Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Россия ДФО Забайкальский край Краснокаменск

Россия - ДФО - Забайкальский край - Краснокаменск

СОБЫТИЯ


04.12.2025 В двух городах Забайкалья расширили телеком-покрытие 1
18.06.2025 МТС прокачала сеть LTE для дачников Краснокаменска 1
13.02.2025 МТС улучшила сеть LTE в крае каменных рек Забайкалья 1
07.02.2025 В Забайкальском крае МТС запустила LTE в микрорайонах Краснокаменска 2
10.04.2024 МТС прокачала сеть LTE на участке федеральной трассы Р-297 «Амур» в Забайкальском крае 1
28.03.2024 МТС разогнала скорости мобильного интернета на железнодорожном вокзале Читы 1
15.02.2024 ТТК провела модернизацию сетей в Забайкальском крае 1
13.11.2023 МТС прокачала связь на пути к валу Чингисхана 4
02.12.2022 В Забайкалье МТС запустила связь 4G к сезонной миграции дзеренов 1
18.11.2022 В Забайкалье оцифрован средневековый Вал Чингисхана 1
15.03.2017 Tele2 улучшила мобильный интернет-доступ в более 30 населенных пунктах Красноярского края 1
14.03.2017 Занявшаяся ветряками «дочка» «Росатома» запустила трехлетний проект на «1С» 1
15.02.2017 «Мегафон» улучшил качество связи в 20 районах Забайкалья 1
18.10.2016 «Мегафон» расширил географию покрытия LTE в Забайкалье 1
26.09.2016 «Мегафон» обеспечил 4G-интернетом половину жителей Забайкальского края 2
28.04.2016 Tele2 улучшила качество мобильного интернета в 12 городах и районах Красноярского края 1
04.02.2015 ТТК обеспечит интернетом шестнадцать школ в малых городах Забайкальского края 1
21.01.2015 ТТК подключил 70 тыс. абонентов в Забайкальском крае и Амурской области 1
20.01.2015 «МегаФон» соединил каналами связи офисы «Россельхозбанка» в Забайкалье 1
03.10.2013 МТС улучшила качество связи в 30 отдаленных населенных пунктах Красноярского края 1
01.10.2013 МТС запустила сеть LTE в Забайкалье 1
29.08.2013 ТТК выиграл открытый аукцион Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края 1
14.08.2013 МТС в Забайкалье отмечает повышенный спрос на решения по координации работы бизнеса 1
30.07.2013 ТТК предоставил услуги связи «Авторадио» в Забайкальском крае 1
28.01.2013 МТС обеспечила интернетом жителей 260 городов и поселков Забайкалья 1
24.01.2013 «МегаФон» провел оптоволокно в южные районы Забайкалья 2
12.11.2012 «Ростелеком» подключил более 90 тыс. абонентов по технологиям GPON и ETTH в Красноярском крае 1
16.07.2012 «Ростелеком» запустил GPON в 35 населенных пунктах Сибири 1
17.05.2012 «МегаФон» расширил сеть 3G в Забайкалье 1
20.09.2011 Количество абонентов ТТК в Забайкальском крае и Амурской области достигло 10 тыс. человек 2
12.09.2011 Телемедицина пришла в забайкальскую больницу 1
12.07.2011 «Яндекс.Карты» добавили новые спутниковые снимки 157 городов 1
24.09.2010 Выручка компании «ТТК-Чита» в первом полугодии составила 98,5 млн руб. 1
01.09.2010 «ТТК-Чита» подготовил специальное предложение на доступ в интернет для новых клиентов 1
31.05.2010 «ТТК-Чита» приступила к оказанию услуг ШПД в Краснокаменске 2
26.05.2010 Чистая прибыль компании «ТТК-Чита» за 2009 г. составила 13,3 млн руб. 1
24.07.2008 ТТК предоставила канал связи Национальному антитеррористическому комитету 1
24.12.2007 Росатом: жителей "радонового" поселка переселят 2
20.07.2007 Собрание акционеров «Транстелеком-Чита» подвело итоги года 1
12.10.2006 "Промт" поставил переводчик в петербургский филиал "Номос-банка" 1

Публикаций - 45, упоминаний - 56

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 13
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2086 13
МегаФон 9892 7
Ростелеком 10306 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3112 2
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 264 2
CK Hutchison - H3G - Hutchison 3G Enterprises - Group 3G UMTS GmbH 42 1
NTT DoCoMo i-mode Europe 6 1
Türk Telekom - Turk Telekomunikasyon 20 1
Т2 - Т2 Мобайл - Санкт-Петербург Телеком 38 1
МТС - Сибинтертелеком 10 1
IBM - International Business Machines Corp 9551 1
Siemens AG - Siemens Group 2628 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1392 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1005 1
AT&T Inc 1697 1
Yandex - Яндекс 8434 1
Microsoft Corporation 25236 1
China Mobile 420 1
Brother - Brother Industries - Бразер 205 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3037 1
Cisco Systems 5222 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 1
8983 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 864 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 1
МегаФон Дальний Восток - МегаФон Дальневосточный филиал 53 1
Электросвязь 268 1
ТТК Дальний Восток макрорегион - ТрансТелеКом-ДВ - ТТК Чита - ТТК Сахалин 16 1
Promt - Промт 309 1
ВымпелКом - Билайн Дальний Восток - Дальневосточный регион 42 1
ВымпелКом - Билайн - СТ Мобайл - Сахалин Телеком Мобайл 17 1
ВымпелКом - Даль Телеком Интернэшнл, ДТИ 30 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 527 1
HPE SGI - Silicon Graphics 388 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 381 1
Xerox - The Haloid Company 1154 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1041 1
Vodafone Group 1394 1
Международный аэропорт Красноярск имени Д. А. Хворостовского - Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) - ИАТА: KJA, ИКАО: UNKL 42 3
РЖД ЗабЖД - Забайкальская железная дорога 9 2
Росатом - ОТЭК - Объединенная теплоэнергетическая компания 1 1
РЖД - Российские железные дороги 2001 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 560 1
Даурия Аэроспейс НПП - Научно-производственное предприятие - Dauria Aerospace - Российская частная космическая компания 21 1
Ветро ОГК АО - Ветроэнергетическая отдельная генерирующая компания 1 1
Александровский Банк 23 1
РСМ Русь - РСМ Топ-Аудит 6 1
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 186 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 135 1
Honda Motor Company - HND 237 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 167 1
Enron - Enrongate 122 1
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 85 1
Гута ГК 34 1
Edelman Imageland Group - Имиджленд-Паблик Рилейшнз 6 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 187 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 215 1
Walt Disney Company 636 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 164 16
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 2
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 154 2
Минприроды РФ - Роснедра - Федеральное агентство по недропользованию - Роскомнедра 39 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 655 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 701 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 1
Петербургский метрополитен ГУП 144 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 31 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 236 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 2
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 68 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8782 16
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9310 13
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 12
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4842 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 11
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9609 11
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8904 9
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11192 8
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4005 8
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6692 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8457 5
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2199 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5867 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6149 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 4
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1106 4
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3286 4
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2637 4
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1391 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 4
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3073 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 3919 3
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 389 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4058 3
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1097 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13001 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12968 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5153 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6309 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6641 2
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1471 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9509 2
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 108 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 3
МегаФон 4G+/LTE-сеть 52 3
Honda Accord 16 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson P - серия смартфонов 67 1
МТС Координатор 7 1
МТС Роутер - МТС Домашний интернет 36 1
Avaya Intuity Audix 10 1
Avaya MultiVantage 9 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 1
Oracle Java - язык программирования 3328 1
Linux OS 10896 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2402 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 599 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 1
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 391 1
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 140 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 108 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 239 1
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 91 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Avaya Definity УАТС 103 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 1
Nokia Alcatel-Lucent VitalAccess Device Provisioning and Subscriber Management 1 1
Nokia Alcatel-Lucent 5ESS-2000 2 1
NASA GALEX - Galaxy Evolution Explorer 5 1
Nokia 7650 63 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 117 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 1
Южмаш - Циклон - проект украинского космического ракетного комплекса (КРК) легкого класса 19 1
БКС - Балтийская кабельная система 6 1
ВТБ - ВТБ24 - Телебанк 66 1
Microsoft Windows 16327 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2451 1
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 89 1
Cisco Aironet - Aironet Wireless Communications 80 1
TI OMAP - TI Open Multimedia Applications Platform 218 1
Cisco UCCE - Cisco Unified Contact Center Enterprise - Cisco UCCX - Cisco Unified Contact Center Express - Cisco PCCE - Cisco Packaged Contact Center Enterprise - Cisco IPCC - Cisco IP Contact Center 55 1
HP Compaq Jornada Pocket PC 55 1
Ознобихин Олег 13 4
Смагин Дмитрий 38 3
Сергеев Михаил 110 3
Соловьев Дмитрий 78 3
Шиянов Егор 6 2
Косых Валентин 2 1
Саклаков Алексей 1 1
Базылев Артем 2 1
Гениатулин Равиль 5 1
Шикалова Татьяна 3 1
Чумилин Анатолий 1 1
Крадин Николай 1 1
Weissman Steve - Вайссман Стив 2 1
Кириенко Сергей 149 1
Савченко Виктор 30 1
Аветисян Армен 47 1
Амосов Владимир 7 1
Лопато Никита 1 1
Кубарев Владимир 7 1
Столяр Валерий 9 1
Давыдов Сергей 7 1
Прянишников Николай 311 1
Субанов Булад 6 1
Жданова Наталья 4 1
Быченко Андрей 4 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 661 32
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 382 24
Россия - РФ - Российская федерация 156831 13
Россия - ДФО - Забайкальский край - Борзя 16 9
Россия - ДФО - Амурская область 850 8
Россия - ДФО - Забайкальский край - Оловяннинский район - пгт Оловянная 19 7
Россия - ДФО - Забайкальский край - Петровск-Забайкальский 16 7
Россия - ДФО - Забайкальский край - Чернышевск 15 7
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинская область 114 7
Россия - ДФО - Забайкальский край - Могочинский район - Могоча - Амазар 21 6
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1538 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2944 5
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинская область - Атамановка 9 4
Россия - ДФО - Забайкальский край - Агинский Бурятский округ - Могойтуйский район - Могойтуй - Цаган-Ола 22 4
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район 9 4
Беларусь - Белоруссия 6023 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1815 4
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 223 4
Россия - СФО - Красноярский край - Ачинск 97 4
Россия - ДФО - Забайкальский край - Калганский район 5 3
Россия - Шишкино 7 3
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинская область - Ивано-Арахлейский государственный природный ландшафтный парк 7 3
Россия - СФО - Красноярский край - Курагинский район - Курагино 28 3
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 990 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 3
Россия - ДФО - Амурская область - Белогорск 56 3
Россия - Бородино 45 3
Россия - СФО - Красноярский край - Канск 27 3
Россия - СФО - Красноярский край - Минусинск 76 3
Монголия 365 3
Россия - ДФО - Забайкальский край - Кайластуй 4 2
Россия - СФО - Красноярский край - Богучанский район - Богучаны 19 2
Россия - ДФО - Амурская область - Сковородинский муниципальный район - Сковородино 25 2
Россия - СФО - Красноярский край - Боготол 22 2
Россия - ДФО - Амурская область - Магдагачинский район - Магдагачи 13 2
Россия - СФО - Красноярский край - Сосновоборск 27 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Кыринский район - Кыра 8 2
Нидерланды 3631 2
Италия - Итальянская Республика 4429 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5974 10
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 4
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2661 4
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 930 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 3
Энергетика - Energy - Energetically 5524 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2593 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1827 2
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2146 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 2
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 468 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 2
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1209 2
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 427 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2175 2
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 321 1
Транспорт общественный - Электрички - Электропоезд - железнодорожное пригородное и ближнее междугородное сообщение 54 1
ОПК - Космические вооружения - Космические войска 166 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2282 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 1
Газпром ГПМ - Авторадио - радиостанция 22 1
FT - Financial Times 1259 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 1
ComNews - Медиа-бизнес 135 1
ComputerWire 51 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
Gartner - Гартнер 3608 1
Synergy Research Group 47 1
РАН ДВО - ИИАЭ - Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного Отделения Российской Академии Наук 2 1
РАН ДВО - Дальневосточное отделение Российской академии наук 29 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 38 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
ИрНИТУ - Иркутский национальный исследовательский технический университет - Иркутский политех 29 1
ЗабГУ - Забайкальский государственный университет 4 1
КемГУ - Кемеровский технологический институт пищевой промышленности 6 1
КемГУ - Кемеровский государственный университет 14 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще