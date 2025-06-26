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Schneider Electric APC Easy UPS серия ИБП


УПОМИНАНИЯ


26.06.2025 В России локализовали сборку ИБП Systeme Electric – наследников APC by Schneider Electric 1
26.12.2023 Как прошла ИТ-экспедиция по цифровому ландшафту Абхазии 1
12.12.2023 Обзор однофазного источника бесперебойного питания Systeme Electric Smart-Save Online SRTSE2000RTXLI-NC: надежная защита в самых сложных условиях 1
15.07.2021 Check Point Research: Microsoft остается самым эксплуатируемым брендом в фишинговых атаках 1
12.07.2021 Schneider Electric создала модульный ЦОД для Тверского вагоностроительного завода 1
10.03.2021 Schneider Electric расширяет линейку ИБП Easy 3L моделями на 250, 300 и 400 кВА 2
10.03.2021 Schneider Electric поставила решение по энергообеспечению здания технопарка в ОЭЗ «Иннополис» 1
02.02.2021 Konica Minolta оптимизировала печатную инфраструктуру строительной компании SRV 1
19.08.2020 Schneider Electric расширяет линейку ИБП Easy среднего ценового сегмента моделями Easy UPS 3L 500 и 600 кВА 2
06.07.2020 Schneider Electric представила новые модели ИБП Easy Smart-UPS Online SRV 8
06.11.2019 Schneider Electric обновила линейку ИБП Back PRO BR 3
30.10.2019 Что нужно для периферийных вычислений? 1
28.05.2019 ИБП серии Easy UPS 3M 2
22.05.2019 Schneider Electric пополнила линейку ИБП Easy UPS компактными моделями Easy UPS 3M 3
07.09.2018 Защита вне ИТ: на что еще способны ИБП 1
05.09.2018 В серии APC Easy UPS On-Line SRV представлены ИБП с увеличенной автономией 12
31.08.2018 Easy UPS 3S 2
31.08.2018 Куда ведет эволюция ЦОДов 1
29.08.2018 Что там, за облаками? 1
14.08.2018 Smart-UPS Online на литий-ионных батареях 2
10.08.2018 Easy UPS On-line серии SRV 11
10.08.2018 Easy UPS серии BV 9
17.05.2018 Schneider Electric представила ИБП APC Easy UPS BV для нестабильных электросетей 10
15.05.2018 Schneider Electric представила однофазные ИБП APC Easy UPS серии BV 10
29.03.2018 Schneider Electric представила ИБП APC Easy UPS On-Line SRV 12
07.03.2018 Schneider Electric представила однофазные ИБП с литий-ионными аккумуляторами 2
19.06.2017 Как выбрать источник бесперебойного питания? Практические советы с нюансами на примере ИБП APC BX650LI-GR 1
23.05.2017 Schneider Electric начала российские поставки ИБП Back-UPS BC650I-RSX 2
19.04.2017 «Рэйдикс» и SRV-Legion договорились о партнерстве 1
30.03.2017 СХД на базе Raidix обеспечивает бесперебойную работу ИТ-инфраструктуры «Ред Медиа» 1
27.03.2017 PanteraFilms сократила сроки выпуска видеопродукции с помощью СХД на базе Raidix 1
22.06.2016 Schneider Electric обновила линейку источников бесперебойного питания Back-UPS 1
23.04.2015 Schneider Electric начала продажи ИБП с расширенной гарантией 1
05.03.2015 Schneider Electric анонсировала обновленную линейку ИБП APC Back-UPS 1
23.07.2014 В России стартовали продажи нового бюджетного ИБП от APC by Schneider Electric 1
17.12.2012 ИБП Schneider Electric получили сертификат Energy Star 1
06.09.2011 Холдинг Avenir Group сменил название 1
28.09.2009 APC by Schneider Electric представил трёхфазный ИБП для средних и крупных ЦОД 1
13.07.2009 ПФР закупит ПО IBM на 55 млн руб. 1
16.10.2008 ГУВД по Новосибирской области обновит вычислительную технику 1

Публикаций - 46, упоминаний - 122

Schneider Electric и организации, системы, технологии, персоны:

Schneider Electric 582 27
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 443 17
SRV-Legion - SRV-Trade - СРВ-трейд 4 4
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 174 3
Prisma - Нейронные сети 38 2
Microsoft Corporation 24902 2
SAS Institute 999 2
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 475 2
Schneider Electric Secure Power 65 2
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 252 2
Schneider Electric IT Division - Schneider Electric IT Business 43 2
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 146 2
8538 1
IBM - International Business Machines Corp 9480 1
Konica Minolta 408 1
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 92 1
Awara IT - Авара Ай Ти Солюшенс 15 1
Apple Inc 12301 1
Amazon Inc - Amazon.com 3055 1
PayPal 657 1
HP Inc. 5722 1
Intel Corporation 12336 1
Google LLC 11988 1
Check Point Software Technologies 772 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 471 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 819 1
Dropbox 504 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 540 1
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 228 1
AMD Graphics Product Group - ATI 957 1
STG Partners - Avid Technology 39 1
Blackmagic Design 15 1
Best Buy 216 1
FalconStor Software 9 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус Дата 28 1
КИТ-Системс - Комплексные инфраструктурные решения и системы - Кит-Софт - Software KIT 11 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 656 1
HID Global - HID Corporation 121 1
Seiko Epson Corporation 899 1
UPS 207 12
Miele - Миле 134 2
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 36 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 158 1
Microsoft - LinkedIn 665 1
Фаберлик - Faberlic 94 1
Beko 72 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 108 1
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 124 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 140 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Swarovski AG 73 1
Технопарк имени Н.И. Лобачевского 1 1
Этажи 0 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 126 1
ТМХ - Тверской вагоностроительный завод 12 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2744 1
МКСК - МосКапСтройКомплект 8 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1671 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 88 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12159 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3371 1
U.S. Environmental Protection Agency - EPA - Агентство по охране окружающей среды США 28 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 72 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1421 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2759 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 142 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5599 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1031 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1480 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68885 20
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9903 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11474 13
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14070 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25011 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30755 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13937 8
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2252 7
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5990 7
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5333 6
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2313 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10648 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32206 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8319 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5911 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22004 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17440 5
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1874 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16419 5
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6484 4
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3689 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10148 4
Электроэнергетика - Automatic Voltage Regulator, AVR - Автоматический регулятор напряжения - Стабилизатор напряжения - Dynamic Voltage and Frequency Scaling, DVFS - Динамическое масштабирование частоты и напряжения - Разрядник 42 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53604 4
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 962 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9724 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12672 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6496 4
Электроэнергетика - Электропитание - источник питания - электрическое оборудование 544 4
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2986 4
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2104 4
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1010 3
Schuko - евро-стандарт электрической розетки - система силовых вилок и розеток для переменного тока - стандарт CEE 7/4 15 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3139 3
Нагрузочное тестирование - Load testing 622 3
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1064 3
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 799 3
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2687 3
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 547 3
Schneider Electric - APC Smart-UPS - серия ИБП 51 10
Schneider Electric EcoStruxure 68 6
Schneider Electric - APC SmartSlot 9 3
Microsoft Windows 2000 8663 3
Apple iPhone 6 4863 3
Samsung Galaxy 970 2
Schneider Electric Galaxy - Серия ИБП 24 2
Intel x86 - архитектура процессора 1918 2
ИКС - Yadro - Raidix QoSmic 14 2
Lenovo Legion - серия ноутбуков 48 2
Bosch ActiveWater - Bosch SRI - Bosch SPS - Bosch SMV - Bosch SGS - Bosch SGV - Bosch SRV SCE - Bosch SKT - Bosch SMS - Bosch SRS - Bosch SCE - Bosch SKS - Bosch SKE - посудомоечные машины 21 2
Schneider Electric PowerChute Network Shutdown 17 2
Schneider Electric - APC Symmetra PX 43 2
Linux OS 10307 1
YSoft SafeQ 26 1
Konica Minolta bizhub - серия МФУ 48 1
Schneider Electric Trihal - серия трансформаторов 3 1
Amazon Prime Video - Amazon Video on Demand - Amazon VoD - Amazon Unbox - Amazon Instant Video - Amazon Flex - онлайн-кинотеатр 64 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2339 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 236 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4061 1
Samsung SyncMaster 71 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3342 1
Adobe Premiere 112 1
Seagate ST HDD 13 1
Microsoft Windows Terminal 17 1
Electrolux ComfortLift - Electrolux ESF - посудомоечные машины 15 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 467 1
Transcend SSD Scope 15 1
Check Point ThreatCloud - Check Point Threat Emulation - Check Point Threat Extraction - Next Generation Threat Prevention 64 1
Apple Final Cut Pro - Final Cut Pro X 56 1
Blackmagic Design - DaVinci Resolve 14 1
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston LD 1 1
Smart Technologies - Aquarius Professional 20 1
Smart Technologies - Aquarius Standard 7 1
HP LaserJet - серия лазерных принтеров 177 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1010 1
Schneider Electric Prodiag Breaker 1 1
Seiko Epson Stylus 149 1
Мизиева Анна 7 6
Шмаков Роман 17 1
Желтков Дмитрий 3 1
Гайдуков Роман 1 1
Макаревич Валерия 1 1
Пономарев Павел 10 1
Гавриленко Святогор 4 1
Архипова Светлана 3 1
Яроцкая Мария 3 1
Demirkol Mustafa - Демирколь Мустафа 1 1
Ключников Андрей 2 1
Гусев Александр 38 1
Макарочкина Наталия 8 1
Соловьев Алексей 91 1
Brown Kevin - Браун Кевин 5 1
Duncan Glen - Дункан Глен 1 1
Johnson Dave - Джонсон Дэйв 2 1
Monet Claude - Моне Клод 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 150193 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17958 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17563 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52692 2
Европа 24419 2
Япония 13387 2
Финляндия - Финляндская Республика 3631 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14285 2
Германия - Федеративная Республика 12800 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44423 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1363 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3039 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7791 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3121 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1004 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1517 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 584 1
Италия - Итальянская Республика 4390 1
Швеция - Королевство 3647 1
Турция - Турецкая республика 2430 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1756 1
Абхазия - Республика 175 1
Абхазия - Сухум 9 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1291 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1959 12
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10250 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52984 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5698 5
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 461 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11324 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24949 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19393 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7075 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30454 3
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5063 3
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 319 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5618 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14268 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8010 2
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11175 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2194 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5763 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4162 2
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 902 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6137 2
Энергетика - Energy - Energetically 5275 2
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Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5772 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1448 2
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5983 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1577 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1004 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3699 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3028 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1251 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9269 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 962 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7459 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16806 1
Здравоохранение - Реабилитация 394 1
N+1 - Издание 172 5
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - Наше новое кино 6 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 340 1
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 55 1
IDC - International Data Corporation 4922 1
Gartner - Гартнер 3576 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3327 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 117 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 239 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 719 1
Amazon Prime Day 5 1
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