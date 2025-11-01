Получите все материалы CNews по ключевому слову
Абрамов Константин
СОБЫТИЯ
Абрамов Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|Айриян Сурен 34 2
|Локотцов Юрий 7 1
|Ярмола Татьяна 4 1
|Сулхаева Анжелика 1 1
|Шульга Игорь 3 1
|Агдеева Ирина 1 1
|Parker Steven - Паркер Стивен 17 1
|Барухов Григорий 1 1
|Ефремов Игорь 7 1
|Шамайко Алексей 5 1
|Хромов Андрей 12 1
|Баев Юрий 19 1
|Рыбинцев Андрей 32 1
|MasterCard - Mobile Payments Study 16 3
|Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 119 1
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 245 1
