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Индексная книга (каталог) CNews*
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Новиков Дмитрий


31.03.2025 reWorker нарастил объем фулфилмента на 14% после перехода на склад ПЭК: 3PL 1
20.09.2022 Президентом РАН стал глава НИИ молекулярной электроники и председатель совета директоров «Микрона» 1
25.10.2021 Подтверждена совместимость решений «Ниеншанц-Автоматики» с Astra Linux 1
23.12.2020 Эксперты Syssoft подвели итоги 2020 года на рынке ПО 1
23.09.2020 S7 Airlines подключила к своей блокчейн-платформе онлайн-систему по продаже билетов Nemo.Travel 1
27.05.2020 «Системный софт» выделил в своей структуре проектный офис 2
08.05.2017 МТС удвоила размеры средств, снятие которых абоненты не замечают 1
24.01.2017 «Инфозащита» оценила безопасность программного кода мобильного приложения «Токен ВТБ24-Онлайн» 1
20.12.2016 «Инфозащита» провела аудит АСУ ТП в «Башнефти» 1
07.10.2016 Депутаты хотят принудить госорганы закупать СПО 1
11.05.2016 «Лукойл Оверсиз» внедрила систему контроля действий привилегированных пользователей на базе CyberArk 1
31.03.2016 Депутаты и силовики задумали пустить беспилотные автомобили на российские дороги общего пользования 1
29.12.2015 «Лаборатория Касперского» обеспечивает усиленную безопасность собственных привилегированных учетных записей с помощью решений CyberArk 1
01.10.2015 «Новаком» автоматизировала документооборот в МАГЭ в Мурманске 1
18.09.2015 Госдума пишет новый «закон об СПО» 2
27.07.2015 Novacom внедрила «1С:Предприятие» в OBI Россия 1
23.03.2015 Конференция CNews. Информационная безопасность в финансовом секторе: угрозы и противодействие 1
30.07.2014 ИТ-отрасль договаривается с Госдумой, кого считать отечественным разработчиком ПО 1
25.07.2014 «Инфозащита» провела аудит «ЮниКредит Банка» на соответствие требованиям «Банка России» 1
04.07.2014 Как заместить импорт в ИТ: мнения разделились 2
13.11.2013 В Госдуме разработают SLA для ИТ-систем в госсекторе 1
26.06.2013 Ключевым фактором в BI становится оперативность 1
29.04.2013 Softline модернизировала систему обмена электронными сообщениями в Hero Rus 1
21.09.2012 Облачная АТС для "Лукойла" 1
13.03.2012 "Энвижн Груп": "Окопы" не для нас 1
27.07.2011 «Воентелеком» подвел итоги модернизации сетей фиксированной связи удаленных военных городков 1
02.03.2010 Полковник таможенной службы получил 2 года условно за продажу базы данных ФТС 2
26.05.2008 Интернет-рынок Петербурга: разгорается маркетинговая война 1
17.03.2008 На АЗС начали заправлять интернетом 1
11.03.2008 Питерские операторы восстали против вандалов 1
22.02.2008 «Ниеншанц-Хоум» лицензировал игровые сервера 1
12.02.2008 «Ниеншанц-Хоум» охватит 120 домов в Красногвардейском районе 1
16.01.2008 Осуждены телеком-вандалы из Невского района Петербурга 1
28.11.2007 Россию накрывает гигантская Wi-Fi-сеть 1
14.11.2007 Питерские сети: драка за абонента начинается 1
02.11.2007 «Голден Телеком» начинает войну за Северо-Запад 1
29.10.2007 Wi-Fi в Питере будет бесплатным и безлимитным 1
14.09.2007 «Ниеншанц-Хоум» и «Тиера» открывают пиринг 1
03.09.2007 В Петербурге задержаны воры телеком-оборудования 1
27.07.2004 В ТМ САТ произошли кадровые изменения 1

Публикаций - 40, упоминаний - 44

Новиков Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Ниеншанц Хоум 53 12
Ниеншанц 122 7
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 56 6
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 207 5
Softline - Софтлайн 2894 4
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 281 4
Простор Телеком - Prostor Telecom 29 4
SAP SE 5308 3
IBM - International Business Machines Corp 9458 3
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 3
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар 325 3
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 2
Microsoft Corporation 24735 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12969 2
Oracle Corporation 6737 2
CyberArk 17 2
Cisco Systems 5136 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 2
NVision Group - Энвижн Груп 679 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 907 2
Pin Group - Пин групп - Райнет - Антхилл - Курорт-Телеком 11 2
TeamViewer 123 1
NDC Technologies 41 1
Atlassian 120 1
S7 Airlines - S7 TechLab - С7 Техлаб 12 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 641 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4968 1
Meta Platforms - Facebook 4449 1
8353 1
Directum - Директум 1106 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 232 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8813 1
Ростелеком 9821 1
Крок - Croc 1780 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1804 1
HP - Hewlett-Packard 3626 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 563 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1971 1
SAS Institute Russia - САС институт Россия 160 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 486 3
ГПБ - Газпромбанк 1096 2
Альфа-Банк 1785 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 128 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 126 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
Visa International 1953 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
ПСБ - СМП банк - Мособлбанк - Московский областной банк 23 1
OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 54 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 104 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 48 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2841 1
РЖД - Российские железные дороги 1928 1
Газпром ПАО 1352 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1047 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 1
МАГЭ - Морская арктическая геологоразведочная экспедиция 2 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 1
Russia Partners - Раша Партнерс 26 1
АльфаСтрахование СГ 325 1
СБ Банк - Судостроительный банк 58 1
Unicon - Юникон Консалтинг 38 1
Пробизнесбанк АКБ 134 1
Лукойл Оверсиз Холдинг 21 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 176 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 600 1
Тульский промышленник 4 1
Совкомбанк - Современный Коммерческий Банк - GE Money Bank - ДжиИ Мани Банк 19 1
Ист Лайн Группа - East Line Group 21 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 679 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3383 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11851 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4856 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2943 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4581 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4255 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3313 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2736 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2926 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3018 1
Федеральное казначейство России 1792 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5029 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1040 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3172 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3084 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6012 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 921 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 318 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 30 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5524 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 90 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 295 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 685 4
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 4
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 100 2
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 39 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 736 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 318 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6294 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67597 19
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20887 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31295 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28288 8
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 933 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12635 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20025 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9428 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13462 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10427 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7563 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11210 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16175 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8243 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15955 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24737 4
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2122 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12124 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51707 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12725 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7215 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30143 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11760 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12896 3
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2044 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4205 2
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 373 2
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 997 2
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1102 2
ВОЛС - FTTH - Fiber To The Home - Fiber To The X или FTTx - оптическое волокно до точки X - оптика в дом 244 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14179 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11337 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12685 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8695 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20987 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6287 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2983 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3778 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24474 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6853 2
Linux OS 10111 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2077 2
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 45 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3263 2
Hyperledger Fabric - HLF - фреймворк для разработки приложений и специализированных бизнес-решений на основе блокчейна 33 1
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 490 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1009 1
Microsoft Office 3780 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2094 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 929 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 358 1
Qlik Qlikview 117 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 96 1
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 86 1
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 108 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 395 1
lshw 2 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2297 1
СФР - ФСС РФ - Соцстрах ЕИИС - Соцстрах Единая Интегрированная Информационная Система 32 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5336 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1652 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4589 1
1С:Бухгалтерия КОРП 48 1
CyberArk PAS - CyberArk Privileged Account Security 8 1
GoTo Meeting - GoToMeeting - GoToWebinar - GoToTraining - GoToRoom 45 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 919 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
ФТС РФ ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД 89 1
ВТБ - ВТБ24 - Телебанк 66 1
Cisco Broadsoft UC - BroadWorks IMS 11 1
C/C++ - Язык программирования 773 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 204 1
Черногоров Андрей 65 6
Кусков Денис 221 5
Василенко Евгения 23 3
Брюквин Юрий 299 3
Гаврилов Игорь 6 3
Смирнов Алексей 243 2
Ускова Ольга 166 2
Тикуркин Максим 38 1
Гуревич Александр 7 1
Дигунов Максим 1 1
Кравченко Денис 26 1
Рубанов Владимир 75 1
Тоболь Богдан 5 1
Козлов Михаил 174 1
Романов Михаил 32 1
Воронова Мария 11 1
Ермаченков Алексей 14 1
Чепа Алексей 2 1
Вовк Алексей 4 1
Голубев Алексей 10 1
Бекетов Александр 1 1
Шмулевич Марк 88 1
Прозоровский Василий 40 1
Степанов Антон 69 1
Новиков Евгений 44 1
Мылицын Роман 111 1
Макаров Валентин 226 1
Петров Дмитрий 62 1
Мурашов Николай 11 1
Веретенников Игорь 14 1
Первухин Дмитрий 10 1
Мартынов Александр 45 1
Куликов Денис 27 1
Шарова Елена 3 1
Табачук Алина 6 1
Бобов Игорь 6 1
Стрельцов Валерий 11 1
Савчук Сергей 8 1
Соболь Галина 8 1
Милашевский Игорь 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 146741 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17621 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43693 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14195 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3163 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3118 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Невский район 43 3
Европа Восточная 3106 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4014 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2002 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2978 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14251 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район 111 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Василеостровский район - Васильевский остров 113 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3031 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1135 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1030 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 859 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 767 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1158 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 649 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 595 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 327 1
Мировой океан - World Ocean 510 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1561 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7592 1
Россия - СФО - Новосибирск 4365 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2465 1
Земля - планета Солнечной системы 10429 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1194 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2530 1
Россия - УФО - Челябинская область 1248 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 684 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 354 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 147 1
Россия - ЦФО - Московская область - Коломенский район - Коломна 96 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2496 1
Чехия - Чешская Республика 1311 1
Бельгия - Королевство 1155 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1688 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4909 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51851 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48655 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5868 7
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