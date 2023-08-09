«Вкусно – и точка» будет развивать Foodtech-сервисы с помощью продуктов Yandex Cloud

Сеть предприятий быстрого обслуживания «Вкусно – и точка» и Yandex Cloud договорились о сотрудничестве в использовании облачных технологий. Компания уже перевела на сервисы разработки и платформы данных Yandex Cloud корпоративные системы, сайты и мобильное приложение. В будущем компания планирует перевести на облачную платформу 90% ИТ-инфраструктуры и более 10 ПБ данных. Благодаря переходу «Вкусно – и точка» уже в три раза снизила расходы на инфраструктуру для мобильного приложения, в несколько раз ускорила разработку сервисов для клиентского обслуживания и улучшила персонализацию предложений для пользователей.

«Вкусно – и точка» значительно расширила собственную экспертизу по работе в облаке в 2022 г. – ранее многие корпоративные системы и сервисы компании предоставляла глобальная корпорация. Первым шагом стал переход на базовую инфраструктуру, построенную на сервисах Compute Cloud, Virtual Private cloud, Cloud Interconnect, Cloud DNS и других.

Вторым этапом стал переезд данных пользователей мобильного приложения. Компания нарастила объемы разработки: с момента локализации бизнеса во «Вкусно – и точка» стартовали 10 проектов, связанные с внедрением нового ПО или его разработкой с нуля. Большинство этих проектов будут завершены до конца года. Кроме того, компания начала использовать сервисы Yandex Cloud в задачах, связанных с машинным обучением – в частности, на базе сервисов платформы построена сегментация промо-предложений для клиентов. С помощью этих технологий посетители получают в приложении персональные скидки и акции на любимые позиции из меню. Пока в системе анализируется только история покупок, но в будущем компания расширит ее возможности – будет учитывать время заказа, частоту посещения и другие метрики.

В будущем «Вкусно – и точка» планирует тестировать другие облачные технологии на платформе Yandex Cloud для увеличения скорости обслуживания. В числе таких решений – нейросеть YandexGPT, а также технологии компьютерного зрения.

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«Переход в Yandex Cloud дал нам возможность масштабировать ресурсы почти безгранично, под все бизнес-задачи для реализации цифровых продуктов, начиная с веб- и мобильной разработки, и заканчивая платформой данных. Наша стратегия предусматривает, что «Вкусно и точка» станет Foodtech-компанией. Это предполагает то, что мы будем тестировать все перспективные технологии, которые появляются на рынке, сокращать time-to-market и делать больше экспериментов. У нас есть внутренняя цель тестировать 3-5 технологических историй в год, и здесь не обойтись без надежных и качественных PaaS-продуктов», – сказал Сергей Давыдов, директор по развитию ИТ и Цифровых продуктов «Вкусно – и точка».

«Вкусно – и точка» взвешенно и осознанно применяет Cloud-first-подход, то есть отдает предпочтение облачным сервисам в большинстве процессов. Это дает компании значимое конкурентное преимущество – можно быстро запустить любой проект, обучить модель, эффективно работать с большими объемами данных. Например, с помощью сервисов Yandex Cloud реализованы несколько проектов компании разного масштаба и уровня сложности: цифровые продукты с элементами VR и AR, портал для обучения сотрудников, платформа для оценки проходимости ресторанов на основе больших данных», – сказал Александр Черников, коммерческий директор Yandex Cloud.