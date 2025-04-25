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Давыдов Сергей
Давыдов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Строкович Антон 53 1
|Натрусов Артем 285 1
|Шадаев Максут 1037 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Бойко Елена 152 1
|Мацоцкий Сергей 177 1
|Козырев Алексей 324 1
|Смирнов Евгений 37 1
|Будин Алексей 22 1
|Скачков Юрий 51 1
|Кравченко Константин 90 1
|Столяр Валерий 9 1
|Меднов Сергей 124 1
|Костерева Катерина 14 1
|Гуральников Сергей 164 1
|Херсонцев Алексей 93 1
|Бетсис Павел 100 1
|Тихонов Андрей 41 1
|Галимов Максим 33 1
|Федорушкин Илья 13 1
|Грошенко Глеб 6 1
|Орлов Юрий 7 1
|Вол Дмитрий 1 1
|Саклаков Алексей 1 1
|Черников Александр 23 1
|BCG - Boston Consulting Group 109 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 332 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3281 1
|РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 36 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356001, в очереди разбора - 758812.
Создано именных указателей - 173566.
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