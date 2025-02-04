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Call Recorder Запись звонков



04.02.2025 «Т-Мобайл» начинает работу в Забайкальском крае 1
04.02.2025 «Т-Мобайл» начал работу в Республике Саха 1
07.10.2024 Лучшие кнопочные телефоны с интернетом: хиты продаж 1
25.04.2024 Военным Южной Кореи запретят использовать iPhone 1
15.01.2024 Mont перевел корпоративные коммуникации на платформу eXpress 1
06.12.2023 VK Teams расширил возможности для видеоконференций 1
25.10.2023 «Телфин» повышает конверсию обращений в продажи на 30% 1
25.09.2023 Вышла новая версия российского супераппа для сотрудников: ВКС на 120+ участников и 4-й уровень доверия ФСТЭК 1
28.08.2023 Aurus представила релиз новой версии системы записи звонков PhoneUP с поддержкой всех IP-ATC 1
26.05.2023 «Тинькофф мобайл» начинает новую региональную экспансию в партнерстве с МТС 1
26.04.2023 В Костроме запустили «горячую линию» на базе российского решения 1
28.02.2023 «Телфин» открыл продажу виртуальных городских номеров Великого Новгорода 1
07.02.2023 Интеграция сервисов «Телфин» и E-Staff повышает эффективность работы рекрутинговых компаний и HR-специалистов 1
29.11.2022 Виртуальная переговорная комната — новый сервис «Телфин» 1
31.10.2022 Как строится IP-телефония: виды VoIP-устройств 1
14.06.2022 База виртуальных мобильных номеров «Телфин» покрывает 43 города России 1
09.01.2022 Как записать телефонный разговор на iPhone и Android: 5 способов 1
25.08.2021 «Вконтакте» выпустила «убийцу» Zoom. Он полностью бесплатный и почти безлимитный 1
02.07.2021 Кто запрещает нам записывать звонки на смартфоне 1
29.04.2021 В «Битрикс24» появилась запись видеозвонков 1
26.02.2021 Эксперты Avast проанализировали девять популярных шпионских приложений для родителей 1
14.12.2020 «Тинькофф мобайл» запустил сервис автоматической записи и расшифровки звонков 1
27.04.2020 Представлена бесплатная запись телефонных звонков с @VoiceRecordBot 1
21.12.2018 «Ситилинк» перевел контакт-центр на омниканальную платформу от Genesys 1
17.07.2018 В Skype появилась функция, которую ждали 15 лет 1
17.01.2017 Доступная омниканальность: может ли СМБ позволить себе полноценный контакт-центр? 1
09.12.2016 Meizu представила смартфон M5 Note в металлическом корпусе 1
14.12.2015 Антон Белинский: Теперь мы видим, как работает реклама, за которую мы платим 1
10.12.2015 Апгрейд телефонии помог бизнесу сэкономить 1
23.11.2015 Zebra Telecom запускает подключение услуги «Виртуальная АТС» по модели freemium 1
29.07.2015 Meizu представила компактный LTE-смартфон M2 Mini 1
08.07.2015 Zadarma выпускает SIM-карты с тарифами и возможностями IP-телефонии 1
27.05.2015 Рынок АТС «взрослеет», уходя в облака 1
22.09.2014 BMicro выпустил новую версию «Клиент-Коммуникатора» 1
18.04.2014 Банки нуждаются в многоуровневой защите 1
11.02.2013 Simkl запустил бесплатный сервис записи Skype-звонков с облачным хранилищем 1
09.01.2013 Сервис заказа звонков с сайта MySiteCalls.me дополнен новыми функциями 1
15.02.2010 Verint Systems приобрел поставщика аналитических инструментов Iontas 1

Публикаций - 38, упоминаний - 38

Call Recorder и организации, системы, технологии, персоны:

ЛайфТелеком - Телфин 214 6
Microsoft Corporation 24643 3
Google LLC 11796 3
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 261 3
Xiaomi 1739 2
Apple Inc 12115 2
Genesys 208 2
Telegram Group 2008 2
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 174 2
Yandex - Яндекс 7373 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3924 2
Meizu Technology - DreamSmart Group 163 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2054 1
Крок - Croc 1777 1
Dropbox 498 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 596 1
Ростелеком 9716 1
VK - Mail.ru Group 3456 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 1
TrueConf - ТруКонф 397 1
Ростех - Автоматика Концерн 1641 1
VideoMost - ВидеоМост 274 1
Spirit DSP - Спирит Корп 470 1
BBK OPPO Electronics 384 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 1
Cisco Systems 5117 1
МегаФон 8867 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
Информзащита 762 1
Dell EMC 5032 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 396 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 594 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 300 1
Gen Digital - Avast Software 174 1
Trend Micro 603 1
Zebra Technologies 145 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 109 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 178 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12657 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2901 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1158 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7341 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 829 1
ГПБ - Газпромбанк 1085 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 358 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 188 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 285 1
Aurus Russia - Аурус 11 1
Unsplash 794 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11671 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4761 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5931 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5452 1
Правительство Костромской области - Костромская областная дума - органы государственной власти 23 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4120 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1968 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2998 1
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 89 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24508 16
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6995 13
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8204 13
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24200 10
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1074 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21189 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13949 8
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8017 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66297 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8477 7
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4138 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24185 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25420 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15931 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12552 6
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4025 6
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29764 4
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4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8190 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9201 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20666 4
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50647 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11644 4
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 993 4
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2002 4
Виртуальный номер - Виртуальный SMS-центр 110 4
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1957 3
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Google Android 14022 6
Linux OS 9977 5
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 131 5
Apple iOS 7822 4
Microsoft Skype 2067 4
Microsoft Windows 15689 4
ЛайфТелеком - Телфин.Софтфон 44 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7093 3
Apple - App Store 2895 3
Apple Mac - Apple Macintosh 2981 2
WhatsApp Messenger 1086 2
Microsoft Windows 10 1764 2
Apple macOS 2067 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 862 2
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 146 2
Google Play - Google Store - Android Market 3296 2
Google YouTube - Видеохостинг 2754 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2755 2
Mango Cloud Systems - Mango Office - Виртуальная АТС 70 2
Apple iPhone 6 4861 2
Meizu M - Серия смартфонов 50 2
Meizu Flyme Android OS 56 2
Microsoft Teams - MS Teams 549 2
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Samsung SVR-диктофон 455 1
Photo Fast Call Recorder 1 1
Cube Call Recorder ACR 2 1
TapeACall 1 1
Call Recorder Lite 1 1
REKK - Call recording and transcription 3 1
Automatic Call Recording 1 1
Audio Recorder 3 1
Call Recorder for FaceTime 1 1
Ecamm 1 1
Apple iPad 3861 1
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 214 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 328 1
Microsoft Universal Windows Platform - UWP - Универсальная платформа Windows 122 1
Cydia - Неофициальное приложение для операционной системы iOS 18 1
Genesys PureEngage 7 1
Павлов Иван 76 5
Чесаков Георгий 19 1
Замыцкий Михаил 6 1
Дуров Павел 292 1
Сандлер Аркадий 24 1
Секерин Дмитрий 1 1
Бажин Андрей 12 1
Худяков Денис 1 1
Динмухаметов Руслан 4 1
Шумилов Максим 11 1
Безкоровайный Денис 15 1
Тюрина Мария 55 1
Бобров Сергей 11 1
Бургасов Илья 2 1
Тен Антон 34 1
Соболь Галина 8 1
Стуров Дмитрий 33 1
Курило Андрей 38 1
Масик Андрей 1 1
Лосев Сергей 46 1
Кудрин Сергей 11 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14129 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13326 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3956 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1576 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1482 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 704 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 442 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1142 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовск 214 1
США - Аризона 516 1
Китай - Пекин - Beijing 1002 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ноябрьск 110 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 381 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 453 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 290 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 321 1
Россия - УФО - Курганская область - Курган 251 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 309 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1473 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3100 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 281 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 592 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 253 1
Россия - ЦФО - Костромская область 404 1
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Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 301 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 432 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 323 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 217 1
Южная Корея - Республика 6655 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 567 1
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13552 4
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РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 30 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики
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