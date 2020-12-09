Власти заставят россиян отчитаться о содержимом зарубежных электронных кошельков
Законопроект о зарубежных электронных кошельках и отчетности
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обязывает граждан отчитываться в ФНС о перемещении средств по их зарубежным электронным кошелькам. Он касается операций на сумму от 600 тыс. руб. в год, пишет «Российская газета».
Такие отчеты уже введены для граждан, которые осуществляют операции в валюте за пределами России и открывают для этого счета в банках. В соответствии с нормами действующего валютного законодательства резиденты обязаны представлять налоговым органам отчёты об использовании счетов (вкладов), открытых в банках, расположенных за пределами территории нашей страны, указано в пояснительной записке к документу.
Подобную меру логично распространить на электронные кошельки, заявили авторы законодательной инициативы. Сейчас из-за того, что в отношении электронных средств платежа указанная обязанность отсутствует, сложно контролировать соблюдение валютного законодательства, кроме того, существуют большие риски по отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Положениями законопроекта предусматривается обязанность резидентов представлять в налоговые органы отчёт о переводах денежных средств без открытия банковского счёта с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платёжных услуг.
Законопроект также вводит запрет на использование иностранных поставщиков платежных услуг для переводов без открытия банковского счета для оплаты товаров, результатов интеллектуальной деятельности, а также операций, связанных с осуществлением внешнеторговой деятельности или договоров займа
Подготовкой законопроекта под руководством председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова занималась группа депутатов от разных фракций, в том числе от «Единой России» — Игорь Дивинский, Антон Гетта, Мартин Шаккум, от «Справедливой России» — Игорь Моляков, от КПРФ Сергей Казанков и от ЛДПР Иван Пиляев. Также в разработке документа участвовал сенатор Николай Журавлев. Законопроект вносит поправки в закон «О валютном регулировании и валютном контроле». В случае принятия документ вступит в силу 1 июля 2021 г.
Штрафы за невыполнение закона
Документ предусматривает, что в случае непредставления в ФНС отчета о средствах на электронных кошельках его владелец будет оштрафован. Сейчас предусмотренные в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) штрафы, налагаемые на физических лиц за подобное нарушение, касающееся счетов в зарубежных банках, составляют до 3000 руб. Соответствующие изменения в ст. 15.25 КоАПа планируется внести одновременно с принятием предложенного законопроекта.
Инициатива депутатов позволяет перекрыть последние оставшиеся лазейки в движении денег. Налоговая служба стремится не упускать из виду новые активы налогоплательщиков, в том числе связанные с электронными деньгами, например PayPal.
Напомним, что в июле 2020 г. PayPal сообщила в письме ЦБ, что планирует свернуть внутрироссийские денежные переводы с августа 2020 г., сославшись на минимальную прибыль от этого направления.
Другие инициативы, касающиеся электронных кошельков
В декабре 2018 г. в Госдуму внесли законопроект, согласно которому иностранные платежные системы и электронные кошельки, работающие с российскими пользователями, должны завести в России своего официального представителя и подать заявление о внесении в специальный реестр Центробанка. Если они этого не сделают, то через 270 дней после принятия закона не смогут переводить деньги в Россию.
В июле 2019 г. власти запретили анонимное пополнение кошельков в популярных платежных системах. Необходимые для этого поправки к закону «О национальной платежной системе» (ФЗ-161) получили одобрение Совета Федерации. Нововведения коснулись всех платежных систем, включая Qiwi, WebMoney, PayPal и «Яндекс.деньги».