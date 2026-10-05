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КемГУ Кемеровский технологический институт пищевой промышленности

СОБЫТИЯ


05.10.2026 42 команды и три финалиста: победитель киберсоревнований Ampire Trophy определится на Ampire 360° 1
27.05.2020 «Системный софт» выделил в своей структуре проектный офис 1
28.10.2013 Алексей Сидоров назначен коммерческим директором макрорегиона «Волга-Урал» в «Tele2 Россия» 1
03.06.2008 КемГУ закупает компьютеры и оргтехнику 1
18.01.2008 Кузбасский технопарк будет готовить ИТ-специалистов 1
19.10.2005 “ВымпелКом” сообщил о назначении директора Дальневосточного региона 1
12.04.2005 ФСБ завела уголовное дело на Skynet 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

КемГУ и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9566 2
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 261 1
ВымпелКом - Билайн - СТ Мобайл - Сахалин Телеком Мобайл 17 1
ВымпелКом - Билайн Дальний Восток - Дальневосточный регион 42 1
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - ПМ 96 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3383 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - КТС - Комплексные телекоммуникационные системы - КСС - Кузбасская сотовая связь 24 1
Cisco Systems 5383 1
ВымпелКом - Даль Телеком Интернэшнл, ДТИ - Даль Телеком Трейд 31 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 621 1
Кузбасский технопарк - Кузбасский технологический парк 15 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 157 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3091 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3690 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13883 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3702 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29897 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2200 1
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1238 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23187 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23812 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4025 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26867 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9431 1
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1259 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36767 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15555 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54772 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13106 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3735 1
Госслужба РФ - Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров - Государственный план подготовки управленческих кадров - Президентская программа подготовки управленческих кадров 35 1
Прянишников Николай 317 1
Дигунов Максим 1 1
Сидоров Алексей 22 1
Новиков Дмитрий 41 1
Субанов Булад 6 1
Гааг Ирина 1 1
Свиридова Ирина 1 1
Величко Вячеслав 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 168402 5
Россия - СФО - Кемеровская область 1083 4
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 324 1
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 183 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 1111 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 941 1
Россия - ДФО - Амурская область 980 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинская область 115 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1116 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13873 1
Россия - Волжско-Уральский регион - Волго-Уральский регион 7 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Краснокаменск 52 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1808 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2335 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 848 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3238 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 577 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3375 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 815 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58434 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34291 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6101 2
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1247 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6872 1
Энергетика - Energy - Energetically 5958 1
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Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3908 1
Газы - Метан - methanum - болотный газ 373 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12435 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3176 1
Образование в России 2977 1
Regnum - Регнум 114 1
КемГУ - Кемеровский государственный университет 17 6
РГТЭУ - Российский государственный торгово-экономический университет 14 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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