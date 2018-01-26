КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации

Минфин, Минкомсвязи, Центробанк и КПРФ одновременно написали законы о криптовалютах: Что они предлагают? ых преступным путем, и финансирования терроризма. Подконтрольный государству «крипторубль» В один день с публикацией документа Минфина свой законопроект на тему крипотвалюты в Госдуму внес депутат от КПРФ Ризван Курбанов. В его понимании никаких ограничений на ее куплепродажу быть не должно, но только в отношении криптовалюты, полностью подконтрольной государству. В этой связи Курбанов пред