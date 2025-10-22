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Samsung Super AMOLED Samsung Super OLED

СОБЫТИЯ

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22.10.2025 Лучшие телевизоры с OLED-экраном стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж 2
28.07.2025 Чем отличаются матрицы современных экранов: разбираемся в LED, OLED, QLED, MiniLED и других технологиях 1
27.08.2024 «Ситилинк» представил три новые линейки мониторов Samsung 1
10.05.2022 Какой дисплей для смартфона лучше: AMOLED или IPS? 1
21.02.2022 На российском рынке появился смартфон Doogee V20 1
10.01.2022 Лучшие смартфоны 2021 года: выбор ZOOM 1
04.01.2022 Лучшие смарт-часы 2021 года: выбор ZOOM 1
07.10.2021 Начались продажи в России новейшего супертонкого смартфона Samsung с гигантским аккумулятором. Цена, видео 1
08.09.2021 6 лучших ноутбуков для учебы и творчества 2021 с графикой GeForce RTX 1
26.02.2021 Samsung представила смартфон Galaxy A32. Цены 1
10.09.2020 Лучшие смартфоны до 15 000 рублей: выбор ZOOM 1
01.09.2020 AMOLED и Super AMOLED — есть ли разница? 1
19.08.2020 Смартфон Samsung Galaxy M31s поступил в продажу в России 1
07.02.2020 Начались российские продажи смартфонов Samsung Galaxy A71. Цена 1
26.12.2019 Идеи новогодних подарков: лучшие смартфоны 1
04.12.2019 realme представила флагманский смартфон X2 Pro в России. Цена 1
20.11.2019 Samsung выпускает дешевый флагманский смартфон с мощным «железом». Цена 1
03.07.2019 Xiaomi выпустила совершенно новую недорогую линейку смартфонов 1
02.04.2019 Apple готовит к выпуску очень маленький iPhone 1
27.02.2019 Xiaomi Mi 9 вышел на мировые просторы 1
15.01.2019 Рассекречены название, характеристики и цена первого 5G-смартфона Samsung 1
18.12.2018 Lenovo выпустила первый в мире смартфон с оперативной памятью 12 ГБ 1
10.09.2018 IFA 2018, Samsung: новое поколение устройств 1
30.08.2018 Пользователи засыпали деньгами создателей дешевого сверхпроизводительного планшета 1
03.08.2018 Новые смартфоны Xiaomi представлены в Москве 1
20.04.2018 Хиты продаж: планшеты начала 2018 года 1
17.04.2018 Лучшие Windows-планшеты. Выбор ZOOM 1
22.02.2018 MWC 2018: самые ожидаемые анонсы 1
23.08.2017 Задержанный на год YotaPhone 3 представлен официально. Цены 1
01.08.2017 7 лучших планшетов на Windows. Выбор ZOOM 1
12.07.2017 Самые ожидаемые смартфоны второй половины 2017 года 1
13.06.2017 Каким будет YotaPhone 3: версия ZOOM 1
28.04.2017 Хиты продаж среди смартфонов на начало 2017 года 1
28.03.2017 Хиты продаж: Android-смартфоны в России 1
16.03.2017 Самые ожидаемые планшеты 2017 года 1
08.02.2017 Топ-7 самых мощных планшетов 1
27.01.2017 Смартфон Lumigon T3 представил генеральный директор компании 1
07.12.2016 Оборот интернет-магазина Lenovo в России превысил 1% от общего объема продаж компании 1
02.12.2016 Смартфон для ночной съёмки появился в "Байон" 1

Публикаций - 143, упоминаний - 158

Samsung Super AMOLED и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10978 113
Apple Inc 13042 45
Google LLC 12581 33
HTC Corporation 1512 29
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5796 24
LG Electronics 3723 22
Qualcomm Technologies 1965 18
Microsoft Corporation 25670 16
Huawei 4491 16
Lenovo Group 2421 14
Sony 6717 13
Lenovo Motorola 3558 12
MediaTek - Ralink 590 11
Nvidia Corp 3926 10
X Corp - Twitter 2929 9
Xiaomi 2177 9
ASUS - AsusTek Computer Inc 2162 9
Verizon Wireless - Cellco Partnership 431 6
Acer Group - Acer Inc 2752 6
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 6
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 905 5
Meta Platforms - Facebook 4602 5
ZTE Corporation 800 5
Fly 213 5
Fly - Explay - Эксплей 243 5
Motorola Inc 1155 4
Dell EMC 5164 4
Intel Corporation 12756 4
Yota Devices - YD 103 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1596 4
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 4
AKG 66 4
HERE Technologies 113 4
Lenovo Motorola Mobility Holdings - Motorola Broadband Mobility Solutions - Motorola Mobile Devices 155 4
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1026 3
МегаФон 10562 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3082 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1572 3
Dropbox 525 3
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 168 3
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 219 6
Carl Zeiss AG 307 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 5
Евросеть 1420 3
TÜV Rheinland Group 178 3
Байон.ру 5 2
Hyundai Motor Company 433 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1195 2
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 2
KGI Securities 50 1
Геометрия НПО 159 1
Pink Floyd - британская рок-группа 18 1
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 1
V&A Museum - Victoria and Albert Museum - Музей Виктории и Альберта 2 1
Связной ГК 1396 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2887 1
Adidas - Адидас 170 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 492 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1046 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2382 1
Возрождение - Коммерческий банк 352 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 499 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 153 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 191 1
G4S - Британская транснациональная частная военная компания 12 1
JD.com - Jingdong Mall 100 1
Совкомбанк Совесть 278 1
Bayer AG - Байер 85 1
САНГ 7 1
DuPont - Дюпон 101 1
TripAdvisor 41 1
Гранит 56 1
Композит 99 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5573 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 288 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4921 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 680 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6503 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1508 7
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 411 1
HGiG - HDR Gaming Interest Group - Ассоциация производителей видео игр и производителей дисплеев 3 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26463 127
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22350 92
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13143 87
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10191 86
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10549 80
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27964 76
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1389 70
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6247 67
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6429 62
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13370 59
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2312 54
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2852 52
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27066 52
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7867 50
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12977 50
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9969 49
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6366 43
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8430 39
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2476 38
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3395 34
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10687 34
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5329 32
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3236 31
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2502 31
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3116 28
Фотокамеры - Тыловая камера - Rear camera 498 25
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2469 24
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26079 24
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18179 23
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6601 23
Контрастность 3012 22
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10531 22
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8656 22
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2766 21
Phablet - Фаблет - от phone телефон и tablet планшет - смартфон, размер которого между размером смартфона и планшета - Планшетофон - Tablet phone - Смартфонопланшет - Смартбук - Smartbook 530 21
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7525 21
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4879 21
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 619 20
Аксессуары 4243 20
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3869 20
Google Android 15128 96
Samsung Galaxy 1025 61
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2157 41
Apple iPhone - серия смартфонов 7555 40
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 470 40
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5217 38
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 33
Samsung Galaxy Note 701 32
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 31
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 368 27
Samsung Electronics TouchWiz 202 25
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 441 23
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 734 21
Apple iOS 8523 20
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 19
Samsung Galaxy S3 - Samsung Galaxy SIII - смартфон 232 19
Samsung Galaxy S2 - Samsung Galaxy SII - смартфон 165 19
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1206 19
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 517 19
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2962 19
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 479 19
Microsoft Windows 16763 17
Apple iPad 3982 16
Apple iPhone 4 798 16
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1639 16
Apple iPhone 5 783 14
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 376 14
HTC Sense 188 14
Imagination Technologies - PowerVR SGX - серия видеокарт 120 13
Google Play - Google Store - Google Android Market 3519 13
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 422 13
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 433 13
Apple iPhone 6 4861 12
Samsung S-Pen - Стилус 144 12
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 334 12
HTC One - серия смартфонов 187 12
Samsung Galaxy S4 - Samsung Galaxy S IV - смартфон 183 11
Google Android 3 - Android Honeycomb 208 11
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 10
Samsung Galaxy S5 - серия смартфонов 118 9
Jobs Steve - Джобс Стив 1029 5
Медведев Дмитрий 1664 2
Козлов Евгений 34 1
Луканин Виктор 17 1
Ващенко Эдуард 6 1
Тупенко Юрий 1 1
Потапов Василий 1 1
Starck Philippe - Старк Филипп 12 1
Ho Jun Sang - Хо Джан Санг 4 1
Goaswami Mehek - Гоасвами Мехек 1 1
Jha Sanjay - Джа Санджай 24 1
Емелина Наталия 1 1
Путин Владимир 3442 1
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 92 1
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 1
Мартынов Владислав 115 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 126 1
Катаев Александр 40 1
Rubin Andy - Рубин Энди 63 1
Корольков Александр 3 1
Дорофеев Алексей 11 1
Денисов Андрей 23 1
Хазов Михаил 8 1
Адоньев Сергей 36 1
Авдолян Альберт 32 1
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 1
Fukasawa Naoto - Фукасава Наото 9 1
Кладов Виктор 4 1
Чернышов Михаил 45 1
Россия - РФ - Российская федерация 164123 72
Южная Корея - Республика 7003 38
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18915 35
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54377 29
Солнце - звезда Солнечной системы 5449 16
Европа 24890 16
Китай - Тайвань 4223 12
Финляндия - Финляндская Республика 3689 9
Испания - Каталония - Барселона 751 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47203 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13747 7
Азия - Азиатский регион 5879 7
Германия - Берлин 731 7
США - Калифорния - Купертино 279 6
Швеция - Королевство 3767 5
Япония 13745 4
США - Нью-Йорк 3172 4
Германия - Федеративная Республика 13137 4
Индия - Bharat 5831 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1119 3
Корея полуостров - Корейский полуостров 110 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19344 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3427 2
Ближний Восток 3132 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14747 2
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Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 390 1
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 152 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 415 1
Китай - Хэйлунцзян - Харбин 35 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4178 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3404 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3118 1
Норвегия - Королевство 1852 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8465 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3640 1
Канада 5055 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2593 1
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Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5449 34
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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