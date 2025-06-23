Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 177106
ИКТ 13787
Организации 10729
Ведомства 1470
Ассоциации 1003
Технологии 3467
Системы 25808
Персоны 75892
География 2876
Статьи 1529
Пресса 1224
ИАА 702
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2652
Мероприятия 856

Горпарковки Городские парковки


УПОМИНАНИЯ


23.06.2025 Сбербанк и компания ППР упростили оплату сервисов для бизнеса 1
06.12.2024 «Т-Банк» упростит вход в приложение «Городские парковки» с помощью T-ID 2
03.04.2024 «Плати с билайн»: оператор перезапустил систему оплаты с баланса телефона 1
12.05.2022 Оплачивать покупки по-прежнему можно с мобильного счета «билайна» 1
07.10.2020 «Яндекс.Драйв» запустил подписку на автомобили в Москве 1
01.12.2019 Искусственный интеллект помогает российским регионам строить города с умным транспортом 2
24.10.2019 Как в умных городах решат проблемы с парковками 2
09.08.2019 Как создают «умный транспорт» в разных странах мира 1
29.07.2019 Компьютерное зрение: рынку предрекают бурный рост 1
24.06.2019 Умный город: хайп или реальность 1
24.05.2019 ИТ-эксперты обсудят в Москве технологии умных городов на «CNews Forum Кейсы» 1
07.12.2018 Интеллектуальные парковки на пути к единому парковочному пространству 3
23.03.2018 Российская ИТ-система для управления парковками представлена на выставке Intertraffic-2018 в Амстердаме 2
08.02.2018 Российская парковочная ИТ-система выходит на международный рынок 2
04.06.2013 Новое в ИКТ-законодательстве: май 2013 1

Публикаций - 15, упоминаний - 22

Горпарковки и организации, системы, технологии, персоны:

ФИТ - Фабрика информационных технологий 14 2
Ростелеком 9989 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1505 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8945 2
Программный продукт ГК 63 2
Yandex - Яндекс 7821 1
McKinsey & Company Int 255 1
Автодория 44 1
НАГ - NAG 19 1
Google LLC 11983 1
Ситилабс 44 1
ФИТ ГК 11 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4190 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 335 1
8532 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 65 1
Sony 6577 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 681 1
Swisscom - Swisscom Mobile AG 145 1
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 139 1
IVA Cognitive - ИВА Когнитив 9 1
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 209 1
Rimini Street 77 1
Smart Way 8 1
Huawei 4040 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1889 2
X5 Group - Перекрёсток 580 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 462 1
BMW Group 459 1
Skoda - Škoda Auto 50 1
Volkswagen Group - VW 288 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 209 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 283 1
Парковочное пространство Астаны - Парковки Астаны 1 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Институт Генплана Москвы ГАУ 13 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1261 1
Альфа-Банк - Нетмонет 11 1
Kismet Capital Group - ППР - Передовые Платежные Решения 14 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1414 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 330 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2598 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1937 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1170 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3144 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 101 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12145 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1669 1
Судебная власть - Judicial power 2347 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1000 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6105 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 334 1
Евросоюз - Совет Европы 107 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1421 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 94 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 119 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 227 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 55 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5082 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 297 1
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 57 1
Правительство Астраханской области - Губернатор Астраханской области - органы государственной власти 47 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 218 1
Администрация Астрахани 3 1
Администрация Белгорода 3 1
Администрация Челябинска - Челябинская городская Дума - органы государственной власти 19 1
Правительство Москвы - ОКЦ - Общегородской контакт-центр 41 1
Правительство Иркутской области 34 1
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 57 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68758 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11635 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8936 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32143 7
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1480 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53498 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21048 4
Транспорт - ИТС - Парковка - Intelligent automatic parking system, IPA - Intelligent Parking Assist System, IPAS - Advanced Parking Guidance System, APGS - Система автоматической парковки - Интеллектуальная помощь парковки - Парковочный автопилот - Умная 47 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14131 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16307 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24981 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6947 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15308 3
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1362 3
Транспорт - V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 200 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5555 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8672 3
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1432 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17429 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5181 3
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2244 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2893 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1686 2
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 591 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4181 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1885 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2263 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5907 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3025 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21224 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11811 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24977 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12912 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2551 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29340 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11550 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1086 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24798 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3328 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1097 2
Правительство Москвы - АМПП ГКУ - Администратор Московского парковочного пространства - Парковки Москвы - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 52 4
Лаборатория Наносемантика - SOVA - Smart Open Virtual Assistant 21 3
Huawei AppGallery 299 2
Apple - App Store 2944 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 351 2
SCATS - The Sydney Coordinated Adaptive Traffic System 1 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2810 1
Apple Pay 498 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 407 1
Sentilo Platform 1 1
City OS - Платформа органов городской власти Барселоны использования данные для разработки ПО 1 1
NtechLab FaceN 4 1
Яндекс.Навигатор 105 1
London Underground - Лондонский метрополитен - Oyster Card - Электронная карточка для оплаты за общественный транспорт в Лондоне, включая Лондонский метрополитен 29 1
Яндекс.Авто 42 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5486 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 780 1
Apple Face ID 225 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1843 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 133 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 107 1
Nissan Leaf - электромобиль 54 1
Volkswagen Polo 14 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Помощник Москвы - приложение 14 1
Яндекс.Пробки 66 1
BMW 5 Series Gran Turismo - BMW GT 8 1
Технологии Распознавания - АвтоУраган АПК 11 1
SEQ - IoT Inspector 10 1
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 141 1
Honeywell PPR - Honeywell Productivity Products and Solutions 8 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1469 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 689 1
Google Android 14325 1
Apple ID - Система аутентификации 125 1
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 182 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4061 1
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 272 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 404 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - T-ID - Tinkoff ID - Тинькофф Защита 33 1
Хахалев Роман 4 4
Лебедев Алексей 25 2
Забудько Лев 3 2
Савицкий Андрей 33 2
Аитов Тимур 197 2
Озерецковская Светлана 5 2
Лагода Георгий 60 2
Жерновой Федор 6 2
Шигапов Антон 10 2
Дебда Маргарита 2 2
Кухарук Руслан 3 1
Высокинский Александр 1 1
Колесников Алексей 24 1
Якушев Владимир 20 1
Бейгул Антон 1 1
Sims Arthur - Симс Артур 1 1
Чамара Денис 59 1
Малахов Александр 20 1
Адилова Анастасия 1 1
Семенихин Игорь 56 1
Турчак Евгений 24 1
Миронов Сергей 61 1
Казак Максим 162 1
Цессарский Алексей 4 1
Федосов Артем 2 1
Бегус Виталий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 150012 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44385 6
Казахстан - Республика 5667 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3113 4
Европа 24415 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4095 3
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 391 3
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 400 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1561 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52675 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17936 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3552 2
Великобритания - Лондон 2391 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1533 2
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 663 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 662 2
Австралия - Сидней 274 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17550 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4020 1
Азия - Азиатский регион 5627 1
Япония 13383 1
Сингапур - Республика 1874 1
Германия - Федеративная Республика 12796 1
Италия - Итальянская Республика 4387 1
Нидерланды - Амстердам 611 1
Бразилия - Федеративная Республика 2402 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 898 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14279 1
Индонезия - Республика 979 1
Испания - Королевство 3739 1
Испания - Каталония - Барселона 746 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1381 1
Словакия - Словацкая Республика 474 1
Испания - Каталония 33 1
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 123 1
Нидерланды 3563 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2329 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 840 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1977 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2532 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1089 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19367 8
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5372 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52931 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10239 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49484 4
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 405 4
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2702 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24918 3
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 845 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4157 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1678 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10240 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9147 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8262 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5194 2
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 326 2
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 114 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1387 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3651 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4094 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6576 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8002 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 714 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5275 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30412 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5054 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6018 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3025 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1781 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6484 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11168 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2403 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1102 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4262 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 599 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2194 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5754 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16791 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1263 1
Эксперт-Урал 2 1
IoT Analytics 4 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8225 1
Городские технологии - выставка-форум 6 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1150 2
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 27 1
CNews FORUM Кейсы 255 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2072 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 719 1
Intertraffic - выставка транспортной инфраструктуры 2 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367188, в очереди разбора - 751323.
Создано именных указателей - 177106.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Когда розеток мало: лучшие универсальные зарядные устройства для нескольких гаджетов

За какие функции и возможности кондиционера стоит платить в 2025 году

Лучшие умные водонагреватели лета 2025: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели
Показать еще