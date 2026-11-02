ИТ-экосистема «Лукоморье» и Судостроительная корпорация «Ак Барс» намерены внедрить российское ПО для управления проектами е о сотрудничестве с КНИТУ-КАИ, в рамках которого будет усилена подготовка студентов по дисциплине «Управление проектами», которые среди прочего начнут изучать платформу «Яга» непосредственно в

Dinext открывает код: low-code ERP для управления проектами Российская компания Dinext открывает исходный код своей системы управления проектами. Теперь любая компания может бесплатно поставить её на свой сервер, посмотреть, как она устроена, и доработать под свои задачи. Об этом CNews сообщили представители Dinext,

ИТ-экосистема «Лукоморье» и КНИТУ-КАИ включат российские инструменты управления проектами в учебный процесс ие проекты. Об этом CNews сообщили представители «Лукоморье». Студенты университета будут осваивать управление проектами в тех же российских системах, с которыми в дальнейшем им предстоит взаим

«TDMS Фарватер 26.0»: новые возможности для управления проектами и документацией телям отделов. Таким образом, специалисты получают сведения о результатах проверки непосредственно в системе и могут планировать дальнейшую работу с документацией. Помимо развития основных механизмов управления проектами, в «TDMS Фарватер 26.0» реализован ряд доработок, упрощающих повседневную работу специалистов. Быстрый доступ к исходным данным. Теперь можно напрямую выгружать файлы исход

Платформа для управления проектами Timetta подтвердила совместимость с Astra Linux ов и продолжает нашу работу по развитию экосистемы отечественного ПО», — отметил Александр Спиридонов, директор по консалтингу Timetta. «Timetta закрывает важный для корпоративных заказчиков контур — управление проектами и ресурсами, поэтому подтвержденная совместимость с Astra Linux Server расширяет их возможности при построении технологического стека. Отдельно отмечу проверку платформы в

«Совтест-АТЕ» ускорила выполнение заказов на 15% и сократила операционные расходы на 17% благодаря автоматизации управления проектами и комплексных решений для электронной промышленности. В рамках проекта было внедрено решение «1С:PM Управление проектами» и настроена его интеграция с системами «1С:ERP» и «1С:Документооборот»,

«Диасофт» интегрировала ИИ-ассистентов в решение для управления проектами Digital Q.PM Компания «Диасофт» развивает применение ИИ-ассистентов в решении для управления проектами Digital Q.PM. ИИ-ассистенты помогают автоматизировать планирование, распределение ресурсов, мониторинг выполнения задач и подготовку отчетности. Об этом CNews сообщил предс

Digital Sector выпустил крупное обновление системы управления проектами DS Kanban Digital Sector выпустил крупное обновление собственной системы управления проектами DS Kanban, которая используется внутри компании вместо Jira. Системой ежедневно пользуются более 100 сотрудников: она объединяет работу с задачами и проектами, планирование

«Рехау» перевела управление проектами с Jira на отечественную платформу EvaTeam с помощью «Софтлайн Решений» ря высокой ИТ-компетентности команды заказчика и открытости коллег из EvaTeam нам удалось перевести проектный офис на новую платформу в кратчайшие сроки», – сказала Анна Агапова, менеджер по ра

Убийца Jira? Российский разработчик опубликовал код своей платформы для управления проектами жно развернуть как в облаке, так и на собственных серверах. Она работает как в логике agile (гибкое управление проектом, позволяющее вносить корректировки на любой стадии), включая методы Kanba

«Корус Консалтинг» выводит на рынок собственную систему управления проектами, ресурсами и финансами Компания MONS (входит в ГК «Корус Консалтинг») вывела на рынок платформу для управления проектами, ресурсного планирования и контроля экономики предприятия «Ритмика». Реш

Security Vision модернизировала проектный офис с помощью PPM-решения «Финист» ия, контроля и сопровождения внедрений в едином цифровом пространстве и стало новым этапом развития проектного офиса компании. Зачем Security Vision система управления проектами Являясь поставщ

Фармацевтическая компания «Аквион» за шесть месяцев запустила систему управления проектами на базе «1С:РМ Корп» итоги 10 месяцев внедрения и промышленной эксплуатации информационной системы управления проектами (ИСУП) на базе «1С:РМ Управление проектами Корп» (разработчики — ITLand и фирма «1С»). Внедрен

В экосистеме «Лукоморье» появилась PPM-платформа «Финист» м, предотвращая перегрузки и повышая эффективность команд. Система автоматизирует ключевые процессы проектного офиса: сбор статус-отчетов, контроль сроков, управление изменениями и согласования

«Ред ОС» и «Ред Адм Промышленная редакция» совместимы с системой комплексного управления проектами Timetta Операционная система «Ред ОС» и система централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Ред Адм Промышленная редакция 2.1» подтвердили свою совместимость с решением для управления проектами Timetta. Об успешном прохождении сертификационных испытаний сообщили разработчики продуктов. В ходе тестирования эксперты компаний проверили различные сценарии взаимодейств

Modus BI 3.13: новые инструменты для управления проектами, расширенная кастомизация и повышенная стабильность платформы — очередного планового обновления платформы бизнес-аналитики. Релиз включает новую визуализацию, доработки фильтров и форм ввода данных. Об этом CNews сообщили представители Modus. Диаграмма Ганта — управление проектами внутри платформы Ключевым нововведением версии 3.13 стала бета-версия диаграммы Ганта. Новый тип визуализации позволяет отображать календарные графики задач непосредственно

МТС открыла проектный офис для цифровизации Сахалинской области Цифровая экосистема МТС сообщает о создании в Южно-Сахалинске проектного офиса компании «МТС Веб Сервисы» для реализации комплексных ИТ-проектов, направлен

Вышла новая редакция 5.0 программы «1С:PM Управление проектами. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА» с измененным названием компании, включая руководителей проектов. «1С:PM Управление проектами. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА» работает с конфигурациями, содержащими «ERP Управление предприятием 2». Используется для комплексного управления проектами, заказами, ресурсами, финансами проектной организацией в едином пространстве с план-фактным анализом до первички. Позволяет автоматизировать в одном программном продукте пр

«Ви Фрай» увеличила точность планирования инвестпроектов на 30% после перехода на «1С:РМ Управление проектами Корп» ООО «Ви Фрай» (производственный комплекс полного цикла, ОЭЗ «Липецк») подвело итоги двухлетнего цикла эксплуатации корпоративной системы управления проектами на базе «1С:РМ Управление проектами Корп» (разработчик — ITLand и фирма «1С»). Внедрение российского ПО позволило производственному предприятию консолидировать портфель инв

ГК «ССК» внедрила систему управления проектами Project Lad ГК «ССК» внедрила систему управления проектами Project Lad и уже через два месяца после старта начала получать верифицированные данные в автоматическом режиме. Об этом CNews сообщил представитель ГК Lad. Группа компаний

VK Tech запускает решение для управления проектами и совместной работы в VK WorkSpace VK Tech запускает решение для управления проектами и совместной работы в VK WorkSpace. Решение «Проекты VK WorkSpace» поможет компаниям эффективно планировать и выполнять работу: управлять задачами, в том числе с помощью сц

«Софтлайн Решения» внедрила систему управления проектами EvaProject от EvaTeam Компания «Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, перевела свой департамент бизнес-решений на систему управления проектами EvaProject от российского вендора EvaTeam. Сотрудники департамента получили инструмент контроля рабочих процессов, что повысило оперативность и эффективность их работы. Об

Управление проектами Управление проектами Системы управления проектами включают в себя комплекс приложений для обеспечения совместной работы и

«1С:РМ Управление проектами Корп» заменила Excel и объединила 50 рабочих мест в «Модуль-Строй» щена в промышленную эксплуатацию система проектного управления на базе программного продукта «1С:РМ Управление проектами Корп», что позволило сформировать на предприятии единый подход к реализа

Navicon запускает услугу «Проектная команда под ключ» чает готовую команду «под ключ» для решения конкретной бизнес-задачи. Услугу уже используют крупнейшие игроки отраслевых рынков. Так, для национального дистрибьютора и ритейлера алкогольной продукции проектная команда Navicon занималась развитием системы клиентского сервиса. В рамках проекта была проведена автоматизация рабочих мест операторов, обеспечена консолидация сбора информации по кл

Больше чем Jira и Trello? Обновилось российское решение по управлению проектами управлению проектами Уход с российского рынка таких зарубежных гигантов, как Trello и Jira, а также Microsoft и ее MS Project, спровоцировали рост отечественного сегмента программного обеспечения для управления проектами. Одним из решений в этой области является экосистема Timetta, которую разработчик недавно обновил с учетом актуальных запросов рынка. 14.04.2025 Текст: Евгений Кудрин Росси

Чем заменить Jira и MS Project? Обзор российского решения для комплексного управления проектами нном пространстве, что обеспечивает сквозной контроль на всех этапах Такой подход позволяет вывести управление проектами из ИТ-отделов на общекорпоративный уровень, ломая барьеры между изолиров

GreenData выпустила российскую альтернативу Jira для управления проектами и agile-процессами Компания GreenData, российский разработчик импортонезависимой low-code платформы, представила новое решение для управления проектами, задачами и agile-процессами. Продукт создан как безопасная и полностью адаптированная под российский рынок альтернатива Atlassian Jira и обеспечивает гибкость, масштабируе

Выбираем систему управления проектами под задачи бизнеса вы рынка систем управления проектами Компании все чаще выбирают комплексные платформы, объединяющие управление проектами, задачами, документами, ресурсами и коммуникацией. Востребованы универса

CNewsMarket опубликовал рейтинг систем управления проектами братную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой «Управление проектами» в теме письма.

Треть компаний в России продолжают работать на софте Microsoft, Oracle и Jira все еще используют Примерно треть российских компаний продолжают применять иностранные решения для управления проектами, такие как продукты американских Microsoft, Oracle и Jira от австралийск

Группа компаний «Нацпроектстрой» ведет внутренние ИТ-проекты в Directum Projects ие. Чтобы решить эту задачу, холдинг выбрал российскую информационную систему управления проектами (ИСУП) Directum Projects. Об этом CNews сообщили представители Directum. Всего в ГК «Нацпроект

JVO усилил проектное управление с Kaiten: количество просроченных дедлайнов сократилось на 48% ами. Об этом CNews сообщили представители Kaiten. За три года существования компании команда JVO успела кратно вырасти — на сегодняшний день в штате компании более 150 человек. На начальном этапе для управления проектами, постановки задач и своевременного их выполнения было достаточно таблиц или групповых чатов. По мере роста команды отслеживать рабочие статусы и не теряться в подзадачах ст

ИС «Феликс» разработки «Ростелекома» помогла международному туроператору FUN&SUN автоматизировать проектное управление остелекома» для автоматизации процесса управления проектами. Система «Феликс» — решение класса PPM (Project Portfolio Management), с помощью которого все проекты компании можно объединить в еди

Вышла новая редакция 5.0 «1С:PM Управление проектами Корп» 10 апреля 2025 г. выпущена пятая редакция программного продукта «1С:PM Управление проектами Корп», разработанного совместно компанией ITLand и фирмой «1С». Пользователям доступны новые функциональные возможности в управлении портфелями, тематическим планом (произв

Инструментарий Strive доступен на «Ред ОС М» Совместное использование решений упростит постановку задач, наладит их контроль и обеспечит удобное управление проектами. Использование приложения для управления проектами Strive на мобильной о

Первый российский инвестиционный стартап-хаб помог клиентам AM Capital привлечь $14 млн ма из веб-сервиса и мобильного приложения позволило AM Capital оптимизировать клиентский путь, увеличить продажи и выйти на новый уровень обслуживания инвесторов. Об этом CNews сообщили представители PMP Group. В 2022 г. компания AM Capital, которая впоследствии провела ребрендинг и переименовалась в AMCH, обратилась к PMP Group для создания цифрового решения, которое могло бы обеспе

Система управления проектами Project Lad повышает эффективность проектных команд равления проектами и отказ от автоматизации могут привести к значительным финансовым потерям. Чтобы система управления проектами была по-настоящему эффективным бизнес-инструментом, необходимо р

Разработка единой цифровой платформы позволила застройщику «Запстрой» повысить лояльность жильцов и увеличить продажи на 60% Застройщик «Запстрой» и PMP Group, завершили разработку единой цифровой платформой для взаимодействия жильцов и управляющей компании, которая включает в себя CRM-систему и мобильное приложение "Брелок" для жильцов. Эт