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Т-Банк Т-Технологии Тинькофф ГК T-ID Tinkoff ID Тинькофф Защита
Tinkoff ID — сервис единого входа для пользователей экосистемы Тинькофф и ее партнеров. Он обеспечивает быструю и безопасную авторизацию. Пользователи сайтов и приложений с помощью Tinkoff ID могут войти в систему без email и пароля и проще решать свои задачи: покупать товары и услуги, оформлять документы, записываться на прием к врачу или искать работу.
Авторизация по Tinkoff ID для юридических лиц доступна всем пользователям с личным кабинетом в Тинькофф Бизнесе. А подключить Tinkoff ID для юридических лиц себе на сайт или в приложение может любая компания, которая работает с бизнесом и индивидуальными предпринимателями, — для этого не нужно быть клиентом Тинькофф.
Т-Банк и организации, системы, технологии, персоны:
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 214 1
|Бриедис Виталий 11 4
|Рыбинцев Андрей 25 3
|Замиралов Олег 8 3
|Хромов Сергей 23 2
|Колпакова Юлия 2 2
|Григорьев Спартак 2 2
|Юматова Наталья 16 2
|Вильде Святослав 62 2
|Бегус Виталий 2 2
|Бабкин Николай 24 1
|Шовковая Евгения 4 1
|Меньшикова Анна 3 1
|Тиньков Олег 47 1
|Макешин Анатолий 17 1
|Яманов Артем 9 1
|Емешев Александр 10 1
|Вайнер Всеволод 26 1
|Осокин Андрей 10 1
|Селихов Дмитрий 12 1
|Романова Надежда 12 1
|Бурмистрова Мария 4 1
|Каменева Марина 3 1
|Назаров Леонид 4 1
|Захаров Роман 2 1
|Плуталова Анна 2 1
|Ляшко Константин 2 1
|Соболев Михаил 6 1
|Фахрутдинов Валентин 6 1
|Букашкин Антон 5 1
|Нотченко Виталий 1 1
|Чесаков Георгий 19 1
|Бакланов Алексей 6 1
|Деньгина Юлия 2 1
|Абрамов Константин 9 1
|Мыздриков Иван 30 1
|Сулхаева Анжелика 1 1
|Шишмарев Владислав 5 1
|Мусиенко Денис 3 1
|Шульга Игорь 3 1
|Поваразднюк Игорь 6 1
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