организует подключение светофоров к городской системе автоматического управления дорожным движением (АСУДД) в Великом Новгороде через сеть интернет. Работы проводятся в рамках реализ

«ПетерСтар» создаст единую VPN для Управлений ПФР в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Компания «ПетерСтар» построит VPN-сеть для Управлений Пенсионного Фонда Российской Федерации в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. «ПетерСтар» построит VPN-сеть, объединяющую Управления Пенс