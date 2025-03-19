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Останина Нина


19.03.2025 Законопроект Минцифры о борьбе с кибермошенниками может обернуться прослушкой россиян. Его критикуют бизнес и чиновники, но его все равно приняли 1
17.11.2023 Принят в первом чтении закон о запрете пользоваться мобильниками во время уроков 1
12.05.2010 Декан факультета госуправления МГУ отстранен из-за взятки дочери 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Останина Нина и организации, системы, технологии, персоны:

Flant - Флант 105 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4951 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 951 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1229 1
Базальт СПО - BaseALT 670 1
Superjob - Суперджоб 547 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3374 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11815 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5512 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5016 1
Единая Россия - Политическая партия 296 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 100 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 681 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24391 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16241 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28055 1
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Толстый клиент - Rich client - приложение в архитектуре клиент-сервер 149 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14042 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5142 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24697 1
FreePik 1053 1
Садовничий Виктор 60 1
Володин Вячеслав 86 1
Сурин Алексей 1 1
Сурина Полина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146308 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29512 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51717 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8850 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3250 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2857 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 627 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1460 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1750 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6981 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 482 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8128 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1911 1
Ведомости 1041 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11272 1
Российская газета 273 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1532 1
РАН - Российская академия наук 1897 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
МГУ НИИ ФХБ имени А.Н.Белозерского - НИИ Физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского 3 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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