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Т-Банк Т-Технологии Тинькофф ГК T-ID Tinkoff ID Тинькофф Защита

Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - T-ID - Tinkoff ID - Тинькофф Защита

Tinkoff ID — сервис единого входа для пользователей экосистемы Тинькофф и ее партнеров. Он обеспечивает быструю и безопасную авторизацию. Пользователи сайтов и приложений с помощью Tinkoff ID могут войти в систему без email и пароля и проще решать свои задачи: покупать товары и услуги, оформлять документы, записываться на прием к врачу или искать работу. 

Авторизация по Tinkoff ID для юридических лиц доступна всем пользователям с личным кабинетом в Тинькофф Бизнесе. А подключить Tinkoff ID для юридических лиц себе на сайт или в приложение может любая компания, которая работает с бизнесом и индивидуальными предпринимателями, — для этого не нужно быть клиентом Тинькофф.


11.03.2025 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила функцию подтверждения контакта 1
15.01.2025 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» и «Т-Банк» интегрировали онлайн-сервис T-ID для компаний и пользователей 1
06.12.2024 «Т-Банк» упростит вход в приложение «Городские парковки» с помощью T-ID 1
20.11.2024 «Авито» и «Т-Банк» расширяют партнерство в финтех-сервисах: у пользователей платформы появится возможность покупок в кредит и рассрочку 1
17.10.2024 Студенты Московского Политеха создали систему защиты данных для пользователей соцсетей и финансовых сервисов 1
02.10.2024 «Т-Банк» запустил верификацию по T-Business ID для предпринимателей в сервисах VK 1
29.08.2024 Исследование «Авито»: почти 70% покупателей доверяют верификации через «Госуслуги», а 38% продавцов проходят проверку с помощью паспорта 1
08.08.2024 «Т-Банк» запустил банковский сервис выездной идентификации личности 1
11.06.2024 В «Гознак.Инвестициях» появилась возможность удаленной регистрации 2
26.04.2024 Эксперты рассказали об инструментах защиты пользователей в интернете 1
26.04.2024 «Тинькофф» разработал систему дроп-мониторинга 1
02.04.2024 «Тинькофф» раскрыл новый сценарий телефонного мошенничества: клиентов банков начали атаковать мошенники, которые представляются мошенниками 1
16.02.2024 «Тинькофф» запустил группы быстрого реагирования для спасения жертв мошенников 1
08.12.2023 Проверка через банковские аккаунты стала самым популярным способом подтверждения подлинности профиля на «Авито» 2
01.08.2023 «Тинькофф авто» и бренд российских электромобилей «Атом» подписали меморандум о стратегическом партнерстве 1
30.05.2023 Исследование Tinkoff ID и аналитического агентства OMI: как россияне защищают свои аккаунты в сети 1
25.04.2023 Быстрый вход и верификация: «Тинькофф» и правительство Москвы интегрировали Tinkoff ID в сеть городских информационных порталов 2
21.04.2023 В RuStore появилась авторизация через Tinkoff ID и мгновенная оплата с Tinkoff Pay 1
07.04.2023 «Тинькофф» запустил Tinkoff ID для авторизации юридических лиц 2
05.04.2023 HeadHunter добавил новый способ регистрации работодателей с помощью Tinkoff ID 1
16.02.2023 Эксперты обсудили, как сделать интернет безопаснее 1
19.01.2023 На «Выберу.ру» появилась быстрая авторизация через Tinkoff ID 1
28.07.2022 «Тинькофф» запускает Tinkoff ID для всего Рунета 2
23.05.2022 «Тинькофф» запустил сервис мгновенных платежей Tinkoff Pay 1
07.04.2021 «Тинькофф» запустил подтверждение платежей «по селфи» 1
01.04.2021 Российский рынок онлайн-торговли подвел итоги 2020 года 1
22.12.2020 «Тинькофф» запустил собственный определитель номера для защиты от мошенников и спам-звонков 1
09.12.2019 «Тинькофф» запускает суперприложение 1
18.04.2016 «Тинькофф Банк» запустил универсальную финансовую платформу Tinkoff.ru 1

Публикаций - 29, упоминаний - 34

Т-Банк и организации, системы, технологии, персоны:

Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 174 15
МегаФон 9011 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3981 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2926 2
Тинькофф - Центр экосистемной безопасности 5 2
AMD Graphics Product Group - ATI 945 2
ATI.SU - АТИ.СУ - ранее АвтоТрансИнфо - Биржа грузоперевозок 83 2
Yandex - Яндекс 7477 1
Apple Inc 12170 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12854 1
Citrix Systems 816 1
VK - YClients - УайКлаентс 42 1
G-Core Labs 73 1
Zendesk 36 1
Wrike 27 1
Defender 132 1
Программы и технологии 14 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4938 1
Ростелеком 9785 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8789 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 945 1
МегаФон - oneFactor - Уанфактор - ЕдиныйФактор 41 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 424 1
VK - Mail.ru Group 3462 1
Горпарковки - Городские парковки 14 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 229 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1191 24
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 886 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7415 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 453 2
Почта России ПАО 2123 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 448 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 122 1
McDonald’s - Макдоналдс 198 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 219 1
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 82 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 164 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 128 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 255 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 486 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 43 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 255 1
Petshop - Петшоп - Ин-Ритейл 3 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5495 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2535 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4814 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3302 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11787 1
МИК - Московский инновационный кластер 146 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 986 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 214 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11182 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67115 16
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11264 13
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5115 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51311 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28027 8
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4791 8
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 637 7
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5122 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8530 5
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4050 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24660 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13925 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15873 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5340 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5127 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24354 5
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 371 5
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1740 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12148 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24361 4
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2313 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12853 4
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4194 4
SuperApp - Суперприложение или суперапп - Мобильные приложения, которые объединяют несколько сервисов 145 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10614 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6675 3
Оповещение и уведомление - Notification 4706 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12073 3
Authentication - Аутентификация - проверка подлинности 116 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7737 3
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Installment plan 455 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7149 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4246 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3024 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1020 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1537 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2978 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6876 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28008 2
Т-Бизнес - Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 70 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5280 7
Тинькофф - T-Pay - Tinkoff Pay 23 4
Google Android 14102 4
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 80 4
Apple iOS 7865 3
Apple Face ID 215 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 439 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 473 2
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 772 2
VK ID - VK OnePass - VK Бизнес ID - Mail.ru ID - Центр безопасности VK 71 2
Mango Cloud Systems - Mango Office 227 1
Apple - App Store 2906 1
Tencent WeChat - мессенджер 144 1
Яндекс.Лавка 233 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 591 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 105 1
Т-Банк - Т-Инвестиции - Тинькофф БПИФ - Тинькофф Индекс - Tinkoff Invest 46 1
Тинькофф - Cloud - CloudPayments CloudTips 15 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Tinkoff All Airlines, All Games - Tinkoff Drive, Tinkoff OneTwoTrip, S7 - кобрендовые карты 12 1
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 270 1
Ростех - Сапсан-бекас - Мобильный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА 59 1
Тинькофф Путешествия - Tinkoff Travel Bot 6 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 407 1
Citrix SD-WAN - Citrix SD-WAN WANOP - Citrix SD-WAN WAN Optimization edition 14 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - антивирусная программа 242 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Call Defender - Тинькофф Ктозвонит 7 1
DD Planet - Выберу.ру 16 1
VK RuStore - Рустор 356 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 133 1
Правительство Москвы - АМПП ГКУ - Администратор Московского парковочного пространства - Парковки Москвы - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 52 1
Правительство Москвы - Мостуризм - Узнай Москву - навигационно-туристический портал 47 1
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 60 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Mos.ID - Мой id - Единый городской идентификатор 18 1
Правительство Москвы - Наш город 103 1
Правительство Москвы - Город идей 16 1
Sumitomo - NEC OMi - NEC Open Modular intelligence 18 1
Тинькофф авто 2 1
Тинькофф - Tinkoff eCommerce - Тинькофф селлер 8 1
Тинькофф город 1 1
Бриедис Виталий 11 4
Рыбинцев Андрей 25 3
Замиралов Олег 8 3
Хромов Сергей 23 2
Колпакова Юлия 2 2
Григорьев Спартак 2 2
Юматова Наталья 16 2
Вильде Святослав 62 2
Бегус Виталий 2 2
Бабкин Николай 24 1
Шовковая Евгения 4 1
Меньшикова Анна 3 1
Тиньков Олег 47 1
Макешин Анатолий 17 1
Яманов Артем 9 1
Емешев Александр 10 1
Вайнер Всеволод 26 1
Осокин Андрей 10 1
Селихов Дмитрий 12 1
Романова Надежда 12 1
Бурмистрова Мария 4 1
Каменева Марина 3 1
Назаров Леонид 4 1
Захаров Роман 2 1
Плуталова Анна 2 1
Ляшко Константин 2 1
Соболев Михаил 6 1
Фахрутдинов Валентин 6 1
Букашкин Антон 5 1
Нотченко Виталий 1 1
Чесаков Георгий 19 1
Бакланов Алексей 6 1
Деньгина Юлия 2 1
Абрамов Константин 9 1
Мыздриков Иван 30 1
Сулхаева Анжелика 1 1
Шишмарев Владислав 5 1
Мусиенко Денис 3 1
Шульга Игорь 3 1
Поваразднюк Игорь 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 145998 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43522 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14165 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17196 1
Европа Восточная 3100 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1584 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1480 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1236 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3003 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3990 1
Россия - СФО - Новосибирск 4346 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1022 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1522 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 446 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 647 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 703 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 384 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 471 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 531 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 370 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 169 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48463 23
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7077 7
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4872 7
Паспорт - Паспортные данные 2535 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11039 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16462 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6203 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13727 6
Финансовые показатели - Financial indicators 2509 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24335 5
Кредитование - Сrediting - Заём 6766 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29446 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51600 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5054 4
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 629 4
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1638 4
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5750 3
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 707 3
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 901 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8826 3
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 509 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18779 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5889 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6015 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8113 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3508 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1577 2
White Label - Формат партнерского сотрудничества 105 2
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 296 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5923 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2690 2
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 579 2
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 120 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4179 2
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2112 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2359 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2970 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5203 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3514 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 868 2
Комсомольская правда ИД 67 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3236 1
Gartner - Гартнер 3562 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 118 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 74 1
OMI - Online Market Intelligence - ОуЭмАй Интернэшнл - Онлайн маркет интеллидженс интернэшнл 15 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 345 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1082 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 73 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Городские технологии - выставка-форум 6 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345759, в очереди разбора - 764821.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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