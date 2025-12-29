Получите все материалы CNews по ключевому слову
Справедливая Россия — За правду российская политическая партия
СОБЫТИЯ
Справедливая Россия — За правду и организации, системы, технологии, персоны:
|Ющенко Александр 26 19
|Путин Владимир 3363 13
|Рыжак Николай 10 10
|Николаев Олег 16 9
|Миронов Сергей 63 9
|Кудрявцев Максим 42 9
|Тумусов Федот 9 8
|Никифоров Николай 1136 8
|Левин Леонид 132 6
|Козлюк Артем 39 6
|Кузнецов Дмитрий 72 6
|Медведев Дмитрий 1663 5
|Нилов Ярослав 19 4
|Зотов Игорь 5 4
|Пономарев Илья 72 4
|Аксаков Анатолий 159 4
|Жигарев Сергей 16 4
|Казарян Карен 80 4
|Комлев Николай 112 3
|Рудников Вячеслав 10 3
|Гутенёв Владимир 13 3
|Канаев Алексей 4 3
|Чиндяскин Сергей 5 3
|Михеев Олег 4 3
|Бортко Владимир 3 3
|Максакова-Ингебергс Мария 3 3
|Ананских Игорь 3 3
|Schlegel Robert - Шлегель Роберт 27 3
|Левичев Николай 5 3
|Драпеко Елена 4 3
|Мишустин Михаил 741 3
|Чернышенко Дмитрий 575 3
|Горелкин Антон 110 3
|Бочаров Алексей 13 3
|Яровая Ирина 71 3
|Артемьев Игорь 91 3
|Голомолзин Анатолий 75 3
|Луговой Андрей 17 2
|Альшевских Андрей 6 2
|Ходорковский Михаил 44 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411400, в очереди разбора - 730598.
Создано именных указателей - 188372.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.