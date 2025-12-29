Разделы

Справедливая Россия — За правду российская политическая партия

Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия

СОБЫТИЯ


29.12.2025 Аналитики назвали специалистов, чей доход позволяет купить жилье в столице: айтишники в тройке 1
15.08.2025 Госдума решила оградить избирательные компании от влияния искусственного интеллекта 1
15.07.2025 Бесплатная безопасность. Операторов заставят раздавать абонентам даром технологии защиты от мошенников 1
24.04.2025 Россияне хотят, чтобы обучение стратегически важным техническим специальностям в колледжах и вузах было бесплатным для всех 1
12.11.2024 Росреестр закупил ПК и серверы для отделений в Крыму, Херсонской и Запорожской областях 1
26.07.2024 Трансляция преступления в интернете станет отягчающим обстоятельством 1
22.07.2024 Российских блогеров власти хотят заставить получать образовательные лицензии 1
08.02.2024 ИТ-компаниям грозят гигантские расходы из-за нового решения властей. Их нагрузят новыми требованиями и лицензиями ценой в миллионы 1
08.11.2023 Оzon критикует законопроект о маркетплейсах: Он уничтожит наш бизнес 1
03.04.2023 Россиян спасут от жадности и произвола маркетплейсов. Власти вводят законодательный запрет на списание денег с удаленных карт 1
26.01.2023 Иностранный софт в России хотят принудительно лицензировать. Законотворцы разрабатывают два механизма 1
16.12.2022 Бизнес умоляет власти разрешить использовать пиратский иностранный софт. Сейчас за него сажают на семь лет 1
07.10.2022 Россиян не допускают к пиратскому софту и фильмам. Законопроект признан «сырым» 1
12.09.2022 Российские разработчики: принудительная легализация «недружественного» ПО стране не нужна и опасна 1
01.09.2022 РАО через суд выбивает из кинотеатров деньги за музыку в «недружественных» фильмах 1
22.08.2022 В России могут разрешить продажу фильмов, книг и ПО из недружественных стран без согласия правообладателей 1
29.07.2022 Монополизация рынка рекламы: какими будут последствия для классифайдов и их пользователей? 2
30.04.2021 Российские ИТ-компании обрушились с критикой на «закон о запрете просвещения» 1
31.03.2021 Samsung начал предустанавливать на смартфоны приложения «Яндекса». Их нельзя удалить 1
25.03.2021 Российский малый и средний бизнес допустят к онлайн-агрегаторам финансовых услуг, которыми могли пользоваться только физлица 1
09.03.2021 Безнаказанная торговля смартфонами и ПК без российского ПО продлена до лета 2021 1
17.02.2021 Власти придумали новый повод блокировать сайты без суда 1
18.01.2021 Россиянам на год продлили льготный роуминг с Белоруссией 1
24.12.2020 Власти вводят штрафы за продажу устройств без предустановленного российского ПО 1
09.12.2020 Власти заставят россиян отчитаться о содержимом зарубежных электронных кошельков 1
04.12.2020 Россиянам чуть не разрешили выкупать номера телефонов в собственность, но Правительство оказалось против 1
13.11.2020 Российские ИТ-компании возмутились грядущим людоедским законом против Google и Apple 1
05.11.2020 Разработчики просят у властей не выгонять из России Apple и Google своим мудрым законодательством 1
21.10.2020 Отмена роуминга между Россией и Белоруссией начнется в ноябре 2020 года 1
15.09.2020 Власти пригрозили цифровым монополиям, что введут оборотные штрафы и будут отбирать патентованные изобретения 1
09.09.2020 Google удалила из магазина приложений старейший почтовый клиент 1
07.09.2020 Российские разработчики ПО для iPhone и iPad притворяются китайцами и американцами, чтобы попасть в App Store 1
01.09.2020 В России готовится людоедский закон против Apple и Google 1
01.06.2020 Роскомнадзор сформулировал критерии для запрета сайтов в Рунете 1
21.05.2020 Принят закон об электронном досье на каждого гражданина России 1
22.01.2020 Куратором ИТ в Госдуме стал скандальный журналист-разоблачитель 1
22.08.2019 За электронный супердолгострой «Ангстрем» заплатит военным 8 млн штрафа вместо 354 миллионов 1
31.05.2019 Власти напомнили МТС про неполное покрытие России и наказали 1
27.05.2019 Власти поставили последнюю точку в отмене роуминга внутри России 1
18.12.2018 В России полностью отменили роуминг. В Крыму и Севастополе тоже 1

