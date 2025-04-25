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Индексная книга (каталог) CNews*
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Давыдов Сергей



25.04.2025 Системный оператор ЕЭС России доверил защиту сетей решениям UserGate 1
25.04.2025 Системный оператор ЕЭС России доверил защиту сетей решениям UserGate 1
09.08.2023 «Вкусно – и точка» будет развивать Foodtech-сервисы с помощью продуктов Yandex Cloud 1
21.11.2014 Ведущие эксперты по ИТ и лидеры рынка подвели итоги года на CNews Forum 2014 1
12.09.2011 Телемедицина пришла в забайкальскую больницу 1
05.03.2009 В Липецке внедрили АИС мониторинга жилищного фонда «Домовой» 1
31.01.2008 «Dиксис» продолжает укрупнение 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Давыдов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10348 1
SAP SE 5321 1
Microsoft Corporation 24796 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1644 1
8409 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2055 1
Hitachi - Хитачи 1468 1
Directum - Директум 1110 1
Terrasoft - Террасофт 200 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 232 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 412 1
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 50 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 319 1
Открытые технологии 704 1
Yandex - Яндекс 7629 1
РВК - Российская венчурная компания 551 1
Роснефть НК - нефтяная компания 517 1
Газпром нефть 633 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 473 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
Вкусно — и точка 24 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11948 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 225 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2743 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1398 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3099 1
Федеральное казначейство России 1805 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 157 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4324 1
Администрация Липецка 6 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67361 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16057 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52222 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10533 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20348 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11433 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21665 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6793 2
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1228 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31573 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7273 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14522 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4591 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1291 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1746 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1467 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1284 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 982 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14064 1
Принтер - MPS - Managed Print Services - Система управления печатью - Аутсорсинг печати - Офисная полиграфия 282 1
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 414 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 561 1
WebScale IT - ИТ в масштабе интернета - Веб-масштабируемые ИТ 14 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 332 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8805 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5862 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14576 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6357 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7509 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8253 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 643 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20990 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24824 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1515 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2230 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6994 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24634 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25860 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13979 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12762 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1018 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 929 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1420 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 262 1
Terrasoft Creatio - bpm’online 98 1
Microsoft Security Essentials - MSE 140 1
ELMA BPM 34 1
Microsoft Dynamics 1179 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4640 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 242 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 499 1
ЕМИАС Электронный рецепт 87 1
Строкович Антон 53 1
Натрусов Артем 285 1
Шадаев Максут 1037 1
Никифоров Николай 1136 1
Бойко Елена 152 1
Мацоцкий Сергей 177 1
Козырев Алексей 324 1
Смирнов Евгений 37 1
Будин Алексей 22 1
Скачков Юрий 51 1
Кравченко Константин 90 1
Столяр Валерий 9 1
Меднов Сергей 124 1
Костерева Катерина 14 1
Гуральников Сергей 164 1
Херсонцев Алексей 93 1
Бетсис Павел 100 1
Тихонов Андрей 41 1
Галимов Максим 33 1
Федорушкин Илья 13 1
Грошенко Глеб 6 1
Орлов Юрий 7 1
Вол Дмитрий 1 1
Саклаков Алексей 1 1
Черников Александр 23 1
Россия - РФ - Российская федерация 147816 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43933 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7667 2
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 726 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17352 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52473 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1246 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2295 1
Азия - Азиатский регион 5599 1
Индия - Bharat 5521 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2801 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14222 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2722 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 719 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1937 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1843 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 900 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1357 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 452 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 733 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 325 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 596 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 652 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 815 1
Россия - Крайний Север 289 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 603 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 337 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 404 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 525 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 335 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 360 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 253 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 297 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 303 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1564 1
Россия - ПФО - Самарская область 1361 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3054 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Краснокаменск 43 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29858 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3606 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10125 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19054 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7112 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5880 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5559 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13966 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2974 1
Кодекс корпоративной этики - Кодекс делового поведения и этики 9 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5195 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10076 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48925 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24608 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11156 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52232 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4526 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2421 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 554 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2546 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7867 1
Энергетика - Energy - Energetically 5202 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7965 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3323 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1110 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 716 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2793 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5131 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1979 1
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 305 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 887 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2926 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1563 1
Аудит - аудиторский услуги 2777 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3220 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 342 1
РОИ - Российская общественная инициатива 81 1
BCG - Boston Consulting Group 109 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 332 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3281 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 36 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1132 1
CNews AWARDS - награда 524 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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