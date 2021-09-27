КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации

Безнаказанная торговля смартфонами и ПК без российского ПО продлена до лета 2021 1

Власти вводят штрафы за продажу устройств без предустановленного российского ПО 1

Власти заставят россиян отчитаться о содержимом зарубежных электронных кошельков 1

Принят закон об электронном досье на каждого гражданина России 1

Верховный суд выступает против отмены уголовного наказания за лайки и репосты 1

Новому министру ИТ и связи дали полтора месяца на поиск денег на цифровизацию 1

За нарушение закона о мессенджерах в России будут штрафовать на миллион рублей 1

Генпрокуратуре поручили блокировать сайты нежелательных организаций 1

В России принят закон о блокировке сайтов без суда 1

Анонимайзеры в России будут блокировать за 3 дня 1

Российский реестр блогеров закрыт 1

Путин запретил в России анонимайзеры и VPN 1

Искоренять VPN и анонимайзеры в России будут ФСБ и МВД 1

Госдума приказала мессенджерам фильтровать разговоры пользователей 1

Названа дата запрета VPN в Китае 1

Депутаты запретили анонимайзерам и поисковикам давать доступ к запрещенным сайтам 1

Депутаты начали гонения на мессенджеры в России 1

Депутаты хотят принудить госорганы закупать СПО 1

Эксперты Московского правительства добиваются законодательного запрета Pokemon Go в России 1

В России сотрудников оборонного предприятия уволили за игру в покемоны 1

Госдума приняла закон о регулировании новостных агрегаторов 1

Обязательность УЭК может быть отменена 2

Российские власти усиливают контроль над интернетом 1

Путин подписал закон о блокировке сайтов молниеносно и без суда 1