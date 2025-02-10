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Зыков Александр



10.02.2025 В компании intact назначен генеральный директор 1
21.11.2024 «Ростелеком» заключил соглашение с фондом поддержки предпринимательства Югры 1
27.11.2018 «Норникель» модернизировал платформу SAP HANA с помощью серверов Bull 1
14.09.2018 Конференция CNews «ITSM 2018: новая роль ИТ в цифровой компании» 1
15.06.2016 Polycom совместно с Intact оснастила аудио-визуальными решениями учебный кампус Корпоративного университета «Сибура» в Анапе 1
22.03.2016 Intact оснастила учебный кампус «Сибура» в Анапе ИТ- и аудиовизуальными системами 1
02.12.2015 VE Group построила центр виртуальной реальности в Санкт-Петербургском Университете ГПС МЧС России 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Зыков Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Intact - Интакт 14 4
SAP SE 5280 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
Naumen - Наумен 627 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 402 1
Ростелеком 9727 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 2
Сибур Холдинг - Сибур Юг КЦО - Корпоративный Центр Оздоровления 3 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 659 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Ингосстрах СПАО 421 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 339 1
Газпром нефть 620 1
Salym Petroleum - Салым Петролеум - Салым Петролеум Девелопмент - Шелл Салым Девелопмент 9 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2809 1
Valtec - Валтек 10 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1366 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66420 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8039 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50753 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11092 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29801 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3738 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5671 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 737 1
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 409 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6053 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12559 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3266 1
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6398 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9417 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7611 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14418 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2960 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6593 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13955 1
Микрофон - Microphone 2509 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1701 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10135 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12211 1
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Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6270 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5289 1
IWB - Interactive Whiteboard - Интерактивная доска 186 1
Синхронный перевод - Simultaneous translation 86 1
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10237 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2987 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30841 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 477 1
Atos Bull Bullion - Серверные платформы 10 1
Polycom EagleEye 8 1
Polycom RealPresence Group - Polycom RealPresence Immersive - Polycom RealPresence Immersive Studio - Polycom RealPresence Cloud 60 1
Polycom SoundStation 3 1
Samsung Galaxy S10 - смартфон 187 1
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 126 1
Polycom RMX - MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 11 1
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Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1752 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4373 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51247 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 917 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11250 1
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CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2010 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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