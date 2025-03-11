Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - T-ID - Tinkoff ID - Тинькофф Защита

Tinkoff ID — сервис единого входа для пользователей экосистемы Тинькофф и ее партнеров. Он обеспечивает быструю и безопасную авторизацию. Пользователи сайтов и приложений с помощью Tinkoff ID могут войти в систему без email и пароля и проще решать свои задачи: покупать товары и услуги, оформлять документы, записываться на прием к врачу или искать работу.

Авторизация по Tinkoff ID для юридических лиц доступна всем пользователям с личным кабинетом в Тинькофф Бизнесе. А подключить Tinkoff ID для юридических лиц себе на сайт или в приложение может любая компания, которая работает с бизнесом и индивидуальными предпринимателями, — для этого не нужно быть клиентом Тинькофф.