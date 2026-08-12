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Blackmagic Design DaVinci Resolve

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


12.08.2026 Бренд Honor объявил о запуске революционного смартфона Honor Robot Phone 1
28.11.2024 Лучшие бесплатные видеоредакторы для ПК: выбор ZOOM 1
12.10.2023 «Мультилаб» выпустила обновление видеоредактора VSDC 8.3 1
08.09.2021 6 лучших ноутбуков для учебы и творчества 2021 с графикой GeForce RTX 1
12.05.2021 8 бесплатных видеоредакторов для компьютера: выбор ZOOM 1
10.03.2021 Blackmagic Design представила обновление DaVinci Resolve 2
14.05.2020 AMD представила видеокарту Radeon Pro VII 1
02.04.2020 Партнеры Nvidia представили более 100 новых ноутбуков с графикой GeForce 1
13.11.2019 Apple представила ноутбук MacBook Pro 16 1
21.02.2018 «Рэйдикс» поставила СХД в китайской индустрии постпродакшн 1
15.06.2017 «Рэйдикс» поставит свои решения по хранению данных на рынок видеопроизводства Китая 1
15.05.2017 «Рэйдикс» заключила партнерское соглашение с Bright Technology 1
27.03.2017 PanteraFilms сократила сроки выпуска видеопродукции с помощью СХД на базе Raidix 1
03.02.2017 TM Production использует ПО Raidix при запуске крупных телепроектов 1
31.10.2016 LaCie представила настольный накопитель и хранилища с интерфейсом Thunderbolt 3 для специалистов творческих профессий 1

Публикаций - 15, упоминаний - 16

Blackmagic Design и организации, системы, технологии, персоны:

STG Partners - Avid Technology 39 5
Blackmagic Design 15 5
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 211 5
SAS Institute 1082 3
Movavi - Мовавика 36 2
FalconStor Software 9 2
Apple Inc 13164 2
Intel Corporation 12813 2
Fortnite 95 2
AMD - Advanced Micro Devices 4644 2
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 743 2
Blender 52 2
Nvidia Corp 4006 2
Canva 38 1
LaCie 75 1
Bolt 38 1
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 76 1
Adobe Figma 73 1
SRV-Legion - SRV-Trade - СРВ-трейд 6 1
Wondershare Technology 3 1
Beijing Digital Technology 2 1
Microsoft Corporation 25779 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2177 1
Razer Inc 88 1
Acer Group - Acer Inc 2780 1
Seagate Technology 766 1
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 424 1
Ростех - Октава - Тульский завод - Октава ДМ - Октава Дизайн и Маркетинг - Октава ДМ-Технологии - творческий индустриальный кластер 61 1
Doom Eternal 12 1
HyperPC - Хайпер ПК 6 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 157 1
Walt Disney Company 647 1
Star Media - Стар Медиа Дистрибьюшн 16 1
Colorkitchen - студия цветокоррекции 4 1
Beijing Film Academy - Пекинская киноакадемия 1 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10685 7
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22590 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15438 5
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1109 5
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4622 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7896 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22643 4
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3942 4
Rendering - Рендеринг - просчет кадров для объединения их в один видеоряд 254 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18341 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13253 3
Видеоредактор - Video Editor 121 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53946 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3790 3
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1656 3
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 3
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 975 3
СХД - NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 840 3
InfiniBand Trade Association - InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 255 3
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 455 3
IP-сеть - iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 378 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3196 3
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 281 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4350 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 2
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3061 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12219 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6482 2
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2480 2
Вентилятор - Fan 1078 2
TPU - Tensor Processing Unit - Тензорный процессор - Тензорные исчисления 43 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5029 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18141 2
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10373 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4436 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16984 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8655 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4881 2
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1107 2
Adobe Premiere 117 9
Apple Final Cut Pro - Final Cut Pro X 58 6
Google YouTube - Видеохостинг 3002 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 3
Apple MacBook Pro 559 2
Quantum Corp - SNFS - StorNext File System 4 2
Apple iPad 4014 2
Apple macOS 2423 2
Intel x86 - архитектура процессора 2154 2
Microsoft Windows 16894 2
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 470 2
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 1082 2
AMD Radeon ProRender Developer Suite - Физический процессор для рендеринга 38 2
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 872 2
Adobe Photoshop 804 2
Nvidia DLSS - Nvidia Deep Learning Super Sampling 48 2
Adobe Lightroom 106 2
AMD Radeon Pro - серия видеокарт 93 2
EA Battlefield - Компьютерная игра 295 1
ИКС - Yadro - Raidix QoSmic 14 1
LaCie Rugged RAID 14 1
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 342 1
Nvidia Dynamic Boost 2 1
Samsung Super AMOLED - Samsung Super OLED 144 1
AMD FirePro - AMD ATI FirePro - графический адаптер 49 1
Autodesk Arnold 1 1
Apple iMovie 70 1
Kokkos 1 1
Movavi Video Suite - Movavi Video Converter - Movavi Video Editor 10 1
LaCie 6big Thunderbolt 2 1
AMD Radeon 296 1
LaCie Bolt 1 1
LaCie 12big Thunderbolt 1 1
Google WebM - открытый формат контейнера для мультимедиа-файлов 31 1
MSI Creator 8 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Ubisoft - Tom Clancy's - Rainbow Six - Splinter Cell 120 1
Wondershare Filmora 6 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7627 1
Атамалибеков Рауф 1 1
Fisher Jeff - Фишер Джефф 4 1
Henkelman Scott - Херкельман Скотт 9 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54763 5
Россия - РФ - Российская федерация 166340 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19156 2
Индия - Bharat 5872 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Германия - Федеративная Республика 13222 1
Китай - Тайвань 4248 1
Китай - Пекин - Beijing 1097 1
Великобритания - Шотландия 342 1
Италия - Рим 208 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12314 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27318 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11693 1
Английский язык 7033 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33782 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3359 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1732 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1266 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 378 1
Информатика - computer science - informatique 1196 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1517 1
VFX - Visual Effects - VFX-художник - дизайнер, специалист по визуальным спецэффектам 21 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2485 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10358 1
STEM - S-science (наука), T-technology (технология), Е-engineering (инженерия), М-mathematics (математика) 66 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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