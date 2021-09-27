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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
КПРФ
Коммунистическая политическая партия Российской Федерации
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 56, упоминаний - 61
КПРФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|VK - Mail.ru Group 2485 6
|Google LLC 7161 5
|Apple Inc - Эппл Рус 7724 5
|Yandex - Яндекс 4101 5
|Huawei 2732 3
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 3
|Twitter 2204 2
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 2
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 2
|Facebook 3767 2
|Microsoft Corporation 11127 2
|TrueConf - ТруКонф 252 1
|Xiaomi 904 1
|РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 1
|IBM 3551 1
|SAP SE 3216 1
|Samsung Electronics 5702 1
|VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
|Росплатформа - Р-Платформа 56 1
|Webmoney 330 1
|Spirit DSP - Спирит Корп 246 1
|PayPal 441 1
|Базальт СПО 206 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 1
|Крок 1221 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 1
|Qiwi 783 1
|Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
|Sony Music Entertainment 41 1
|Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 1
|UMG - Universal Music Group 86 1
|Мотовилихинские заводы 10 1
|Ющенко Александр 25 21
|Путин Владимир 1828 9
|Горелкин Антон 34 4
|Канаев Алексей 3 3
|Медведев Дмитрий 1434 3
|Хинштейн Александр 50 3
|Володин Вячеслав 62 3
|Соловьев Владимир 98 2
|Толстых Петр 3 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Мукабенова Марина 2 2
|Смирнов Алексей 142 2
|Пушков Алексей 8 2
|Чернышенко Дмитрий 234 2
|Мукабенова Мария 2 2
|Дивинский Игорь 3 1
|Жириновский Владимир 10 1
|Вайнберг Александр 1 1
|Боярский Сергей 16 1
|Чепа Алексей 2 1
|Неверов Сергей 6 1
|Шаргунов Сергей 1 1
|Мельников Иван 2 1
|Пирожков Артур 1 1
|Журавлев Николай 2 1
|Шаккум Мартин 2 1
|Моляков Игорь 1 1
|Николаев Олег 11 1
|Гутенёв Владимир 6 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Казанков Сергей 1 1
|Лукьянов Роман 3 1
|Пиляев Иван 1 1
|Одинцов Дмитрий 83 1
|Лугов Андрей 32 1
|Клишас Андрей 44 1
|Бокова Людмила 80 1
|Аксаков Анатолий 98 1
|Соколов Алексей 121 1
|Носков Константин 201 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765745, в очереди разбора - 669431.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765745, в очереди разбора - 669431.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru