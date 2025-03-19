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Останина Нина
Останина Нина и организации, системы, технологии, персоны:
|Единая Россия - Политическая партия 296 2
|КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 100 2
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 681 1
|Садовничий Виктор 60 1
|Володин Вячеслав 86 1
|Сурин Алексей 1 1
|Сурина Полина 1 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1911 1
|Ведомости 1041 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11272 1
|Российская газета 273 1
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