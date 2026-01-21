Россиян будут предупреждать о звонках роботов, чтобы злоумышленики не обманывали доверчивых граждан

В России предложили ввести обязательное предупреждение абонентов о том, что разговор ведется с использованием робота. При этом отсутствие обязательного уведомления об автоматизированном характере вызовов, считают российские парламентарии, приводит к снижению доверия граждан к телефонным коммуникациям и росту обмана, в том числе с использованием мошеннических схем.

Маркировка звонков от голосовых роботов

В Госдуме готовится законопроект обязывающий предупреждать о звонке с помощью робота, пишет ТАСС. Такая мера позволит минимизировать случаи телефонных мошенничеств, повысить цифровую грамотность населения и обеспечить баланс интересов абонентов, операторов связи и заказчиков услуг.

В январе 2026 г. группа депутатов во главе с первым заместителем председателя комитета Госдумы по контролю, первым заместителем руководителя фракции «Справедливая Россия» Дмитрием Гусевым внесет на рассмотрение палаты парламента законопроект об обязательном предупреждении абонентов при массовых звонках, что разговор ведется с использованием робота.

Предлагается внести изменения в статью 44.1-1 Федерального закона (ФЗ) «О связи» и установить обязанность для заказчиков массовых вызовов или операторов связи заранее информировать абонентов о роботизированном характере звонка. Согласно инициативе, соответствующее аудиосообщение должно прозвучать в начале разговора — в течение первых пяти секунд после установления соединения.

Aiartgenerator Россиян хотят предупреждать о звонках роботов, чтобы злоумышлении не обманывали доверчивых граждан

Как подчеркнул Дмитрий Гусев, человек должен с первых секунд понимать, общается ли он с живым оператором или с программой. «Это вопрос честности, безопасности и осознанного выбора. Если звонок осуществляется автоматически, об этом нужно прямо и понятно сказать», — отметил парламентарий.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что c 2022 г. значительно выросло количество автоматизированных телефонных обращений — от маркетинговых кампаний до различных форм информирования и опросов. При этом отсутствие обязательного уведомления снижает доверие граждан к телефонной связи и создает условия для введения людей в заблуждение, в том числе с использованием мошеннических схем.

Ведь первые пять-семь минут разговора со злоумышленниками являются наиболее опасными. В среднем именно столько времени мошенникам требуется, чтобы втереться в доверие жертвы и потом убедить ее передать номера карт, коды из SMS, установить вредоносные программы и осуществить другие необходимые действия для продолжения мошеннического сценария, например, увести абонента в мессенджер.

Повышение доверия к телефонным разговорам

Авторы инициативы считают, что предлагаемые изменения повысят прозрачность телефонных коммуникаций, снизят риски обмана и будут способствовать росту цифровой грамотности населения. При этом законопроект не создает избыточной нагрузки на операторов связи и заказчиков вызовов.

Aiartgenerator Мошенникам тоже будем представляться

«Реализация положений законопроекта позволит минимизировать случаи телефонных мошенничеств, повысить цифровую грамотность населения и обеспечить баланс интересов абонентов, операторов связи и заказчиков услуг, способствуя реализации национальных приоритетов в области информационной безопасности (ИБ) и защиты прав граждан», — считают авторы проекта.

Мошенникам тоже будем представляться

В России с 2023 г. заработала фабрика боевых человекоподобных роботов, которая отвлекает мошенников от обмана людей, удерживая их на телефонной линии как можно дольше. Как предполагается, робот выводит мошенников из себя, разрушая скрипты, по которым они беседуют с потенциальными жертвами.

Разговоры мошенников с человекоподобными прототипами также позволяют собирать новые схемы и уловки злоумышленников для защиты абонентов и обновлять базу мошеннических телефонных номеров, во время звонков с которых защитник включает сценарии человекоподобных роботов. Для создания серии персонажей привлекались психологи и антифрод-эксперты, которые помогали разработать различные архетипы собеседников, к которым привыкли мошенники. Также при разработке сценариев реагирования на мошенников учитывались их типичные скрипты общения с жертвами.

По информации «Т-Банка», разработчики не просто делали персонажей, но и писали диалоги с редакторами по законам драмы: завязка, рост, кульминация и концовка. В отделе кибербезопасности, хотели сделать так, чтобы для злоумышленника — это была маленькая увлекательная история, а у истории должна быть сочная развязка, иначе не случится катарсис по классическим законам драматургии.

Исходя же из новых инициатив в Госдуме по маркировке звонков от голосовых роботов. Теперь при попадании мошенника в фабрику боевых человекоподобных роботов от российских банков, автоматизированные аудио системы должны ему будут изначально представляться.