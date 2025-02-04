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Directum Jazz



04.02.2025 Электронные наряды-допуски — новое решение в экосистеме Directum RX 1
23.10.2024 Столичная компания по благоустройству и озеленению управляет документооборотом в Directum Lite 1
15.05.2023 На цену никто не смотрит? Как выбрать между облачной и локальной поставкой СЭД/ECM 1
03.05.2023 Органы исполнительной власти Владимирской области используют Directum RX 1
27.04.2023 Группа «Эталон» перешла на Directum RX 1
16.08.2022 Современный кадровый документооборот на базе Directum в компании Mediascope 1
04.07.2022 Цифровые закупки на базе Directum в Северо-Восточном федеральном университете 1
14.06.2022 Нефтегазовый холдинг «КазМунайГаз» цифровизировал процессы на базе системы Directum RX 1
02.06.2022 Умные процессы Directum RX для РЭУ им. Г.В. Плеханова 1
19.05.2022 Цифровая трансформация в «Газпром добыча Оренбург»: импортозамещение и отказ от бумаги 1
16.05.2022 Компания Bonduelle сократила бумажный документооборот с помощью Directum RX 1
17.11.2021 Red Wind B.V. внедрила систему ЭДО Directum RX 1
15.02.2021 SLK Cement внедрила Directum RX в дистанционном режиме 1
03.07.2020 «РТ Медицинские информационные системы» переходит на цифровые процессы с Directum RX 1
31.03.2020 Conde Nast создает информационное пространство на базе Directum 1
14.08.2019 «Акелон» внедрила DirectumRX в ГК «Коноплекс» 1
24.09.2018 «ЕАЕ-Консалт» переводит работу по согласованию договоров и первичных документов из SAP в DirectumRX 1
13.08.2018 «Когалым НПО-Сервис» оптимизирует договорные процессы и канцелярию с помощью DirectumRX 1
28.06.2018 «НИИнефтепромхим» автоматизировал управление входящими счетами на базе Directum 1
28.04.2018 «ВР-Ресурс» внедрил систему электронного документооборота DirectumRX 1
27.12.2017 Мобильные решения Directum подтвердили совместимость со средствами защиты ViPNet 1
13.10.2017 Directum представила ECM-систему Directum версии 5.5 1
29.08.2017 Clover Group автоматизирует процессы с помощью DirectumRX 1
13.07.2017 «ОДК-Газовые турбины» автоматизировали делопроизводство с Directum 1
14.03.2017 Масштабное обновление Directum: поддержка работы в ОС на базе Linux 1
13.10.2016 «Бион» перешла на ECM-платформу Directum 1
18.07.2016 «МайТэк» внедряет Directum в «НИИнефтепромхиме» 1
06.04.2016 «МайТэк» автоматизировала ключевые бизнес-процессы «Ойлэкт» на базе Directum 1
18.01.2016 Directum Jazz теперь доступен и на платформе iOS 1
25.12.2015 Aforra Development внедрила СЭД на базе DirectumRX 1
14.12.2015 Представлена ECM-система Directum версии 5.2 1
11.11.2015 Directum изменила принцип ценообразования для DirectumRX 1
16.09.2015 «Баймакский литейно-механический завод» внедряет DirectumRX 1
07.09.2015 Directum Jazz для Android оснащен поддержкой облачного ECM-решения DirectumRX 1
17.06.2015 Directum обновила мобильное приложение Directum Jazz для Android 1
16.03.2015 Вышло обновление для мобильного Android-приложения Directum Jazz 1
14.01.2015 Directum представил новое Android-приложение для топ-менеджеров 1
09.10.2014 ИТ в госсекторе: новые возможности и планы 1
28.08.2014 Directum Jazz — новое Android-приложение для работы с документами 1

Публикаций - 39, упоминаний - 39

Directum Jazz и организации, системы, технологии, персоны:

Directum - Директум 1094 38
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 155 10
8241 5
Akelon - Акелон 31 3
Microsoft Corporation 24643 3
МайТэк - Major Technologies Group - MT Group 48 3
TANAiS IT Group - Танаис 21 3
SAP SE 5280 2
ЕАЕ-Консалт 12 2
Google LLC 11796 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1897 2
Галактика ИТ - Экспертный центр 19 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1009 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 1
IBM - International Business Machines Corp 9442 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
АйТи 1368 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 1
МегаФон 8867 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
Ред Софт - Red Soft 711 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 449 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 229 1
Ростелеком - РТЛабс 178 1
Intuit 78 1
Сван 26 1
ЕС-лизинг 22 1
Галактика про 2 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 1
Ctrl2Go Solutions - Clover Group - Кловер Групп 44 1
Artwell - Артвелл 15 1
Telegram Group 2008 1
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 255 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting Сибирь - ЭйТи Сибирь 14 1
Alfresco Software 146 1
ASD Technologies - АСД Технолоджиз 17 1
Avis Expert - Авис Эксперт 17 1
Системы документооборота 498 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
Conde Nast - Конде Наст 23 1
Когалым НПО-Сервис 1 1
Лукойл Западная Сибирь - КогалымнефтегазТПП 5 1
Коноплекс ГК 1 1
Почта России ПАО 2117 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Росатом - НоваВинд - NovaWind - Кочубеевская ВЭС - ветряная электростанция 6 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 74 1
Bonduelle - Бондюэль - Кубанские консервы 15 1
Газпром ПАО 1342 1
Лента - Сеть розничной торговли 2088 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 285 1
Газпром добыча Оренбург - Оренбурггазпром 10 1
Helsingin Bussiliikenne Oy 1 1
ZOTA - ЗОТА 2 1
Красноярскэнергокомплект 2 1
Aforra Development - Афорра Девелопмент - Афи Девелопмент 2 1
Транснефть Дружбанефть 1 1
КазМунайГаз - ҚазМұнайГаз 21 1
БЛМЗ - Баймакский литейно-механический завод 1 1
Бион 7 1
МНКТ - Малая нефтяная компания Татарстана 1 1
Зарубежцветмет ВО - Зарубежцветмет Внешнеэкономическое Объединение 1 1
Ростех - ОДК ГТ - ОДК Газовые турбины 5 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4761 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11671 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4120 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2894 2
Федеральное казначейство России 1780 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4976 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3281 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3336 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1907 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4525 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1378 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 207 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1968 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
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