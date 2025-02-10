Зыков Александр
Зыков Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Intact - Интакт 14 4
|SAP SE 5280 1
|AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
|Naumen - Наумен 627 1
|Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 402 1
|Ростелеком 9727 1
|МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1366 1
|Клепинин Павел 12 2
|Карисалов Одиссей 2 2
|Гоц Роман 46 1
|Трофимова Людмила 50 1
|Клепиков Алексей 117 1
|Мосягин Константин 20 1
|Гузовский Денис 68 1
|Корнеев Евгений 7 1
|Чигвинцев Денис 1 1
|Хомяков Сергей 45 1
|Вигер Илья 7 1
|Ревяшко Андрей 20 1
|Исхизова Александра 82 1
|Скрыганов Денис 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11250 1
|МЧС РФ - Государственная противопожарная служба МЧС России - ВНИИПО ФГБУ - НИИ противопожарной обороны - АГПС ВО ФГБОУ - Академия Государственной противопожарной службы 32 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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