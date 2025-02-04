Directum Jazz
Directum Jazz и организации, системы, технологии, персоны:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
|Истомин Константин 56 2
|Аксельрод Илья 17 1
|Витчинова Александра 1 1
|Пивкин Александр 1 1
|Соколова Ирина 4 1
|Пестерев Алексей 10 1
|Лысенко Эдуард 308 1
|Шушкин Дмитрий 95 1
|Евраев Михаил 262 1
|Гусев Дмитрий 70 1
|Петров Дмитрий 61 1
|Кузнецов Кирилл 20 1
|Галенков Дмитрий 1 1
|Горемульта Андрей 8 1
|Батарова Татьяна 14 1
|Гуральников Сергей 164 1
|Козырев Алексей 322 1
|Усманов Артур 24 1
|Авербах Владимир 126 1
|Варов Константин 24 1
|Деянышев Вадим 19 1
|Шмид Александр 17 1
|Гоков Дмитрий 33 1
|Данилин Александр 17 1
|Бабинцев Василий 24 1
|Слесаренко Марина 23 1
|Кучеренко Наталья 1 1
|Разумовский Дмитрий 121 1
|Касимов Денис 22 1
|Хуснутдинов Тимур 5 1
|Марданова Дания 1 1
|Чикин Руслан 11 1
|Хромов Алексей 17 1
|Коптев Алексей 6 1
|Анаев Расул 2 1
|Чермак Константин 1 1
|Зотов Александр 4 1
|Капнинский Павел 2 1
|Бредова Екатерина 1 1
|Яшин Антон 4 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3209 5
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 137 1
|ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
|РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 209 1
|СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 70 1
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