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Россия УФО ХМАО-Югра Когалым
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Комарова Наталья 15 3
|Пфлаумер Евгений 23 3
|Мелихов Дмитрий 44 2
|Путин Владимир 3229 1
|Чернышенко Дмитрий 570 1
|Калинин Александр 163 1
|Кудрявцев Максим 41 1
|Лукошков Дмитрий 43 1
|Пивкин Александр 1 1
|Добрынин Владимир 34 1
|Лопатухин Дмитрий 19 1
|Никитин Глеб 39 1
|Никитин Евгений 14 1
|Лантух Владислав 21 1
|Гальперин Сергей 2 1
|Дзюбин Алексей 5 1
|Устинович Алексей 1 1
|Тихомиров Александр 2 1
|Пружинин Александр 6 1
|Толкачева Екатерина 43 1
|Зенин Николай 8 1
|Сергеев Константин 12 1
|Адрианов Сергей 5 1
|Макарова Юлия 7 1
|Никитина Екатерина 3 1
|Сафеев Рустем 4 1
|Ласточкин Данил 1 1
|Рудакова Эльвира 7 1
|Дорина Ирина 1 1
|Галчина Анна 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11293 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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