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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кухарук Руслан


УПОМИНАНИЯ


26.06.2025 Новая система «Ростелекома» предупредит югорчан об опасности через домофоны 1
19.06.2024 «Билайн бизнес» и Югра начнут сотрудничать в сфере искусственного интеллекта 1
26.01.2020 Где в России готовят специалистов в области «умных городов» и интеллектуальных транспортных систем 1
01.12.2019 Искусственный интеллект помогает российским регионам строить города с умным транспортом 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Кухарук Руслан и организации, системы, технологии, персоны:

Элемент ГК - Микрон - Micron 1510 1
Горпарковки - Городские парковки 15 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8949 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 436 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1170 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 354 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 331 1
МИК - Московский инновационный кластер 149 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 620 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 78 1
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1483 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32203 2
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1364 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8946 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53594 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68872 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5911 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6963 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1429 1
GoodWAN - Беспроводная технология передачи данных для интернета вещей 5 1
Digital Natives - Цифровые аборигены - Цифровая нация - Цифровой человек 14 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1872 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2269 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1532 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12414 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29391 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 397 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3017 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11650 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3861 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11826 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11568 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1865 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 440 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1901 1
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 325 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15389 1
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HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 549 1
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Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3334 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1290 1
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Depositphotos - фотобанк 422 1
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Townsend Anthony M. - Таунсенд Энтони 1 1
Сергунина Наталья 369 1
Высокинский Александр 1 1
Якушев Владимир 20 1
Забудько Лев 3 1
Василенко Александр 92 1
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Россия - УФО - Екатеринбург 4105 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 903 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52688 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44419 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17956 1
Сингапур - Республика 1874 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3121 1
Россия - ЮФО - Севастополь 552 1
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University of Virginia - Виргинский университет 31 1
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 66 1
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 21 1
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