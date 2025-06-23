Получите все материалы CNews по ключевому слову
Горпарковки Городские парковки
УПОМИНАНИЯ
Горпарковки и организации, системы, технологии, персоны:
|Хахалев Роман 4 4
|Лебедев Алексей 25 2
|Забудько Лев 3 2
|Савицкий Андрей 33 2
|Аитов Тимур 197 2
|Озерецковская Светлана 5 2
|Лагода Георгий 60 2
|Жерновой Федор 6 2
|Шигапов Антон 10 2
|Дебда Маргарита 2 2
|Кухарук Руслан 3 1
|Высокинский Александр 1 1
|Колесников Алексей 24 1
|Якушев Владимир 20 1
|Бейгул Антон 1 1
|Sims Arthur - Симс Артур 1 1
|Чамара Денис 59 1
|Малахов Александр 20 1
|Адилова Анастасия 1 1
|Семенихин Игорь 56 1
|Турчак Евгений 24 1
|Миронов Сергей 61 1
|Казак Максим 162 1
|Цессарский Алексей 4 1
|Федосов Артем 2 1
|Бегус Виталий 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367188, в очереди разбора - 751323.
Создано именных указателей - 177106.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.