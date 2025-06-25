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«Ростелеком» внедряет в образовательных учреждениях Югры интеллектуальную систему безопасности

Компания «Ростелеком» обеспечила цифровой системой безопасности все учреждения образования Когалыма. Старые камеры внутреннего и наружного видеонаблюдения заменили современными IP-устройствами с искусственным интеллектом в 22 корпусах школ и детских садов. Всего было установлено почти 750 цифровых помощников. Это первый подобный отраслевой проект в Югре, реализованный «Ростелекомом» совместно с администрацией города. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Сегодня учреждения образования города посещают около 12 тыс. детей. Большинство – учащиеся школ, примерно треть – детсадовцы. Видеонаблюдение – обязательный элемент антитеррористической безопасности муниципальных организаций.

Ирина Шарафутдинова, и. о. начальника управления образования администрации Когалыма: «Очень часто родители дошколят и учащихся выступают с инициативой установки дополнительных камер видеонаблюдения, так как считают такую меру эффективным методом обеспечения безопасности своих детей. Мы пошли дальше и при участии "Ростелекома" создали в городе единую систему мониторинга. Доступ к ней имеют не только должностные лица учебных организаций, но и определенные представители управления образования администрации Когалыма. Теперь контролировать обстановку в детских садах и школах мы можем в режиме реального времени».

До обновлений информация с камер наблюдения, установленных в учреждениях школьного и дошкольного образования Когалыма, хранилась исключительно на жестких дисках. В случае повреждения или потери носителя сведения невозможно было восстановить. Теперь данные с IP-устройств записываются, анализируются искусственным интеллектом и передаются в защищенное облачное хранилище «Ростелекома». Доступ к видеоконтенту с возможностью поиска по событиям есть в течение 30 дней, что в случае необходимости поможет установить достоверность того или иного инцидента.

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Александр Зыков, директор Ханты-Мансийского филиала компании «Ростелеком»: «Мы активно участвуем в реализации программ по цифровизации социально значимых объектов Югры. Модернизация систем видеонаблюдения в школах и детских садах региона – новый проект. В Когалыме мы доработали решение под требования заказчика, применив точечный подход к реализации проекта. В дальнейшем наша умная платформа может появиться во всех учреждениях сферы образования автономного округа в качестве единого подхода к вопросам обеспечения безопасности».

«Ростелеком» также готов дополнить решение различными цифровыми продуктами, которые легко встроятся как в новую, так и уже существующую систему объекта, модернизируя и делая процессы эффективнее. Например, добавив опцию подключения сотрудников полиции и Росгвардии к онлайн-мониторингу.

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