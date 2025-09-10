Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Microsoft Active Directory Microsoft AD Microsoft Active Directory Rights Management Services Microsoft Active Directory RMS Microsoft ADUC Microsoft Active Directory Users and Computers Microsoft ADFS Microsoft Active Directory Federation

Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation

 

Евгений Синельников, Заместитель генерального директора, руководитель саратовского подразделения , "Базальт СПО" (ОС "Альт") "Развитие свободной инфраструктурной экосистемы для замены Active Directory на базе линейки операционных систем Альт" 17 ноября 2022 года CNews конференция "Open Source как панацея от санкций"

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


Российские службы каталогов 2025

яющая часть российских систем изначально строились на сервисах Microsoft, неудивительно, что именно Microsoft Active Directory стал превалирующим программным продуктом — большинство приложений

Чем заменить Active Directory? Изучаем российскую альтернативу

Чем заменить Active Directory? Изучаем российскую альтернативу Службы каталогов играют ключевую роль в упр
10.09.2025 CNewsMarket опубликовал рейтинг российских служб каталогов

я многих компаний, особенно тех, чья ИТ-инфраструктура построена на Windows-системах, использование Microsoft Active Directory — естественный выбор, тем более что мировой ИТ-гигант вложил доста
08.07.2025 Центр им. Дмитрия Рогачева Минздрава России переходит на ПО «Группы Астра»

а локальные продукты и в первую очередь подобрать полнофункциональные альтернативы для Windows и MS Active Directory. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». После анализа доступны
08.07.2025 Бесплатная российская замена Active Directory упрощает переход на отечественное ПО

ов играют важную роль в обеспечении удобного и безопасного доступа к ресурсам организации, а также в управлении пользователями, их правами и полномочиями. В числе примеров известных служб каталогов — Active Directory (AD) от Microsoft, OpenLDAP, Novell eDirectory, Samba DC, FreeIPA. Active Directory и подобные ей службы каталогов хранят и структурируют сведения о пользователях, групп
08.07.2025 В новой версии Dynamic Directory 4.2 стал поддерживать работу с групповыми политиками Microsoft Active Directory для рабочих станций

ectory 4.2, в которой доработан механизм групповых политик, реализована поддержка групповых политик Microsoft Active Directory для рабочих станций под управлением операционных систем семейства

26.06.2025 Indeed CM 7.1 упрощает миграцию с Active Directory и расширяет возможности работы со средствами криптографической защиты

ров по управлению пользователями в среде Linux и позволяет отказаться от привязки к доменной службе Microsoft Active Directory в пользу российских и opensource-аналогов. Чтобы упростить переход
24.06.2025 Миграция данных из Active Directory благодаря совместимости Pragmatic Tools и Multidirectory

зыке Python и является open-source-решением. Multidirectory предназначена для бесшовного перехода с Microsoft Active Directory. Решает множество задач, с которыми сталкиваются организации при у
11.06.2025 «Доступ от Контур.Эгиды» получил интеграцию с Active Directory, шаблоны политик и многохостовую архитектуру ​

рхитектуру. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Первым нововведением стала интеграция с Microsoft Active Directory. Эта функция повысит удобство управления парком устройств и обеспе
04.06.2025 «Группа Астра» и ГК МДИС объявляют о стратегическом партнерстве и объединяют технологии для безопасной миграции с Microsoft AD на Linux

вать отдельные записи и атрибуты, что эффективнее полного восстановления LDAP-каталога из резервной копии. Комплексное внедрение решений ALD Pro и Granulex Recovery упрощает как первичную миграцию из Microsoft AD, так и последующее управление каталогом в процессе эксплуатации. Интеграция ALD Pro и Granulex позволяет крупным компаниям снизить затраты на обеспечение отказоустойчивости ИТ-инфр
04.06.2025 «Ред Софт» и ГК «МДИС» подписали соглашение о стратегическом партнёрстве и создании комплексного решения для безопасного перехода с Microsoft AD на Linux

писали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Компании объединят усилия для реализации проектов в сфере импортозамещения ИТ-инфраструктуры, включая разработку комплексного решения для миграции с Microsoft AD на Linux-совместимые системы. Со стороны ГК «МДИС» документ подписала Лариса Дыдыкина, коммерческий директор «МД Информационные Системы». Интересы «Ред Софт» представил Рустам Руст
29.04.2025 Миграция с сервисов Microsoft AD и СА стала проще благодаря совместимости российских решений SafeTech CA и «Ред АДМ»

и и устройствами, устанавливать правила работы в домене и автоматизировать многие процессы, освобождая ИТ-специалистов от рутинных задач. Интеграция решений позволяет осуществлять бесшовный переход с Microsoft Active Directory (AD) и Microsoft Certificate Authority (CA) на полностью российские аналоги без необходимости дублирования сервисов или создания дополнительных доменов. SafeTech CA и
10.04.2025 Вышло глобальное обновление «Ред Адм Промышленная редакция 2.0»

для реализации комплексных проектов по импортозамещению: появилась поддержка работы с контроллерами Microsoft Active Directory на всех уровнях доменной инфраструктуры с автоматическим выстраива
04.04.2025 MaxPatrol SIEM получил свыше 60 новых правил для обнаружения актуальных атак

я угроз. Обновления коснулись 18 пакетов экспертизы, помогающих выявлять актуальные техники атак на Microsoft Active Directory и Microsoft Exchange, а также активность хакерских фреймворков, де
19.02.2025 В решении Multifactor появилась новая функция — Multifactor Directory Sync

В системе двухфакторной аутентификации Multifactor добавлена возможность синхронизации учетных записей Active Directory с личным кабинетом Multifactor. Об этом CNews сообщили представители «Мультифактор». Пользователям больше не нужно синхронизировать учетные записи Active Directory с лич
19.02.2025 «Дыры» в принтерах и МФУ Xerox открывают хакерам доступ ко всей корпоративной сети

Xerox VersaLink C7025 выявлены уязвимости, которые позволяют перехватывать реквизиты аутентификации Windows Active Directory. Как установили эксперты компании Rapid7, используя протокол Lightwe
06.02.2025 Pragmatic Tools Migrator совместим с «Альт Доменом»

О» подтвердили интеграцию Pragmatic Tools Migrator, решения для миграции корпоративных каталогов из Microsoft Active Directory, с программным комплексом «Альт Домен». Об этом CNews сообщили пре
05.02.2025 Новая версия службы каталогов Avanpost DS 1.6: доступна поддержка двусторонних доверительных отношений с MS AD

Главное нововведение релиза — поддержка односторонних и двусторонних доверительных отношений между Microsoft Active Directory и Avanpost DS, которая позволяет обеспечить прозрачный доступ к ре
25.12.2024 Государственная аптечная сеть Красноярского края меняет MS AD на службу каталогов ALD Pro от «Группы Астра»

ие аптеки», которая обслуживает десятки городов и населенных пунктов Красноярского края. Миграция с MS Active Directory – это один из этапов масштабного проекта импортозамещения, который затраг
15.10.2024 Вышла бесплатная замена Active Directory российского разработчика

егко управлять принципалами различных сервисов. Теперь работа с Kerberos будет более доступной и понятной для системных администраторов. Компания «Мультифактор» выпустила бесплатную российскую замену Active Directory В новой версии продукта реализована поддержка работы с DNS-сервером Bind9. Пользователи могут настроить Bind9 через интерфейс MultiDirectory либо подключить внешний DNS-сервер

12.08.2024 Правительственный комплекс проводит импортозамещение MS AD в пользу ALD Pro

центра «Москва-Сити». Обеспечение бесперебойной работы размещенных здесь федеральных органов власти имеет критический приоритет. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Импортозамещение MS AD на ALD Pro затрагивает информационные системы и ресурсы нескольких ведомств, которые уже частично находились под управлением сертифицированной ОС Astra Linux. В ходе работ эксперты выполн
03.06.2024 Андрей Арефьев, Pragmatic Tools: Импортозамещение завершено тогда, когда последний контроллер Microsoft Active Directory остановлен

цесс импортозамещения завершенным, единогласно сводится к ответу: когда последний контроллер домена Microsoft Active Directory будет остановлен в компании. Все обоснованно с большой осторожност
24.05.2024 «Росэлектроника» создала платформу для управления доменной инфраструктурой, подобную Active Directory

туры предприятия, предоставляющий механизмы сетевой аутентификации и авторизации. Unsplash - Joan Gamell В России создана платформа для управления доменной инфраструктурой. Это позволит избавиться от Active Directory продукта Microsoft В конце мая 2024 г. была представлена модель интерфейса «Мета-каталога», с помощью которой демонстрируются подходы к управлению ресурсами и сервисами разрозн
04.03.2024 РОСА предлагает альтернативу MS Active Directory

жбой каталога Dynamic Directory. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА. Система Dynamic Directory включена в реестр отечественного ПО под номером 15037 и является полноценной альтернативой Microsoft Active Directory. Она дополнила функциональные возможности «РОСА Центр управления» — платформы централизованного управления ИТ-инфраструктурой. Система Dynamic Directory распространяе
30.01.2024 «РЕД Софт» создала аналог Active Directory на замену софту Microsoft

Российская замена Microsoft AD «РЕД Софт» объявил о релизе отечественного аналога Microsoft Active Directory – «РЕД АДМ: Промышленная редакция 1.1». Microsoft Active Direct
26.12.2023 Axoft: Pragmatic Tools Migrator обеспечит переход с Microsoft Active Directory

ацию данных в отечественные операционные системы», — сказал Сергей Игнатов, директор по развитию продуктовых направлений Axoft. Pragmatic Tools Migrator — это инструмент, автоматизирующий миграцию из Microsoft Active Directory в каталоги, поддерживаемые отечественными операционными системами: «Атлант», Astra Linux, РЕД ОС, AlterOS, «Альт», РОСА. Автоматизированная трансформация корпоративно
20.12.2023 «К2тех»: импортозамещение инфраструктурного ПО актуально для 89% российских компаний

бходимость миграции на отечественные решения. При этом, говоря об импортозамещении службы каталогов Microsoft Active Directory, 76% респондентов отметили, что затрудняются в выборе российского

11.12.2023 «Сёрчинформ FileAuditor» теперь поддерживает вычитку журналов Windows, Active Directory и СХД NetApp

нент системы, который устанавливается локально и обеспечивает контроль «на местах». Теперь программа вычитывает журналы Windows, где фиксируется пользовательская активность с файлами, а также журналы Active Directory с информацией об изменении прав пользователей. Ранее вычитка файловых операций была доступна только при установленном агенте, по сети осуществлялся только контентный анализ фай
04.12.2023 Вышел новый релиз российской VDI-платформы — Space VDI 5.3.0

ацию по запросу. Задача ADFS выдавать цифровые удостоверения на основании успешной аутентификации в Active Directory (службы каталогов ОС Windows Server). Эти выданные удостоверения будут являе
07.11.2023 Российский инфраструктурный гигант покупает российскую электронную почту на замену Microsoft Exchange

пользователей из почтовой системы Microsoft Exchange, интеграцию с единой службой каталога на базе Microsoft Active Directory и возможность синхронизации с вышеупомянутым Exchange. Также ПО до
25.10.2023 В Tantor 3.2 улучшена работа с Active Directory и Patroni

ганизаций с большим количеством баз данных. В Tantor 3.2 также был расширен функционал для работы с Microsoft Active Directory. Список пользователей теперь отображает тип каждого из них: локаль
08.08.2023 Как перейти с Windows на российские ОС: есть ли замена Active Directory?

openLDAP или Samba. До недавнего времени практически все организации использовали службу каталогов Active Directory (MS AD) — проприетарное решение компании Microsoft. MS AD позволяет объедини
26.06.2023 «Убийца» MS Active Directory, созданный разработчиками Astra Linux, собрал заказов более чем на миллиард

серверов и парков компьютеров. Продукт позиционируется как функциональный аналог известного решения Microsoft Active Directory (AD) — службы каталогов, распределенной базы данных со сведениями

30.05.2023 Групповые политики в Linux как в Windows — с «Базальт СПО» это возможно

ьютерах пользователей и др. На сегодня самая распространенная реализация — это групповые политики в Microsoft Active Directory — проприетарная реализация службы каталогов, основанная на протоко
02.03.2023 ГК Softline разработала стратегию резервного копирования и восстановления Active Directory для авиакомпании «Якутия»

Группа компаний Softline разработала для авиакомпании «Якутия» план резервного копирования и аварийного восстановления инфраструктуры Active Directory. Также инженеры Softline провели для клиента практические занятия по восстановлению инфраструктуры. Таким образом, по итогам выполненных работ авиакомпания сможет использовать

21.02.2023 Новая версия ОС «Альт сервер»: контроллер домена, сервер, рабочее место администратора и разработчика

Для их удобства ОС снабдили полноценной графической средой и инструментами управления. В зависимости от цели использования ОС, при установке можно выбрать профиль: «Офисный сервер», «Сервер Samba DC (контроллер домена)», «Рабочая станция» (для оснащения рабочего места администратора), «Минимальная установка». Также есть возможность оснастить рабочее место разработчика, выбрав во время устан
27.01.2023 MaxPatrol SIEM научилась выявлять атаки на доменную инфраструктуру и другие угрозы

gies загружены новые правила обнаружения атак. Апдейты получили четыре пакета экспертизы: «Атаки на Microsoft Active Directory», «Тактики „Повышение привилегий“ и „Организация управления“ (MITR
11.01.2023 Пароли сотрудников МВД США подобрали за 90 минут и $15 тысяч

Беда с паролями в МВД Пароль от каждой пятой учетной записи сотрудников Министерства внутренних дел США в Active Directory легко поддается взлому путем перебора, следует из отчета Управления Генерального инспектора МВД США, составленного по результатам аудита безопасности инфраструктуры ведомства.

27.12.2022 Softline помогла «Север авто» повысить безопасность ИТ-инфраструктуры

Softline провела обследование инфраструктуры Windows Active Directory для компании «Север авто» на соответствие лучшим мировым практикам,

08.08.2022 Тестовая статья Абумова

Публикаций - 1526, упоминаний - 1820

Microsoft Active Directory и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25236 499
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 134
8983 123
Softline - Софтлайн 3261 119
Broadcom - VMware 2490 101
Oracle Corporation 6867 78
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 789 74
Cisco Systems 5222 57
IBM - International Business Machines Corp 9551 48
SAP SE 5426 39
Dell EMC 5092 38
Intel Corporation 12541 38
Ред Софт - Red Soft 995 38
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 37
Red Hat 1344 36
Naumen - Наумен 684 35
АйТи 1439 34
Google LLC 12255 34
Telegram Group 2571 34
HP Inc. 5761 32
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1500 31
Citrix Systems 840 31
Pragmatic Tools - Прагматик Тулз 36 29
Yandex - Яндекс 8434 28
Ростелеком 10306 27
OpenText - Micro Focus - Novell 873 26
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 26
Directum - Директум 1164 26
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 26
Корус Консалтинг ГК 1334 25
InfoWatch - Инфовотч 1088 25
Digital Design - Диджитал Дизайн 549 23
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 344 23
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 23
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 472 23
Код Безопасности 702 22
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 176 22
Huawei 4221 21
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1216 20
Apple Inc 12628 20
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 25
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 24
Лента - Сеть розничной торговли 2267 18
РЖД - Российские железные дороги 2001 15
Почта России ПАО 2245 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 13
Газпром ПАО 1416 11
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 649 10
Северсталь ПАО - Severstal 560 10
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 560 9
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 215 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 8
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 7
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 7
Альфа-Банк 1868 7
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 7
Газпром нефть 670 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 6
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 6
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 278 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 5
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 401 5
ГПБ - Газпромбанк 1174 5
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 438 4
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 467 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 564 4
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 260 4
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 4
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 171 4
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 78 4
Силовые машины 142 4
Родник 87 4
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 121 4
Дельта Банк 17 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 861 4
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 315 4
Русагро Группа Компаний 339 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 3
Алроса АК - Алмазы России — Саха 261 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 262 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 142
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 86
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 39
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 20
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 20
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 20
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 19
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 19
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 18
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 18
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 16
Федеральное казначейство России 1879 15
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 14
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 8
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 7
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 525 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 7
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 366 6
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 390 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 6
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 178 5
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 278 5
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 752 4
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 239 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 4
ЦСР - Центр стратегических разработок 161 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 486 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 3
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 125 3
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 3
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 290 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 14
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 12
SoGo - Open Source Groupware 8 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 5
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 4
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 210 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 244 2
Apache Software Foundation - ASF 221 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
IMAPS - International Microelectronics Assembly and Packaging Society - Международное сообщество по микроэлектронике 7 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 350 1
OIN - Open Invention Network 23 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 37 1
OWASP - Open Web Application Security Project 118 1
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 119 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 12 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 45 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 110 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 1
Greenpeace - Гринпис 129 1
Ассоциация менеджеров 99 1
American Payroll Association - Американская ассоциация менеджеров по начислению зарплат 1 1
PUBPAT - Public Patent Foundation 2 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
IAITAM - International Association of Information Technology Asset Managers - Ассоциация менеджеров по управлению ИТ-активами 4 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 13 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 31 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 956
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 677
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 486
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 464
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 413
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 343
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 336
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 334
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 289
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5387 255
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 241
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 229
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 229
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 229
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6687 199
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 189
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 188
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 183
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7630 163
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 163
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 162
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10127 161
Кибербезопасность - LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 519 159
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7098 155
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 154
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6268 149
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 136
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 135
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8904 129
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1021 123
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13633 122
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2712 116
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2966 115
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 113
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7743 111
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4560 111
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1983 110
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4776 107
Directory Service - Служба каталогов - средство иерархического представления ресурсов и информации об этих ресурсах - Управление службой каталогов и доменом, а также учетными записями 200 103
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 101
Microsoft Windows 16327 429
Linux OS 10896 294
Microsoft Exchange - MS Exchange 1779 265
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1479 121
Microsoft SQL Server - MS SQL 1719 96
Microsoft Office 3952 82
Google Android 14679 80
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 823 75
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 421 72
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 72
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 427 68
Apple iOS 8242 68
Microsoft Windows 2000 8662 63
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1303 59
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 658 58
Microsoft Office 365 981 58
Microsoft Outlook 1421 56
Apple macOS 2248 49
Microsoft Windows Server 2008 480 43
Microsoft Azure 1460 43
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1510 41
Microsoft Windows 7 1993 41
Microsoft Windows Server 2003 571 40
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 312 38
Microsoft Windows XP 2419 35
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 227 33
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 32
Ред Софт - Ред Адм 90 32
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 32
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 31
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2354 31
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1110 31
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2451 30
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 252 29
Samba 154 29
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 29
Pragmatic Tools Migrator 33 29
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 616 29
Samba DC/Free IPA - Служба каталогов 37 28
Apple Mac - Apple Macintosh 3048 28
Арефьев Андрей 63 25
Рустамов Рустам 513 22
Смирнов Алексей 253 13
Бобров Антон 45 10
Орлик Сергей 83 9
Трандин Сергей 104 9
Новодворский Алексей 110 8
Сивцев Илья 164 8
Паутов Евгений 20 8
Шадаев Максут 1146 8
Макаров Дмитрий 19 7
Фоменко Алексей 15 7
Чепрак Артем 20 7
Мельникова Анастасия 431 7
Парфентьев Алексей 167 7
Одинцов Дмитрий 118 6
Ульянов Николай 162 6
Хомутов Дмитрий 50 6
Чуканов Сергей 104 6
Кадомский Вячеслав 78 6
Путин Владимир 3349 6
Гузовский Денис 79 5
Климов Андрей 88 5
Боровиков Сергей 31 5
Лемешко Максим 15 5
Дыдыкина Лариса 5 5
Белоусов Сергей 247 5
Натрусов Артем 312 5
Панченко Иван 172 4
Рубин Дмитрий 52 4
Сизоненко Григорий 44 4
Бондарь Дмитрий 37 4
Щеглов Петр 74 4
Попов Виталий 21 4
Федулов Кирилл 52 4
Врацкий Андрей 165 4
Ерин Сергей 16 4
Самойленко Максим 67 4
Демидов Михаил 133 4
Казанцев Максим 7 4
Россия - РФ - Российская федерация 156831 862
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 140
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 86
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 61
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 48
Европа 24634 38
Казахстан - Республика 5792 25
Украина 7793 21
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 19
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 19
Беларусь - Белоруссия 6023 17
Россия - СФО - Новосибирск 4650 16
Германия - Федеративная Республика 12936 15
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3177 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 12
Европа Восточная 3121 12
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 485 12
Франция - Французская Республика 7975 10
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1070 9
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1567 8
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1071 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3196 8
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 8
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1647 8
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1869 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 8
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2944 8
Россия - ЦФО - Воронежская область 888 7
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3221 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 7
Россия - ЦФО - Тульская область 1296 7
Армения - Республика 2368 7
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 998 7
Ближний Восток 3030 7
Африка - Африканский регион 3570 7
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2664 7
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 452 6
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1416 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2417 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 286
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 263
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 244
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 201
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 153
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 149
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 112
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 94
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 85
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 80
Аудит - аудиторский услуги 3111 76
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 76
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1327 70
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 64
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 53
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 45
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 45
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 44
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 41
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 41
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3224 41
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 40
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2308 39
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3722 38
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1709 38
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 38
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 37
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 36
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 35
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 34
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2381 32
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1321 32
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2545 31
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2786 29
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 29
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 27
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1749 27
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 554 24
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1059 24
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2661 23
BleepingComputer - Издание 410 8
ZDnet 662 3
CNews - ZOOM.CNews 1854 2
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 2
Computer Weekly 376 2
NewsFactor 127 2
cw360 84 2
TechnologyAdvice - eWeek 230 2
Forbes - Форбс 910 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 2
TAdviser - Центр выбора технологий 425 2
Business Insider - Бизнес инсайдер 253 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 666 1
Wired - Издание 270 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 1
9to5Google 57 1
Linux Journal 7 1
Ars Technica 435 1
Inquirer 463 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
ComNews - Медиа-бизнес 135 1
The Moscow Times - Москоу Таймс 1 1
Harvard Business Review 21 1
Neowin 177 1
ThreatPost 9 1
ComputerWorld 144 1
Из рук в руки - irr.ru 70 1
Мобильные системы 117 1
9to5Mac 70 1
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
InformationWeek 241 1
DarkReading.com 105 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 241 1
Silicon.com 364 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
РБК ТВ - телеканал 82 1
CNews Северо-Запад 24 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 31
Gartner - Гартнер 3608 27
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 26
IDC - International Data Corporation 4943 20
Juniper Research 551 7
Forrester Research 828 6
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 5
CNews Инновация года - награда 133 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 3
Fortune Global 500 287 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 2
Forrester Wave 45 2
IDC Russia - IDC Россия 183 2
Allied Market Research 22 2
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 80 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 172 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 143 2
Markets&Markets Research 113 2
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 78 1
Microsoft Research 140 1
НМГ - Медиалогия 34 1
HFS Research 49 1
Synergy Research Group 47 1
Tolly Group 14 1
Gartner Market Guide for Network Traffic Analysis 2 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
Интерфакс-100 21 1
ITResearch 121 1
CNews Services - Крупнейшие поставщики услуг ИТ-поддержки 6 1
Gartner Magic Quadrant WAF - Web Application Firewalls - Enterprise Network Firewalls 6 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 74 1
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 19 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 79 1
Parallels SMB Cloud Insights 4 1
Fortune Business Insights 23 1
DSM Group - Группа ДСМ 4 1
Nucleus Research 13 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 72 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 9
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 201 7
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 3
РАН - Российская академия наук 2014 3
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 230 2
МГТУ ГА - Московский государственный технический университет гражданской авиации 13 2
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 53 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 183 2
РГАИС - Российская государственная академия интеллектуальной собственности - Российский государственный институт интеллектуальной собственности 11 2
Базальт СПО - Альт академия 31 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 260 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 2
ИРИ - Институт развития интернета АНО 140 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 320 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 74 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 51 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 40 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 420 1
МЭИ - Московский энергетический институт 157 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 206 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 106 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 81 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 257 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 28 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 56 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 164 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 131 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 242 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 109 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 1
ЮУГМУ ФГБОУ ВО - Южно-Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ - Челябинский государственный медицинский университет 12 1
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 23 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 17
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 13
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 11
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 11
CNews FORUM Кейсы 280 6
CNews AWARDS - награда 549 3
CeBIT 612 2
VMworld 29 2
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 82 2
Infosecurity - выставка 63 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 2
Oracle OpenWorld 65 1
CHiME Challenge - Speech Separation and Recognition Challenge - Международный конкурс 9 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
Fortinet Security Day 9 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 90 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 40 1
Docflow 147 1
День знаний - 1 сентября 40 1
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 54 1
День молодёжи - 27 июня 998 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще