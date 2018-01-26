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КПРФ Коммунистическая политическая партия Российской Федерации

КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации

СОБЫТИЯ


26.01.2018 Минфин, Минкомсвязи, Центробанк и КПРФ одновременно написали законы о криптовалютах: Что они предлагают?

ых преступным путем, и финансирования терроризма. Подконтрольный государству «крипторубль» В один день с публикацией документа Минфина свой законопроект на тему крипотвалюты в Госдуму внес депутат от КПРФ Ризван Курбанов. В его понимании никаких ограничений на ее куплепродажу быть не должно, но только в отношении криптовалюты, полностью подконтрольной государству. В этой связи Курбанов пред
27.02.2013 У КПРФ появился собственный онлайн-телеканал

Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) запустила собственный телеканал в интернете, на котором будет вестись круглосуточное ве
13.05.2011 Партии КПРФ и ЛДПР популярнее всех в соцсетях

Проект Magazinga опубликовал новое исследование присутствия российских политических партий в социальных сетях. Самая «старая» из существующих «ВКонтакте» групп политических партий – это КПРФ, она была основана в начале 2007 г. и насчитывает более 73 тыс. участников, говорится в отчете. Она же и самая большая и активная сейчас – в ней ведется почти полторы тысячи обсуждений. На
17.12.2007 Руководство КПРФ призвало членов партии вести блоги

Руководство КПРФ на съезде в субботу, 15 декабря, призвало членов партии вести блоги в интернете. «Отдельно обращу внимание на такую вещь, как блоги - своеобразные личные дневники граждан, где обсуждался,

15.08.2006 Евреи атаковали сайт КПРФ

м беспокойства, которое причиняют. «Можно сказать, что израильские сетевые хулиганы открыли «народную войну» против информационного ресурса российской компартии», - считает г-н Баранов. Представители КПРФ объясняют такой «интерес» израильских спамеров к своему веб-ресурсу той позицией, которую партия заняла по отношению к агрессии еврейского государства в Ливане. «Само собой, серьезных проб

Публикаций - 106, упоминаний - 111

КПРФ и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 9
Meta Platforms - Facebook 4621 9
Google LLC 12690 7
Apple Inc 13156 7
VK - Mail.ru Group 3602 7
Huawei 4677 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 6
МегаФон 10742 5
Ростелеком 10948 4
X Corp - Twitter 2938 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
Telegram Group 2940 4
Питерская группа связистов 441 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
Microsoft Corporation 25775 3
9594 3
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 3
Zello 25 3
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 135 2
SAP SE 5601 2
Oracle Corporation 7074 2
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 291 2
TrueConf - ТруКонф 454 2
Webmoney - Вебмани.Ру 547 2
China Mobile 436 2
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 291 2
Nintendo 823 2
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 1
Flant - Флант 213 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 1
S8 Capital - Next Mobile - Сим Телеком - Sim Telecom 18 1
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 1
Новый диск 963 1
Pingwin Software - Пингвин софтвер 75 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 1
Diasoft - Диасофт Платформа 25 1
ГНУ Линуксцентр - Мезон.ру - Mezon.ru - Мандрива.ру - Mandriva.ru 53 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 3
Почта России ПАО 2370 3
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 3
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 3
DRC - Digital Rights Center - ЦЦП - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 27 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Транснефть 335 2
Walt Disney Company 647 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 79 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 1
Sony Music Entertainment 161 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг - Дринкит 73 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 60 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 92 1
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 42 1
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 80 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 50 1
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 44 1
Мотовилихинские заводы - Мотовилиха 17 1
Роскосмос - Энергомаш Протон-ПМ - Протон – Пермские моторы 26 1
Резонанс НПП 407 1
Delta Air Lines - авиакомпания 90 1
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 68 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 79 1
Ростех - ОДК Пермские моторы - Пермский моторный завод, ПМЗ - Редуктор-ПМ - Авиационные редуктора и трансмиссии – Пермские моторы 30 1
Солидарность 0 1
Лондонский аэропорт Хитроу - London Heathrow Airport - ИАТА: LHR, ИКАО: EGLL, FAA LID: EGLL 61 1
Международный аэропорт Борисполь - ИАТА: KBP, ИКАО: UKBB 8 1
Ухтинский теплоэнергетический комплекс МУП 1 1
Богородская ТЭЦ - Богородская тепловая электроцентраль 1 1
Вкусно — и точка 36 1
RAND Corporation - РЭНД корпорейшн 34 1
ID Finance - IDF Eurasia - Свой Финтех-группа - Свой банк - Свой Капитал - Газнефтьбанк - ID Collect - IDF Technology - IDF Lab - MonPlatiza - Финансовые системы 42 1
San Francisco International Airport - Международный аэропорт Сан-Франциско - IATA: SFO, ICAO: KSFO, FAA LID: SFO 3 1
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 26
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 22
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 17
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 17
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 14
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ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 10
Судебная власть - Judicial power 2500 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
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ФКР - Федерация космонавтики России 7 1
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ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 24 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 16
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Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 3
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1561 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 8
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 289 6
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 513 5
Opera Browser - Браузер 1050 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 4
Apple - App Store 3109 4
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 120 3
FreePik 1841 3
Google YouTube - Видеохостинг 3002 3
Apple iPad 4012 3
Linux OS 11533 3
Новые облачные технологии - МойОфис 958 3
Microsoft Windows 16882 3
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 3
Huawei P30 - Серия смартфонов 178 3
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 198 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 68 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Госдума РФ - ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - ГАС СОЗД Законотворчества - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru - Единая национальная система разработки регуляторных решений 64 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - НСДИ - Национальная система доменных имен 48 2
Google Android 15244 2
Apple iOS 8583 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 2
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 2
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 185 2
КОИБ - Комплекс обработки избирательных бюллетеней 49 2
Pokemon Go 81 2
Microsoft Notepad (Блокнот) 300 1
BlackBerry Messenger - BBM and Social Communities - мессенджер - BBM Chat - BBM Groups - BBM Channels - BBM Video - BBM Voice 60 1
IMO.IM - кроссплатформенное приложение для мгновенного обмена сообщениями - мессенджер 37 1
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 83 1
Google Cloud Services 244 1
Google Meet 78 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document - МойОфис Документы 94 1
Sabre IX - Sabre Intelligence Exchange 4 1
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Путин Владимир 3454 19
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Николаев Олег 17 9
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