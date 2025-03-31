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Новиков Дмитрий
Новиков Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Черногоров Андрей 65 6
|Кусков Денис 221 5
|Василенко Евгения 23 3
|Брюквин Юрий 299 3
|Гаврилов Игорь 6 3
|Смирнов Алексей 243 2
|Ускова Ольга 166 2
|Тикуркин Максим 38 1
|Гуревич Александр 7 1
|Дигунов Максим 1 1
|Кравченко Денис 26 1
|Рубанов Владимир 75 1
|Тоболь Богдан 5 1
|Козлов Михаил 174 1
|Романов Михаил 32 1
|Воронова Мария 11 1
|Ермаченков Алексей 14 1
|Чепа Алексей 2 1
|Вовк Алексей 4 1
|Голубев Алексей 10 1
|Бекетов Александр 1 1
|Шмулевич Марк 88 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Степанов Антон 69 1
|Новиков Евгений 44 1
|Мылицын Роман 111 1
|Макаров Валентин 226 1
|Петров Дмитрий 62 1
|Мурашов Николай 11 1
|Веретенников Игорь 14 1
|Первухин Дмитрий 10 1
|Мартынов Александр 45 1
|Куликов Денис 27 1
|Шарова Елена 3 1
|Табачук Алина 6 1
|Бобов Игорь 6 1
|Стрельцов Валерий 11 1
|Савчук Сергей 8 1
|Соболь Галина 8 1
|Милашевский Игорь 19 1
|CNews Северо-Запад 24 1
|Content-Review 8 1
|Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Авангард ТВ - Avangard TV 21 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8171 4
|Рустелеком ТК 304 3
|Gartner - Гартнер 3565 1
|Juniper Research 529 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 327 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3256 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Создано именных указателей - 171953.
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