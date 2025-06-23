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Абмайкина Ольга
УПОМИНАНИЯ
|23.06.2025
|«Ростелеком» презентует цифровую систему защиты объектов культурного наследия в Югре 1
Абмайкина Ольга и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком 10039 1
|Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5620 1
|Зыков Александр 11 1
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