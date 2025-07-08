В новой версии Dynamic Directory 4.2 стал поддерживать работу с групповыми политиками Microsoft Active Directory для рабочих станций

Компания РОСА представила обновление системы управления службой каталогов Dynamic Directory 4.2, в которой доработан механизм групповых политик, реализована поддержка групповых политик Microsoft Active Directory для рабочих станций под управлением операционных систем семейства MS Windows путем использования шаблонов ADMX/ADML. Также в релизе исправлены некоторые ошибки в графическом интерфейсе управления. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

В текущем релизе сделано несколько ключевых изменений. Во-первых, доработана логика применения групповых политик. Появилась возможность создания групповых политик с использованием логики суммирования. В таких шаблонах параметры политик не переопределяются, а складываются. Благодаря этому открываются возможности для создания более гибких и согласованных политик безопасности и конфигурации, особенно в иерархических структурах.

При использовании шаблона с суммированием параметров будут применяться параметры из всех политик, действующих для объекта, к которому они применяются. При использовании шаблона без суммирования применяются только параметры из наиболее приоритетной политики. Это позволяет, например, устанавливать одни пакеты из политики на заданном уровне домена, а другие — из политики, заданной на уровне подразделения, и в итоге будут установлены все пакеты, указанные для соответствующего объекта. Такой подход повышает прозрачность, предсказуемость и управляемость инфраструктуры.

Во-вторых, произведена интеграция с шаблонами Microsoft ADMX/ADML. Dynamic Directory 4.2 теперь поддерживает работу с групповыми политиками Microsoft Active Directory для рабочих станций под управлением операционных систем семейства MS Windows через стандартные шаблоны ADMX/ADML. Это дает возможность переиспользовать существующие наработки и применять проверенные шаблоны, облегчает миграцию или совместную эксплуатацию с доменом MS AD.

Также появился редактор политик, который стал частью основного интерфейса. Редактирование шаблонов групповых политик теперь интегрировано в основное приложение и доступно в стандартных перспективах. Это упрощает повседневную работу системных администраторов, устраняя необходимость использования отдельных модулей или утилит.

Еще одним улучшением стало добавление копирования групповых политик с параметрами. Добавлена возможность клонирования групповых политик с сохранением всех заданных параметров. Это экономит время и снижает риск ошибок при развертывании новых структурных единиц или при тиражировании конфигураций.

Дополнительные улучшения и исправления

Улучшения интерфейса и отображения: исправлено отображение иконок учетных записей и контейнеров, включая «Серверы условной пересылки» и SRV-записи в DNS; улучшено отображение новых DNS-зон и SRV-записей сразу после создания; восстановлен порядок отображения групповых политик в свойствах организационного подразделения и в панели списка.

Повышение стабильности: устранены ошибки при отключении компьютеров, не состоящих в домене; исправлена ошибка с флажками «Отключить групповую политику пользователей» и «Отключить параметры групповых политик компьютера»; исключено сообщение об ошибке «IsRefresh» при сохранении глобальной политики паролей; теперь выводится понятное оповещение об отсутствии файла лицензии при запуске.

Улучшения в работе с DNS: исправлена ошибка удаления DNS-зон, содержащих записи разных типов с одним именем; убран отдельный контейнер для SRV-записей — структура стала чище; исправлена работа флажка «Пропустить проверку пересечения» при добавлении зоны перенаправления.

Поведение интерфейса запросов: исправлено отображение поисковых запросов после создания в разделе сохраненных запросов.