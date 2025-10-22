Разделы

SRV-Legion SRV-Trade СРВ-трейд

SRV-Legion - SRV-Trade - СРВ-трейд

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 2 дела, на cумму 6 512 943 ₽*

Судебные дела (2) на сумму 6 512 943 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 5 790 143 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 722 800 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


22.10.2025 СДЗ ПР Dallas Lock и серверы SRV-Legion полностью совместимы 1
26.12.2023 Как прошла ИТ-экспедиция по цифровому ландшафту Абхазии 1
19.04.2017 «Рэйдикс» и SRV-Legion договорились о партнерстве 2
30.03.2017 СХД на базе Raidix обеспечивает бесперебойную работу ИТ-инфраструктуры «Ред Медиа» 1
27.03.2017 PanteraFilms сократила сроки выпуска видеопродукции с помощью СХД на базе Raidix 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

SRV-Legion и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 182 3
SAS Institute 1025 2
FalconStor Software 9 1
Blackmagic Design 15 1
STG Partners - Avid Technology 39 1
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 36 2
Фаберлик - Faberlic 97 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12685 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71868 4
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 970 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10021 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11408 2
InfiniBand Trade Association - InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 245 2
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 440 2
IP-сеть - iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 353 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31619 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25764 2
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 257 2
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 809 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1366 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 885 2
Шесть девяток - 99,9999% - степень доступности 12 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 417 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22572 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9488 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9754 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26907 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 707 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2805 1
Schneider Electric - APC Easy UPS - серия ИБП 49 4
Lenovo Legion - серия ноутбуков 50 2
ИКС - Yadro - Raidix QoSmic 14 2
Intel x86 - архитектура процессора 1970 2
Quantum Corp - SNFS - StorNext File System 4 1
Apple iPhone 6 4861 1
ИКС - Yadro - Raidix Media 6 1
Apple Final Cut Pro - Final Cut Pro X 57 1
Adobe Premiere 115 1
Blackmagic Design - DaVinci Resolve 15 1
Гусев Александр 44 1
Ключников Андрей 2 1
Абхазия - Республика 180 1
Абхазия - Сухум 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 154851 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14439 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 968 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6867 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5839 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17212 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1277 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10004 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11620 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - Наше новое кино 6 1
