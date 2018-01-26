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КПРФ Коммунистическая политическая партия Российской Федерации
СОБЫТИЯ
|26.01.2018
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Минфин, Минкомсвязи, Центробанк и КПРФ одновременно написали законы о криптовалютах: Что они предлагают?
ых преступным путем, и финансирования терроризма. Подконтрольный государству «крипторубль» В один день с публикацией документа Минфина свой законопроект на тему крипотвалюты в Госдуму внес депутат от КПРФ Ризван Курбанов. В его понимании никаких ограничений на ее куплепродажу быть не должно, но только в отношении криптовалюты, полностью подконтрольной государству. В этой связи Курбанов пред
|27.02.2013
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У КПРФ появился собственный онлайн-телеканал
Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) запустила собственный телеканал в интернете, на котором будет вестись круглосуточное ве
|13.05.2011
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Партии КПРФ и ЛДПР популярнее всех в соцсетях
Проект Magazinga опубликовал новое исследование присутствия российских политических партий в социальных сетях. Самая «старая» из существующих «ВКонтакте» групп политических партий – это КПРФ, она была основана в начале 2007 г. и насчитывает более 73 тыс. участников, говорится в отчете. Она же и самая большая и активная сейчас – в ней ведется почти полторы тысячи обсуждений. На
|17.12.2007
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Руководство КПРФ призвало членов партии вести блоги
Руководство КПРФ на съезде в субботу, 15 декабря, призвало членов партии вести блоги в интернете. «Отдельно обращу внимание на такую вещь, как блоги - своеобразные личные дневники граждан, где обсуждался,
|15.08.2006
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Евреи атаковали сайт КПРФ
м беспокойства, которое причиняют. «Можно сказать, что израильские сетевые хулиганы открыли «народную войну» против информационного ресурса российской компартии», - считает г-н Баранов. Представители КПРФ объясняют такой «интерес» израильских спамеров к своему веб-ресурсу той позицией, которую партия заняла по отношению к агрессии еврейского государства в Ливане. «Само собой, серьезных проб
КПРФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Ющенко Александр 29 23
|Путин Владимир 3454 19
|Рыжак Николай 10 10
|Николаев Олег 17 9
|Кудрявцев Максим 43 9
|Козлюк Артем 39 7
|Мельников Иван 16 5
|Чиндяскин Сергей 5 5
|Володин Вячеслав 108 5
|Медведев Дмитрий 1665 4
|Кашин Владимир 5 4
|Рейман Леонид 1065 4
|Лугов Андрей 33 4
|Левин Леонид 134 4
|Шадаев Максут 1210 4
|Горелкин Антон 118 4
|Хинштейн Александр 148 4
|Нилов Ярослав 20 3
|Гутенёв Владимир 14 3
|Канаев Алексей 4 3
|Останина Нина 3 3
|Бортко Владимир 3 3
|Зюганов Геннадий 4 3
|Максакова-Ингебергс Мария 3 3
|Schlegel Robert - Шлегель Роберт 27 3
|Драпеко Елена 4 3
|Никифоров Николай 1138 3
|Смирнов Алексей 269 3
|Жигарев Сергей 17 3
|Яровая Ирина 72 3
|Черногоров Андрей 65 2
|Маевский Леонид 57 2
|Новиков Дмитрий 41 2
|Фрадков Михаил 161 2
|Задорнов Михаил 30 2
|Жириновский Владимир 28 2
|Толстых Петр 3 2
|Боярский Сергей 49 2
|Глазьев Сергей 14 2
|Комарова Наталья 16 2
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