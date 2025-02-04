Шутов Павел
|04.02.2025
|Электронные наряды-допуски — новое решение в экосистеме Directum RX 1
|25.10.2023
|«Телфин» повышает конверсию обращений в продажи на 30% 1
Шутов Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|ЛайфТелеком - Телфин 214 1
|Directum - Директум 1094 1
|ЕАЕ-Консалт 12 1
|Павлов Иван 76 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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