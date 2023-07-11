Таинственная ИТ-«дочка» «Спортмастера» менее чем за год наняла сотни разработчиков и набрала 2,4 миллиарда выручки

ИТ-структура «Спортмастера» внесла свой первый продукт в реестр Минцифры. Компания существует с конца апреля 2022 г., но уже по итогам этого года отчиталась о выручке свыше 2 млрд руб. Также она сообщает, что у нее более 1,5 тыс. работников. Сколько из них разработчики, она рассказать отказалась.

Новый продукт в реестре Минцифры

Как выяснил CNews, юная дочерняя ИТ-структура сети спортивных магазинов «Спортмастер», «Спортмастер лаб» внесла свой первый продукт в реестр отечественного ПО при Минцифры. Сервис по управлению рабочим и парковочным пространством офисов получил наименование Space. Реестровая запись о нем была сделана 5 июля 2023 г.

Напомним, на данный реестр при проведении своих софтверных закупок обязаны ориентироваться госорганы и отчасти компании с госучастием.

Space присвоен класс «средства управления бизнес-процессами (BPM)». На странице решения на сайте разработчика сообщается, что оно имеет несколько функциональных модулей. В частности, модуль «Навигация» призван обеспечивать пользователю авторизацию с помощью AD (по всей видимости, речь об Active Directory — службы каталогов Microsoft для ОС Windows Server) и RFID-карты.

Он же отвечает за ориентацию в офисе по поэтажному плану и «позволяет сгруппировать рабочие места по подразделениям и оптимизировать рассадку сотрудников в любой заданной администраторами логике».

Фото: «Спортмастер» «Дочка» «Спортмастера» внесла свое ПО в реестр Минцифры

Другой модуль обеспечивает бронирование рабочих и парковочных мест для сотрудников и гостей организации.

«Наша компания только начинает путь регистрации продуктов в российском реестре ПО, и в дальнейшем таких продуктов/систем будет много», — рассказали CNews представители «Спортмастера лаб».

Впечатляющий рост бизнеса

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Спортмастер лаб» было зарегистрировано в Москве 25 апреля 2022 г. Главным учредителем выступает ООО «Спортмастер» почти со 100-процентной долей. Менее 0,1% долей у ООО «Остин». Оно принадлежит гонконгской структуре.

Основной вид деятельности лаборатории — разработка компьютерного программного обеспечения. Гендиректором компании заявлен Игорь Ефремов.

В базе «Контур.фокуса», который оперирует данными ФНС, отмечается, что за неполный первый год своего существования организация собрала выручку в 2,35 млрд руб. Чистая прибыл при этом оказалась на уровне 187,6 млн руб.

Также по данным «Контур.фокуса» со ссылкой на ФНС, в отчетный период среднесписочная численность работников компании составила 646 человек.

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На собственном сайте компания приводит еще более впечатляющие данные о числе свое персонала: свыше 1,5 тыс. человек.

Представители «Спортмастера лаб» отказались прокомментировать CNews вопрос о том, какую долю в ее штате занимают ИТ-разработчики. Также был оставлен без внимания вопрос о том, имеются ли у компании прогнозы относительно финансовых результатов по итогам 2023 г.

«На текущий момент пока не видим смысла в предоставлении информации», — указали респонденты редакции.

Так или иначе, логично сделать предположение, что число ИТ-разработчиков компании идет на сотни.

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С токи зрения топ-менеджера известной ИТ-компании, рассматриваемые масштабы «Спортмастера лаб» можно считать «средними». В его понимании, в ИТ-лидерах трудятся от 5-10 тыс. человек.

Другие параметры активности

На своем сайте «Спортмастер лаб» говорит, что работаем с заказчиками из 12 стран на шести языках, которым предоставляет 200 продуктов в 18 функциональных областях.

Также на сайте имеется упоминание «322 информационные системы в 179 продуктах», правда без подробностей.

«Мы развиваем флагманские продукты, продающие сайты и мобильные приложения, разрабатываем внутренние продукты для сотрудников, платформы, сервисы, back-office системы и др., — сообщает компания. — Внутри SM Lab используют гибкие практики: Agile, DevOps. Находимся на этапе масштабирования продуктовых команд. Мы трансформируем бизнес-процессы, переводя в цифровое пространство, и создаем уникальные технологические решения для ритейла».