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Шутов Павел



04.02.2025 Электронные наряды-допуски — новое решение в экосистеме Directum RX 1
25.10.2023 «Телфин» повышает конверсию обращений в продажи на 30% 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Шутов Павел и организации, системы, технологии, персоны:

ЛайфТелеком - Телфин 214 1
Directum - Директум 1094 1
ЕАЕ-Консалт 12 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66297 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12548 1
Виртуальный номер - Виртуальный SMS-центр 110 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - IP-трансформация - Софтфон - Software Telephone - программный телефон 170 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24508 1
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10218 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15931 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27552 1
ЛайфТелеком - Телфин.Софтфон 44 1
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 131 1
Павлов Иван 76 1
Россия - РФ - Российская федерация 144733 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 253 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3423 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6960 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338602, в очереди разбора - 770384.
Создано именных указателей - 167805.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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