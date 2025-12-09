Разделы

Ефремов Игорь


СОБЫТИЯ


09.12.2025 «Спортмастер» разместил критичные сервисы в облаке Cloud.ru и повысил отказоустойчивость 1
11.07.2023 Таинственная ИТ-«дочка» «Спортмастера» менее чем за год наняла сотни разработчиков и набрала 2,4 миллиарда выручки 1
12.10.2018 «Яндекс» получил эксклюзив на трансляцию матчей Футбольной национальной лиги 1
26.05.2014 «Русславбанк» интегрировал клиринг Contact с платежным шлюзом Visa Direct API 1
25.04.2014 ИС «Русславбанка» сертифицированы на соответствие стандарту PCI DSS 2.0 1
11.12.2013 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в Ритейле 2014» 1
23.09.2013 «Банк Русский Стандарт» и система Contact запустили совместный сервис денежных переводов 1
20.03.2013 Contact и «Альфа-Банк» запустили услугу «Перевод по номеру карты» 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Ефремов Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Спортмастер Лаб - СМ Лаб - Sportmaster Lab - SM Lab 7 1
Yandex - Яндекс 8432 1
Amazon Inc - Amazon.com 3132 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1216 1
Microsoft Corporation 25236 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1249 1
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 4
Visa International 1971 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1906 3
InStat 9 1
Красный куб - сеть магазинов подарков 13 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 1
Альфа-Банк 1867 1
eBay Inc 1631 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 319 1
American Express - Amex 335 1
Русский стандарт Банк 472 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 271 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 107 1
Снежная Королева - СК Трейд 58 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 488 1
Diners Club International - платёжная система 82 1
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 49 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 99 1
Лента - Утконос 178 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 188 1
Спортмастер - Sportmaster 191 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3115 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12841 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 50 1
ФНЛ - Футбольная национальная лига 6 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73153 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5338 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11457 2
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1767 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5658 1
Бронирование - Booking 807 1
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 339 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3073 1
Оповещение и уведомление - Notification 5375 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1287 1
Directory Service - Служба каталогов - средство иерархического представления ресурсов и информации об этих ресурсах - Управление службой каталогов и доменом, а также учетными записями 200 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 935 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12997 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5261 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2818 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17151 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7277 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4688 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4666 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7606 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28939 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5867 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4559 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2430 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11313 1
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 295 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34007 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1611 1
DevOps - Development и Operations 1066 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57332 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27177 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1152 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 676 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12263 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12337 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1371 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5144 1
Visa Direct 5 1
MasterCard MoneySend 44 1
Visa Personal Payments 8 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1213 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1524 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 823 1
Серова Елена 320 1
Зайцев Николай 32 1
Быстров Константин 24 1
Козырь Сергей 32 1
Шарапов Максим 8 1
Коваленко Антон 30 1
Якушев Сергей 20 1
Удалов Владимир 14 1
Абрамов Константин 10 1
Рогов Сергей 5 1
Ярмола Татьяна 4 1
Гершун Михаил 3 1
Федоринин Сергей 1 1
Кирсанов Сергей 1 1
Нечепоренко Евгений 1 1
Холопов Игорь 6 1
Parker Steven - Паркер Стивен 17 1
Пластинина Кира 1 1
Савков Леонид 32 1
Алаев Александр 4 1
Глазачев Иван 27 1
Прохоров Сергей 25 1
Гегамов Николай 18 1
Попов Сергей 149 1
Россия - РФ - Российская федерация 156806 5
Европа Юго-Восточная 62 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1703 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1565 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53452 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 1
Земля - планета Солнечной системы 10657 1
Франция - Французская Республика 7975 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45700 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1778 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51277 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6405 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25991 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2493 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55012 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11433 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1116 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1168 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 153 1
Спорт - Футбол 752 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3660 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6236 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5394 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10293 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6667 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 1
