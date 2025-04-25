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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия УФО ХМАО-Югра Когалым

Россия - УФО - ХМАО-Югра - Когалым


25.04.2025 Югорских школьников познакомили со сказками коренных народов Севера в онлайн-формате 1
16.04.2024 «МегаФон» продолжает расширять LTE в Югре 3
20.03.2024 Евгений Некипелов, «БКЕ»: При переходе на российское ПО нам было важно, чтобы бурение нефти не останавливалось 1
19.03.2024 «Буровая компания "Евразия"» усилила защиту от киберугроз российскими решениями 1
20.06.2023 «Мегафон» на треть увеличил скорость мобильного интернета в Югре 1
31.05.2023 Дмитрий Чернышенко: «Для 80% цифровых решений разработаны российские аналоги» 1
28.02.2023 Mango Office расширила географию присутствия до 120 городов России 1
09.04.2021 Доступное «цифровое» образование в Югре 1
28.08.2019 «Ростелеком» модернизировал телеком-сети ХМАО 1
13.08.2018 «Когалым НПО-Сервис» оптимизирует договорные процессы и канцелярию с помощью DirectumRX 1
19.04.2017 «Элар» модернизировала СЭД «Дело» в администрации г. Когалым 2
30.12.2016 МТС представил итоги работы в Ханты-Мансийском округе-Югре в 2016 году 1
10.10.2016 МТС обеспечила интернетом комплекс «Галактика» в Когалыме 2
04.07.2016 Как сэкономить до 40% расходов на поддержку ИКТ-инфраструктуры 1
18.04.2016 МТС открыла новые салоны в 12 населенных пунктах ХМАО-Югры 1
21.01.2016 В 2015 г. «Ростелеком» построил «оптику» для 17 образовательных учреждений Когалыма 2
20.08.2015 МТС разогнала 4G до 150 Мбит/с в Тюменской области и ХМАО 1
05.08.2015 Yota начинает оказывать услуги мобильной связи и безлимитного 4G-интернета в четырех новых регионах на Урале 1
02.08.2015 Оцифровка документации и коллекций: как решают задачу в регионах? 1
27.07.2015 Вице-президентом - директором МРФ «Сибирь» компании «Ростелеком» назначен Николай Зенин 1
08.07.2015 «Мотив» продолжит развитие сетей 4G в ХМАО 1
06.07.2015 Tele2 инвестирует 1,2 млрд руб. в развитие сетевой инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа 1
22.06.2015 Буровая компания «Евразия» рассчитывает зарплату сотрудников с помощью решения «1С» 1
13.01.2015 Радиолокаторы нового поколения от «ОПК» получили десятки российских аэродромов 1
03.07.2013 В мэрии Когалыма модернизирована СЭД «Дело» 2
28.01.2013 Через терминалы банка «Стройкредит» можно оплачивать услуги детских садов 1
08.06.2012 «Ростелеком-Урал» обеспечит оптикой 300 тыс. домохозяйств ХМАО-Югры 1
16.03.2011 Уроки кризиса: внедрять или замораживать ИТ? 2
26.01.2011 Россиянина осудили за экстремистское видео «В Контакте» 1
02.07.2009 «Капитал Страхование» автоматизировала документооборот с помощью «БОСС-Референта» 1
04.06.2008 «Позитроника» открыла два новых магазина 1
16.05.2008 В Ханты-Мансийском АО выявлена крупная партия контрафактных DVD 1
11.04.2008 Российские филиалы «ПетроАльянс Сервисис Компани» ведут учет в «1С:Предприятии 8» 1
30.01.2008 «Комстар-ОТС» строит магистральную радиорелейную линию связи в Тюменской области 1
25.10.2007 "Лукойл-Информ": нефтегаз остро нуждается в модернизации 1
05.12.2006 КБ "Стройкредит" реализует полномасштабный BPM-проект 1
12.07.2004 Системы видеонаблюдения делают города России безопасными 4
27.11.2003 "Ермак RMS" подключил 150 тыс. югорских абонентов 1
20.08.2003 В Ханты-Мансийске интеллект-карты вытесняют СТК 1
14.07.2003 "Ермак RMS" увеличил абонентскую базу более чем в 2 раза 1

Публикаций - 42, упоминаний - 53

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9873 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13079 4
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 617 4
8409 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1030 3
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 242 3
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - Ермак RMS 36 3
МегаФон 9177 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3235 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4093 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - Хантымансийскокртелеком - Сургуттелекомсеть 19 2
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 338 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5007 2
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 58 2
Ростех - Автоматика Концерн 1657 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2943 1
SAP SE 5321 1
Microsoft Corporation 24796 1
Softline - Софтлайн 2943 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1644 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 841 1
Oracle Corporation 6751 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 282 1
Корус Консалтинг ГК 1243 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 1
АйТи - Аплана Группа компаний 173 1
Крок - Croc 1782 1
Directum - Директум 1110 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 282 1
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 137 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1495 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 878 1
Галактика - Корпорация 1475 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 1
1С-Рарус 894 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 566 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1328 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 487 4
EDC Group - Eurasia Drilling Company Ltd - Евразия Менеджмент - Буровая компания Евразия, БКЕ - Лукойл-бурение 8 3
Лукойл Западная Сибирь - КогалымнефтегазТПП 5 2
Стройкредит АКБ 35 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7523 1
Газпром ПАО 1359 1
Связной ГК 1372 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 159 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
Роснефть НК - нефтяная компания 517 1
Газпром нефть 633 1
Евросеть 1412 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 508 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 363 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 142 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 68 1
Когалым НПО-Сервис 1 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера имени Емельяна Ярославского 3 1
ТНГС - Тюменнефтегазсвязь - Тюменьнефтегазсвязь 24 1
Государственный Литературный музей имени П.А. Ойунского 1 1
КАЗ - Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова 3 1
ГЦТМ им. А.А. Бахрушина ФГБУК - Бахрушинский музей - Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина - Литературно-Театральный музей Императорской Академии наук 6 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 604 1
ТрастКонто 7 1
КапиталЪ Страхование 19 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - ПетроАльянс 4 1
Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова ГБУК СО 1 1
Ростех - Нацпромлизинг - Национальная Лизинговая Компания по Развитию Промышленности 5 1
Свердловский областной краеведческий музей имени О. Е. Клера 1 1
Музей истории Екатеринбурга 1 1
ГИМ - Государственный исторический музей 20 1
ВМДПНИ - Всероссийский музей декоративного искусства - Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства 7 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 64 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2798 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6053 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3027 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4603 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1402 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 319 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 428 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 260 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 419 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 181 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 115 1
Судебная власть - Городские суды 17 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 145 1
МВД РФ УВДТ - Управление внутренних дел на транспорте 28 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5547 1
Минобороны РФ - ВДВ - Воздушно-десантные войска Российской Федерации 57 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6296 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 355 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1446 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67363 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52224 11
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8527 8
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20990 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16276 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12762 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28177 6
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Оцифровка - Digitization 4653 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4717 4
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20349 4
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5388 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 590 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 308 2
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 67 2
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 162 2
Google Android 14199 1
Apple iOS 7929 1
Microsoft Office 3799 1
Microsoft Windows 15849 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 561 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 233 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 212 1
Apple iPhone 5 773 1
Apple iPad mini 420 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 300 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1527 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2311 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Retail 52 1
UCS R-Keeper 68 1
Oracle Hyperion 237 1
Oracle Hyperion Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 129 1
Directum Jazz 40 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1009 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 958 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3281 1
Apple Локатор 81 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Loans 66 1
Intersoft Lab - Референт 156 1
Ростех - Росэлектроника - ЧРЗ Полет АОРЛ - радиолокатор 6 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 41 1
ЭЛАР ЭларСкан - ЭЛАР ПланСкан 117 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 258 1
ЭЛАР ПауэрСкан 19 1
Intersoft Lab - Контур Корпорация 65 1
Diasoft 5NT 24 1
ЭЛАР ОРТЕРИ 9 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1712 1
UserGate VE - UserGate Virtual Edition - виртуальные межсетевые экраны 3 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 134 1
Комарова Наталья 15 3
Пфлаумер Евгений 23 3
Мелихов Дмитрий 44 2
Путин Владимир 3229 1
Чернышенко Дмитрий 570 1
Калинин Александр 163 1
Кудрявцев Максим 41 1
Лукошков Дмитрий 43 1
Пивкин Александр 1 1
Добрынин Владимир 34 1
Лопатухин Дмитрий 19 1
Никитин Глеб 39 1
Никитин Евгений 14 1
Лантух Владислав 21 1
Гальперин Сергей 2 1
Дзюбин Алексей 5 1
Устинович Алексей 1 1
Тихомиров Александр 2 1
Пружинин Александр 6 1
Толкачева Екатерина 43 1
Зенин Николай 8 1
Сергеев Константин 12 1
Адрианов Сергей 5 1
Макарова Юлия 7 1
Никитина Екатерина 3 1
Сафеев Рустем 4 1
Ласточкин Данил 1 1
Рудакова Эльвира 7 1
Дорина Ирина 1 1
Галчина Анна 1 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1232 27
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 335 21
Россия - РФ - Российская федерация 147821 18
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовск 220 17
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 206 16
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нефтеюганский район - Нефтеюганск 99 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43933 10
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нягань 49 9
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Мегион 26 9
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1510 7
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Югорск 24 7
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1512 6
Россия - УФО - Тюменская область 1190 6
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 880 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17729 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2995 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2801 4
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 297 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2908 3
Россия - УФО - Свердловская область 1563 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4038 3
Россия - СЗФО - Республика Коми 766 3
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 388 3
Евразия - Евразийский континент 616 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1593 3
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 881 3
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 411 3
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 160 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район 66 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Белоярский 38 3
Россия - СЗФО - Республика Коми - Ухтинский район - Ухта 78 3
Россия - СЗФО - Республика Коми - Усинск 47 3
Казахстан - Республика 5617 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3054 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3185 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2548 2
Россия - УФО - Челябинская область 1255 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 241 2
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 156 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 766 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52233 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24610 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48928 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29860 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6069 5
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