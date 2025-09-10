Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation

Российские службы каталогов 2025 яющая часть российских систем изначально строились на сервисах Microsoft, неудивительно, что именно Microsoft Active Directory стал превалирующим программным продуктом — большинство приложений

Чем заменить Active Directory? Изучаем российскую альтернативу Чем заменить Active Directory? Изучаем российскую альтернативу Службы каталогов играют ключевую роль в упр

CNewsMarket опубликовал рейтинг российских служб каталогов я многих компаний, особенно тех, чья ИТ-инфраструктура построена на Windows-системах, использование Microsoft Active Directory — естественный выбор, тем более что мировой ИТ-гигант вложил доста

Центр им. Дмитрия Рогачева Минздрава России переходит на ПО «Группы Астра» а локальные продукты и в первую очередь подобрать полнофункциональные альтернативы для Windows и MS Active Directory. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». После анализа доступны

Бесплатная российская замена Active Directory упрощает переход на отечественное ПО ов играют важную роль в обеспечении удобного и безопасного доступа к ресурсам организации, а также в управлении пользователями, их правами и полномочиями. В числе примеров известных служб каталогов — Active Directory (AD) от Microsoft, OpenLDAP, Novell eDirectory, Samba DC, FreeIPA. Active Directory и подобные ей службы каталогов хранят и структурируют сведения о пользователях, групп

В новой версии Dynamic Directory 4.2 стал поддерживать работу с групповыми политиками Microsoft Active Directory для рабочих станций ectory 4.2, в которой доработан механизм групповых политик, реализована поддержка групповых политик Microsoft Active Directory для рабочих станций под управлением операционных систем семейства

Indeed CM 7.1 упрощает миграцию с Active Directory и расширяет возможности работы со средствами криптографической защиты ров по управлению пользователями в среде Linux и позволяет отказаться от привязки к доменной службе Microsoft Active Directory в пользу российских и opensource-аналогов. Чтобы упростить переход

Миграция данных из Active Directory благодаря совместимости Pragmatic Tools и Multidirectory зыке Python и является open-source-решением. Multidirectory предназначена для бесшовного перехода с Microsoft Active Directory. Решает множество задач, с которыми сталкиваются организации при у

«Доступ от Контур.Эгиды» получил интеграцию с Active Directory, шаблоны политик и многохостовую архитектуру ​ рхитектуру. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Первым нововведением стала интеграция с Microsoft Active Directory. Эта функция повысит удобство управления парком устройств и обеспе

«Группа Астра» и ГК МДИС объявляют о стратегическом партнерстве и объединяют технологии для безопасной миграции с Microsoft AD на Linux вать отдельные записи и атрибуты, что эффективнее полного восстановления LDAP-каталога из резервной копии. Комплексное внедрение решений ALD Pro и Granulex Recovery упрощает как первичную миграцию из Microsoft AD, так и последующее управление каталогом в процессе эксплуатации. Интеграция ALD Pro и Granulex позволяет крупным компаниям снизить затраты на обеспечение отказоустойчивости ИТ-инфр

«Ред Софт» и ГК «МДИС» подписали соглашение о стратегическом партнёрстве и создании комплексного решения для безопасного перехода с Microsoft AD на Linux писали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Компании объединят усилия для реализации проектов в сфере импортозамещения ИТ-инфраструктуры, включая разработку комплексного решения для миграции с Microsoft AD на Linux-совместимые системы. Со стороны ГК «МДИС» документ подписала Лариса Дыдыкина, коммерческий директор «МД Информационные Системы». Интересы «Ред Софт» представил Рустам Руст

Миграция с сервисов Microsoft AD и СА стала проще благодаря совместимости российских решений SafeTech CA и «Ред АДМ» и и устройствами, устанавливать правила работы в домене и автоматизировать многие процессы, освобождая ИТ-специалистов от рутинных задач. Интеграция решений позволяет осуществлять бесшовный переход с Microsoft Active Directory (AD) и Microsoft Certificate Authority (CA) на полностью российские аналоги без необходимости дублирования сервисов или создания дополнительных доменов. SafeTech CA и

Вышло глобальное обновление «Ред Адм Промышленная редакция 2.0» для реализации комплексных проектов по импортозамещению: появилась поддержка работы с контроллерами Microsoft Active Directory на всех уровнях доменной инфраструктуры с автоматическим выстраива

MaxPatrol SIEM получил свыше 60 новых правил для обнаружения актуальных атак я угроз. Обновления коснулись 18 пакетов экспертизы, помогающих выявлять актуальные техники атак на Microsoft Active Directory и Microsoft Exchange, а также активность хакерских фреймворков, де

В решении Multifactor появилась новая функция — Multifactor Directory Sync В системе двухфакторной аутентификации Multifactor добавлена возможность синхронизации учетных записей Active Directory с личным кабинетом Multifactor. Об этом CNews сообщили представители «Мультифактор». Пользователям больше не нужно синхронизировать учетные записи Active Directory с лич

«Дыры» в принтерах и МФУ Xerox открывают хакерам доступ ко всей корпоративной сети Xerox VersaLink C7025 выявлены уязвимости, которые позволяют перехватывать реквизиты аутентификации Windows Active Directory. Как установили эксперты компании Rapid7, используя протокол Lightwe

Pragmatic Tools Migrator совместим с «Альт Доменом» О» подтвердили интеграцию Pragmatic Tools Migrator, решения для миграции корпоративных каталогов из Microsoft Active Directory, с программным комплексом «Альт Домен». Об этом CNews сообщили пре

Новая версия службы каталогов Avanpost DS 1.6: доступна поддержка двусторонних доверительных отношений с MS AD Главное нововведение релиза — поддержка односторонних и двусторонних доверительных отношений между Microsoft Active Directory и Avanpost DS, которая позволяет обеспечить прозрачный доступ к ре

Государственная аптечная сеть Красноярского края меняет MS AD на службу каталогов ALD Pro от «Группы Астра» ие аптеки», которая обслуживает десятки городов и населенных пунктов Красноярского края. Миграция с MS Active Directory – это один из этапов масштабного проекта импортозамещения, который затраг

Вышла бесплатная замена Active Directory российского разработчика егко управлять принципалами различных сервисов. Теперь работа с Kerberos будет более доступной и понятной для системных администраторов. Компания «Мультифактор» выпустила бесплатную российскую замену Active Directory В новой версии продукта реализована поддержка работы с DNS-сервером Bind9. Пользователи могут настроить Bind9 через интерфейс MultiDirectory либо подключить внешний DNS-сервер

Правительственный комплекс проводит импортозамещение MS AD в пользу ALD Pro центра «Москва-Сити». Обеспечение бесперебойной работы размещенных здесь федеральных органов власти имеет критический приоритет. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Импортозамещение MS AD на ALD Pro затрагивает информационные системы и ресурсы нескольких ведомств, которые уже частично находились под управлением сертифицированной ОС Astra Linux. В ходе работ эксперты выполн

Андрей Арефьев, Pragmatic Tools: Импортозамещение завершено тогда, когда последний контроллер Microsoft Active Directory остановлен цесс импортозамещения завершенным, единогласно сводится к ответу: когда последний контроллер домена Microsoft Active Directory будет остановлен в компании. Все обоснованно с большой осторожност

«Росэлектроника» создала платформу для управления доменной инфраструктурой, подобную Active Directory туры предприятия, предоставляющий механизмы сетевой аутентификации и авторизации. Unsplash - Joan Gamell В России создана платформа для управления доменной инфраструктурой. Это позволит избавиться от Active Directory продукта Microsoft В конце мая 2024 г. была представлена модель интерфейса «Мета-каталога», с помощью которой демонстрируются подходы к управлению ресурсами и сервисами разрозн

РОСА предлагает альтернативу MS Active Directory жбой каталога Dynamic Directory. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА. Система Dynamic Directory включена в реестр отечественного ПО под номером 15037 и является полноценной альтернативой Microsoft Active Directory. Она дополнила функциональные возможности «РОСА Центр управления» — платформы централизованного управления ИТ-инфраструктурой. Система Dynamic Directory распространяе

«РЕД Софт» создала аналог Active Directory на замену софту Microsoft Российская замена Microsoft AD «РЕД Софт» объявил о релизе отечественного аналога Microsoft Active Directory – «РЕД АДМ: Промышленная редакция 1.1». Microsoft Active Direct

Axoft: Pragmatic Tools Migrator обеспечит переход с Microsoft Active Directory ацию данных в отечественные операционные системы», — сказал Сергей Игнатов, директор по развитию продуктовых направлений Axoft. Pragmatic Tools Migrator — это инструмент, автоматизирующий миграцию из Microsoft Active Directory в каталоги, поддерживаемые отечественными операционными системами: «Атлант», Astra Linux, РЕД ОС, AlterOS, «Альт», РОСА. Автоматизированная трансформация корпоративно

«К2тех»: импортозамещение инфраструктурного ПО актуально для 89% российских компаний бходимость миграции на отечественные решения. При этом, говоря об импортозамещении службы каталогов Microsoft Active Directory, 76% респондентов отметили, что затрудняются в выборе российского

«Сёрчинформ FileAuditor» теперь поддерживает вычитку журналов Windows, Active Directory и СХД NetApp нент системы, который устанавливается локально и обеспечивает контроль «на местах». Теперь программа вычитывает журналы Windows, где фиксируется пользовательская активность с файлами, а также журналы Active Directory с информацией об изменении прав пользователей. Ранее вычитка файловых операций была доступна только при установленном агенте, по сети осуществлялся только контентный анализ фай

Вышел новый релиз российской VDI-платформы — Space VDI 5.3.0 ацию по запросу. Задача ADFS выдавать цифровые удостоверения на основании успешной аутентификации в Active Directory (службы каталогов ОС Windows Server). Эти выданные удостоверения будут являе

Российский инфраструктурный гигант покупает российскую электронную почту на замену Microsoft Exchange пользователей из почтовой системы Microsoft Exchange, интеграцию с единой службой каталога на базе Microsoft Active Directory и возможность синхронизации с вышеупомянутым Exchange. Также ПО до

В Tantor 3.2 улучшена работа с Active Directory и Patroni ганизаций с большим количеством баз данных. В Tantor 3.2 также был расширен функционал для работы с Microsoft Active Directory. Список пользователей теперь отображает тип каждого из них: локаль

Как перейти с Windows на российские ОС: есть ли замена Active Directory? openLDAP или Samba. До недавнего времени практически все организации использовали службу каталогов Active Directory (MS AD) — проприетарное решение компании Microsoft. MS AD позволяет объедини

«Убийца» MS Active Directory, созданный разработчиками Astra Linux, собрал заказов более чем на миллиард серверов и парков компьютеров. Продукт позиционируется как функциональный аналог известного решения Microsoft Active Directory (AD) — службы каталогов, распределенной базы данных со сведениями

Групповые политики в Linux как в Windows — с «Базальт СПО» это возможно ьютерах пользователей и др. На сегодня самая распространенная реализация — это групповые политики в Microsoft Active Directory — проприетарная реализация службы каталогов, основанная на протоко

ГК Softline разработала стратегию резервного копирования и восстановления Active Directory для авиакомпании «Якутия» Группа компаний Softline разработала для авиакомпании «Якутия» план резервного копирования и аварийного восстановления инфраструктуры Active Directory. Также инженеры Softline провели для клиента практические занятия по восстановлению инфраструктуры. Таким образом, по итогам выполненных работ авиакомпания сможет использовать

Новая версия ОС «Альт сервер»: контроллер домена, сервер, рабочее место администратора и разработчика Для их удобства ОС снабдили полноценной графической средой и инструментами управления. В зависимости от цели использования ОС, при установке можно выбрать профиль: «Офисный сервер», «Сервер Samba DC (контроллер домена)», «Рабочая станция» (для оснащения рабочего места администратора), «Минимальная установка». Также есть возможность оснастить рабочее место разработчика, выбрав во время устан

MaxPatrol SIEM научилась выявлять атаки на доменную инфраструктуру и другие угрозы gies загружены новые правила обнаружения атак. Апдейты получили четыре пакета экспертизы: «Атаки на Microsoft Active Directory», «Тактики „Повышение привилегий“ и „Организация управления“ (MITR

Пароли сотрудников МВД США подобрали за 90 минут и $15 тысяч Беда с паролями в МВД Пароль от каждой пятой учетной записи сотрудников Министерства внутренних дел США в Active Directory легко поддается взлому путем перебора, следует из отчета Управления Генерального инспектора МВД США, составленного по результатам аудита безопасности инфраструктуры ведомства.