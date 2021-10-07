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Начались продажи в России новейшего супертонкого смартфона Samsung с гигантским аккумулятором. Цена, видео

В России стартовали продажи смартфона Samsung Galaxy M52 5G. Его основные конкурентные преимущества – это пролонгированное время жизни от аккумулятора на 5000 мАч и минимальная толщина корпуса, в пределах 7,8 мм. Мировая премьера смартфона состоялась менее двух недель назад.

Экспансия в Россию

Компания Samsung сообщила CNews о начале продаж смартфона Galaxy M52 5G на территории России.

Как и в случае со смартфоном Galaxy M22, Samsung лишила россиян возможности купить M52 в синем цвете корпуса, оставив им лишь классические черный и белый. Также по пути из Индии Россию исчезла и топовая комплектация с 8 ГБ оперативной памяти. На запрос CNews, стоит ли ждать появления дополнительных оттенков корпуса М52 и версии с 8 ГБ RAM, представители Samsung на момент публикации материала ответить не смогли.

Мировая премьера смартфона прошла в Индии в конце сентября 2021 г. В этой стране он появился в магазинах 3 октября 2021 г.

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Отличий российской версии M52 от индийской, за исключением цены и цветов корпуса, нет

Единственная доступная в России модификация Galaxy M52 5G комплектуется 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти и стоит 35 тыс. руб. В Индии такая версия оценивается в 30 тыс. рупий или 28,8 тыс. руб. по курсу на 7 октября 2021 г. Смартфон с 8 ГБ ОЗУ стоит в этой стране в 32 тыс. рупий или 30,8 тыс. руб. Почему в России базовый M52 стоит на 18% дороже, неизвестно.

Основные «фишки» сохранены

В Индии Samsung позиционирует Galaxy M52 как смартфон-долгожитель. В этом плане его российская версия ничем не отличается.

Мобильник укомплектован батареей на 5000 мАч, одного заряда которой хватает на 48 часов разговоров в сети 4G или на 17 часов интернета через LTE или Wi-Fi. Аккумулятор поддерживает 25-ваттную зарядку по USB-C, но в случае у пользователя соответствующего блока питания. В коробке со смартфоном находится 15-ваттный зарядник.

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Samsung уже во втором смартфоне подряд убирает яркий синий оттенок корпуса в версии для России

Не изменилась и толщина M52. Она по-прежнему составляет минимальные 7,8 мм, несмотря на большую батарею, что является еще одной особенностью смартфона.

Процессор и фотокамеры

М52 – это прямой потомок модели М51, способной работать без подзарядки еще больше за счет АКБ на 7000 мАч. Новый смартфон также лишился одной из камер на тыльной панели – у него нет сенсора глубины. В итоге блок состоит из сенсоров с разрешением 64 Мп (основной модуль, диафрагма f/1,8), 12 Мп (ультраширокоугольник, f/2,2, угол обзора 123 градуса) и 5 Мп (макрокамера, f/2,4).

Камера умеет записывать 4К-видео на 30 кадрах в секунду и HD-ролики на 240 кадрах. Вместе с этим у нее есть 10-кратный зум, но лишь цифровой.

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Интеграция

Фронтальный датчик имеет разрешение 32 Мп и диафрагму f/2,2.

Процессор в Galaxy M52 5G разработан компанией Qualcomm, и это 6-нанометровый Snapdragon 778G (релиз в мае 2021 г.). Здесь аппарат обошел своего предшественника, в котором установлен более старый Snapdragon 730G образца апреля 2019 г. с топологией 8 нм.

Распаковка и тест камер международной версии Galaxy M52 5G

В Snapdragon 778G используются восемь ядер Kryo 670 на частоте до 2,4 ГГц, видеоподсистема Adreno 642L и сотовый модем X53 с доступом к сетям пятого поколения (5G). По подсчетам Samsung, производительность его ядер на 55% выше в сравнении с Snapdragon 730G, а скорость работы видеокарты выше на 85%.

Прочие спецификации и бесполезная опция

Galaxy M52 5G укомплектован экраном с диагональю 6,7 дюйма и разрешением Full HD+ или 2400х1080 точек. Это панель Super AMOLED Plus, главная особенность которой – это повышенная до 120 Гц частота обновления, прямо как у дорогого Apple iPhone 13 Pro Max.

Смартфон весит 173 грамма, что довольно мало, с учетом батареи на 5000 мАч. У него есть отдельный слот под карты памяти microSD объемом до 1 ТБ, NFC-чип для оплаты товаров и услуг, модули Bluetooth 5 и Wi-Fi 5 (2.4 и 5 ГГц), а также поддержка навигационных систем GPS, ГЛОНАСС, Galileo и Beidou.

Также в Galaxy M52 есть совершенно бесполезная для России поддержка сотовых сетей пятого поколения. На начало октября 2021 г. в стране не существовало ни одной крупной сети 5G, к которой могли бы подключиться миллионы россиян. В настоящее время 5G-сети можно найти лишь в нескольких районах Москвы, а также под Казанью – оператор Tele2 запустил 5G в метро столицы Татарстана в июне 2021 г.

Эльяс Касми

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