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«Системный софт» выделил в своей структуре проектный офис

Бизнес

«Системный софт» выделил в своей организационной структуре новое подразделение — проектный офис, который централизует и структурирует все процессы управления проектами. Кроме коммерческих проектов, в сферу ответственности нового подразделения войдут проведение сертификаций и технических обучений для повышения партнерских статусов и управление внутренними проектами компании.

Одна из ключевых задач «Системного софта» — быть для клиентов не просто поставщиком ПО, а партнером по цифровой трансформации. Чтобы предложить клиенту что-то уникальное, компания постоянно меняется и модернизирует внутренние процессы.

Проектный офис поможет «Системному софту» ввести систему понятного на всех этапах управления, позволит эффективнее планировать загрузку коллектива, управлять затратами и качеством проектов.

Руководителем проектного офиса «Системного софта» назначен Максим Дигунов, он напрямую подчиняется директору по развитию бизнеса компании Дмитрию Новикову. Максим имеет большой опыт реализации многоуровневых проектов в самых разных направлениях экономики: строительстве и автоматизации объектов энергетики и спортивных объектов, создании сетей связи и передачи данных. Последние годы занимался созданием центров обработки данных и ИТ-инфраструктуры технически сложных и уникальных объектов на территории России. Выпускник Кемеровского государственного университета (КемГУ). Присоединился к команде «Системного софта» в 2019 г.

«Новое подразделение аккумулирует все проекты, которые мы ведем. Коллектив подразделения будет отвечать за полный цикл проекта: от определения методологии и внедрения систем, которые будут использоваться при управлении внешними и внутренними проектами, до поиска подрядчиков, организации работы коллег из других департаментов. Также создание проектного офиса поможет компании эффективнее наращивать техническую экспертизу», — сказал Дмитрий Новиков, директор по развитию бизнеса компании «Системный софт».

Основными задачами проектного офиса в 2020 г. станут выполнение планов по реализации коммерческих проектов, а также внедрение бизнес-процессов и стандартов по эффективной организации работы сотрудников.

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