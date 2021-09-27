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КПРФ
Коммунистическая политическая партия Российской Федерации


27.09.2021 В России селяне трактором снесли сотовую вышку, чтобы не излучала. Tele2 настроена на конструктивный диалог 1
30.04.2021 Российские ИТ-компании обрушились с критикой на «закон о запрете просвещения» 1
31.03.2021 Samsung начал предустанавливать на смартфоны приложения «Яндекса». Их нельзя удалить 1
09.03.2021 Безнаказанная торговля смартфонами и ПК без российского ПО продлена до лета 2021 1
30.12.2020 В России будут блокировать YouTube и Facebook. Закон подписан 1
24.12.2020 Власти вводят штрафы за продажу устройств без предустановленного российского ПО 1
15.12.2020 В России впервые суд потребовал удалить пиратское ПО из магазина приложений. Под ударом Android 1
09.12.2020 Власти заставят россиян отчитаться о содержимом зарубежных электронных кошельков 1
19.11.2020 Власти станут блокировать Facebook, Twitter и YouTube за цензуру российских СМИ 1
27.05.2020 Госдума запретила в России «пиратские» приложения. Просьбы участников рынка о его смягчении были проигнорированы 1
21.05.2020 Принят закон об электронном досье на каждого гражданина России 1
16.04.2019 «Железо» для закона о суверенном Рунете обвалило сервисы «Яндекса» 1
26.06.2018 Верховный суд выступает против отмены уголовного наказания за лайки и репосты 1
24.05.2018 Новому министру ИТ и связи дали полтора месяца на поиск денег на цифровизацию 1
13.04.2018 Госдума собралась запретить ПО и «железо» из США. Реакция ИТ-компаний 1
26.01.2018 Минфин, Минкомсвязи, Центробанк и КПРФ одновременно написали законы о криптовалютах: Что они предлагают? 1
13.12.2017 За нарушение закона о мессенджерах в России будут штрафовать на миллион рублей 1
26.10.2017 Генпрокуратуре поручили блокировать сайты нежелательных организаций 1
26.10.2017 В России принят закон о блокировке сайтов без суда 1
29.08.2017 Анонимайзеры в России будут блокировать за 3 дня 1
01.08.2017 Российский реестр блогеров закрыт 1
31.07.2017 Путин запретил в России анонимайзеры и VPN 1
20.07.2017 Искоренять VPN и анонимайзеры в России будут ФСБ и МВД 1
20.07.2017 Госдума приказала мессенджерам фильтровать разговоры пользователей 1
14.07.2017 Китай оставит «в живых» часть VPN 1
11.07.2017 Названа дата запрета VPN в Китае 1
26.06.2017 Депутаты запретили анонимайзерам и поисковикам давать доступ к запрещенным сайтам 1
14.06.2017 Депутаты начали гонения на мессенджеры в России 1
09.06.2017 Власти решили отменить «Закон о блогерах»: В нем нет смысла 1
08.06.2017 Процесс пошел: В России запрещают Tor и VPN 1
24.05.2017 В Думу внесен закон об ограничении мессенджеров в России. Непослушным грозит «незамедлительная» блокировка 1
07.10.2016 Депутаты хотят принудить госорганы закупать СПО 1
15.08.2016 Эксперты Московского правительства добиваются законодательного запрета Pokemon Go в России 1
03.08.2016 В России сотрудников оборонного предприятия уволили за игру в покемоны 1
10.06.2016 Госдума приняла закон о регулировании новостных агрегаторов 1
13.08.2015 Депутаты против Windows 10. Нарушает ли Microsoft права пользователей? 1
17.11.2014 Обязательность УЭК может быть отменена 2
15.01.2014 Российские власти усиливают контроль над интернетом 1
30.12.2013 Путин подписал закон о блокировке сайтов молниеносно и без суда 1
17.12.2013 Госдума разрешила блокировать сайты молниеносно и без суда 1

Публикаций - 56, упоминаний - 61

КПРФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2485 6
Google LLC 7161 5
Apple Inc - Эппл Рус 7724 5
Yandex - Яндекс 4101 5
Huawei 2732 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 3
Twitter 2204 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 2
Facebook 3767 2
Microsoft Corporation 11127 2
TrueConf - ТруКонф 252 1
Xiaomi 904 1
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 1
IBM 3551 1
SAP SE 3216 1
Samsung Electronics 5702 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Росплатформа - Р-Платформа 56 1
Webmoney 330 1
Spirit DSP - Спирит Корп 246 1
PayPal 441 1
Базальт СПО 206 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 1
Крок 1221 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 1
Qiwi 783 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
Sony Music Entertainment 41 1
Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 1
UMG - Universal Music Group 86 1
Мотовилихинские заводы 10 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 33
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 7
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 507 6
Президент Российской Федерации 1441 5
Правительство РФ 2207 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 3
Государственно-правовое управление Президента Российской Федерации 2 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 495 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 20 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 105 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 1
Верховный суд Российской Федерации - Судебный департамент 15 1
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 60 1
Единая Россия - Политическая партия 176 7
ЛДПР 69 5
Справедливая Россия - Российская политическая партия 71 4
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 8
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 80 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 1
Социальные сети - Соцсети 96 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 43 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
DNS rebinding - форма компьютерной атаки на веб-сервисы 6 1
Новостной агрегатор - Агрегатор СМИ 5 1
Opera - Браузер 637 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Apple - App Store 2198 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 65 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5141 2
VK - Mail.ru Одноклассники 858 2
Microsoft Windows 10 6659 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Apple iOS 5742 2
Apple iPad 3263 2
Google YouTube - Видеохостинг 1727 2
Google Android 10751 1
VK - Mail.ru Агент - мессенджер 74 1
VK - Mail.ru Одноклассники OK Live 12 1
Цифровой рубль - Крипторубль 12 1
Free MP3 Downloader 1 1
Music Downloader 1 1
Apple macOS 930 1
VK - Mail.Ru Почта 164 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 1
Linux OS 4267 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 1
Samsung Galaxy Note 558 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Huawei AppGallery 95 1
Ющенко Александр 25 21
Путин Владимир 1828 9
Горелкин Антон 34 4
Канаев Алексей 3 3
Медведев Дмитрий 1434 3
Хинштейн Александр 50 3
Володин Вячеслав 62 3
Соловьев Владимир 98 2
Толстых Петр 3 2
Никифоров Николай 1126 2
Мукабенова Марина 2 2
Смирнов Алексей 142 2
Пушков Алексей 8 2
Чернышенко Дмитрий 234 2
Мукабенова Мария 2 2
Дивинский Игорь 3 1
Жириновский Владимир 10 1
Вайнберг Александр 1 1
Боярский Сергей 16 1
Чепа Алексей 2 1
Неверов Сергей 6 1
Шаргунов Сергей 1 1
Мельников Иван 2 1
Пирожков Артур 1 1
Журавлев Николай 2 1
Шаккум Мартин 2 1
Моляков Игорь 1 1
Николаев Олег 11 1
Гутенёв Владимир 6 1
Валяева Елизавета 72 1
Казанков Сергей 1 1
Лукьянов Роман 3 1
Пиляев Иван 1 1
Одинцов Дмитрий 83 1
Лугов Андрей 32 1
Клишас Андрей 44 1
Бокова Людмила 80 1
Аксаков Анатолий 98 1
Соколов Алексей 121 1
Носков Константин 201 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 47
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 5
Украина 3378 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 2
Россия - Тульская область 753 1
Россия - Республика Крым 626 1
Россия - Владивосток 866 1
Россия - Чебоксары 157 1
Казахстан - Республика 2641 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 1
Беларусь - Белоруссия 2095 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 1
Россия - ПФО - Казань 1520 1
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 13
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 3
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 2
Федеральное законодательство 254 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 353 1
АПК РФ - Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 9 1
ГПК РФ - Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 15 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 74 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 36 1
Пиратство - Авторское право 209 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1430 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
РИА Новости 654 3
Sputnik 10 2
Царьград - телеканал 7 2
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
NYT - The New York Times 509 1
НТВ - Телекомпания 164 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
КиноПоиск - Портал о кино 118 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
Российская газета 92 1
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